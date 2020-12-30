Bu iki kişiye neden bu kadar üzüldük?

Aşı olmayı reddedenleri başka insanların hayatını tehlikeye atmakla suçluyorlar. Eğer ben aşı olup salgına karşı bir koruma geliştirdiysem, başkasının aşı olmaması benim hayatımı niye riske atsın ki? Aşı olmayan kişi, en fazla kendisi gibi aşı olmayan birine bulaştırabilir hastalığı...

Sanki tıp eğitimi almışım gibi soranlar oluyor: “Aşı hakkında bir sürü iddia dolaşıyor. Sen gazetecisin, bilirsin, aşı olacak mısın? Biz de olalım mı?”

Bunu soranlar da aklı başında, üniversite falan bitirmiş insanlar.

En başından beri aşı yanlısıyım.

“Peki hangisi?” diye soranlara da “Keşke mümkün olsa Çin, Alman, Amerikan üçünü birden olsam” diye cevap veriyorum.

Bu sefer internette elden ele dolaşan aşı karşıtı videolar gönderiyorlar.

Arkadaş günde 250 kişinin ölmesinden daha kötü ne olabilir ki?

Bıktım artık sokağa çıkamamaktan, sevdiklerimle görüşememekten, sosyalleşememekten, pandemi yüzünden işi gücü altüst olan tanıdıklarımın hikâyelerini dinlemekten...

Bu aşı karşıtı cenah, kendi içinde parçalı.