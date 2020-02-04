Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları. Oysa bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç. Cezası var.
Yabancısı var: Bella Thorne, Diva Maryse... Yerlisi var: Aynur Aydın, Berk Oktay, Cicişler...
Herhalde insan “Benim başıma gelmez” diye düşünüyor. Bile bile yine de telefonuna kaydediyor özel görüntülerini.
Hacker falan değil, en çok telefon satıldığında, tamire yollandığında ya da çalındığında falan ortaya çıkıyor.
Yoksa herkes kendisini ayna karşısında falan çeker, sevgilisine gönderir.
Eşler arasında olan şeyler bu. Kimseyi ilgilendirmez.
Korkunç olan şu:
İfşa sektörü anlı şanlı sapıkları yaya bırakacak aşağılıkta yayılıyor.
İnsanlar birine ait özel bir şeylere ulaşınca ağzından salyalar akarak görmek istiyor. Dahası paylaşmak istiyor.
Tartıya çıkanlar, günahı tartılanlar; fotoğrafı yayılan, şusu busu çıkanlar falan değil.
Farkında değiliz ama tartıda olan bizzat biziz, insanlığımız.
Cennetimiz, cehennemimiz, öbür dünyamız.
Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları.
Erol Köse paylaşım yaptı: “Binlerce kişi bana yollayıp ‘yayınla’ diyor.”
Hep sineye çekecek
Artık o kızcağız sokağa çıkamayacak.
Belki de sponsorluklar gitti, hiçbir marka onunla yan yana görünmek istemeyecek.
Bir dizide, filmde, reklamda oynamak en azından uzun süre hayal olacak.
Adı bile geçse, herkes “Şu kız” diye bahsedecek.
Sokağa çıksa yan masadakiler müstehzi biçimde bu olayı konuşacak.
Konuşmasalar bile o öyle düşünecek. Hayatı zehir olacak.
Dolmuşta, takside polemik çıksa, bakkalla, manavla en haklı olduğu konuda tartışmaya girse... Yaralı olduğu bir yan var.
Ya bunu kullanırsa, yüzüme vurursa diye, susacak, haksızlığı sineye çekecek.
Bir de yakınlarını, ailesini, erkek arkadaşını düşünün.
Ayağınızı denk alınız, salyalarınıza hakim olunuz.
Her şeyden önce bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç.
Cezası var.
Bu bir suç ve cezası var
Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları. Oysa bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç. Cezası var.
Yabancısı var: Bella Thorne, Diva Maryse... Yerlisi var: Aynur Aydın, Berk Oktay, Cicişler...
Herhalde insan “Benim başıma gelmez” diye düşünüyor. Bile bile yine de telefonuna kaydediyor özel görüntülerini.
Hacker falan değil, en çok telefon satıldığında, tamire yollandığında ya da çalındığında falan ortaya çıkıyor.
Yoksa herkes kendisini ayna karşısında falan çeker, sevgilisine gönderir.
Eşler arasında olan şeyler bu. Kimseyi ilgilendirmez.
Korkunç olan şu:
İfşa sektörü anlı şanlı sapıkları yaya bırakacak aşağılıkta yayılıyor.
İnsanlar birine ait özel bir şeylere ulaşınca ağzından salyalar akarak görmek istiyor. Dahası paylaşmak istiyor.
Tartıya çıkanlar, günahı tartılanlar; fotoğrafı yayılan, şusu busu çıkanlar falan değil.
Farkında değiliz ama tartıda olan bizzat biziz, insanlığımız.
Cennetimiz, cehennemimiz, öbür dünyamız.
Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları.
Erol Köse paylaşım yaptı: “Binlerce kişi bana yollayıp ‘yayınla’ diyor.”
Hep sineye çekecek
Artık o kızcağız sokağa çıkamayacak.
Belki de sponsorluklar gitti, hiçbir marka onunla yan yana görünmek istemeyecek.
Bir dizide, filmde, reklamda oynamak en azından uzun süre hayal olacak.
Adı bile geçse, herkes “Şu kız” diye bahsedecek.
Sokağa çıksa yan masadakiler müstehzi biçimde bu olayı konuşacak.
Konuşmasalar bile o öyle düşünecek. Hayatı zehir olacak.
Dolmuşta, takside polemik çıksa, bakkalla, manavla en haklı olduğu konuda tartışmaya girse... Yaralı olduğu bir yan var.
Ya bunu kullanırsa, yüzüme vurursa diye, susacak, haksızlığı sineye çekecek.
Bir de yakınlarını, ailesini, erkek arkadaşını düşünün.
Ayağınızı denk alınız, salyalarınıza hakim olunuz.
Her şeyden önce bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç.
Cezası var.