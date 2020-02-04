Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Bu bir suç ve cezası var
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Bu bir suç ve cezası var

4 Şubat 2020

Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları. Oysa bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç. Cezası var.

Yabancısı var: Bella Thorne, Diva Maryse... Yerlisi var: Aynur Aydın, Berk Oktay, Cicişler...

Herhalde insan “Benim başıma gelmez” diye düşünüyor. Bile bile yine de telefonuna kaydediyor özel görüntülerini.

Hacker falan değil, en çok telefon satıldığında, tamire yollandığında ya da çalındığında falan ortaya çıkıyor.

Yoksa herkes kendisini ayna karşısında falan çeker, sevgilisine gönderir.

Eşler arasında olan şeyler bu. Kimseyi ilgilendirmez.

Korkunç olan şu:

İfşa sektörü anlı şanlı sapıkları yaya bırakacak aşağılıkta yayılıyor.

İnsanlar birine ait özel bir şeylere ulaşınca ağzından salyalar akarak görmek istiyor. Dahası paylaşmak istiyor.

Tartıya çıkanlar, günahı tartılanlar; fotoğrafı yayılan, şusu busu çıkanlar falan değil.

Farkında değiliz ama tartıda olan bizzat biziz, insanlığımız.

Cennetimiz, cehennemimiz, öbür dünyamız. 

Google’da en çok arananlar listesine girmiş “Aslı Bekiroğlu ifşa” aramaları.

Erol Köse paylaşım yaptı: “Binlerce kişi bana yollayıp ‘yayınla’ diyor.

Hep sineye çekecek

Artık o kızcağız sokağa çıkamayacak. 

Belki de sponsorluklar gitti, hiçbir marka onunla yan yana görünmek istemeyecek.

Bir dizide, filmde, reklamda oynamak en azından uzun süre hayal olacak.

Adı bile geçse, herkes “Şu kız” diye bahsedecek.

Sokağa çıksa yan masadakiler müstehzi biçimde bu olayı konuşacak.

Konuşmasalar bile o öyle düşünecek. Hayatı zehir olacak.

Dolmuşta, takside polemik çıksa, bakkalla, manavla en haklı olduğu konuda tartışmaya girse... Yaralı olduğu bir yan var.

Ya bunu kullanırsa, yüzüme vurursa diye, susacak, haksızlığı sineye çekecek.

Bir de yakınlarını, ailesini, erkek arkadaşını düşünün.

Ayağınızı denk alınız, salyalarınıza hakim olunuz.

Her şeyden önce bu tür şeyleri paylaşmak, yaymak bir suç.

Cezası var.

 

 

 

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Yaymak hack’ten daha büyük suçFulya SoybaşYaymak hack’ten daha büyük suç04.02.2020
Biz Kudüs’ü savunurken sekiz şehit ve Mekke’den gelen bir ihanet hançeriErtuğrul ÖZKÖKBiz Kudüs’ü savunurken sekiz şehit ve Mekke’den gelen bir ihanet hançeri04.02.2020
Merkür Balık: Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmezAygül AydınMerkür Balık: Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez!  04.02.2020
Sizi gidi sancürcü ‘gibicibicisler’Kanat ATKAYASizi gidi sancürcü ‘gibicibicisler’04.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.