Boğaz'da ve Göcek'te yüzen parti

Fikir yeni değil ama konsept yeniden gözde. Tekneler bir çember oluşturuyor, ortada meydana gelen havuza müzik yayını veriliyor; isteyen denize giriyor, isteyen dans ediyor. Bu eğlencenin tatil versiyonu da var, şehirde günübirlik parti hali de...
Yoksa siz partilemeye hâlâ araçla mı gidiyorsunuz? Salgından dolayı yazın tatil trendi tekne olduğu gibi eğlence dünyası da dümenini tekneden yana kırdı.
İstanbul’un daha önce arabalı vapurda bile parti görmüşlüğü vardı ama bu bir ilk: Bugün şehrin farklı noktalarından kalkan tekneler, Boğaz’ın ortasında bir araya gelecek, kıç kıça vererek bir çember oluşturacaklar; birinde DJ kabini var. Ortaya müzik yayını yapılacak. Konsept aslında yeni değil. More Than Sail tarafından ilk kez yelken ve eğlenceyi bir araya getirmek amacıyla Göcek’te başlatıldı. 2018’deki ilk organizasyona 200 kişi katıldı. Bir yandan yelken eğitimi alıyorsunuz, bir yandan da tatil yapıp sizin gibi bu spora meraklı insanlarla sosyalleşiyorsunuz.
Ateşi olan güverteye alınmıyor
Bu yılki etkinlik 1-4 Ağustos’ta. Salgından dolayı 55-60 kişilik bir katılım olması bekleniyor. Her teknede ortalama 6-8 kişi oluyor. Gündüzleri eğitim ve spor, akşamüstleri ‘happy hour’ partileri, akşamları farklı konseptlerde gece eğlenceleri yapılıyor. Fiyatlar seçtiğiniz pakete göre üç gece, dört gün için kişi başı 4.300-5.300 lira arasında değişiyor. (0850) 255 02 92
2020’deki yenilikse aynı tatil konseptinin bu kez günübirlik olarak şehre uyarlanması. Partymag tarafından 15 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte çeşitli büyüklükteki tekneler şehrin farklı noktalarından kalkarak Boğaz’da buluşacak. Orkun Bozdemir gibi DJ’lerin müzikleri eşliğinde hem eğlenip hem denizin tadını çıkaracaklar.
Yatlar 10-15 kişilik. Ama salgından dolayı kendi arkadaş grubunuzu oluşturup bir tekneyi kapatmanız gerekiyor. 10 kişi kapasiteli yatlar 6.500, 15 kişilikler 8.000 lira. Bu fiyatlara yemek ve tekne başına limitler kapsamında içki dahil. Su sporlarından yararlanmak isterseniz ekstra ücret ödüyorsunuz. Katılım için yaş sınırı 20. Ateşi 38 dereceden yüksek çıkanlar güverteye alınmıyor. (0555) 042 45 12
ATAŞEHİR’DE KEYFİMİN MUHTAR’I
Ataşehir’deki The Muhtar’ın açılışı tam pandemiye denk geldi. Yoksa şimdiye kadar Anadolu Yakası’nda adını çok daha fazla duyurmuştu. Çünkü denenmiş/tutmuş bir formülü sunuyor: Esnaf eğlencesi. Esnaf, aslında Alaçatı çıkışlı bir konsept. Ama İstanbul’a kışlık açacakları zaman ters köşe yaptılar, Çeşme’nin tam aksine gidip Maslak’ta gökdelenlerin ortasında ‘plaza eğlencesi’ sunmaya başladılar. Saat 20.00’de başlıyor; başlar başlamaz herkes vaktinde ip gibi yerini almış oluyor, dört saat sonra gece yarısı olunca yenmiş, içilmiş, eğlenilmiş, paket program halinde olay bitmiş oluyor. Onun için hafta içi bile tıklım tıklım, yer bulunamıyor. Fiks menü uyguluyorlar, ne ödeyeceğiniz de baştan belli.
Önce mavi haşhaşlı muhammara gibi mezeler geliyor, sonra ciğer sote gibi ara sıcaklar, ana yemek olarak da balık ya da et... Kimse aç kalmıyor ama öyle Vedat Milor’u davet edeceğiniz bir menü de yok aslında.
Aynı iklim
Asıl numara, hemen her akşam aynı sırayla çalınan 1980-90’lar pop-arabesk-halk müziği şarkıları. Ne olduğunu anlamadan kendinizi davulların, darbukaların arasında masa tepesinde buluyorsunuz.
İşte The Muhtar da Esnaf’ın Kadıköylü kuzeni. Ataşehir’de, yine gökdelenlerin ortasında, baştan sona aynı iklim.
İlk kez cumartesi gittim. Pandemiden dolayı aynı tat, aynı vur patlasın hava yok tabii ama kışın eğlenmek için Avrupa Yakası’na geçen çok sayıda araç, direksiyonu buraya kıracak, şimdiden belli.Ülker Sports Arena’nın hemen yanındaki The Muhtar çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesileri açık. Kişi başı hafta sonu 300, hafta içi 250 lira. (0532) 012 17 19
Boğaz'da ve Göcek'te yüzen parti
Fikir yeni değil ama konsept yeniden gözde. Tekneler bir çember oluşturuyor, ortada meydana gelen havuza müzik yayını veriliyor; isteyen denize giriyor, isteyen dans ediyor. Bu eğlencenin tatil versiyonu da var, şehirde günübirlik parti hali de...
Yoksa siz partilemeye hâlâ araçla mı gidiyorsunuz? Salgından dolayı yazın tatil trendi tekne olduğu gibi eğlence dünyası da dümenini tekneden yana kırdı.
İstanbul’un daha önce arabalı vapurda bile parti görmüşlüğü vardı ama bu bir ilk: Bugün şehrin farklı noktalarından kalkan tekneler, Boğaz’ın ortasında bir araya gelecek, kıç kıça vererek bir çember oluşturacaklar; birinde DJ kabini var. Ortaya müzik yayını yapılacak. Konsept aslında yeni değil. More Than Sail tarafından ilk kez yelken ve eğlenceyi bir araya getirmek amacıyla Göcek’te başlatıldı. 2018’deki ilk organizasyona 200 kişi katıldı. Bir yandan yelken eğitimi alıyorsunuz, bir yandan da tatil yapıp sizin gibi bu spora meraklı insanlarla sosyalleşiyorsunuz.
Ateşi olan güverteye alınmıyor
Bu yılki etkinlik 1-4 Ağustos’ta. Salgından dolayı 55-60 kişilik bir katılım olması bekleniyor. Her teknede ortalama 6-8 kişi oluyor. Gündüzleri eğitim ve spor, akşamüstleri ‘happy hour’ partileri, akşamları farklı konseptlerde gece eğlenceleri yapılıyor. Fiyatlar seçtiğiniz pakete göre üç gece, dört gün için kişi başı 4.300-5.300 lira arasında değişiyor. (0850) 255 02 92
2020’deki yenilikse aynı tatil konseptinin bu kez günübirlik olarak şehre uyarlanması. Partymag tarafından 15 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte çeşitli büyüklükteki tekneler şehrin farklı noktalarından kalkarak Boğaz’da buluşacak. Orkun Bozdemir gibi DJ’lerin müzikleri eşliğinde hem eğlenip hem denizin tadını çıkaracaklar.
Yatlar 10-15 kişilik. Ama salgından dolayı kendi arkadaş grubunuzu oluşturup bir tekneyi kapatmanız gerekiyor. 10 kişi kapasiteli yatlar 6.500, 15 kişilikler 8.000 lira. Bu fiyatlara yemek ve tekne başına limitler kapsamında içki dahil. Su sporlarından yararlanmak isterseniz ekstra ücret ödüyorsunuz. Katılım için yaş sınırı 20. Ateşi 38 dereceden yüksek çıkanlar güverteye alınmıyor. (0555) 042 45 12
ATAŞEHİR’DE KEYFİMİN MUHTAR’I
Ataşehir’deki The Muhtar’ın açılışı tam pandemiye denk geldi. Yoksa şimdiye kadar Anadolu Yakası’nda adını çok daha fazla duyurmuştu. Çünkü denenmiş/tutmuş bir formülü sunuyor: Esnaf eğlencesi. Esnaf, aslında Alaçatı çıkışlı bir konsept. Ama İstanbul’a kışlık açacakları zaman ters köşe yaptılar, Çeşme’nin tam aksine gidip Maslak’ta gökdelenlerin ortasında ‘plaza eğlencesi’ sunmaya başladılar. Saat 20.00’de başlıyor; başlar başlamaz herkes vaktinde ip gibi yerini almış oluyor, dört saat sonra gece yarısı olunca yenmiş, içilmiş, eğlenilmiş, paket program halinde olay bitmiş oluyor. Onun için hafta içi bile tıklım tıklım, yer bulunamıyor. Fiks menü uyguluyorlar, ne ödeyeceğiniz de baştan belli.
Önce mavi haşhaşlı muhammara gibi mezeler geliyor, sonra ciğer sote gibi ara sıcaklar, ana yemek olarak da balık ya da et... Kimse aç kalmıyor ama öyle Vedat Milor’u davet edeceğiniz bir menü de yok aslında.
Aynı iklim
Asıl numara, hemen her akşam aynı sırayla çalınan 1980-90’lar pop-arabesk-halk müziği şarkıları. Ne olduğunu anlamadan kendinizi davulların, darbukaların arasında masa tepesinde buluyorsunuz.
İşte The Muhtar da Esnaf’ın Kadıköylü kuzeni. Ataşehir’de, yine gökdelenlerin ortasında, baştan sona aynı iklim.
İlk kez cumartesi gittim. Pandemiden dolayı aynı tat, aynı vur patlasın hava yok tabii ama kışın eğlenmek için Avrupa Yakası’na geçen çok sayıda araç, direksiyonu buraya kıracak, şimdiden belli.Ülker Sports Arena’nın hemen yanındaki The Muhtar çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesileri açık. Kişi başı hafta sonu 300, hafta içi 250 lira. (0532) 012 17 19