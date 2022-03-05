Boğaz’da lüks bir Japon balıkçı kayığı

Galataport’ta açılan ultralüks Japon restoranı Roka’nın ‘robata’sı yani Japon usulü ızgara barı çok eğlenceli... Siz kenarında oturuyorsunuz, ortada siz izlerken yemekleriniz hazırlanıp pişiriliyor. Bu gelenek, balıkçıların, tuttukları balıkları pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyormuş.
Galataport’un Fındıklı ucunda, en lüks restoranların toplandığı bölümünde açılan Roka’da beni en şaşırtan şeyden başlayayım: Fiyatlar. Londra’da Zuma’nın kardeş restoranı olarak açılan, sonra Mayorka, Dubai gibi pahalı destinasyonlara sıçrayan Roka’nın menüsünde ararsanız 450 liralık istiridye mantarlı antrikot tabağı da var ama tavuk şiş de 60 lira mesela. Bar menüsündeki kokteyllerin 110 liradan başlaması da ilginç geldi çünkü örneğin Kuruçeşme’de yeni açılmış, henüz isim yapmamış mekânlarda bile artık 130 lira gibi fahiş rakamlar ödeniyor. Dolayısıyla ilk izlenim: Lüks ama öyle korktuğum kadar da değilmiş, beni cebimden yakaladın, sevdim seni Japon...
Mekânın en merak ettiğim kısmı ‘robata’ya kurulduk. ‘Robata’ Japon usulü ızgara demek. Bar gibi. Siz kenarında oturuyorsunuz, ortada yemekler hazırlanıp pişiriliyor. Bu gelenek, Japonya’nın kuzey kıyılarındaki balıkçıların, tuttukları balıkları pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyormuş. Farklı ısılarda hazırlanması gereken siparişlere göre ızgaralar ateşin üstünde yükselip alçalıyor.
‘Ne bağırıyor bunlar?’
Bu tür üst segment dünya zincirleri Türkiye’de şube açtıklarında genelde başına Türk şef koymazlar. Robata’nın içinde çalışan yerli-yabancı personelin başında gülümsemesi yüzünden eksik olmayan, dünya şirini, genç bir Türk şef var: Suna Hakyemez. Meğer daha önce Londra’daki diğer Roka’larda çalışmış. Suna alçak sesle siparişleri ve direktiflerini söyledikçe diğerleri hep bir ağızdan bir anda “Hai” diye haykırıyorlar. “Ne bağırıyor bunlar” diye sordum, Japoncada “Tamam şef” anlamına geliyormuş.
Karamelize soğan ve wafu sosuyla göbek salata
Mekân öğleleri kapalı, 17.30’da açılıyor. Yarım saat içinde müşteriler gelmeye başlıyor. Galataport’a çok ilgi gösteren Arap turistler ilginç biçimde burada yok. Onun yerine İstanbul’da çalışan, Batılı olduklarını düşündüğüm bir erkek arkadaş grubu, iş çıkışı kadın kadına gelmiş masalar, baş başa sevgililer, diğer misafiri beklerken aperatif alan tekliler... Salı akşamı olmasına rağmen ilerleyen saatler için bütün masalar rezerveymiş.
Yemekten önce içtiğim baklava colada (Piña colada’nın fıstık şuruplu hali) ve Robata’da nar gibi kızarmış kuzu pirzolamdan son derece memnunum. Göz ucuyla diğer insanlara servis edilen siparişlere baktım; miso çorbası da var, biber soslu yengeç de, göbek salata da, sebze tempura da... (0212) 401 02 60
-NESİ GÜZEL: Çalan müziğin ne olduğunu asla hatırlamamanız... Güzel, hoş ama varla yok arası; kendini dayatmıyor. Sohbet etmeye çok uygun.
-NESİ KÖTÜ: İçmimar Noriyoshi Muramatsu’nun tercih ettiği ağır sandalyeler... Ne kalkarken itebiliyorsunuz ne otururken altınıza çekebiliyorsunuz.
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
-Jolly Joker zincirinin Ataşehir Watergarden’da JJ Arena adında dev bir konser salonu açtığını...
3.500 kişilik tesisteki ilk etkinliğin 12 Mart akşamı yapılacak Cem Adrian konseri olduğunu...
-Akaretler’deki Minoa kitapçı-kafede her çarşamba içkinizi de içebildiğiniz bir oda tiyatrosu yapıldığını...
Almila ve Kerem Atabeyoğlu’nun Memet Baydur’un ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’ oyununu sergilediğini...
- ‘O Ses Almanya’daki performansıyla dikkat çeken Zeynep Avcı’nın 8 Mart’ta Kadınlar Günü konseri vereceğini...
Maslak Yeni Gazino’daki yemekli gece için fiyatların kişi başı 750 liradan başladığını... (0532) 500 28 69
200 TL : Bugün 14.00’te Edirne’de yapılacak Trakya Rap Festivali’ne giriş ücreti... Sagopa Kajmer, Uzi, Lil Murda ve Güneş gibi isimler sahnede olacak.
Boğaz’da lüks bir Japon balıkçı kayığı
Galataport’ta açılan ultralüks Japon restoranı Roka’nın ‘robata’sı yani Japon usulü ızgara barı çok eğlenceli... Siz kenarında oturuyorsunuz, ortada siz izlerken yemekleriniz hazırlanıp pişiriliyor. Bu gelenek, balıkçıların, tuttukları balıkları pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyormuş.
Galataport’un Fındıklı ucunda, en lüks restoranların toplandığı bölümünde açılan Roka’da beni en şaşırtan şeyden başlayayım: Fiyatlar. Londra’da Zuma’nın kardeş restoranı olarak açılan, sonra Mayorka, Dubai gibi pahalı destinasyonlara sıçrayan Roka’nın menüsünde ararsanız 450 liralık istiridye mantarlı antrikot tabağı da var ama tavuk şiş de 60 lira mesela. Bar menüsündeki kokteyllerin 110 liradan başlaması da ilginç geldi çünkü örneğin Kuruçeşme’de yeni açılmış, henüz isim yapmamış mekânlarda bile artık 130 lira gibi fahiş rakamlar ödeniyor. Dolayısıyla ilk izlenim: Lüks ama öyle korktuğum kadar da değilmiş, beni cebimden yakaladın, sevdim seni Japon...
Mekânın en merak ettiğim kısmı ‘robata’ya kurulduk. ‘Robata’ Japon usulü ızgara demek. Bar gibi. Siz kenarında oturuyorsunuz, ortada yemekler hazırlanıp pişiriliyor. Bu gelenek, Japonya’nın kuzey kıyılarındaki balıkçıların, tuttukları balıkları pişirdikten sonra kürekleri aracılığıyla diğer balıkçılarla paylaşmalarından geliyormuş. Farklı ısılarda hazırlanması gereken siparişlere göre ızgaralar ateşin üstünde yükselip alçalıyor.
‘Ne bağırıyor bunlar?’
Bu tür üst segment dünya zincirleri Türkiye’de şube açtıklarında genelde başına Türk şef koymazlar. Robata’nın içinde çalışan yerli-yabancı personelin başında gülümsemesi yüzünden eksik olmayan, dünya şirini, genç bir Türk şef var: Suna Hakyemez. Meğer daha önce Londra’daki diğer Roka’larda çalışmış. Suna alçak sesle siparişleri ve direktiflerini söyledikçe diğerleri hep bir ağızdan bir anda “Hai” diye haykırıyorlar. “Ne bağırıyor bunlar” diye sordum, Japoncada “Tamam şef” anlamına geliyormuş.
Karamelize soğan ve wafu sosuyla göbek salata
Mekân öğleleri kapalı, 17.30’da açılıyor. Yarım saat içinde müşteriler gelmeye başlıyor. Galataport’a çok ilgi gösteren Arap turistler ilginç biçimde burada yok. Onun yerine İstanbul’da çalışan, Batılı olduklarını düşündüğüm bir erkek arkadaş grubu, iş çıkışı kadın kadına gelmiş masalar, baş başa sevgililer, diğer misafiri beklerken aperatif alan tekliler... Salı akşamı olmasına rağmen ilerleyen saatler için bütün masalar rezerveymiş.
Yemekten önce içtiğim baklava colada (Piña colada’nın fıstık şuruplu hali) ve Robata’da nar gibi kızarmış kuzu pirzolamdan son derece memnunum. Göz ucuyla diğer insanlara servis edilen siparişlere baktım; miso çorbası da var, biber soslu yengeç de, göbek salata da, sebze tempura da... (0212) 401 02 60
-NESİ GÜZEL: Çalan müziğin ne olduğunu asla hatırlamamanız... Güzel, hoş ama varla yok arası; kendini dayatmıyor. Sohbet etmeye çok uygun.
-NESİ KÖTÜ: İçmimar Noriyoshi Muramatsu’nun tercih ettiği ağır sandalyeler... Ne kalkarken itebiliyorsunuz ne otururken altınıza çekebiliyorsunuz.
Dersaadet’te yaşıyorsun, peki bunları biliyor musun?
-Jolly Joker zincirinin Ataşehir Watergarden’da JJ Arena adında dev bir konser salonu açtığını...
3.500 kişilik tesisteki ilk etkinliğin 12 Mart akşamı yapılacak Cem Adrian konseri olduğunu...
-Akaretler’deki Minoa kitapçı-kafede her çarşamba içkinizi de içebildiğiniz bir oda tiyatrosu yapıldığını...
Almila ve Kerem Atabeyoğlu’nun Memet Baydur’un ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’ oyununu sergilediğini...
- ‘O Ses Almanya’daki performansıyla dikkat çeken Zeynep Avcı’nın 8 Mart’ta Kadınlar Günü konseri vereceğini...
Maslak Yeni Gazino’daki yemekli gece için fiyatların kişi başı 750 liradan başladığını... (0532) 500 28 69
200 TL : Bugün 14.00’te Edirne’de yapılacak Trakya Rap Festivali’ne giriş ücreti... Sagopa Kajmer, Uzi, Lil Murda ve Güneş gibi isimler sahnede olacak.