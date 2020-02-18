Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Savaş ÖZBEY>Bodrum’un zor tercihi
"Savaş Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Savaş Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Bodrum’un zor tercihi

18 Şubat 2020

Bodrum Belediyesi gece 12.00’den sonra açık havada müzik yasağı getiriyor. Peki sonuçları ne olacak dersiniz?

BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Sabaha kadar yapılan yüksek sesli müzik yayını yüzünden tatile gidenlere de yerel halka da uyku haram. Zaten binalar iki katlı. Alttaki barın gürültüsünden üst katta yatağınız olduğu yerde zıplıyor.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Bodrum sayfiye yeri değil. 85 milyonluk ülkenin ve yabancı turistlerin eğlence merkezi. Sayfiye tatili tercih eden zaten Bodrum’a gitmiyor. Memleketin üç tarafı deniz. İlla Bodrum’da mı kafa dinleyeceksiniz?
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Müziği toptan yasaklamıyor ki. Bazı yerleri “sessiz bölge” ilan etti. Gece 12’de müzik kapatılacak. Sonra isteyen kapalı alanda yine devam edebilir. Yasak, sadece açık hava mekanları için geçerli.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
İstanbul’dan kalkıp ta Bodrum’a kapalı alana tıkılmak için mi geldik? İşin güzelliği o zaten. Plajda/kumda eğlenmek, hatta gece denize girmek. Yaz akşamı içeri kapanacağıma evimde otururdum...
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Arkadaşım sana eğlenme diyen yok.
Bazı yerler eğlence bölgesi ilan edildi, oralarda sabah 4’e kadar serbest. Hatta Barlar Sokağı’nda 5’e kadar olacak. Git, sabaha kadar tepin. Ama bizi bir sal.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Ondan sonra başlıyorsunuz yok millet neden kaçıyor, yok bilmem ne. Mikonos’ta, İbiza’da Yunan’ın, İspanyol’un aklı basmıyor mu yasağa? Elimizdeki markaları da kendi elimizle batırıyoruz. Bravo size!
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Siz kaç kişisiniz ya azgın azınlık? Koskoca belediye herhalde halkın genelini mutlu edecek kararlar almak zorunda. Düşün bir: Eğer halkın böyle bir talebi, isteği olmasa kalkışabilir miydi böyle bir işe?
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
E göreceğiz bakalım, müzikler kısılıp, eğlence bastırılıp Bodrum Ölüdenizleştikçe o halk hâlâ memnun olacak mı? Bakkallar, marketler daha az iş yapınca, kiralar düşüp kazançlar azalınca anlayacağız.
Uyku mu daha tatlı...
Yoksa para mı?
Çeşme’ye örnek olur mu?
Benzer bir tartışma Çeşme’de, özellikle Alaçatı’da da sürüyor.
Hatta gürültüye karşı dernekleşme faaliyetleri bile var.
Hatta inatlaşma o hale geldi ki siz içeride eğlenirken mekanı jandarma basıyor.
Bölgeleştirme faaliyeti Çeşme için çözüm olur mu? Zor. Çünkü özellikle Alaçatı çok kompakt, iç içe.
Ancak sokak bazında yapılabilir böyle bir uygulama.
Yeni dolandırıcılığa dikkat
Sizi normal bir numaradan arıyorlar. “Kuryeniz var, evde yoksunuz, nereye bırakalım” diye soruyorlar.
Siz “Benim kuryem yoktu” vs. diyene kadar telefon kapanıyor. Numarayı geri arıyorsunuz. Karşınıza telesekreter çıkıyor. “Kuryelerimize bu numaradan ulaşamazsınız, şu numaradan arayın” diye 0800’lü bir numaraya yönlendiriyorlar.
Arıyorsunuz, sizi 2-3 dakika oyalıyorlar.
İşte o oyalamanın 7 saniyesi 25 lira.

X
Savaş ÖZBEY Savaş ÖZBEYTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Filistin ve İsviçre peyniriOğuz ÇelikkolFilistin ve İsviçre peyniri18.02.2020
Aliyev, Paşinyan’dan daha etkiliydi...Yalçın BAYERAliyev, Paşinyan’dan daha etkiliydi...18.02.2020
Sanatçı yüzünden sanat eseri suçlanır mıÖmür GEDİKSanatçı yüzünden sanat eseri suçlanır mı?18.02.2020
Eşim borçlarını bana ödetiyorGüzin AblaEşim borçlarını bana ödetiyor18.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.