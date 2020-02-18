Bodrum’un zor tercihi

Bodrum Belediyesi gece 12.00’den sonra açık havada müzik yasağı getiriyor. Peki sonuçları ne olacak dersiniz?
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Sabaha kadar yapılan yüksek sesli müzik yayını yüzünden tatile gidenlere de yerel halka da uyku haram. Zaten binalar iki katlı. Alttaki barın gürültüsünden üst katta yatağınız olduğu yerde zıplıyor.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Bodrum sayfiye yeri değil. 85 milyonluk ülkenin ve yabancı turistlerin eğlence merkezi. Sayfiye tatili tercih eden zaten Bodrum’a gitmiyor. Memleketin üç tarafı deniz. İlla Bodrum’da mı kafa dinleyeceksiniz?
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Müziği toptan yasaklamıyor ki. Bazı yerleri “sessiz bölge” ilan etti. Gece 12’de müzik kapatılacak. Sonra isteyen kapalı alanda yine devam edebilir. Yasak, sadece açık hava mekanları için geçerli.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
İstanbul’dan kalkıp ta Bodrum’a kapalı alana tıkılmak için mi geldik? İşin güzelliği o zaten. Plajda/kumda eğlenmek, hatta gece denize girmek. Yaz akşamı içeri kapanacağıma evimde otururdum...
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Arkadaşım sana eğlenme diyen yok.
Bazı yerler eğlence bölgesi ilan edildi, oralarda sabah 4’e kadar serbest. Hatta Barlar Sokağı’nda 5’e kadar olacak. Git, sabaha kadar tepin. Ama bizi bir sal.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Ondan sonra başlıyorsunuz yok millet neden kaçıyor, yok bilmem ne. Mikonos’ta, İbiza’da Yunan’ın, İspanyol’un aklı basmıyor mu yasağa? Elimizdeki markaları da kendi elimizle batırıyoruz. Bravo size!
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Siz kaç kişisiniz ya azgın azınlık? Koskoca belediye herhalde halkın genelini mutlu edecek kararlar almak zorunda. Düşün bir: Eğer halkın böyle bir talebi, isteği olmasa kalkışabilir miydi böyle bir işe?
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
E göreceğiz bakalım, müzikler kısılıp, eğlence bastırılıp Bodrum Ölüdenizleştikçe o halk hâlâ memnun olacak mı? Bakkallar, marketler daha az iş yapınca, kiralar düşüp kazançlar azalınca anlayacağız.
Uyku mu daha tatlı...
Yoksa para mı?
Çeşme’ye örnek olur mu?
Benzer bir tartışma Çeşme’de, özellikle Alaçatı’da da sürüyor.
Hatta gürültüye karşı dernekleşme faaliyetleri bile var.
Hatta inatlaşma o hale geldi ki siz içeride eğlenirken mekanı jandarma basıyor.
Bölgeleştirme faaliyeti Çeşme için çözüm olur mu? Zor. Çünkü özellikle Alaçatı çok kompakt, iç içe.
Ancak sokak bazında yapılabilir böyle bir uygulama.
Yeni dolandırıcılığa dikkat
Sizi normal bir numaradan arıyorlar. “Kuryeniz var, evde yoksunuz, nereye bırakalım” diye soruyorlar.
Siz “Benim kuryem yoktu” vs. diyene kadar telefon kapanıyor. Numarayı geri arıyorsunuz. Karşınıza telesekreter çıkıyor. “Kuryelerimize bu numaradan ulaşamazsınız, şu numaradan arayın” diye 0800’lü bir numaraya yönlendiriyorlar.
Arıyorsunuz, sizi 2-3 dakika oyalıyorlar.
İşte o oyalamanın 7 saniyesi 25 lira.
Bodrum’un zor tercihi
Bodrum Belediyesi gece 12.00’den sonra açık havada müzik yasağı getiriyor. Peki sonuçları ne olacak dersiniz?
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Sabaha kadar yapılan yüksek sesli müzik yayını yüzünden tatile gidenlere de yerel halka da uyku haram. Zaten binalar iki katlı. Alttaki barın gürültüsünden üst katta yatağınız olduğu yerde zıplıyor.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Bodrum sayfiye yeri değil. 85 milyonluk ülkenin ve yabancı turistlerin eğlence merkezi. Sayfiye tatili tercih eden zaten Bodrum’a gitmiyor. Memleketin üç tarafı deniz. İlla Bodrum’da mı kafa dinleyeceksiniz?
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Müziği toptan yasaklamıyor ki. Bazı yerleri “sessiz bölge” ilan etti. Gece 12’de müzik kapatılacak. Sonra isteyen kapalı alanda yine devam edebilir. Yasak, sadece açık hava mekanları için geçerli.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
İstanbul’dan kalkıp ta Bodrum’a kapalı alana tıkılmak için mi geldik? İşin güzelliği o zaten. Plajda/kumda eğlenmek, hatta gece denize girmek. Yaz akşamı içeri kapanacağıma evimde otururdum...
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Arkadaşım sana eğlenme diyen yok.
Bazı yerler eğlence bölgesi ilan edildi, oralarda sabah 4’e kadar serbest. Hatta Barlar Sokağı’nda 5’e kadar olacak. Git, sabaha kadar tepin. Ama bizi bir sal.
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Ondan sonra başlıyorsunuz yok millet neden kaçıyor, yok bilmem ne. Mikonos’ta, İbiza’da Yunan’ın, İspanyol’un aklı basmıyor mu yasağa? Elimizdeki markaları da kendi elimizle batırıyoruz. Bravo size!
BELEDİYE HAKLI ÇÜNKÜ:
Siz kaç kişisiniz ya azgın azınlık? Koskoca belediye herhalde halkın genelini mutlu edecek kararlar almak zorunda. Düşün bir: Eğer halkın böyle bir talebi, isteği olmasa kalkışabilir miydi böyle bir işe?
BELEDİYE HAKSIZ ÇÜNKÜ:
E göreceğiz bakalım, müzikler kısılıp, eğlence bastırılıp Bodrum Ölüdenizleştikçe o halk hâlâ memnun olacak mı? Bakkallar, marketler daha az iş yapınca, kiralar düşüp kazançlar azalınca anlayacağız.
Uyku mu daha tatlı...
Yoksa para mı?
Çeşme’ye örnek olur mu?
Benzer bir tartışma Çeşme’de, özellikle Alaçatı’da da sürüyor.
Hatta gürültüye karşı dernekleşme faaliyetleri bile var.
Hatta inatlaşma o hale geldi ki siz içeride eğlenirken mekanı jandarma basıyor.
Bölgeleştirme faaliyeti Çeşme için çözüm olur mu? Zor. Çünkü özellikle Alaçatı çok kompakt, iç içe.
Ancak sokak bazında yapılabilir böyle bir uygulama.
Yeni dolandırıcılığa dikkat
Sizi normal bir numaradan arıyorlar. “Kuryeniz var, evde yoksunuz, nereye bırakalım” diye soruyorlar.
Siz “Benim kuryem yoktu” vs. diyene kadar telefon kapanıyor. Numarayı geri arıyorsunuz. Karşınıza telesekreter çıkıyor. “Kuryelerimize bu numaradan ulaşamazsınız, şu numaradan arayın” diye 0800’lü bir numaraya yönlendiriyorlar.
Arıyorsunuz, sizi 2-3 dakika oyalıyorlar.
İşte o oyalamanın 7 saniyesi 25 lira.