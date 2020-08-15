Bodrum’un en lüks yenisiyle en salaş yenisi

Aynı afrodizyak iklim, aynı sarhoş eden günbatımı... Biri dünyaca ünlü lüks marka Novikov, diğeri salaş aile işletmesi Rakıjı. İkisi de yeni. İşte farkları ve benzerlikleri...
KONUM VE MANZARA
◊ Novikov, Rusya’nın en büyük işletmecisi Arkadiy Novikov’un Londra, Ibiza gibi yerlerde şubeleri bulunan restoranı. Türkiye’deki ilk şubesini Bodrum’da, Akdeniz’in en şaşaalı marinalarından Yalıkavak Marina’da açtı. Eski gümrük binasının yerine kurulan restoranın helikopter pisti bile var. Denize sıfır, marinaya ve megayatlara bakıyor. Zaten müşterilerin çoğu bu yatlardan son derece şık deniz motorlarıyla geliyor. Çoğunlukla eski Sovyet coğrafyasının dillerini konuşuyorlar.◊ Rakıjı bir aile işletmesi. Eyüp Bey servise bakıyor, eşi Ajda Hanım mutfakta yemekleri yapıyor. Bardakçı Koyu’nun en tepesinden harika bir manzara var. Salaş mı salaş ama tertemiz. Müşterileri Bodrum’a yaz-kış yerleşmiş şehirliler. Bana müdavimi olan Aykut Gürel öğretti. Gelenler çoğunlukla tanış çıkıyor, masadan masaya sohbet ediliyor. Mahallenin veterineri, kuaförü, emeklisi her akşam orada...
YEMEKLER VE FİYATLAR
◊ Novikov deniz ürünleri ağırlıklı bir restoran. Her ürünün en iyisi... Türkiye’de olmayan havyar gibi malzemeler Rusya’dan geliyor. Kral yengeç bacağı 1.000, bütün ıstakoz 1.650, siyah morinanın porsiyonu 395 lira. Geniş bir suşi, saşimi ve nigiri menüleri var.Saşimi tabağı
Servis ip gibi ve Türkçe, İngilizce, Rusça olmak üzere üç dilli. Sunumlar sade ve malzemeyi öne çıkarıyor. Baştan çıkarıcı.
◊ Rakıjı’ya kendi içkinizi kendiniz götürüyorsunuz; sadece yediklerinizin ücretini ödüyorsunuz. Günlük meze dolabı var: Kabakçiçeği dolması, yoğurtlu semizotu, beyin, fava...
Kızartmalar, mücver, kalamar sipariş üzerine yapılıyor. Varsın 10 dakika geç gelsin ama böyle taze olsun. Güveçte sundukları yaprak ciğer ve et kavurma efsane.
Bir porsiyonu iki kişi bitiremiyorsunuz. Mesela çoban salatayı hemen yemeyeceksiniz. Biraz bekleyin ki domatesler suyunu bırakabilsin. Balık istiyorsanız önceden haber veriyorsunuz, o gün taze ne varsa alıp akşama ister tavada, ister mangalda pişiriyorlar. Kendi götürdüğünüz içki hariç biz kişi başı 50’şer lira ödedik. Bodrum ortalamasında sudan ucuz!
SONUÇ
◊ Novikov’da kendinizi oligark gibi şımartılmış hissediyorsunuz. Etrafınızdakilerin pahalı kıyafet, çanta, takılar arasında Ali Baba’nın mağarasına girmiş gibisiniz... Siz adını, sanını bilmeseniz de herkes birisi! Tatlınızı da yiyip sofradan kalktığınızda damağınızda uyarılmamış hücre, beyninizde harekete geçmemiş zevk noktası kalmıyor ve onca deniz mahsulünden sonra hormonlarınız horhor çeşmesi gibi akmaya başlıyor. Kendinizi “Şimdi buradan nereye?” diye sorarken buluyorsunuz.
◊ Rakıjı’da geceyi bal gibi karpuz ve kavunla tamamladınız. Tanju Okan’lar, Yunan müzikleri dinlediniz. Hele o akşam bir de mehtap eşlik ettiyse Ajda Hanım’ın leziz yemeklerine, değmesin keyfinize. Tepenin püfür püfür havası sizi çoktan sarhoş etti bile. Eğer getirdiğiniz içkiyi bitiremediyseniz üç seçenek var: Eve geri götürmek, bir sonraki gelişinizde devam etmek üzere mekâna teslim etmek ya da hemen oracıkta ahbap olduğunuz yan masaya hediye etmek. Alıp verilen kartlar, telefon numaraları... Çıkarken aklınızdaki soru “Şimdi buradan nereye?” değil, “Bir daha ne zaman geliyoruz?”
Novikov, Yalıkavak Marina’da. (0252) 311 06 00
Rakıjı, Eski Çeşme Mahallesi, Bardakçı Tepesi’nde. (0532) 342 58 31
BİR ÖNERİ
BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜREN BALIKÇI
Uzun yıllar Çeşme’nin en ünlü balıkçılarından biri olan Niyazi’de babasıyla birlikte çalışan Ali Yuvanç, Plage Isolee’nin içinde kendine ait bir restoran açtı. Balıkçı Niyazi’de deniz ürünlerinin kalitesi, lezzeti, sunumu çok başarılı. Denizin hemen kenarında. İncili Gastronomi Rehberi’nden ‘üç inci’ aldı.
Alaçatı Mah, 18000. Sokak, No: 3. Mehmet Koyu, Plage Isolee İzmir, Çeşme
(0532) 462 72 71
Bodrum’un en lüks yenisiyle en salaş yenisi
Aynı afrodizyak iklim, aynı sarhoş eden günbatımı... Biri dünyaca ünlü lüks marka Novikov, diğeri salaş aile işletmesi Rakıjı. İkisi de yeni. İşte farkları ve benzerlikleri...
KONUM VE MANZARA
◊ Novikov, Rusya’nın en büyük işletmecisi Arkadiy Novikov’un Londra, Ibiza gibi yerlerde şubeleri bulunan restoranı. Türkiye’deki ilk şubesini Bodrum’da, Akdeniz’in en şaşaalı marinalarından Yalıkavak Marina’da açtı. Eski gümrük binasının yerine kurulan restoranın helikopter pisti bile var. Denize sıfır, marinaya ve megayatlara bakıyor. Zaten müşterilerin çoğu bu yatlardan son derece şık deniz motorlarıyla geliyor. Çoğunlukla eski Sovyet coğrafyasının dillerini konuşuyorlar.◊ Rakıjı bir aile işletmesi. Eyüp Bey servise bakıyor, eşi Ajda Hanım mutfakta yemekleri yapıyor. Bardakçı Koyu’nun en tepesinden harika bir manzara var. Salaş mı salaş ama tertemiz. Müşterileri Bodrum’a yaz-kış yerleşmiş şehirliler. Bana müdavimi olan Aykut Gürel öğretti. Gelenler çoğunlukla tanış çıkıyor, masadan masaya sohbet ediliyor. Mahallenin veterineri, kuaförü, emeklisi her akşam orada...
YEMEKLER VE FİYATLAR
◊ Novikov deniz ürünleri ağırlıklı bir restoran. Her ürünün en iyisi... Türkiye’de olmayan havyar gibi malzemeler Rusya’dan geliyor. Kral yengeç bacağı 1.000, bütün ıstakoz 1.650, siyah morinanın porsiyonu 395 lira. Geniş bir suşi, saşimi ve nigiri menüleri var.Saşimi tabağı
Servis ip gibi ve Türkçe, İngilizce, Rusça olmak üzere üç dilli. Sunumlar sade ve malzemeyi öne çıkarıyor. Baştan çıkarıcı.
◊ Rakıjı’ya kendi içkinizi kendiniz götürüyorsunuz; sadece yediklerinizin ücretini ödüyorsunuz. Günlük meze dolabı var: Kabakçiçeği dolması, yoğurtlu semizotu, beyin, fava...
Kızartmalar, mücver, kalamar sipariş üzerine yapılıyor. Varsın 10 dakika geç gelsin ama böyle taze olsun. Güveçte sundukları yaprak ciğer ve et kavurma efsane.
Bir porsiyonu iki kişi bitiremiyorsunuz. Mesela çoban salatayı hemen yemeyeceksiniz. Biraz bekleyin ki domatesler suyunu bırakabilsin. Balık istiyorsanız önceden haber veriyorsunuz, o gün taze ne varsa alıp akşama ister tavada, ister mangalda pişiriyorlar. Kendi götürdüğünüz içki hariç biz kişi başı 50’şer lira ödedik. Bodrum ortalamasında sudan ucuz!
SONUÇ
◊ Novikov’da kendinizi oligark gibi şımartılmış hissediyorsunuz. Etrafınızdakilerin pahalı kıyafet, çanta, takılar arasında Ali Baba’nın mağarasına girmiş gibisiniz... Siz adını, sanını bilmeseniz de herkes birisi! Tatlınızı da yiyip sofradan kalktığınızda damağınızda uyarılmamış hücre, beyninizde harekete geçmemiş zevk noktası kalmıyor ve onca deniz mahsulünden sonra hormonlarınız horhor çeşmesi gibi akmaya başlıyor. Kendinizi “Şimdi buradan nereye?” diye sorarken buluyorsunuz.
◊ Rakıjı’da geceyi bal gibi karpuz ve kavunla tamamladınız. Tanju Okan’lar, Yunan müzikleri dinlediniz. Hele o akşam bir de mehtap eşlik ettiyse Ajda Hanım’ın leziz yemeklerine, değmesin keyfinize. Tepenin püfür püfür havası sizi çoktan sarhoş etti bile. Eğer getirdiğiniz içkiyi bitiremediyseniz üç seçenek var: Eve geri götürmek, bir sonraki gelişinizde devam etmek üzere mekâna teslim etmek ya da hemen oracıkta ahbap olduğunuz yan masaya hediye etmek. Alıp verilen kartlar, telefon numaraları... Çıkarken aklınızdaki soru “Şimdi buradan nereye?” değil, “Bir daha ne zaman geliyoruz?”
Novikov, Yalıkavak Marina’da. (0252) 311 06 00
Rakıjı, Eski Çeşme Mahallesi, Bardakçı Tepesi’nde. (0532) 342 58 31
BİR ÖNERİ
BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜREN BALIKÇI
Uzun yıllar Çeşme’nin en ünlü balıkçılarından biri olan Niyazi’de babasıyla birlikte çalışan Ali Yuvanç, Plage Isolee’nin içinde kendine ait bir restoran açtı. Balıkçı Niyazi’de deniz ürünlerinin kalitesi, lezzeti, sunumu çok başarılı. Denizin hemen kenarında. İncili Gastronomi Rehberi’nden ‘üç inci’ aldı.
Alaçatı Mah, 18000. Sokak, No: 3. Mehmet Koyu, Plage Isolee İzmir, Çeşme
(0532) 462 72 71