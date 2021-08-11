Biz aşıyı tartışırken virüs boş durmuyor

Demet Akalın’ın da söylediği gibi, Allah bir daha yaşatmasın.
Fakat aynı şeyi komşumuz Yunanistan için söylemek mümkün değil.
Tıpkı bizdeki gibi pek çok yerde aynı anda çıkan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor, halk afet bölgelerinden tahliye ediliyor, bir haftadır gemilerde yaşayanlar var.
Biz alicenap bir halkız.
Zor zamanda yanımızda olanı (en azından olmaya çalışanı) unutmaz, bir kenara yazarız.
Keşke diyorum keşke...
Bizdekileri tamamen söndürsek de komşunun yardımına da koşabilsek.
Felaket bittikten sonra yine hırlaşmaya gürleşmeye devam ederiz nasıl olsa...
◊ Çin: Chuxiong kentinde aşı olmayanların hastane, bakımevi, anaokulu, okul, kütüphane, müzeye girmesine izin verilmeyecek.
◊ Rusya: Hizmet sektörü çalışanları artık aşı olmak zorunda.
◊ Fransa: Cumhurbaşkanı Macron, 15 Eylül’e kadar bütün sağlık çalışanlarının aşı olması gerektiğini söylerken, aşı olmayan Fransız vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren kamusal alanlara giremeyeceğini de ifade etti. Ücretsiz PCR testlerinin sonbahardan itibaren devlet tarafından karşılanmasına son verileceğini duyurdu.
◊ İtalya:
“Yeşil pasaport” olarak adlandırılan Covid sertifikasına sahip olmayanlar, restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere giremeyecek.
◊ Birleşik Arap Emirlikleri:
20 Ağustos’tan itibaren bazı kamusal alanlara aşı olanlar girebilecek.
Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yemekler bitince DJ performansı başlıyor.
Salı gecesi Kuruçeşme’den Beyoğlu’na tam bir saatte ulaştık. İnsan trafiğe sevinir mi? Ben mutlu oldum. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi Kuruçeşme-Ortaköy-Çırağan-Dolmabahçe hattı: Milim milim ilerleyen trafik, yan arabalardan gelen müzik sesleri, sağlı sollu kaldırımlarda yürüyenler, elinde bir şeyler atıştıranlar, köpek gezdirenler, gelip geçeni izleyenler... Son yıllarda, özellikle de pandemide öyle ıssız bir hali vardı ki Kuruçeşme’nin, eski halini bilenler için içler acısıydı durum. Halbuki Reina katliamına kadar burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği bir eğlence noktasıydı. Fakat bu yaz güzel bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı.
Hareketliliğin adreslerinden biri de Sortie. Bu sene mekânı işletmeci Ergun Yıldız devraldı. Hande Yener ve Berksan da Sortie’nin içinde Ello isimli bir Lübnan lokantası açtı. Ben denk gelemedim ama haftanın dört-beş akşamı orada, gelenlerle ilgilendikleri gibi zaman zaman kabine de girip müzik yapıyorlar. Sortie’nin içinde ana restoran dışında Kaşıbeyaz kebapçısı, modern meyhane Cassette, Balıkçı Yılmaz var. Ello, içlerinde en yenisi... Fettuş salata, shish barak, karışık ızgara gibi yöresel lezzetler sunuyorlar. Yemekler bitince ister olduğunuz yerde ister ana piste inip DJ Çağlar Fidan’ın Türkçe ve yabancı şarkılarıyla dans ediyorsunuz. Sortie’ye giriş ücreti yok. Restoranlardan birine rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Mesela Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yıllar sonra Kuruçeşme’nin bu canlı, cıvıl cıvıl halini görmek çok güzel. Çok uzun zamandır kupkuru olan Kuruçeşme yeniden akmaya başladı mı, ne dersiniz?
YALIKAVAK MARİNA’NIN 3 YENİSİ
BODRUM
Novikov Italy:
Orman yangınlarıyla birlikte mangalcı avı da başladı. İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola bile vermek yasak.
Ha keza Ankara’da da havai fişek kullanımı ve mesire yerlerinde mangal yakılmasına ara verildi.
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok.
Et tüketimimiz ne ki? ABD’de kişi başı yıllık et tüketimi ortalama 26 kilo, Türkiye’de 8.5...
Hepsi barbekü olsa n’olur?
Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Amerikalı evinin bahçesinde barbekü partisi yapıyor konu komşu. Çok şanslı küçük bir azınlık hariç, bizim evlerimiz bahçeli değil.
En sevmediğim ağaç, çam. Çünkü mesafelidir biraz.
Duygularını belli etmez.
Ne sonbaharda yaprak döker ne de ilkbaharda neşelenip yeşerir.
İğneli yaprakları asitlidir; dibinde, döküldüğü yerde ot bitmez.
Tırmansan tırmanamazsın, yaslansan yaslanamazsın çama. Sırtın, kıyafetin reçine içinde kalır.
Şimdi anladık ki reçinesi, kozalağı falan derken diğer ağaçlardan da çabuk tutuşup kül oluyor.
Çam dediğiniz benim gözümde aslında böyle meymenetsiz bir ağaç.
Fakat yaşadığımız yangın felaketinden sonra, çam ormanları yerine başka ağaçlar dikilmesi öneriliyor ya...
Yangın felaketinin öne çıkan simalarından biri de Şahan Gökbakar. Tam bir orman yangın gözlemcisine dönüştü.
Marmaris’ten yaptığı paylaşımın ardından bölgeye üç helikopter gittiği iddia edilmişti.
Şahan bütün bu etkileşime o kadar kaptırdı ki, ikinci bir paylaşımında artık “Buraya da iki helikopter, acil” şeklinde konuşuyordu.
Diğer yandan Şahan Gökbakar’ı bölgedeki mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Özetle diyorlar ki: “Şahan’ı kahraman ilan etmek yanlış. Yaptığı yayınlarla kendi evini kurtarmanın derdinde...”
Sonra karşılıklı görüşler kayıtsız kalınamayacak bir beyin cimnastiği şeklinde uzuyor.
Yine özetle...
◊
12 Aralık, Yay kadını... Hangisinden daha çok çektiniz: Dikkatsizlikten mi, patavatsızlıktan mı?
- Patavatsızlıktan çok çektim ya. En sonda söylenecek şeyi hep en başta söylüyorum. Dokuz köyden de kovuluyorum haliyle. (Gülüyor)
İtalyan Lisesi’nden arkadaşınız Nilüfer’in yardımıyla çok genç yaşta sektöre girdiniz. Hayallerinizdeki gibi miydi, düş kırıklığı mı?
- O zaman biz gerçek çocuklardık. Şimdikiler gibi 15 yaşında küçük kadınlar değil. Çocuktum, aklım bir karış havadaydı. Çok erken evlilikler yaptım. Pek kıymetini bilemedim aslında mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.
Müziği tercih etmenizin hangi bedeli daha ağır oldu: Hosteslik hayalinden vazgeçmek mi, okulu
bırakmak mı?
Bodrum’da halkın seferberliği
Bütün Türkiye gibi Bodrum ahalisi “tekciğer” oldu felakette.
Korsan taksiler bile bölgeden insan tahliye etti.
Bırakın özel tekneleri, tur teknelerini, jet-ski’ler karşı kıyıdaki toplanma noktasına insan taşıdı.
Bu çabaların simge ismiyse itfaiyecilere içecek su taşırken dumanların arasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir.
Yüzü islenmiş görüntüsü ve son kaydındaki sesi hiç çıkmayacak hafızalarımızdan.
Süreyya Yalçın’ın yangın manzaralı pozu
Yangınlardan haberi yok muydu, arkasındaki dumanı fark etmedi mi, onu bilmiyorum.
BİR MASADA, BİR KABİNDE...BİR DJ (ÇEŞME)
Hem yurtiçi ve yurtdışında çalan başarılı bir DJ hem de prodüktör. DJ Cafi (Cafer Palamut) Çeşme’de sezonun en popüler mekânlarından Angelo Grande’yi işletiyor. Boks ve spor meraklısı; vücuduna, kılığına özenli. Tipi de yerinde olunca adı “Çeşme’nin en yakışıklı DJ’i”ne çıktı. Mekânında erkekten çok kadın olması o yüzden herhalde.
BU DA TURGUTREİS’İN SUNSET’İBİR SALAŞ (BODRUM)
Turgutreis’teki küçük, şirin işletmelerden biri Sunset. İsim benzerliği... 25 yıl sonra ilk kez Bodrum Cennet Koyu’nda yazlık açan İstanbullu lüks Sunset’le hiçbir benzerliği yok. İçkinizi kendiniz götürüyorsunuz, servisinizi yapıyorlar, üstüne menüden ne sipariş verirseniz onu ödüyorsunuz. Kalamarlarına bayıldım.
GÜNDÜZ AKDENİZ MUTFAKLI PLAJ, GECE OCAKBAŞIBİR TABAK (BODRUM)
Kaburgaya sarılı zırh kebabı... Gündoğan’da bu yaz açılan Danış Restaurant Beach’in menüsünde yok, özel olarak sipariş verildiği zaman yapılıyor. Kuzu but ve kaburga, kıyma haline gelene kadar zırhtan geçiriliyor. Dana kaburga kemiğinin ince olanları seçiliyor. Kebabın eti kaburganın etrafına yapıştırılıyor. Kömür ateşinde pişiyor. Kaburganın lezzeti kuzu etiyle birleşiyor. Kaburga, yapısı gereği ısıyı eşit dağıtmadığı için kebabı düşük ateşte pişirmek gerekiyormuş. Her tarafını eşit olmasının ayrı bir ustalık gerektirdiğini söylüyorlar. Fiyatı da ona göre tabii: 240 lira. Ama 4 kişiyi haydi haydi kesiyor. Yolunuz düşerse ekşili dil söğüşü ve şişte künefeyi de mutlaka tadın. Bütün bu lezzetler akşam 19.00’dan sonra mekân ocakbaşına dönüşünce... Gündüz Akdeniz mutfağı beach menüsü servis ediyorlar. Ahşap iskeleden kum deniz. Ilık su sevenler için. Giriş ücretsiz ama 350 lira harcama yapmak şart. Servis hem gece hem gündüz standardın üstünde. Koya bakan manzara güzel, müzik varla yok arası, dinlendirici. Ne çaldığını hiçbirimiz hatırlamıyoruz bile.
En yakın arkadaşları Nur Yerlitaş ve Oya Aydoğan’ı kaybeden Diva, katıldığı “Beyaz Magazin” programında “Kimsem kalmadı” diyerek ağladı.
Konu, Zeki Müren’in vefatından konuşurken açıldı.
Bülent Ersoy, Sanat Güneşi’ni öldükten sonra morgda görmüş. Sahnede hayatını kaybettiği için yüzünde hâlâ sahne makyajı varmış. Makyajını temizleyip yanaklarından öptüğünü söyledi: “Artık öpecek kimsem kalmadı.”
Ersoy’un yalnızlığını ilk dillendirişi değil bu. Daha önce de yapmıştı “Hiç arkadaşım yok” açıklamaları...
“Arkamdan dua okutacak kimse yok” demişliği bile var.
Elbette bütün ölümler, sarsıcı, yalnızlaştırıcı. Ama Bülent Ersoy (annesi dahil) yaşadığı kayıpların yarattığı boşlukta bir şeyi gözden kaçırıyor, kendisine haksızlık ediyor bence.
Her şeyden evvel çevresinde hâlâ onu çok seven sanatçı ve camia dostları var. Onlara haksızlık ediyor.
Plajda, kafede, sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Gazeteler, televizyonlar...
Biz konuşmasak bile Avusturya Başbakanı Kurz gibilerin beyanlarıyla gelip tekrar gündemimize giriyor.
Nilgün Belgün gibi bir sanatçının “Sınırları kapatın” çağrısı geniş karşılık buluyor.
Sosyal medyada “Ülkemde mülteci istemiyorum” başlıkları açılıyor.
Caddebostan, Yeşilköy sahilinden “yabancı istilası” fotoğrafları paylaşılıyor.
Paralel olarak toplumda sığınmacı karşıtlığı da yükseliyor.
Üstelik Suriyelilere ilk başta gösterilen muameleyle şimdi Afganlar karşısında yaşananlar biraz daha farklı sanki.
Suriyeliler çoluk çocuk sınırı ilk geçmeye başladıklarında rejimin bombalarından kaçan mazlumlar olarak algılanıyorlardı.
Posta’dan Oya Çınar’la yaptığı söyleşide “Sizce hanginiz daha büyük starsınız? Tarkan mı, siz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Şimdi bak; benim şarkılarımın modası hiç geçmiyor. Şarkıları tüm dünyada bilinen, en çok dinlenen bir ben varım. (...) Özetle bütün dünyada şarkıları bilinen bir tek ben oldum. Her yerde, her ülkede varım.”
Selda Bağcan’ın mütevazı kişiliğini hepimiz biliyoruz.
Tanıyorum da söylüyorum bunu...
Ama durup durup gerçek hayattaki sindirmiş kişiliğini yansıtmayan, böyle kolayca cımbızlanabilecek laflar ediyor.
Çok sevip toz konduramadığımız için şaşırıyoruz haliyle.
Bundan bir süre önce de BBC Türkçe’ye verdiği röportajında “Sesim çok enteresan. Bulunmayan, hemen fark edilen, duyar duymaz insanların ‘İşte bu Selda Bağcan’dır’ diyebildiği bir ses, çok farklı. Kendi sesimi dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oluyor” demişti.
Sonra da “
Ankaralısınız. Hangi dönem daha şamatalıydı: ODTÜ’de mühendislik mi Boğaziçi’nde doktora dönemi mi?
- İkisinde de yedişer sene geçirip kendimi keşfettim, o yüzden ikisinin de yeri eşit bende.
◊ Siyah-beyaz fotoğraf mı, renkli mi?
- Siyah beyaz fotoğrafı daha çok seviyorum ama işimden dolayı çoğunlukla renkli kullanıyorum. Ben de kendi stilimi geliştirdim, çekerken ve seçerken siyah-beyaz bakıyorum, fotoşoplarken renklendiriyorum.
◊ Mimar Sinan’da sanat yönetimi hocalığı yaptınız. Hangi öğrenci daha makbul: Derste soru soran mı, ödevini vaktinde sunan mı?
- Derste soru soran öğrenciyi tercih ederim, zaten çok ödev veren bir hoca değildim.
◊ Filtreler, fotoşoplar... Günümüzde fotoğrafın yüzde 51’i: Sanat mı, teknoloji mi?
Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak’ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren “Zeki Müren’in Öpücüğü”nün hazırlıkları bitti, çekimleri ekimde başlayacak. ‘Sanat Güneşi’ni Haluk Bilginer canlandıracak.
Sırf bu bile film için heyecanlanmaya kâfi.
Kaldı ki Ezel Akay benim en sevdiğim yönetmen.
Senarist Levent Kazak, senaryoyu iki kere çöpe attıktan sonra üçüncüde doğru anlatımı yakaladığını söylüyor.
Göreceğiz, şimdiden başarılar dileriz.
Yalnız ben bu filmi durup durup “Zeki Müren karşıtlığı”yla gündeme gelen Özdemir Erdoğan’la izlemek isterdim.
Bodrum’un gözlerden uzak mevkisi Ortakent. 12 dönüm arazi içinde üç katlı bir villa. Önü havuz...
Burası Şeniz ve Murat Bengüer’in evi aslında. Murat ressam. Şeniz’iyse gece hayatı insanları yakından tanır. Taksim Club 19, Maslak 2019, Seventh House gibi efsane kulüplerin işletmecisi.
Bu sene yanlarına sanatçı Ahmet Ağaoğlu’nu alıp evlerini etkinlik alanına çevirdiler.
Zeytinliklerin ortasında; en yakın bina, karşı tepedeki malikâneler. Ne onların sesi size ne de sizin patırtınız onlara ulaşabilir.
Villanın ilk katı ve önündeki havuz parti mekânı. Partiler sırasında isteyen gece havuza girebilecek.
Yan tarafta 1.500 kişilik bir konser alanı var. Bu tür alanlar özel organizasyonlar için kiralanabiliyor. Mesela yurtdışı bağlantılı bir parti grubu üç günlük, Burning Man’vari özel bir parti yapacak.
Burası aynı zamanda sanat etkinliği alanı. Murat Bengüer’in atölyesi burada. Galerici Çağla Çabaoğlu açık hava heykel sergileri yapacak. Sanatçıların heykelleri sergilenecek koca avluda.
Ben tek başıma seyahat etmeyi severim. Tek tabanca. Çin’den Hindistan’a birçok coğrafyayı böyle dolaştım.
“Sıkılmıyor musun?” diye soran oluyor.
Tam aksine, tek başına olunca gittiğiniz coğrafyaya daha açık oluyorsunuz, insanlarla daha fazla iletişim kuruyorsunuz.
Bazen şöyle olduğu doğrudur: O kadar tuhaf bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki, bunu kendi kültürünüzden, kendi bakış açınızdan biriyle paylaşmak istiyorsunuz.
O zaman da sosyal medya var. Çek-koy, bütün memleket okusun...
Bir tek kafamın çok uyuştuğu bir tanıdığım ya da sevgilim olursa ona tahammül edebiliyorum seyahatte.
Üçüncü bir kişi beni yavaşlatan ayak bağına dönüşüyor. Onun çıkması, bunun girmesi, birinin susaması, öbürünün tuvaleti derken yavaşlayıp zaman kaybediyoruz.
Hakikaten “yazık” denecek kadar var. Etrafı bir görseniz, ateş yakmışlar, şezlongları kırıp parçalamışlar, her taraf çöp, şişe, poşet...
Emin olun durum üç aşağı beş yukarı bütün Ege ve Akdeniz sahillerinde benzer.
Belediyelerin yetişmesi imkânsız. Bodrum’da suyu bile çeşitli bölgelere ikişer saat tanzim ediyorlar. Mesela Gümüşlük bu halde.
Türkbükü’nde sadece su değil, elektrik de gidiyor. Bu sıcakta klimalar, buzdolapları çalışmıyor.
Bunca yıldır Bodrum’a gider gelirim, hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm:
Havaalanından sonra trafik, ta Güvercinlik’ten başladı. Hani yol üstünde denizi ilk gördüğümüz yer.
50 dakikalık yolu 2.5 saatte aldık. O da tepeden, arkadan, gizli yollardan dolaşarak.
◊ Müziğinizde hangisi daha önemli nirengi taşı: İlk yüklemeleri yaptığınız MySpace mi, ilk ciddi konserlerinizi verdiğiniz Juice grubu mu?
- Juice grubu. Çünkü ilk gerçek sahne deneyimlerimi kan, ter, gözyaşı olarak orada yaşadım. Şimdiki sahne performansımı o günlere borçluyum.
◊ Bilkent Grafik’te hem öğrenci hem müzisyen olmanın nesi zordu: Uykusuzluk mu, sosyalleşme zorluğu mu?
- Okurken düzenli sahneye de çıktığım için sosyalleşmekte sorun yoktu da uyku işi pek uğramazdı bize. (Gülüyor)
Tam da ayrıldığı sevgilisi Kaan Yıldırım’ın adının Çağla Şıkel’le anılmaya başladığı 24 saat içinde Hadise’nin de yeni sevgilisi ortaya çıktı:
Mehmet Dinçerler.
Gençlik fotoğrafları falan kaç gündür sosyal medyanın dilinde.
Zaten popüler bir genç iş insanıydı.
Şimdi semi-celebrity.
Fotoğrafları gibi her şeyi didik didik edilecek.
Hadise’nin 12 milyon takipçisi yeter...
Biz aşıyı tartışırken virüs boş durmuyor
En büyük korkum, öyle bir varyant ortaya çıkacak ki bugüne kadar yapılan aşılama da hepten boşa gidecek. Lütfen tıbbın tavsiyelerine uyalım ve #KollarıSıvayalım.
Pazar günü “Aşısızlar için çember daralıyor” başlıklı bir yazı yazdım.
Aşı olmayanlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan tedbirlerden örnekler verip Türkiye’de de durumun paralel bir seyir izleyeceğini söyledim.
Aşı karşıtları çok kızdı tabii. Hem de ne kızmak...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazımı paylaşınca altına gelen yorumları bir okusanız... En hafifi “satılmış kalem”di.
Fakat yapacak bir şey yok. Fırıncılar Odası, Kıraathaneciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından aşı olmayanlara karşı tavsiye kararları çıktı.
Özetle aşısızı mekâna sokmayın, bünyenizde çalıştırmayın diyorlar.
En son bir ticari kuruluş olan Saran Holding de aşısızlarla yollarını ayırma kararı aldı.
Önümüzdeki süreçte bunlar daha da artacak bence.
Çünkü birçok sektörde bıçak kemiğe dayanmış durumda. Artan vakalar karşısında kimsenin yeni tedbirlere tahammülü yok.
Üstelik “Aşı olsak mı, olmasak mı?” diye vakit kaybederken virüs boş durmuyor, yeni yeni mutasyonlar geliştiriyor.
En büyük korkum, öyle bir varyant ortaya çıkacak ki bugüne kadar yapılan aşılama da hepten boşa gidecek.
Lütfen kızmayalım, bağırıp çağırıp hakaret etmeyelim, “ana akım” tıbbın tavsiyelerine uyalım ve #KollarıSıvayalım.
Sıkıcı bulunan festival filmlerine kesin çözüm
Türkiye’nin çeşitli yerlerine dikilen tuhaf heykeller gündemimizden çıkmak bilmiyor:
Karpuza girmiş çocuk, selfie çeken şehzade, kemençe şeklinde saat kulesi...
Ünlü ressam Komet (Gürkan Coşkun) konuya ters açıdan yaklaşmış, bunları “Türk pop art’ı” olarak nitelendirmiş, tam da gönüllere su serpmişti ki...
Heykeltıraş Mehmet Aksoy hevesimizi kursağımızda bıraktı:
“Bunlar Türk pop art’ı değil, Türk b.k art’ı olabilir ancak. Madem ‘Türk pop art’ı bunlar, Komet’çiğim sen öncülük yap, böyle bir sergi açıver!”
Sardık mı başa?
Heykellerden rahatsız olanlara kötü bir de haberim var, yenileri de yolda.
En son Trabzon ekmeğine benzettiğim yeni bir heykel düştü sosyal medyaya. Fotoğraf, heykel kamyonun üstündeyken çekilmiş.
Rize’deyse çay bardağı şeklinde dev bir yapı yükseliyor, içinde de çay kokusu veren bir sinema olacakmış. Sinema keyfiyle çay keyfini birleştirmek güzel fikir bence. Hem böylece film festivali falan yapılırsa salonda kimsenin uykusu gelmez...
Ben olsam açılışa Komet’i de davet
ederdim.
Jungkook’a niyet Kim Jong-un’a kısmet
İstanbul Hadımköy’de evden “piknik yapacağız” diye çıkıp kayıplara karışan üç afacan bulundu.
İkisi kız kardeş, üçüncü komşu kızı. Yaşları 11, 13 ve 15. Allah korumuş, başlarına hiçbir şey gelmedi.
Peki niye kaybolmuşlar? Çünkü Kore’ye gideceklermiş!
İnsan kızamıyor da.
İzledikleri filmden (ve muhtemelen K-Pop’tan) etkilenmişler.
Pasaportu, vizeyi, uçağı, bileti, şunu bunu geçtim...
Peki kızlar söyleyin bakalım, Kore’nin kuzeyine mi, güneyine mi gidecektiniz?
Ya kendinizi BTS’den Jungkook yerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un huzurunda bulsaydınız?
Gıybet kültürel miras sayılır mı?
İspanya’nın 1400 nüfuslu Algar kasabasının belediye başkanı Jose Carlos Sanchez, bölgedeki geleneksel “kapı önü sohbetleri”nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girmesi için girişim başlattı:
“Sosyal medyanın tam tersi. Yüz yüze sohbetler...” İspanya’da bu kapı önü sohbetlerine “al fresco” deniyormuş.
Keşke bizimkiler de başvursa çünkü âlâsı bizde. Alt dalları bile var “al fresco”nun: Komşu dedikodusu, kaynana-gelin gıybeti, kocaları kötüleme, oğlan yarıştırmaca, kız çekiştirmece... UNESCO’nun aklını başından alırız.