Bir kefede Celal Şengör, bir kefede Neşet Ertaş

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Celal Hoca’ya kızan da var, durumu normal karşılayan da.

Elbette bir bilim insanı olarak, kültür-sanat alanındaki popüler bir halk müziği ustasını bilmeyebilir. Kişi, öncelikle kendi alanındaki önemli figürleri bilmekten sorumludur.

Bana kalırsa Neşet Ertaş da Celal Şengör’ü bilmeyebilir, en azından bunu bilmediği için kendi alanında yetkinlik kuşkusu doğurmaz.

Ama Celal Şengör sadece bir bilim insanı değil, konuşmalarıyla, TV programlarıyla, sosyal medyasıyla insanlara etki eden bir fenomen.

E böyle bir kişide de en azından genel kültürün Gİ ve K’si olsun beklenir.

Demem o ki, Şengör’ün Ertaş’ı hiç duymamış olması büyük bir eksikliktir.

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Hangi konular ilginizi çekiyor

Sonradan ortaya çıkan çocuk skandalıyla gündemi sarsan Hacı Sabancı açıklama yaptı.

Açıklama dün Hürriyet gazetesinin 2. sayfasında İsmail Bayrak imzasıyla çıktı.

Ama ekrana çıkıp ahkam kesen “Söylemezsem Olmaz” yorumcuları nedense açıklamayı kendilerine mal ettiler. Yani bu arkadaşlara “Kaynak belirtin kardeşim” diyeceğim ama boşuna olacak biliyorum.

İsmail Bayrak’a “Bu konularla ilgilenmiyorum. Konu avukatlarda” diyen Hacı Sabancı’nın, acaba hangi konularla ilgili, oralardan sorsak bari.

Safiye ve Sevim ne yapacak?

Instagram’ın yaklaşık 2 milyon filtreyi kullanıma kapatması en çok Sevim Emre ve Safiye Soyman’a yarayacak. Safiye Soyman kendisiyle beraber yakın çevresindeki herkesi 45 yıl öncesine ışınlıyor.

Sevim Emre de Orhan Gencebay hakkında yanlış bir haber çıksın da en 16 yaşımdaki görüntümle açıklama yapayım diye bekliyor.

İkisinin de filtreye ayırdıkları günlük mesaiden birer asgari ücret kesin çıkar. Bu kadar boş zamanda ne yapacak şimdi bu kadınlar?

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Banksy graffitisi gibi hüzünlü

Icardi’nin çocuklarına ait fotoğraf paylaşmasının mahkeme kararıyla yasak olduğu ve 10 yaşındaki kızının doğum günün bu yüzden gerçek fotoğraf yerine silik bir baba-kız siluetiyle kutladığı yazıldı. Boşanmakta olduğu Wanda Nara’nın talebiyle alınmış bu karar.

İlk defa duyuyorum böyle “çocuklara yönelik paylaşım yapmama” önlemi, biraz hüzünlüymüş açıkçası. Banksy graffitileri gibi. Çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medyada paylaşılmaması hassasiyetine ben de katılıyorum ama burada durum o değil.

Boşanmakta olan babaya konan bir nevi ambargo.

Bu hikâyede biz memleketçe erkek tarafını tutuyoruz sanki... Mahkeme keşke bütün velayetleri Icardi’ye verse.

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Fedakâr kelin ilacı

Serdar Ortaç sevenlerine mutlu evliliğin sırrını verdi: “Ben karımı öpmedim, beni boşadı. N’olur karılarınızı öpün...”

Bu sırrını paylaşmada bir yandan kahramanca bir çaba var. 55 yıllık ömründe sadece 5 yıl evli olan Serdar Ortaç, kendisinden çok başkalarını düşünüyor, hâlâ onlara tavsiyeler veriyor. İlişki tavsiyesi alacaksanız da adres: Serdar Sokak, Ortaç Apartmanı, anlayacağınız.

Daha vahimi, evliliğinin bitmiş olmasını; hacizler falan, bu şekilde “kötü” bitmiş olmasını; hayatındaki yanlış giden şeyleri öpücüğe bağlaması.

Sanki sabah-akşam ikişer kez fazla öpse Chloe’yi...

Dert üstü, murad üstü idi şimdi.