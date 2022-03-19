Artık aylarca aynı yerde çıkan assolistler yok. İnternet dizisi ‘Kulüp’te Salih Bademci’nin ‘Selim Songür’ karakterini hatırlayın. Onun aksine artık herkes bir geceliğine assolist. Üstelik ikinci dalga gazinoların klasik gazinolardan tek farkı bu da değil...
Maslak’taki Yeni Gazino... Saat 22.00. Ön grup Kadir Cicim fasıl ekibi inmiş, oryantal Nebahat sahnede. Devasa sahneyi doldurabilmek için bir ucundan bir ucuna nefes nefese...
İşte klasik gazinolarla son birkaç yılda ortaya çıkan ikinci dalga gazinolar arasında göze çarpan ilk fark: İyi planlanmış, 16 kişilik orkestranın sanatını rahatlıkla icra edebileceği büyük, çok büyük sahneler... Seyircisine daha yakın olabilmek için ‘T sahne’ konseptini icat eden Zeki Müren bugünleri görebilseydi keşke.
Dansözün o sıradaki sahneyi doldurma telaşına, salonda bir başka telaş eşlik ediyor: Garsonlar, müşterilere ısrarla “Tabağınızı alabilir miyim” diye soruyor. Amaç, solist sahneye çıkmadan önce çatal bıçak seslerine son vermek.
Benim Yeni Gazino’ya gittiğim gece Ebru Yaşar sahneye çıktı. Bir önceki gece Merve Özbey vardı. Sonraki hafta Hülya Avşar...
İşte Maksim, Çakıl, Gar, Kazablanka gibi klasik gazinolarla yeni nesil gazinoların ikinci ve asıl büyük farkı: Artık aylar boyunca aynı yerde sahneye çıkan ‘assolistler’ yok. Meşhur ‘Kulüp’ dizisinde Salih Bademci’nin canlandırdığı Selim Songür karakterini hatırlayın... Onun gibi uzun süreli, sabit assolistler yok. Artık herkes bir geceliğine assolist!
Maslak’taki Yeni Gazino, Taksim’deki JJ Private, Caddebostan’daki Zerdeli, Mecidiyeköy’deki Dada Salon Kabarett, Etiler’deki My Cabaret gibi yerlerde her akşam başka biri çıkıyor. Herkesin müşterisi, faça masası, fiyatı ayrı ayrı. Birinci dalga gazinolardan ayakta kalan tek mekân Şişli Günay bile zaman içinde bu trende ayak uydurdu. Geçen cumartesi İbrahim Tatlıses vardı, önümüzdeki cumartesi Ajda Pekkan.
Hep fiks menü
Bunlar spot ışıklarının altında, sahnede olup bitenler. İsterseniz kameramızı bir de arka tarafa, karanlıkta olup bitene çevirelim: Yeni Gazino’ya gündüz gitseniz, sekiz büyük sütunun altında sıra sıra masaların uzayıp gittiği, otomobil fabrikalarını andıran, bir yandan da düğün salonu gibi bir mekân. Ama gece loşluğunda çini duvarların önündeki palmiyelere alttan ışık verildiğinde kendinizi uzak bir diyarda, uzak bir zamana ışınlanmış; sanki ‘1001 Gece Masalları’nın Bağdat’ındaymış gibi hissediyorsunuz.
Eskiden orta yaş üstü kalantorlar, cemiyet insanları, ‘gayrimeşru abiler’ ve diğer sanatçılar donatırmış faça masaları. İkinci dalga gazinolar daha demokratik: Para kazanmaya başlamış 30-45 yaş beyaz yakalılar, Türkiye’de iş yapan erkek erkeğe yabancılar, şehir dışından toplanıp gelmiş kadın kadına gruplar, fan kulübü üyeleri, gazeteciler, blogger’lar... İlginçtir: Baş başa sevgili masaları ve kravatlı-abiye giyinenler yok denecek kadar az.
“Fiyatları WhatsApp’tan atıyorlar. Çünkü bütün mekânlar kısım kısım bölgelendirilmiş.”
Hepsinde fiks menü uygulanıyor, önünüze gelen yemekler hemen her yerde aynı: 5-6 çeşit meze, iki ara sıcak, seçmeli tavuk-balık-kırmızı et, meyve-tatlı, çoğunlukla iki kişiye 35’lik rakı ya da şişe yerli şarap.
Telefonda sorduğunuzda fiyatları WhatsApp’tan atıyorlar. Çünkü bütün mekânlar kısım kısım bölgelendirilmiş; oturduğunuz yere göre ücretler. Sanatçısına göre de artıyor, azalıyor. Mesela Zerdeli’deki Sakiler’e en ön masalar 2.000, beşinci kategori balkon kişi başı 500 lira. Yahut Yeni Gazino’da bu akşamki Seren Serengil ve Serdar Ortaç 500-4.000 lira. (0532) 500 28 69
160 lira
Bugün Eskişehir Milyon Performance Hall’daki Electronica müzik festivaline iki kişi giriş ücreti... Sınırlı sayıda, ‘bir bilet alana bir bilet bedava’ kampanyası var. DJ kabininde, pikap başında BeeGee, Murat Uncuoğlu, Alican gibi isimler olacak.
Bu akşam sen neredesin?
CUMARTESİ ATEŞİ
Sertab Erener Ankara Congressium’da, Fatih Erkoç Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta, Şevval Sam Bursa Osmangazi Salonu’nda, Ümit Besen Kalamış Paysage’da, Demet Akalın Sahne İstanbul’da, Berkay Mersin Jolly Joker’de, MaNga Balıkesir Hayal Kahvesi’nde, Fatma Turgut Kadıköy Dorock XL’da,
Redd Çorlu Pikap’ta, Candan Erçetin Taksim JJ Private’ta, Sagopa Kajmer İzmir Ooze Venue’de.
Bir geceliğine assolist
Artık aylarca aynı yerde çıkan assolistler yok. İnternet dizisi ‘Kulüp’te Salih Bademci’nin ‘Selim Songür’ karakterini hatırlayın. Onun aksine artık herkes bir geceliğine assolist. Üstelik ikinci dalga gazinoların klasik gazinolardan tek farkı bu da değil...
Maslak’taki Yeni Gazino... Saat 22.00. Ön grup Kadir Cicim fasıl ekibi inmiş, oryantal Nebahat sahnede. Devasa sahneyi doldurabilmek için bir ucundan bir ucuna nefes nefese...
İşte klasik gazinolarla son birkaç yılda ortaya çıkan ikinci dalga gazinolar arasında göze çarpan ilk fark: İyi planlanmış, 16 kişilik orkestranın sanatını rahatlıkla icra edebileceği büyük, çok büyük sahneler... Seyircisine daha yakın olabilmek için ‘T sahne’ konseptini icat eden Zeki Müren bugünleri görebilseydi keşke.
Dansözün o sıradaki sahneyi doldurma telaşına, salonda bir başka telaş eşlik ediyor: Garsonlar, müşterilere ısrarla “Tabağınızı alabilir miyim” diye soruyor. Amaç, solist sahneye çıkmadan önce çatal bıçak seslerine son vermek.
Benim Yeni Gazino’ya gittiğim gece Ebru Yaşar sahneye çıktı. Bir önceki gece Merve Özbey vardı. Sonraki hafta Hülya Avşar...
İşte Maksim, Çakıl, Gar, Kazablanka gibi klasik gazinolarla yeni nesil gazinoların ikinci ve asıl büyük farkı: Artık aylar boyunca aynı yerde sahneye çıkan ‘assolistler’ yok. Meşhur ‘Kulüp’ dizisinde Salih Bademci’nin canlandırdığı Selim Songür karakterini hatırlayın... Onun gibi uzun süreli, sabit assolistler yok. Artık herkes bir geceliğine assolist!
Maslak’taki Yeni Gazino, Taksim’deki JJ Private, Caddebostan’daki Zerdeli, Mecidiyeköy’deki Dada Salon Kabarett, Etiler’deki My Cabaret gibi yerlerde her akşam başka biri çıkıyor. Herkesin müşterisi, faça masası, fiyatı ayrı ayrı. Birinci dalga gazinolardan ayakta kalan tek mekân Şişli Günay bile zaman içinde bu trende ayak uydurdu. Geçen cumartesi İbrahim Tatlıses vardı, önümüzdeki cumartesi Ajda Pekkan.
Hep fiks menü
Bunlar spot ışıklarının altında, sahnede olup bitenler. İsterseniz kameramızı bir de arka tarafa, karanlıkta olup bitene çevirelim: Yeni Gazino’ya gündüz gitseniz, sekiz büyük sütunun altında sıra sıra masaların uzayıp gittiği, otomobil fabrikalarını andıran, bir yandan da düğün salonu gibi bir mekân. Ama gece loşluğunda çini duvarların önündeki palmiyelere alttan ışık verildiğinde kendinizi uzak bir diyarda, uzak bir zamana ışınlanmış; sanki ‘1001 Gece Masalları’nın Bağdat’ındaymış gibi hissediyorsunuz.
Eskiden orta yaş üstü kalantorlar, cemiyet insanları, ‘gayrimeşru abiler’ ve diğer sanatçılar donatırmış faça masaları. İkinci dalga gazinolar daha demokratik: Para kazanmaya başlamış 30-45 yaş beyaz yakalılar, Türkiye’de iş yapan erkek erkeğe yabancılar, şehir dışından toplanıp gelmiş kadın kadına gruplar, fan kulübü üyeleri, gazeteciler, blogger’lar... İlginçtir: Baş başa sevgili masaları ve kravatlı-abiye giyinenler yok denecek kadar az.
Hepsinde fiks menü uygulanıyor, önünüze gelen yemekler hemen her yerde aynı: 5-6 çeşit meze, iki ara sıcak, seçmeli tavuk-balık-kırmızı et, meyve-tatlı, çoğunlukla iki kişiye 35’lik rakı ya da şişe yerli şarap.
Telefonda sorduğunuzda fiyatları WhatsApp’tan atıyorlar. Çünkü bütün mekânlar kısım kısım bölgelendirilmiş; oturduğunuz yere göre ücretler. Sanatçısına göre de artıyor, azalıyor. Mesela Zerdeli’deki Sakiler’e en ön masalar 2.000, beşinci kategori balkon kişi başı 500 lira. Yahut Yeni Gazino’da bu akşamki Seren Serengil ve Serdar Ortaç 500-4.000 lira. (0532) 500 28 69
160 lira
Bugün Eskişehir Milyon Performance Hall’daki Electronica müzik festivaline iki kişi giriş ücreti... Sınırlı sayıda, ‘bir bilet alana bir bilet bedava’ kampanyası var. DJ kabininde, pikap başında BeeGee, Murat Uncuoğlu, Alican gibi isimler olacak.
Bu akşam sen neredesin?
CUMARTESİ ATEŞİ
Sertab Erener Ankara Congressium’da, Fatih Erkoç Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta, Şevval Sam Bursa Osmangazi Salonu’nda, Ümit Besen Kalamış Paysage’da, Demet Akalın Sahne İstanbul’da, Berkay Mersin Jolly Joker’de, MaNga Balıkesir Hayal Kahvesi’nde, Fatma Turgut Kadıköy Dorock XL’da,
Redd Çorlu Pikap’ta, Candan Erçetin Taksim JJ Private’ta, Sagopa Kajmer İzmir Ooze Venue’de.