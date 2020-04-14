Best of sokağa çıkma yasağı

Sosyal medyada herkes ideal karantina ekibini oluşturuyor. Ama çoğu yanlış, eksik, hesapsız. Neden mi?
Söz konusu sokağa çıkma yasağıysa etrafta yemek yapan birilerinin olması şart. Instagram’dan devamlı stalk’lıyorum, gözüme paso pasta, börek, kek yapan Pınar Altuğ’u da kestirdim ama Şahan Gökbakar daha iyi komşu bence.
Adam evde ekmek yapıyor, daha ne olsun?
Hatta geçen gün tepsi mantısı yapmıştı, kalkıp gidiyordum az daha.
Gurme dediğin yemek yemesi kadar pişirmesini de sevmeli.
O yüzden Sahrap Soysal olur, Mehmet Yaşin olur ama koronada Vedat Milor’u istemem. Pişirmediği gibi, alacak yemeği beğenmeyecek, koca tabağı mundar edecek...
Vakit geçsin diye bize bir de komikçi lazım. Cem Yılmaz’a bayılıyorum ama aşk hayatı fazla çalkantılı. Daldan dala atlayacak, huzurumuzu kaçıracak.
Onun için en iyisi Ata Demirer. Hem sesi de var, akşamları tıngırdatır mis gibi.
Bir tane güzel kadın şart. Serenay Sarıkaya zaten cepte. Hangi apartmana koysan daire fiyatları artar.
Ama ben komedyen Aslı İnandık’ı tercih ederim. Hem güzel hem tek başına BKM. Âşık olacak yerlerim ağrımasa hiç affetmem ama benden geçmiş anlaşılan.
TV kanalları niye faydalanmaz bu kızdan?
Bir tane de güzel adam lazım.
Şimdi başlayacaksınız yok Kıvanç, yok Kerem, yok Çağatay... Olmaz. Olur da beach’te olur; barda, kulüpte olur...
Apartman hayatında daha böyle, yaşlı gördü mü torbalarını kapıp taşıyacak biri lazım. Barış Arduç mesela.
Başımıza sözünü geçiren bir büyük de lazım. Herkesin sevip saydığı.
Aklıma Altan Erkekli geliyor. İster küsleri barıştırmaya yolla, ister kız istemeye. “Halim selim maaşı” bağlasalar hakkı.
Deli kontenjanı boş kaldı. Kıdemli kontenjanından Sezen Aksu var ama o, sosyal mesafeyi koruyamaz.
Sezen yerine Yıldız Tilbe’yi öneriyorum.
Onun da mesafesi yok ama yeterince şarlarsan laf dinler, siner sanki.
Bütün bu olup biteni sosyal medyaya koyacak birini bulmak lazım. Millet görsün, şenlensin biraz. Hemen Enes Batur demeyin. Daha da gençler seyretsin istiyorsanız bence Berkcan Güven.
Hem kitlesi daha sadık hem de yalandan evlendim falan deyip altın istemiyor.
Ben sevdim bu sokağa çıkma yasağı apartmanını. Daha çok su kaldırır belli.
Devam ederiz yine canım, yasaklar torbaya mı girdi?
Hayko Cepkin de Gönül Yazar’a gofret mi verse?
Kelebek’te harika bir haber vardı: Perihan Savaş küçükken Erol Taştan çok korkuyormuş.
Bir gün aynı setteler... Erol Taş, rol icabı onu esir pazarından satın alacak... Odaya kilitlemiş kendini.
En sonunda Erol Taş “Ben kötü insan değilim” deyip gofret verince çıkmış odadan.
Böyle bir hikaye de ben biliyorum.
Gönül Yazar’ın da Hayko Cepkin’den ödü patlarmış.
Hatta bir gün Tarhan Telli’nin evindeki bir partide, içeri birden Hayko Cepkin girince bahçeden kaçıp gitmiş.
Ne dersiniz Hayko da Taş Bebek’e gofret mi verse?
Best of sokağa çıkma yasağı
Sosyal medyada herkes ideal karantina ekibini oluşturuyor. Ama çoğu yanlış, eksik, hesapsız. Neden mi?
Söz konusu sokağa çıkma yasağıysa etrafta yemek yapan birilerinin olması şart. Instagram’dan devamlı stalk’lıyorum, gözüme paso pasta, börek, kek yapan Pınar Altuğ’u da kestirdim ama Şahan Gökbakar daha iyi komşu bence.
Adam evde ekmek yapıyor, daha ne olsun?
Hatta geçen gün tepsi mantısı yapmıştı, kalkıp gidiyordum az daha.
Gurme dediğin yemek yemesi kadar pişirmesini de sevmeli.
O yüzden Sahrap Soysal olur, Mehmet Yaşin olur ama koronada Vedat Milor’u istemem. Pişirmediği gibi, alacak yemeği beğenmeyecek, koca tabağı mundar edecek...
Vakit geçsin diye bize bir de komikçi lazım. Cem Yılmaz’a bayılıyorum ama aşk hayatı fazla çalkantılı. Daldan dala atlayacak, huzurumuzu kaçıracak.
Onun için en iyisi Ata Demirer. Hem sesi de var, akşamları tıngırdatır mis gibi.
Bir tane güzel kadın şart. Serenay Sarıkaya zaten cepte. Hangi apartmana koysan daire fiyatları artar.
Ama ben komedyen Aslı İnandık’ı tercih ederim. Hem güzel hem tek başına BKM. Âşık olacak yerlerim ağrımasa hiç affetmem ama benden geçmiş anlaşılan.
TV kanalları niye faydalanmaz bu kızdan?
Bir tane de güzel adam lazım.
Şimdi başlayacaksınız yok Kıvanç, yok Kerem, yok Çağatay... Olmaz. Olur da beach’te olur; barda, kulüpte olur...
Apartman hayatında daha böyle, yaşlı gördü mü torbalarını kapıp taşıyacak biri lazım. Barış Arduç mesela.
Başımıza sözünü geçiren bir büyük de lazım. Herkesin sevip saydığı.
Aklıma Altan Erkekli geliyor. İster küsleri barıştırmaya yolla, ister kız istemeye. “Halim selim maaşı” bağlasalar hakkı.
Deli kontenjanı boş kaldı. Kıdemli kontenjanından Sezen Aksu var ama o, sosyal mesafeyi koruyamaz.
Sezen yerine Yıldız Tilbe’yi öneriyorum.
Onun da mesafesi yok ama yeterince şarlarsan laf dinler, siner sanki.
Bütün bu olup biteni sosyal medyaya koyacak birini bulmak lazım. Millet görsün, şenlensin biraz. Hemen Enes Batur demeyin. Daha da gençler seyretsin istiyorsanız bence Berkcan Güven.
Hem kitlesi daha sadık hem de yalandan evlendim falan deyip altın istemiyor.
Ben sevdim bu sokağa çıkma yasağı apartmanını. Daha çok su kaldırır belli.
Devam ederiz yine canım, yasaklar torbaya mı girdi?
Hayko Cepkin de Gönül Yazar’a gofret mi verse?
Kelebek’te harika bir haber vardı: Perihan Savaş küçükken Erol Taştan çok korkuyormuş.
Bir gün aynı setteler... Erol Taş, rol icabı onu esir pazarından satın alacak... Odaya kilitlemiş kendini.
En sonunda Erol Taş “Ben kötü insan değilim” deyip gofret verince çıkmış odadan.
Böyle bir hikaye de ben biliyorum.
Gönül Yazar’ın da Hayko Cepkin’den ödü patlarmış.
Hatta bir gün Tarhan Telli’nin evindeki bir partide, içeri birden Hayko Cepkin girince bahçeden kaçıp gitmiş.
Ne dersiniz Hayko da Taş Bebek’e gofret mi verse?