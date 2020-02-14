Bergüzar Korel’in yeni albümü ön dinlemede

21 Şubat’ta çıkacak ikinci albümdeki 10 şarkının 30’ar saniyesi bugün itibarıyla iTunes’tan dinlenebiliyor.
İlki tam bir “uzun yol albümü”ydü. Geçen yaz arabayla nereye gitsek, açtık “Bergüzar Korel-1”i, döne döne dinledik. Bence sesi, şarkıların tarzı, ritmi, hatta sırası bile yolda dinlemeye çok yakışıyor.
Sanki evinin mutfağında, bulaşık yıkarken söylüyormuş gibi iddiasız, çabasız, bağırmadan...
Onun için istediğiniz yerde eşlik ediyorsunuz, istediğiniz yerde bırakıp sohbete dalıyorsunuz; Bergüzar alttan alttan, tatlı tatlı çaydanlık gibi tıkırdıyor/tıngırdıyor.
Bu sene de uzun yolları sağlama aldık çok şükür. “Bergüzar Korel-2”
21 Şubat’ta raflarda olacak.
Ama prodüktör Aykut Gürel, ağzımıza önceden bir parmak bal çalmak için şarkıların 30’ar saniyelik kısa birer bölümünü iTunes’a yükledi. Bugün itibarıyla dinlenebiliyor. Zekice bir tanıtım...
Tadınız, tattırınız.
Hepsi erkek şarkısı
Albüm yine bir dönem dilimize yapışmış ikonik şarkılardan oluşuyor.
Ama dinleyince bir şey fark edeceksiniz: Hepsi erkek şarkısı.
Yani daha önce Levent Yüksel, Mustafa Sandal, Mazhar Alanson gibi erkek sanatçılardan duyduğumuz şarkılar.
Hangileri mi? Hemen birkaç tanesini sayalım: “Suç Bende”, “Medcezir”, “Zalim”, “Son Mektup”...
Bergüzar Korel ile yeni albümünü Hakan Gence konuştu.
Hürriyet Pazar’da kaçırmayınız, okuyunuz, okutturunuz.
Çengelköy
trafiğine dikkat!
Şu sıralar yol durumuna önceden bakmadan sakın Çengelköy’den geçmeyin. Sezen Aksu aşka geldi, herkese şarkı dağıtıyor; kapısının önünde kuyruk eksik olmuyor.
Arka arkaya single çıkarmayı planlayan Yeşim Salkım yeni şarkı için Sezen Aksu’nun kapısını çaldı.
Seda Sayan geçen gün söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Düşerim” adlı yeni single’ını tanıttı.
Ha keza Gülben Ergen’in “Bu Benim Hayatım” şarkısı bir hafta önce çıktı.
Ayşe Özyılmazel albümü için söz üstüne söz yazıyor, Sezen üstüne müzik döşeniyor.
Bir bomba da mart sonunda: Gonca Vuslateri de bir “Sezen şarkısı”yla şarkıcılığa
soyunuyor.
Bergüzar Korel’in yeni albümü ön dinlemede
21 Şubat’ta çıkacak ikinci albümdeki 10 şarkının 30’ar saniyesi bugün itibarıyla iTunes’tan dinlenebiliyor.
İlki tam bir “uzun yol albümü”ydü. Geçen yaz arabayla nereye gitsek, açtık “Bergüzar Korel-1”i, döne döne dinledik. Bence sesi, şarkıların tarzı, ritmi, hatta sırası bile yolda dinlemeye çok yakışıyor.
Sanki evinin mutfağında, bulaşık yıkarken söylüyormuş gibi iddiasız, çabasız, bağırmadan...
Onun için istediğiniz yerde eşlik ediyorsunuz, istediğiniz yerde bırakıp sohbete dalıyorsunuz; Bergüzar alttan alttan, tatlı tatlı çaydanlık gibi tıkırdıyor/tıngırdıyor.
Bu sene de uzun yolları sağlama aldık çok şükür. “Bergüzar Korel-2”
21 Şubat’ta raflarda olacak.
Ama prodüktör Aykut Gürel, ağzımıza önceden bir parmak bal çalmak için şarkıların 30’ar saniyelik kısa birer bölümünü iTunes’a yükledi. Bugün itibarıyla dinlenebiliyor. Zekice bir tanıtım...
Tadınız, tattırınız.
Hepsi erkek şarkısı
Albüm yine bir dönem dilimize yapışmış ikonik şarkılardan oluşuyor.
Ama dinleyince bir şey fark edeceksiniz: Hepsi erkek şarkısı.
Yani daha önce Levent Yüksel, Mustafa Sandal, Mazhar Alanson gibi erkek sanatçılardan duyduğumuz şarkılar.
Hangileri mi? Hemen birkaç tanesini sayalım: “Suç Bende”, “Medcezir”, “Zalim”, “Son Mektup”...
Bergüzar Korel ile yeni albümünü Hakan Gence konuştu.
Hürriyet Pazar’da kaçırmayınız, okuyunuz, okutturunuz.
Çengelköy
trafiğine dikkat!
Şu sıralar yol durumuna önceden bakmadan sakın Çengelköy’den geçmeyin. Sezen Aksu aşka geldi, herkese şarkı dağıtıyor; kapısının önünde kuyruk eksik olmuyor.
Arka arkaya single çıkarmayı planlayan Yeşim Salkım yeni şarkı için Sezen Aksu’nun kapısını çaldı.
Seda Sayan geçen gün söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Düşerim” adlı yeni single’ını tanıttı.
Ha keza Gülben Ergen’in “Bu Benim Hayatım” şarkısı bir hafta önce çıktı.
Ayşe Özyılmazel albümü için söz üstüne söz yazıyor, Sezen üstüne müzik döşeniyor.
Bir bomba da mart sonunda: Gonca Vuslateri de bir “Sezen şarkısı”yla şarkıcılığa
soyunuyor.