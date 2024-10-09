Benzerini 99’da da yaşamıştık

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Kadın düşmanı olmalarının sosyo-ekonomik nedenlerini, hangi platformlarda, nerelerde buluştuklarını, kült film ve müziklerini...

Ece Seçkin “incel”lerin “Fight Club”, “Matrix” gibi filmleri benimsediklerinden yola çıkarak bir ayrıntı yakaladı mesela:

“Katil Semih Çelik’in, öldürdüğü kadınlardan İkbal Uzuner’e yolladığı veda videosunda ‘Where is My Mind’ şarkısı var. ‘Fight

Club’ın kapanış sahnesinde çalan şarkıdır.

Yani bu pislik incelliğe bir selam da çakmış!”

Ece Seçkin bile mevcut veriler arasında Sherlock Holmes’luk yapıyor.

“İncel’diği yerden kopsun” modunda.

Haksız da değil kadınlar, artık canlarını kendileri korumanın derdine düştüler.

İçinden geçtiğimiz bu

dönem bazı yönleriyle 1999’u çağrıştırıyor.

O yıl Ortaköy Mezarlığı’nda 19 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat’ın korkunç bir şekilde öldürülmesiyle ortaya satanist gündemi çıkmıştı.

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Çocuk için ehliyeti

Her şiddet haberinden sonra tekrar ortaya atılıyor ve alıcısı da hiç eksik olmuyor:

“Çocuk sahibi olmak için ebeveynlere ehliyet, karne tarzı bir zorunluluk getirilsin...”

Olayın tazeliğiyle aklı başında insanlar bile kafa sallıyor, makul buluyor bu düşünceyi.

En son İstanbul surlarındaki vahşetin ardından ilişki uzmanı Aşkım Kapışmak dillendirdi bu öneriyi.

Onlar tekrarladıkça biz de karşı çıkmak zorunda kalıyoruz: İlk bakışta havalı bir fikir gibi duruyor ama uygulamada imkânsız.

Neye göre, kime göre belirleyeceksiniz anne-baba olmanın koşullarını, kurallarını?

Neye göre, neyin garantisini vereceksiniz?

Şu sıra mezarının açılmasıyla gündemde olan Cem Garipoğlu’nun ailesi mesela...

Çocuk ehliyeti alamayacak mıydı?

Peki Ronaldo ne diyor bu işe?

Trabzon Uzungöl’de bir işletmeci, mekânının reklamı olması için 400 bin lira harcayarak Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kuymak yerken balmumu heykelini yaptırmış.

Takım elbiseli Ronaldo pencere kenarındaki bir masaya oturmuş, göl manzarasını seyrederek kuymak götürüyor.

Ronaldo bu restorana hiç gelmiş mi peki? Yooo...

Ronaldo hayatında hiç kuymak yemiş mi?

Orası da meçhul...

Ama burası Karadeniz, gülümsemek için özel bir nedene ihtiyacınız yok.

İşletmeci memnun çünkü balmumu Ronaldo heykeli insanların ilgisini çekiyormuş.

Önce gerçek zannedip sonra fotoğraf çektiriyorlarmış.

Ahali memnun: “Zaten önceden Ronaldo’nun hayranıydık. Güzel olmuş, Ronaldo’ya bayağı benziyor...”

İşletmeci Mehmet İnan bu vesileyle Ronaldo’yu Uzungöl’e davet etmekten de geri durmuyor: “Ronaldo en iyi isim. Sosyal medyada çok takipçisi var. Daha kolay iletişim olacağını düşürdük. Ona burada bir kuymak ısmarlamak isteriz...”

Ismarla, ısmarla tabii ama ya Ronaldo isminden ve cisminden reklam amaçlı yararlanıldığını düşünürse...

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Dua Lipa midesizliği





Bu Dua Lipa yetenekli müzisyen ama midesiz mi midesiz bir kadın.

Vanilyalı dondurmayı tuz ve zeytinyağıyla yiyor, şiddetle de tavsiye ediyor.

Karpuzu baharatlı seviyor. Fena bir şey anlayacağınız, evlerden ırak.

En son diyet kolasına turşu ve jalapeno suyu kattığını açıkladı.

Dua’yı yaz tatillerinde Vedat Milor’un yanına vereceksin.

Bak bakalım yapabiliyor mu bir daha?