Bensu Soral ile Hakan Baş’ın ortak açıklaması

BİR İTALYAN
Galata Kulesi’nin dibinden Karaköy’e doğru kıvrılıyorsunuz; dar ve biraz izbe sokaklarda ilerlerken birden vaha gibi karşınıza çıkıyor. ‘Böyle de bir yer mi varmış’ sorusundan keyif alan bir ‘şehir kurdu’ysanız gönül rahatlığıyla misafir götürebilirsiniz. Salı akşamı yan masada sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yemek yiyen Hande Ataizi birilerine telefonda ballandıra ballandıra bu yeni keşfini anlatıyordu mesela. Kırık sarı duvarlar, kırık sarı aydınlatmalar, Fransız balkonlar, kemerli pencereler... Burası İtalyandan ziyade Fransız Mağrip’ini hatırlatıyor. Hatırlatması da normal çünkü burası eski bir Fransız ilkokulu. Zaman içinde öğrencisizlikten atıl kalmış. Yapılış esprisine sadık olarak restore edildi, artık Ecole St. Pierre Hotel. Otelin odalarının baktığı iç avlusu da İtalyan restoranı IL Cortile. Ahtapot carpaccio, ceviz soslu pansotti, karidesli ravioli, güveçte balık ve dana kaburga gibi yemeklerde iddialılar. Pizzalar 56-92, makarnalar 62-160 lira. Yemeğe gitmeseniz bile o atmosferde bir kokteyl için uğrayabilirsiniz. Ferahlık sevenlere sgroppino’yu öneririm, 85 lira.
(0212) 244 26 74BİR LEVANTEN
IL Cortile ile kıyaslandığında çok daha makul bütçeli bir mekân Levanten Meyhanesi. Ağırlıkla öğrenciler, genç beyaz yakalılar gidiyor. Hem sokak meyhanesi hem kapalı alanı var. 20.00’de canlı müzik başlıyor. ‘Keman ve gitarla Sezen şarkıları’ diye tarif edebilirim tarzlarını. Pazarları yine keman ama bu sefer gitar yerine ut ve klarnetle ‘fantazi-arabesk’ akşamı yapıyorlar. Mekânın adı Levanten ama Levanten lezzetleri yok, bildik meyhane menüsü var. Hiçbiri fena değil, Ermeni usta Egemen Bey’in elinden çıkıyor. Patlıcan közleme ve bezelye ezmeyi beğendim. Ama Karaköy ve canlı müzik denilince asıl fark fiyatlarda: Mezeler ağırlıkla 26-30 lira, mücver, paçanga ve kıymalı börek 30’ar lira. (0533) 431 40 11BİR LÜBNANLI
Ajda ise semtin yeni Ortadoğulusu. Oryantal şov eşliğinde, sunumları oldukça ilginç Lübnan lezzetleri servis eden bir eğlence mekânı. Renkli bir ortamı var. Burayı daha çok kalabalık gruplar tercih ediyor. En çok da bekârlığa veda geceleri için... Hafta sonları kabare şov yapılıyor. Mekân 19.00-2.00 arası açık. Meze, ara sıcak, ızgara tabağı kişi başı 225 lira. (0537) 261 11 41 55 LİRA
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.
Yıldız Tilbe “şanlı aşı direnişi”ne devam ediyor. Konser iptal ediyor, PCR yaptırıyor da aşı vurulmuyor.
Aşısını yaptırdığına dair söylentiler çıkıyor, “Olmadım, aşı maşı olmayacağım” diye açıklama yapıyor, durduğu yerden milim kımıldamadığını gösteriyor.
Aşı karşıtı destekçileri de mest oluyor bütün bu jestlerine.
Halbuki her şeyden önce bu aşı tartışmasını bir kenara bırakıp...
Kendini tehlikeye atıyor diye üzülmek, evhamlanmak lazım Yıldız Tilbe için.
Binlerce insanın, binlerce nefesin önünde konsere çıkıyor.
Bir küçük rüzgâr yüzlerce kişinin soluğunu taşıyor sahneye.
Maximum Kart 20’nci yılını Zeki Müren’li bir reklam filmiyle kutluyor.
Film dediysem hakikaten film gibi: 2 dakika, 26 saniye.
Başından sonuna gülümseyerek izliyorum. Neden mi? Bilmem, ölümünden çeyrek asır sonra, sırf onu görmek bile mutlu ediyor insanı galiba.
Üç yerinde kıkırdadım hatta reklamın...
Biri, alışveriş yaparken gördüğü yakışıklı cansız mankene şaşırıp “Bu kim be!” dediği an.
İkincisi, yine bir yerde telefonla ödeme yapacak, o sırada telefonda konuştuğu kişiye “Kapat Nezih, kapat” diyor.
Üçüncüsüyse hani ellerini kavuşturarak yaptığı klasik bir hareketi var ya, sosyal medyadaki teşekkür emojisi gibi...
İstanbul’daki taksi meselesine şehrin esnaf odası çözüm buldu: Zam.
Başkan Eyüp Aksu’nun söylediğine göre eğer taksilere zam gelirse talep düşecek, böylece sıkıntı da ortadan kalkacak. “Hazır yolcu var, ben en iyi hizmeti, en ucuza nasıl veririm?” kaygısı yerine...
“Daha az yolcu taşıyıp daha çok kazanalım” mantığı. Aslında tam da “Şu yolcular olmasa mis gibi hizmet vereceğiz” kafası.
Taksimetre ücretlerini uzun uzun anlatıyor sayın başkan ama taksi plakalarının fiyatına hiç değinmiyor. Sayı sınırlı olduğu için yıllar içinde artarak inanılmaz rakamlara dayandı.
Sıradan bir şoförün girip de zaman içinde kendi plakasının sahibi olması imkânsız. Plakalar artık bir yatırım aracı. Bu parayı yatıran kişi de günlük olarak faizden ne gelecekse, onu yevmiye olarak kafadan şoförden istiyor.
Taksi şoförlerini strese sokup, vatandaşla asıl çatıştıran da bu günlük kirayı (yevmiyeyi) çıkarma telaşı.
Fakat bunlar sayın başkanın ilgi alanında değil.
“Tahdit”in kent ulaşımı için artık bir “tehdit”e dönüşmesinden bahsetmiyor.
◊ 4 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Değişken ruh halleri mi, bağlanmakta zorlanmak mı?
- Aslında en çok, hızlı karar verip, o karara doğru giderken insanların bana yetişememesi zorluyor. (Gülüyor)
◊ Ressam anne, piyanist baba... Hangisine daha çok çektin?
- Çöp adam bile çizemediğime göre babama benzediğim aşikâr. Kesin, babama daha çok çektim.
◊ İkisini de çalıyorsun, hangisi daha sensin: Gitar mı, piyano mu?
- Keşke gücüm olsa da piyanoyu her yere taşıyabilsem. Her yerde benimle olduğu için gitar diyorum. Hatta bagajımda her zaman bir “acil durum gitarı” bulunur.
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Leman Sam, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında kumasıyla aynı evde yaşadığını anlattı.
Aslında tam böyle denemez, daha karmaşık bir durum.
Videodaki o bölümü defalarca dinledim, anladığım şu:
Şimdi Leman Hanım, eşi Selim Sam tarafından aldatılmaya başlıyor.
Yıllar önce tabii.
Leman Hanım o sırada zaten boşanmak istiyor.
Ama eşi, bu ilişki üçgeni devam etsin istiyor.
Gineli şarkıcı Mori Kante’nin 1987’de yayımladığı ‘Yeke Yeke’ şarkısı Afrikalı bir sanatçının o güne kadarki en yüksek satış rakamına ulaşmıştı. Bütün dünya gençleri gibi biz de kasetçalarları başa sara sara ezberlemiştik zor sözlerini: “Bi sounkouroun lou la donkégna, aaaa, aa...” 35 yıl sonra Taksim’in göbeğinde tekrar duyacağım hiç aklıma gelmezdi.
Kemerli duvarlar, dev tanrıça heykeli, yukarıdan sarkan hasır avizeler, küpler, tropik bitkiler ve kulağınızda Mori Kante. Tepenizde Intercontinental Oteli yükselmese kendinizi çok rahat Zanzibar’da falan sanabilirsiniz Ginza’da.
Geçen hafta eski People’ın yerine açıldı. Pandemiden dolayı bahçe ve açık alan genişletilmiş. İçeride, kapalı alandaysa müzik kısıtlamasından sonra faaliyete başlayacak X Room adında 300 kişilik bir after kulübü olacak. 1.00’de açılıp 5.00’te kapanacak.
1.5 TONLUK HEYKEL
TLC kanalında denk geldikçe takılıp kaldığım bir program var:
“Emlak Avcıları”.
Dünyanın çeşitli yerlerinde bazen 500 bin, bazen milyon dolara ev arayan insanları konuk ediyorlar.
Konuklar da emlakçıların kendilerine sunduğu seçenekler arasından en sonunda bir evde karar kılıyorlar.
Parası çok ama ne evler, ne malikaneler, ne mahalleler, nasıl manzaralar, nasıl sahiller...
O kadar param var da ev mi arıyorum? Değil tabii.
Ama izlemesi, hayal kurması bile keyifli.
Kendinizi “Ben olsam havuzluyu değil, manzaralıyı tercih ederdim” ya da “Plaja sıfır olan, şehir merkezindekinden daha iyiydi” falan derken buluyorsunuz.
Haluk Levent önümüzdeki yılın 26 Kasım’ında yurtdışına yerleşeceğini açıkladı.
Yangın, sel, deprem...
O kadar alışmıştık ki onu ve kurucusu olduğu AHBAP üyelerini her felakette ülkenin her köşesinde görmeye...
Haberi duyan herkes gibi, bende de bir şok etkisi, bir “omuz düşüklüğü” yaratmadı desem yalan olur. Artık müzik yapmak ve kendine zaman ayırmak istiyormuş.
Yıllardır hayali olan yurtdışında sentezler yapmak, müzikal arayışlarda bulunmak...
AHBAP’daki görevini de başka bir arkadaşına devredecek. Bir yanıyla haklı. Daha önce de depremzedelere yardım etmiş, çevre konularında faaliyetler göstermişti ama AHBAP’ın kurulmasıyla birlikte, son 6 yılda neredeyse bütün mesaisini bu işlere ayırdı. Koşuşturmada kendi konserini unutmuşluğu var.
Bir müzik insanı olarak artık asıl meşgalesine dönmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Artık müzik direktörü bile isyanlardaymış. En çok nereye yerleşeceğini merak ettim: Bir Avrupa ülkesi mi? Ya da ABD?
Her neresi olursa olsun, kendisi için verimli olacağına eminim. Oradan yeni fikirler, yeni teknikler, yeni şarkılarla döneceğine de.
◊ 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?
- Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)
◊ Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:
Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?
- Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.
◊ Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95’te birinci olmak mı, 1997’de Yıldız Tilbe’nin “Hiç Kimse Değilim”iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?
- Tabii ki Pop Show 95’te birinci olmam.
Teknenin isminin neden ‘Yaralı Ceylan’ olduğunu ben de merak ettim. Meğer Bahattin Kaptan’ın bir arkadaşı varmış. En büyük hayali bu isimde bir tekne sahibi olmakmış. Askerde şehit düşünce kaptan onun bu isteğini yaşatmak istemiş.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi belde merkezinden civar koylara günübirlik tekne turu yapan çok... Ama böylesi yok: Yaralı Ceylan. Hikâyesi 1969’da başlıyor. Kaptan Bahattin Taşdibi o zamanlar Bodrumlu genç bir balıkçı. Teknesi küçük mü küçük: 7 metre. İkişer-üçer kişi, turistleri balık avı turlarına götürmeye başlıyor. İşte günübirlik turlar da böylece ortaya çıkıyor.
Bahattin Kaptan “Bu işi ben başlattım. O zamanlar yabancı turist hiç yok. Hep yerli turistlerle...” diye anlatıyor. Yolcu sayısı arttıkça tekneyi de büyütmeye başlamış. 7 metreden; önce 10.5, sonra 12, sonra 22 ve şimdi en son 27.5 metrelik teknesiyle sefere çıkıyor. Hatta 1986’da 12 metrelik teknenin açılışını (ilk turunu) Zeki Müren yapmış.
O zamandan bu zamana kimler binmemiş ki o tekneye! “En son geçen sene Ajda Pekkan arkadaşları için kapattı. Hangi birini sayayım ki, aklına hangi ünlü gelirse...” diye anlatıyor Bahattin Kaptan. Acun Ilıcalı da iki kez ‘Var mısın Yok musun’ ekibiyle gezmiş.
İSTEYENE BALIK, İSTEYENE VEGAN
Hepimiz toplandık, Kibariye’yi reklam yapmakla suçluyoruz.
Neymiş efendim, kocası onu aldatmadığı halde aldattı haberlerine ses çıkarmamış.
Konuyu sündürerek gündemde kalmış, bu sayede konserler, programlar almış.
İyi, güzel de “Kocam beni aldattı” diye ortaya çıkan Kibariye değil ki.
Magazin medyası olarak bir hata yaptık, bambaşka birini Kibariye’nin eşi sandık, olmayan haberi “Ali Küçükbalçık yakalandı” diye herkese duyurduk.
Haberi biz doğrulatacağımıza şimdi “Niye yalanlamadın?” diye Kibariye ve eşinden hesap soruyoruz.
Salı günü, 12.30, Eminönü’deki Boğaz Hattı iskelesi... Kadın-erkek, yerli-yabancı, çoluk çocuk 100’e yakın insan sıcağın altında bekleyiş içinde. Derken Sarayburnu tarafından bütün sürreelliğiyle ‘Le Vapeur Magique’ (Sihirli Vapur) beliriyor denizde.
Sürreel çünkü geçen yüzyıldan kalmış gibi. ‘Gibi’ değil aslında, zaten geçen yüzyıldan kalma.
Suya ilk kez 1976’da indi, adını Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz’dan aldı, yıllarca İstanbul’un iki yakası arasında milyonlarca yolcu taşıdı.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Sürücü Erdal Unal da onu gideceği yere kadar götürdü.
Şarkıcının motosiklet tepesinden çektiği videoda ikisi de çok eğleniyor görünüyor.
O sırada kasksız olmaları büyük faul tabii ama...
Gençlik aşısı gibi Hande Yener. İnsan gülümseyip “Bravo ya” demeden edemiyor.
Bu, hikâyenin bizim payımıza düşen kısmı.
Siz bir de Erdal’ın havasını düşünsenize:
“Bir gün yine yolda gidiyorum, Hande Yener otostop çekti...”
Bari kadın ve çocukları kurtarsak
◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?
- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.
“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.
Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.
◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?
- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.
◊
◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?
- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.
◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?
- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.
◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?
22 yaşında ünlü olan arabesk sanatçısı Bergen (Sarılmışer), sahnedeyken kocasının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybetti.
Bununla da barıştı, müziğine devam etti, albüm için falan fotoğraf çektirmesi gerektiğinde yüzünün sağ tarafını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların kadını”nın bitmemişti çilesi, 30 yaşında yine kocası tarafından kurşunlanarak can verdi.
32 sene önce, 14 Ağustos’u 15’e bağlayan gece.
Bugün ölüm yıldönümü.
Hayatının film olmasına karar verildi. Normalde şimdiye çoktan girmiş olması gerekiyordu vizyona.
Sonsuzluk havuzundan kent manzarasının tadını çıkarırken kokteyliniz, minik şişme filamingoyla servis ediliyor. Aman dikkat, rüzgârda hemen devrilebiliyor!
Daha geçen hafta ‘Türkiye’nin en serin 10 noktası’nı seçtik. Eğer burayı daha önce keşfetmiş olsaydım kesin kendi öneri listemin en başına koyardım. İki nedenden: Birincisi; konumu gereği sabahtan akşama kadar sınırsız esiyor. “Hep böyle mi” diye sordum.
“Bu ne ki, bazen uçuyor” dedi garson. İkincisi; havuz sabah serin saatlerde güneş alıyor, öğleden sonra iki gökdelenin arasında gölgede kalıyor ve böylece ısınmıyor. Aşağıda Mecidiyeköy yanarken biz yukarıda üşüdük.
Burası Fairmont Quasar otelinin önden beşinci katı. Otelin şık restoranı Ukiyo’nun terasındaki sonsuzluk havuzu... Önden beşinci kat ama havuz tarafından baktığınızda Mecidiyeköy’ün yüksekliğinden ötürü Adalar’dan Çamlıca Kulesi’ne, Şişli’den Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında.
Ancak göğsünüze kadar gelen serinleme havuzunun (derinliği 120 cm) ucuna kadar gidip şehri izliyorsunuz.
Giriş ücreti hiç ucuz değil. Normalde 350, hafta sonu 500 lira. Fakat hafta sonu ücrete atıştırma tabağı veya açık büfe ızgara dahil: Istakozlar, şişler, köfteler...
Bensu Soral ile Hakan Baş’ın ortak açıklaması
Yalanlamalara rağmen bu ilişkide kafa karıştıran noktalar var. Neden mi bu ayrıntılarda boğuluyoruz? Çünkü kimi ilişkisini gizliyor, kimi ayrılığını... Bu yalanlama müessesesi artık pervasız bir hâl almaya başladı.
Bensu Soral ile Hakan Baş kısa süre önce haklarında çıkan “ayrılıyorlar” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.
Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada kafa karıştıran iki nokta var. Bakalım ünlem (!) koyduğum yerler sizin de dikkatinizi çekecek mi:
“Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.
Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda (!) olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç (!) içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.”
Ne deniyor: “Birbirimizden haberdar olduğumuz...”
Ne demek bu: Gizli, kaçamak bir şey yok; Hakan’ın oraya gittiğini biliyordum, haberdardım.
Sonra ne deniyor: “Birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu...”
Ne demek bu: Ben de oradaydım, yanımızda arkadaşlarımız da vardı.
Şimdi burada bir karmaşa var: Gittiğinden mi haberdarsın yoksa sen de mi oradaydın?
Başka ne deniyor: “Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz.”
E hani ayrılık dedikoduları yalandı?
İsteyen boşanır, isteyen tekrar evlenir...
Eğlenmeye ister tek tek, ister çift halinde giderler, kimseyi ilgilendirmez.
Neden mi bizi zerre ilgilendirmeyecek bu ayrıntılarda boğuluyoruz?
Çünkü kimi ilişkisini gizliyor, kimi ayrılığını...
Bu yalanlama müessesesi artık pervasız bir hâl almaya başladı.
Yeşim Salkım affetmedi
Bundan 1 sene önce Yeşim Salkım ile başka bir mevzudan bahsederken konu o zaman gündemde olan Murat Övüç’e gelmişti.
Fenomen Murat Övüç bir gösterisi sırasında Yeşim Salkım hakkında uluorta ağza alınmayacak sözler sarf etmiş, sonra da özür dilemişti.
“Bugün bu pervasızlığı sana yapan yarın başka bir kadına da yapabilir, sakın affetme” demiştim.
Yeşim Salkım affetmedi, o dava sonuçlandı. Murat Övüç’e 1380 lira para cezası verildi.
Bence az. Sen kalk, istediğin kişiye istediğin hakareti et, sonra Murat Övüç için çerez parası sayılabilecek bir miktara sıyrıl bu işten...
Ama yine de ceza cezadır, belki bundan sonra daha dikkatli davranır.
Kıraç bıraksa bu işin peşini
Şarkıcı Kıraç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu, onlara güzel bir gece yaşattı.
Fakat sonra basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde yine yazdığı milli takım marşıyla ilgili demeç verdi:
“O marşı 12 yıl önce yazmıştım. Çok saçma eleştiriler aldı. Sosyal medyada küçük bir kitle sanki tüm Türkiye bunu konuşuyormuş gibi davrandı.”
Sevdiği, saydığı birinin artık Kıraç’a şunu söylemesi lazım bence:
“Evet, bir marş yaptın, çok beğenilmedi. Olabilir, her yaptığın iş mükemmel olamaz ki... Ama unutuldu gitti. Bütün Türkiye’nin bunu konuştuğu falan yok, olmadı da. Durup durup bu konuda demeç vererek, gündemde tutan sensin...”
Sen ne güzel bir insansın
Edirne’deki çeltik kanallarında su miktarı azalınca, boğulan balıkları pet şişelerle Tunca Nehri’ne taşıyan yürüme engelli öğretmen Süleyman Ekiz...
Tunca Nehri, olayın olduğu yere 1 kilometre mesafede. Ekiz bu mesafeyi elektrikli aracıyla defalarca gidip geldi.
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Her gün uçak düşmüş gibi insan kaybediyoruz
Kışın fikrimi soranlara, “Aşılama böyle giderse ağustostan itibaren korona artık gündemimizde olmayacak, yavaş yavaş gündemin alt sıralarına kayacak” diyordum.
Haklı çıktım. Ama tam ters yönde.
Evet, artık sokakta, kafede, plajda, konserde kimsenin korona konuştuğu, hatta “sosyal mesafe-maske”yi falan iplediği yok. Neredeyse kurallara riayet etmek istisna oldu.
Bir tek toplu taşımada ve havayollarında iş sıkı tutuluyor ya da tutulmaya çalışılıyor.
Aşının konforuna çabuk alıştık, ipin ucunu bıraktık. İnsanlara bir özgüven, açılıp-saçılma geldi. 2 yılın bıkkınlığı da var tabii.
Doğru, korona hiç yokmuş, hiç olmamış gibi davranmaya başladık.
Ama her günün yevmiyesinde, çoğunluğu aşılanmasını tamamlamamışlar arasından bir uçak düşmüş kadar insanımızı kaybediyoruz.