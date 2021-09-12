Bensu Soral ile Hakan Baş’ın ortak açıklaması

Biri çok şık bir restoran, diğeri neşeli bir sokak meyhanesi, sonuncu vur patlasın bekârlığa veda mekânı. Karaköy’ü sevip de hep aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için kapılarını geçen hafta açan yeni seçenekler...

BİR İTALYAN

Galata Kulesi’nin dibinden Karaköy’e doğru kıvrılıyorsunuz; dar ve biraz izbe sokaklarda ilerlerken birden vaha gibi karşınıza çıkıyor. ‘Böyle de bir yer mi varmış’ sorusundan keyif alan bir ‘şehir kurdu’ysanız gönül rahatlığıyla misafir götürebilirsiniz. Salı akşamı yan masada sevgilisi Dinç Aydoğdu ile yemek yiyen Hande Ataizi birilerine telefonda ballandıra ballandıra bu yeni keşfini anlatıyordu mesela. Kırık sarı duvarlar, kırık sarı aydınlatmalar, Fransız balkonlar, kemerli pencereler... Burası İtalyandan ziyade Fransız Mağrip’ini hatırlatıyor. Hatırlatması da normal çünkü burası eski bir Fransız ilkokulu. Zaman içinde öğrencisizlikten atıl kalmış. Yapılış esprisine sadık olarak restore edildi, artık Ecole St. Pierre Hotel. Otelin odalarının baktığı iç avlusu da İtalyan restoranı IL Cortile. Ahtapot carpaccio, ceviz soslu pansotti, karidesli ravioli, güveçte balık ve dana kaburga gibi yemeklerde iddialılar. Pizzalar 56-92, makarnalar 62-160 lira. Yemeğe gitmeseniz bile o atmosferde bir kokteyl için uğrayabilirsiniz. Ferahlık sevenlere sgroppino’yu öneririm, 85 lira.

(0212) 244 26 74BİR LEVANTEN

IL Cortile ile kıyaslandığında çok daha makul bütçeli bir mekân Levanten Meyhanesi. Ağırlıkla öğrenciler, genç beyaz yakalılar gidiyor. Hem sokak meyhanesi hem kapalı alanı var. 20.00’de canlı müzik başlıyor. ‘Keman ve gitarla Sezen şarkıları’ diye tarif edebilirim tarzlarını. Pazarları yine keman ama bu sefer gitar yerine ut ve klarnetle ‘fantazi-arabesk’ akşamı yapıyorlar. Mekânın adı Levanten ama Levanten lezzetleri yok, bildik meyhane menüsü var. Hiçbiri fena değil, Ermeni usta Egemen Bey’in elinden çıkıyor. Patlıcan közleme ve bezelye ezmeyi beğendim. Ama Karaköy ve canlı müzik denilince asıl fark fiyatlarda: Mezeler ağırlıkla 26-30 lira, mücver, paçanga ve kıymalı börek 30’ar lira. (0533) 431 40 11BİR LÜBNANLI

Ajda ise semtin yeni Ortadoğulusu. Oryantal şov eşliğinde, sunumları oldukça ilginç Lübnan lezzetleri servis eden bir eğlence mekânı. Renkli bir ortamı var. Burayı daha çok kalabalık gruplar tercih ediyor. En çok da bekârlığa veda geceleri için... Hafta sonları kabare şov yapılıyor. Mekân 19.00-2.00 arası açık. Meze, ara sıcak, ızgara tabağı kişi başı 225 lira. (0537) 261 11 41 55 LİRA

Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.

Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.

Bugün Kemerburgaz Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Ye İç Eğlen Festivali’ne giriş ücreti... Atölyeler, konuşmalar, çocuklar için aktiviteler, yeme/içme sektörünün sunumlarının yanı sıra akşam da Kurtalan Ekspres konseri var. Şehrin bu yeni parkını hâlâ görmediyseniz çok güzel fırsat.