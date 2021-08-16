Beni etkilemek kolaydır da sonrası zahmetli işte...

Aşağıda şehir adeta kavrulurken Mecidiyeköy’deki Fairmont Quasar otelinin sonsuzluk havuzunda bambaşka bir iklim yaşanıyor. Aralıksız esiyor ve Adalar’dan Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında. Tabii fiyatı da ona göre...



Sonsuzluk havuzundan kent manzarasının tadını çıkarırken kokteyliniz, minik şişme filamingoyla servis ediliyor. Aman dikkat, rüzgârda hemen devrilebiliyor!

Daha geçen hafta ‘Türkiye’nin en serin 10 noktası’nı seçtik. Eğer burayı daha önce keşfetmiş olsaydım kesin kendi öneri listemin en başına koyardım. İki nedenden: Birincisi; konumu gereği sabahtan akşama kadar sınırsız esiyor. “Hep böyle mi” diye sordum.

“Bu ne ki, bazen uçuyor” dedi garson. İkincisi; havuz sabah serin saatlerde güneş alıyor, öğleden sonra iki gökdelenin arasında gölgede kalıyor ve böylece ısınmıyor. Aşağıda Mecidiyeköy yanarken biz yukarıda üşüdük.



Burası Fairmont Quasar otelinin önden beşinci katı. Otelin şık restoranı Ukiyo’nun terasındaki sonsuzluk havuzu... Önden beşinci kat ama havuz tarafından baktığınızda Mecidiyeköy’ün yüksekliğinden ötürü Adalar’dan Çamlıca Kulesi’ne, Şişli’den Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında.

Ancak göğsünüze kadar gelen serinleme havuzunun (derinliği 120 cm) ucuna kadar gidip şehri izliyorsunuz.

Giriş ücreti hiç ucuz değil. Normalde 350, hafta sonu 500 lira. Fakat hafta sonu ücrete atıştırma tabağı veya açık büfe ızgara dahil: Istakozlar, şişler, köfteler...