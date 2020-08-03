Ben geleceğe değil geçmişe gitmek isterdim hayatın tadına varılabilen günlere...

Bu yeni köşede her hafta tanınmış birine ikilemli sorular sorup hayattaki tercihlerini, bilmediğimiz yönlerini, özel durumlar karşısındaki tavırlarını keşfe çıkacağız. Bütün popülerliğine rağmen hep kapalı kutu kalmayı tercih eden bir oyuncuyla başlıyoruz: Demet Akbağ...
◊ Hangisini ıssız adaya götürürdünüz? “Gırgıriye” serisi mi, “Hababam” mı?
- Ayıramam ama “Hababam” galiba. Hangimiz o sınıfta öğrenci olmak istemedik ki?
◊ Şöyle birkaç saat kafa dağıtmak istediniz. İyi bir roman mı, güzel bir film mi?
- Birkaç saatse film. Ne kadar süreceğini bilirsin, elindeki vakte uydurursun.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa. Anadolu Yakası çocukluğum ve ilk gençliğim. Ama Avrupa Yakası mesleki kariyerim demek, vazgeçemem.
◊ Hangisi daha zor... Kışın üşümek mi, yazın sıcaklamak mı?
- Kışın üşümek! Yazın serin yer bulmak daha kolay.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Tabii ki arkadaşın. Sadece keyif bölümüne dahil olursun, derdi tasası seni ilgilendirmez.
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Kesinlikle geçmişe. Hayatın tadına daha çok varılabilen günlere.
◊ 60 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzeldi? 20’ler mi, 50’ler mi?
- Benim için 2000 yılı.
◊ Birinde 741 bin, ikincisinde 823 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram. Çünkü daha çok mecrası var gibi. Paylaşım sayfaları ayrı, story’ler ayrı bir dünya sunuyor.
◊ Sizce hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk Prenses galiba...
Sen ormanda kal, üzerine elmayı yiyip zehirlen, ne olduğunu anlamadan uyan, bir de âşık ol!
Lütfiye’ye Feriştah’tan daha çok gülerim
◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?
- Afife Jale. Birbirinize anlatacak çok konu var bence.
◊ İkisini de yaptınız... Komedi mi, dram mı?
- Komedi. En kolayı zannedilmesinin aksine, doğru komedi en zor oyunculuktur ve iyisi, içinde diğer tüm türleri de barındırır.
◊ Çok güzel şarkı da söylüyorsunuz. Hangisiyle düet daha zevkli? Ajda mı, Sezen mi?
- İkisiyle de sahnede düet yaptım. İkisinin de tadına doyum olmaz.
◊ Sahnede... Tek kişilik oyun mu, ekip oyunu mu?
- Ekip. Tiyatro sadece sahneye çıkmak değil, kulisi, turnesi paylaşımı bol olunca keyifli.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn Monroe. Ama komşuluğumu sadece Marilyn ile yapmak isterdim. Evdeki haliyle.
◊ Siz hangisine daha çok gülersiniz? Lütfiye Bacı mı, Feriştah Yenge mi?
- Lütfiye. Çünkü şakaları daha zeki.
Gevezeye tahammül daha zor oburun zararı kendine
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir tabii. 1001 özenle senin için hazırlanmış ama meğer pişmemiş, ne yapacaksın?
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?
- Geç kalmak; kalmam da zaten, her yere en erken ben giderim.
◊ Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı, gevezeye mi?
- Geveze tabii. Oburun yaptığı, zararı kendine...
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Fakir ama güzel; günümüzün geçer akçesi değil mi?
Ben geleceğe değil geçmişe gitmek isterdim hayatın tadına varılabilen günlere...
Bu yeni köşede her hafta tanınmış birine ikilemli sorular sorup hayattaki tercihlerini, bilmediğimiz yönlerini, özel durumlar karşısındaki tavırlarını keşfe çıkacağız. Bütün popülerliğine rağmen hep kapalı kutu kalmayı tercih eden bir oyuncuyla başlıyoruz: Demet Akbağ...
◊ Hangisini ıssız adaya götürürdünüz? “Gırgıriye” serisi mi, “Hababam” mı?
- Ayıramam ama “Hababam” galiba. Hangimiz o sınıfta öğrenci olmak istemedik ki?
◊ Şöyle birkaç saat kafa dağıtmak istediniz. İyi bir roman mı, güzel bir film mi?
- Birkaç saatse film. Ne kadar süreceğini bilirsin, elindeki vakte uydurursun.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa. Anadolu Yakası çocukluğum ve ilk gençliğim. Ama Avrupa Yakası mesleki kariyerim demek, vazgeçemem.
◊ Hangisi daha zor... Kışın üşümek mi, yazın sıcaklamak mı?
- Kışın üşümek! Yazın serin yer bulmak daha kolay.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Tabii ki arkadaşın. Sadece keyif bölümüne dahil olursun, derdi tasası seni ilgilendirmez.
◊ Zaman makinesini icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Kesinlikle geçmişe. Hayatın tadına daha çok varılabilen günlere.
◊ 60 yaşındasınız... Hangi dönem daha güzeldi? 20’ler mi, 50’ler mi?
- Benim için 2000 yılı.
◊ Birinde 741 bin, ikincisinde 823 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram. Çünkü daha çok mecrası var gibi. Paylaşım sayfaları ayrı, story’ler ayrı bir dünya sunuyor.
◊ Sizce hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk Prenses galiba...
Sen ormanda kal, üzerine elmayı yiyip zehirlen, ne olduğunu anlamadan uyan, bir de âşık ol!
Lütfiye’ye Feriştah’tan daha çok gülerim
◊ İmkânınız olsa hangisiyle kahve içmek isterdiniz? Muhsin Ertuğrul mu, Afife Jale mi?
- Afife Jale. Birbirinize anlatacak çok konu var bence.
◊ İkisini de yaptınız... Komedi mi, dram mı?
- Komedi. En kolayı zannedilmesinin aksine, doğru komedi en zor oyunculuktur ve iyisi, içinde diğer tüm türleri de barındırır.
◊ Çok güzel şarkı da söylüyorsunuz. Hangisiyle düet daha zevkli? Ajda mı, Sezen mi?
- İkisiyle de sahnede düet yaptım. İkisinin de tadına doyum olmaz.
◊ Sahnede... Tek kişilik oyun mu, ekip oyunu mu?
- Ekip. Tiyatro sadece sahneye çıkmak değil, kulisi, turnesi paylaşımı bol olunca keyifli.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn Monroe. Ama komşuluğumu sadece Marilyn ile yapmak isterdim. Evdeki haliyle.
◊ Siz hangisine daha çok gülersiniz? Lütfiye Bacı mı, Feriştah Yenge mi?
- Lütfiye. Çünkü şakaları daha zeki.
Gevezeye tahammül daha zor oburun zararı kendine
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Yenir tabii. 1001 özenle senin için hazırlanmış ama meğer pişmemiş, ne yapacaksın?
◊ Sizde hangisi daha çok anksiyete yaratır? Geç kalmak mı, geç kalanı beklemek mi?
- Geç kalmak; kalmam da zaten, her yere en erken ben giderim.
◊ Hangisine tahammül daha zordur? Obura mı, gevezeye mi?
- Geveze tabii. Oburun yaptığı, zararı kendine...
◊ Sizce hayata başlamak için hangisi daha avantajlı? Fakir ama güzel mi, zengin ama çirkin mi?
- Fakir ama güzel; günümüzün geçer akçesi değil mi?