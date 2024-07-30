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Ben affetsem Zeus affetmez

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar

Arkadaşı Safiye Soyman evladını kaybetmişken, Afrodit lakaplı Banu Alkan saçma saçma paylaşımlar yaptı; eleştirenleri de mahkemeyle tehdit etti. En başa beni yaz Afrodit! Çünkü...

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Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden evladı Harun Akaröz’ü solunum yetmezliği sebebiyle kaybetti.
Bilinen, muhtemelen beklenen bir şey bu illetin sonuçları.
Ama gel de anneye anlat: “Ben nasıl dayanacağım” diye haykırıyor.
Safiye Hanım’ın sanatçı dostları dayanışma içinde haliyle. Normali, usturuplusu, münasibi de budur zaten.
Komşunun evinde cenaze varken televizyon bile açmayan bir kültürden geliyoruz.
En azından bizim çocukluğumuzda öyleydi:
Eğlenilmez, gülünmez, kahkaha atılmaz, acılı insanları gücendirecek dünyevi keyifler göze sokulmaz.

Ben affetsem Zeus affetmez

ÇOCUK KADAR AKLI YOK

Bunun tek istisnası çocuklardır.
Onlar da biraz abartınca uyarılır, çok gerektiğinde çimdirilir.
Safiye Soyman’ın bir arkadaşı var: Banu Alkan.
Sadece arkadaşı değil, iş ortağı aynı zamanda.
Daha iki hafta öncesine kadar beraber program yapıyorlardı: “Dünya Güzellerim Tatilde”.
Programda beraber yiyor, içiyor, kokoreç üstüne kokoreç gömüyorlardı kaçakta göçekte.
Hatta ilk de değil, önceden başka versiyonları da vardı bu formatın.
Demem o ki bir paylaşımları, bir hasbihalleri, bir hukukları vardı.
İnsanoğluna ne düşer?
Çocuğunu kaybetmiş bir annenin yanında olmak, maddi-manevi elinden ne geliyorsa göstermeden-hissettirmeden destek olmak, acısını dindirecek, ıstırabını azaltacak güzel sözlerin, uygun pozisyonun varsa orada durmak...
Hiçbirini beceremiyorsan da görünmez olmak, yok olmak, yük olmamak.
Tekrar ediyorum: Bu bile, sadece idraksiz çocuklara hoş görülebilecek bir şey.

EDEP YAHU!

Peki 66 yaşındaki Banu Alkan ne yaptı?
Önce zaten bitmiş olan programdan paylaşımlar yapmaya devam etti sosyal medyada.
Duyarsızlığı tepki çekince bir taziye mesajı yayınladı:
“Safiyem başın sağ olsun canım. Acıların en büyüğü. Nurlar içinde uyusun. Allahım sabır...”
Ama altına Rihanna şarkısı döşediği paylaşımda kimi etiketledi?
Jennifer Lopez ve Kylie Jenner.
Yuh, oradan etkileşim alacak.
Sonra açıklama yapıp demiş ki meğer kendisi değil, asistanı yapmış paylaşımı. Kötü yorum yapanlara da dava açacakmış.
Acılı ana karşısında edep yahu!
Dava açacak kötü yorum mu arıyorsun Afrodit? En başa beni yaz.
Hesaplaşalım hem hakim, hem hukuk, maneviyat önünde.

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar
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