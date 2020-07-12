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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Haftanın testi

12 Temmuz 2020

Soruları bu kez komşu-yazar Ömür Gedik’e sordum. Meğer ikimiz de Bergüzar Korel hayranı kesilmişiz son paylaşımlarından sonra.

1 - Photoshop’lu paylaşımlarının ardından gerçekteki kilolu görüntüsü ortaya çıkan fenomen Duygu Özaslan kendini nasıl savundu?
a) Bulimia’ya yakalandım, size söyleyecektim
b) Kilolu halim bile hepinizden güzel
c) Mental olarak iyi bir yerdeyim, gurur duyuyorum
d) Hepsi

D şıkkı. O kadar çok şeyi aynı anda söyleyip kafa karıştırmaya ve odak noktasını değiştirmeye çalışıyor ki bunların hepsini ve hatta daha fazlasını söylemiştir herhalde.

2 - Peki doğumdan dolayı Duygu Özaslan’la hemen hemen aynı kilodaki Bergüzar Korel ne yaptı?
a) Sıfır kompleksle kendi fotoğrafını paylaştı
b) Paylaştı ama azıcık o da photoshop yaptı
c) Karnını içeri çekerek poz verdi
d) Bari selülitlerini şöyle biraz temizledi

A şıkkı. Bergüzar’ın doğum sonrası sıfır ego, sıfır kompleks ve sıfır photoshop’lu fotoğrafını çok doğal ve güzel buldum. Ayrıca karantina sırasında alınan kilolar nedeniyle bu yaz pek çok kadına zor geçecekken Bergüzar sayesinde belli kalıpları yıkarak yeni normale alışmak daha kolay olacak.

3 -  Wilma Elles’in 2014’ten beri ödemediği gerekçesiyle Kerem Göğüş’e dava açtığı nafakanın miktarı ne kadar?
a) 123 bitcoin
b) 1540 Euro
c) 1540 eski Alman markı
d) Ağırlığınca altın

Cevap Euro ipucundan tahminle B şıkkıdır diyorum. Ve o arada 6 yıl çarpı 12 çarpı 1540’ı hesaplamaya çalışıyorum. Kenarda iyi para birikmiş.

4 - Rap’çi Norm Ender yeni şarkısı “Konu Kilit”te popçu Edis’e hangi sözlerle diss attı?
a) Bebeleri pistten alın, Edis önlüklü
b) Yeni bir Tarkan olamıyor Edis Görgülü
c) Ekstraya doymuyor, Edis açgözlü
d) Kendi ülkesine gitsin, Edis Ürdünlü

Cevap B şıkkı ama Twitter’daki TT’lerde gördüğüm kadarıyla konu “dislike”a kilitlendi. Norm Ender’in “Konu Kilit”i eleştirilere doymadı.

5 - Günde beş bölüm “Muhteşem Yüzyıl” izlediğini sosyal medyada sık sık yazan dünyaca ünlü rap’çi Cardi B, dizide kimin tarafını tutuyormuş?
a) Hürrem’in ama Şehzade Mustafa’nın ölümüne çok üzülmüş
b) Nurbanu Sultan’ın ama tükenmişlik sendromu yaşıyormuş
c) Oyuncuların çünkü yerli dizi yersiz uzunmuş
d) Tellioğulları’nın çünkü Adile Naşit hayranıymış

A şıkkı. Twitter’da “Nurbanu’dan nefret ediyorum” yazıp Hürrem’i tutmuştu. “Muhteşem Yüzyıl”ın reklamını para versek bu kadar iyi yaptıramazdık. Cardi B bacımız iyi ki varsın!

6 - Yakın arkadaşı Ozan Güven’in karıştığı şiddet iddialarında kendi adı da zikredilince Cem Yılmaz ne yaptı?
a) Kurşun döktürdü
b) Kupa çektirdi
c) Bela okudu
d) Bacaklarına sülük yapıştırdı

E şıkkı, yani hiçbiri. Cem’in bunların hiçbirini yapacağını sanmıyorum. Ayrıca kendisinin şiddetin tarafı olmayacağı da ortada.

7 - Bir şarkı sözünün anlamı YKS sınavında sorulan, sonra da bu olayla ilgili soruşturma açılan Mabel Matiz o sırada neyle meşguldü?
a) Göcek’te dünyadan uzak, mis gibi bir tatil
b) Alacağı Pantene Altın Kelebek ödülleri için konuşma kaydı
c) Sosyal medyada gelen desteğin keyfi
d) Hepsi  

B şıkkı. Bir değil iki ödülü birden aldı Mabel. Bu gündem tam bizim törene denk geldiği için, o sırada En İyi Erkek Sanatçı ve En İyi Video Klip ödülleri konuşmasını hazırlıyordur. 

CEVAP ANAHTARI: 1)D, 2)A, 3)B, 4)B, 5)A, 6)C, 7)D

 

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