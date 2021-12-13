Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi, kızgınlıkla yaptım bir kere oldu yani...

Koku Akademisi, Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ın arka çıkışında. Akademide ders verilmesinin yanı sıra koku kültürüyle ilgili objeler, imbikler, aroma setleri ve özel parfüm şişeleri sergileniyor. Akademinin kurucusu Bihter Türkan Ergül’ün kokuyla ilişkisinin kökeni ailesine dayanıyor. Ergül, akademide kokuya ilgi duyanlara işin tarımından şişelemesine her aşamasının eğitimini verdiklerini anlatıyor.
Kokularla yakın ilişkiniz nasıl başladı?
Bulgaristan’da tıp kökenli bir ailenin kızı olarak doğdum. Ailem aynı zamanda gülcülükle uğraşıyordu. Türkiye’ye 6 yaşımda geldim. Bardağı koklayıp içinde durduğu tel dolabın tahtasının kokusunu alabiliyordum.
Süskind’in ‘Koku’ romanındaki Grenouille karakteri gibi mi yani?
Evet (gülüyor). Ama ben önce özel sektörde çalışmaya başladım. Bu arada Topkapı Sarayı’na, müzelere gidiyorum; tarihte, mitolojide kokuların nasıl kullanıldığını araştırıyorum. Bu işin maalesef bir okulu yok. Paris’te bir okul var ama sektöre yönelik.
Sonra...
Mart ayında kaybettiğimiz tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin...
Önceki akşam Taksim’de yeni açılan JJ Private’ta, Ayta Sözeri’nin sahnesine konuk oldu.
Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” şarkısını söyledi. Ama nasıl söylemek...
Yırta yırta, ciğerden ciğere. Altın Kelebek’te de barkovizyonda babası gösterilince ağlayarak salondan ayrılmıştı.
Baba-kız ilişkisi başka bir şey.
Kız kardeşimi zaman zaman kıskanmıyorum desem yalan olur.
Derken başka bir “kızın” müziğine denk geldim televizyonda: “Destan” dizisi.
Hadise’nin dövmesi
Yakışana çok yakıştırıyorum ama sıra kendime gelince...
Bir türlü karar veremedim, hep tereddütte kaldım dövme konusunda.
Ya bir gün vazgeçersem?
Ya yaşlanınca ezişip büzüşürse?
Sonra sildirmesi de zor mesele...
Sonuç: Dövmem yok.
◊ EN ŞIK ETKİNLİK:
Gecede herkesin dilinde aynı şey vardı: “Oh be ne kadar özlemişiz”. Geçen yıl pandemiden dolayı yapılamayan töreni kastetmiyorlardı sadece. Kadınlar gece kıyafetli, erkekler smokinli, özene bezene giyinmiş, bir salon dolusu insanı bir arada görmek bile iyi geldi insanlara. Sahneye çıkıp söz alanlar da bunu birkaç kez söyledi. Mesela Gülseren Budayıcıoğlu: “Öncelikle bu kadar güzel ve yakışıklı insanın bir arada olduğu bir topluluğa bakmak çok hoş.”
◊ EN ÇARPICI ELBİSE:
Törenin ilk anlarından itibaren Melis Sezen’in göğüs dekolteli kıyafetiydi. Çok da yakışmış; baktım, dönüp bir daha baktım. Hiç utanmadan yazıyorum çünkü törene katılan ünlü-ünsüz neredeyse bütün erkeklerin ortak fikriydi bu.
◊ EN YARATICI KIYAFET:
Fenomen Rachel Araz Kiresepi’nin siyah bir kelebeği andırdığı giysisiydi. Pantene Altın Kelebek’e gönderme yapan kostüm kanatları çıkıyor hissi veriyordu. O haliyle sahne merdivenlerini çıkıp inmekte zorlandı ama değer... Hakan Yıldırım tasarlamış, eline sağlık...
◊ EN TEKNOLOJİK HAREKET:
3 yaşında davul,5 yaşında piyano ve “Büyük İskender” ismiyle ilk single, konserler... Çocuk star olmak eğlenceli mi, yorucu mu?
- Tek yorucu yanı sürekli piyano ve solfej çalışmaktı. Onun dışında çok eğlenceliydi. Sahneye, konsere çıkmak, stüdyoda şarkı söylemek, benim için bir oyun gibiydi. Çünkü 5 yaşında, 7 yaşında yorulmak nedir bilmeyen bir dünyam vardı.
Hangisinin üzerinizde daha çok etkisi vardır: Orkestra şefi ve saksafoncu babanız Muhittin Paydaş mı, üstadınız Kayahan mı?
- Babamın müzik dünyasına doğdum aslında. Temel şekillenmem babam sayesinde oldu. Ama bununla adımlar atmak, kariyer yapmak, kendime has, özgün bir şeyler yapmak tamamen Kayahan sayesinde. Her ikisinin de etkisi eşit üzerimde.
Babanızın küçükken trafikteki kornaları, çay kaşığının sesini dinletip notalarını sorduğu... Efsane mi, doğru mu?
Serdar Ortaç’la ayrıldıktan 2 yıl sonra Türkiye’ye gelen Chloe Loughnan, eski eşinin sağlık ve maddi sıkıntılarını soran muhabirlere “Hayatımda dram istemiyorum” dedi.
Bu açıklamada hakkaniyet duygumu zedeleyen, beni rahatsız eden bir şey var.
Halbuki etmemesi lazım. Çift ayrılalı 2 yıl olmuş.
Kimsenin dönüp eski eşinin sorunlarıyla uğraşmak gibi mecburiyeti olamaz.
Vefa güzel bir şeydir ama zorunluluk değil.
Yine de şeytan ayrıntıda gizli. Mesela seçilen sözcük:
Dram.
Blok Maçka küçük ama bahçeli bir mekân. Zaten asıl numarası da bu bahçe. Hem açık hava hem de etrafı yeşilliklerle tamamen sarıldığı için dışarıdan izole. Renkli florasanlardan dolayı etraf kıpkırmızı.
Bir köşesinde samimi bir bar, diğer köşesinde basamaklı oturma bölümü... Tırmanıp bilhassa burada oturmak isteyenler var. Ortada 4 küçük, 2 de uzun masa.
Salı akşamı olması ve lodos fırtınasına rağmen saat 21.00 itibariyle hepsi dolu. Uzun masalardan birini Eser Yenenler ve arkadaşları kapatmış. Diğer yerler paylaşımlık. Masanın bir ucunda siz, ortasında başka bir çift, en ucunda ayrı bir çift oturuyor. Merhabalaşıp sohbet edebiliyorsunuz.
Amaç sosyalleşmek tabii. Aynı sosyallik o samimi barda ve tırmanılan basamaklarda da devam ediyor. Elektronik müzik çalıyor ama volüm buna müsait. Yaş ortalaması 25-35. Ağırlıkla Nişantaşı, Harbiye, Bomonti, Beyoğlu sakinleri.
AVM’deki MAC spor merkezine girmeden uğrayan da var, çıkışta iki laflamak için takılan da. Kılık kıyafet rahat yani.
ELİNİ SALLASAN FENOMENE ÇARPIYOR
Sahibi menajer ve dijital iletişim uzmanı Tolga Akış olunca ünlü müdavimlerin yanında Dilara Aydın, Ala Tokel, Aleyna Şen gibi sosyal medya fenomenlerine de rastlıyorsunuz. Tolga’ya eşi Zeynep Bastık ve Edis’in bu yeni yeri görüp görmediklerini soruyorum. Görmüşler, ikisi de çok sevmiş ama Edis daha Bomontici, Zeynep daha Maçkacıymış. Peki hayranları onlarla karşılabilmek için şanslarını hangi gün, hangi saatlerde denemeliler?
◊ Manisa’dan burs kazanıp Amerika’ya lise okumaya gittiniz. Biraz o maceranızı anlatır mısınız? Sizi en çok neler zorladı?
- Türkiye’de hayatım çok kolaydı. Bana her an, her adımımda destek olan ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın KL YES bursuna ailemden habersiz başvurmuştum. Sınavları geçip Amerika’ya gideceğim netleştiğinde evde büyük bir kaos yaşandı. Herkes çok endişeliydi. Bir şekilde onları ikna edip kendimi Amerika’da buldum.
◊ Daha lise çağındasınız, tek başınıza, hiç bilmediğiniz bir ülke...
- Artık ayaklarımın üzerinde durmayı öğrenmek zorundaydım. Beyaz baston benim için bağımsızlığın sembolüne dönüştü. Kendi kararlarımı alıyor, kendi sorunlarımı çözüyor, kendi başıma var olmayı öğreniyordum. Evet, gerçekten çok zorlandım ama şimdi geçmişe baktığımda her şey için “iyi ki” diyorum.
◊ Sonra Türkiye’ye döndünüz, Boğaziçi’ni bitirdiniz ve...
Üniversitede tanıştık. O zaman da köpeği vardı ama ailesiyle yaşadığı için bir tane: Sarp. Okuldan sonra Kıbrıs’ta turizme başladı, o sıralar da hâlâ normal.
Sonra İstanbul’a döndü. Dört köpekle. Çamlıca’da bahçeli bir ev tuttu. Fakat o kadar çok hayvanla mümkün değil, olmuyordu.
Hayvanlardan vazgeçeceğine, evini taşıdı. Daha uzakta, civarda tek tük ev olan, ormana yakın, bomboş bir çiftlik evine.
Başka hayvanseverlerle organize olmuşlardı. Ormana bırakılan aç köpeklere yiyecek götürüyorlardı.
Bu gezilerin birçoğundan bakıma muhtaç yeni bir hayvanla dönüyordu çiftliğe.
Babs özünde bir Anadolu krebi. Ama teflon tava yerine, ızgara sacın üzerine hamur akıtma tekniğiyle yapılıyor. Ülkenin farklı yerlerinde değişik değişik isimleri mevcut. Söylenen o ki en güzellerinden biri de Antalya-Alanya Yörüklerinin elinden çıkıyor.
Gastronomi tutkunu iki genç kafadar, arkalarına ünlü şef Fatih Tutak’ı da aldılar, Antalya yaylalarının bu lezzetini Şişli Bomonti’ye getirdiler.
Babs’ın dört ayrı çeşidini çıkarıyorlar. En sevileni kuzu babs.
Mekânın adı Bebab. Tarif etmesi biraz zor bir bistro. Mesela yemekler füzyon kebap. Kebaba değişik bir bakış açısı getirmek iddiasındalar. Ama aynı zamanda bir kokteyl bar. Menüde muhammara, humus var. Filistinli, Lübnanlı müşterilerden tam not almış. Buna mukabil akşamları DJ’li partiler yapıyorlar.
Bu konseptin mucit ve sahipleri Berk Kaymak ile Emir Alpat. Alanlarında en iyi okullardan mezunlar. Dünyanın farklı yerlerinde deneyimler kazanmışlar. En son fine dining restoran Turk’te, şef Fatih Tutak’la çalışmışlar. Şimdi Bebab...
Tam zamane kafası: Kent hayatına kazandırdıkları bu yöresel lezzetin patentini de almışlar.
◊ “Kalemimin Ucundaki Düşler”, “Bulimia Sokağı”, “Altın Aşk Vuruşu” kitaplarının yazarısın. Kartvizitinde tek bir hakkın olsa... Müzisyeni mi, yazarı mı kullanırdın?
- Müzisyen. Net.
◊ TRT Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı oldun. Sonra Başkent Üniversitesi’ni birincilikle bitirdin. Altın çocuk musun, hırs küpü mü?
- Bende hırs pek yok, ama altına benzetilmek de istemem. Ne zaman düşüp yükseleceğin belli olmaz çünkü.
◊ Şimdi bakınca, müzik için New York State University bursunu reddetmek... Pişmanlık mı, doğru karar mı?
- Doğru karar tabii ki. Paralel evrende edebiyat profesörü, Amerika’da daha prestijli ve zengin koşullarda yaşayan bir Aydilge vardır belki ama ben daha mutluyum ondan.
◊ Kariyerinde hangisi daha önemli: “Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı” seçildiğin ilk albümün “Küçük Şarkı Evreni” mi, “Kiralık Aşk” dizisine yazdığın “Sen misin İlacım” şarkısı mı?
Levent Çarşı, Çalıkuşu Sokak’ta açılan Hill&Chill bir dünya mutfağı restoranı. Kapaklı tabakta kuru buz dumanıyla servis ettikleri kahveli et (150 lira), böğürtlen püresi ve cinle yaptıkları ‘Harika’ kokteyli (110 lira) gibi ürünleri var.
Kahveli et
Müşterilerin çoğunluğu Belçika, Hollanda, İsviçre, Danimarka gibi ülkelerde yaşayan Türkler.
“Açılalı daha 1 ay olmadı. Nereden duyup da geliyorlar” derseniz bunun sebebi işletmeci Emre Altun. Kariyerini yurtdışında yaşayan Türkleri Türkiye’ye geldiklerinde ağırlamak üzerine kurmuş. Zaten Instagram’daki yaklaşık 50 bin takipçisinin yüzde 80’i de Avrupalı Türkler.
Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Bu 250 kişilik restoranda haftanın 7 günü öğlen 12.00’den gece 3.00’e kadar onlara hizmet ediyorlar.
Hill&Chill’in ilginçliği bununla bitmiyor. Mekânın lobisine girdiğinizde sağ tarafta merdivenler görüyorsunuz. Bu merdivenlerden bir üst kata vardığınızda, karşınıza raflarında kitaplar dizili olan bir kütüphane çıkıyor. İttiğinizde, kütüphane kendi etrafında dönüyor ve 150 kişilik bir gece kulübüne açılıyor: Nommo. Siz girdikten sonra tekrar kapanıyor ve dışarısıyla bir alakanız kalmıyor. Giriş ücreti yok ama rezervasyonsuz müşteri alınmıyor.
Pandemide Fethiye’ye yerleşen Göksel de artık aramızda. “Köy evini kapattım, İstanbul’u ve iş hayatını çok özlemişim” diyor. Şehir kaçkınları arasında en dayanıklısı Özlem Tekin çıktı.
Önce Bodrum’a, oradan da 2018’de arazi satın aldığı Milas’a yerleşti biliyorsunuz.
Ne güttüğü küçükbaş hayvanlarından ne de günlük kıyafeti haline gelen şalvarından vazgeçiyor.
Sırf bu dirayetinden dolayı bile kocaman bir bravoyu hak ediyor.
Hülya neden böyle?
Araçları çamura saplanmıştı ama gelip geçenlerden kimse yardım etmiyordu.
Evvelsi gece Bursa... Hava kararmış. Eli bıçaklı bir adam genç kadını takip ediyor. Kadın evine gelince zili çalıyor, neyse ki hemen otomatiğe basılıyor da kendini içeri atıyor.
Katilin elinde bıçakla rahat rahat dolaşırken görüntüleri kamerada.
Verilmiş sadakası varmış.
Belki o otomatik biraz gecikse...
Sonu 2 yıl önce Ordu’da apartmanın girişinde katledilen balerin Ceren Özdemir gibi olacaktı.
Önceki gece İstanbul... Metroya binen eli bıçaklı bir adam, onlarca kişinin gözü önünde bir kadına ağza alınmayacak hakaretler edip bıçak sallıyor. Vagondaki kimse hiçbir şey yapamıyor. Belki korkuyorlar.
Korkmakta haklı da insanlar.
Ünlülerin dış görünüşünü, kılık kıyafetlerini konuşmak ayıp değil.
Zaten bunun için çıkmıyorlar mı arenaya?
Görünmek, medya ve sosyal medyada dönmek, bunun karşılığında da filmi varsa filmine, albümü varsa albümüne katkı olsun; sonra da reklamlar, sponsorluklar gelsin diye hepsi...
Yani ünlülüğe soyunmak demek, bütün bunlara baştan razı olmak demek aslında.
Sibel Can’ın son konserinde giydiği kırmızı kıyafeti de bu minvalde.
Ünlü şarkıcı kilolu bulundu, seçtiği kıyafetin o kiloya uygun olmadığı yazılıp çiziliyor.
Haftanın fon müziği:
“Türkan yok mu o Türkan / Yine öptürmedi dudaktan”...
Neden mi?
İlki, “Seviyorsan Git Ayrıl” adlı tiyatro.
Başrol oyuncusu İrfan Kangı, oyunun galasında rol icabı Selen Görgüzel’i öpmeden önce oyunu kesti ve...
Dönüp seyirciler arasındaki eşi Hamdi Alkan’dan izin istedi:
“Abi sıkıntı olmaz değil mi?”
◊ İtalya’da doğdun ama soyadın İngilizce. Babadan mı, eşten mi?
- İtalya’nın Vicenza şehrinde doğdum. Ama İtalyan vatandaşı değilim. Babam Amerikalı, annem Türk. Ondan dolayı. Hem Amerikan vatandaşıyım hem Türk.
◊ İlk konserini Avusturya Kültür Merkezi’nde 6 yaşında verdin. Klasik müzik mi, popüler müzik mi?
- Zor soru. Eğer Klasik Batı Müziği okumasaydım ve enstrümanımla profesyonel bir yere gelmeseydim bu kararı veremezdim. Ülkemde kemanı sevdirmek istediğim için popüler müziği seçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Bana en çok gelen sorulardan biri de neden orada kalmadığım... Nedeni, vatan hasreti. Saçlarım dökülmeye başladığında doktora gittim. Tüm kan sayımları yapıldı. Sonunda doktor bunun psikolojik vatan özlemi olduğunu söyledi.
◊ Bombay Filarmoni, Salzburg Üniversitesi Orkestrası gibi ekiplerde başkemancılık yaptın. Eğitim mi, yetenek mi?
- Yetenek olmadan eğitimin bir anlamı olamaz. Yetenekliysen de eğitimsiz bir yere kadar ilerleyebilirsin. O yüzden ikisi de şart.
◊ Keman çalmak mı, şarkı söylemek mi?
Yeni nesil’ ya da ‘modern meyhane’ lafı bundan 10 sene önce Asmalımescit’te açılan Safi ile girdi kent hayatımıza. Mey sponsorluğunda yapılan bu projede küçük dokunuşlarla yine geleneksel meyhane mezeleri servis edilecekti ama dekor biraz daha güncel, müzikler biraz daha popüler, ortam biraz daha ‘kadınlı’ olacaktı. Hatta siparişler bile tabletten veriliyordu. Tablet işi tutmadı, ‘daya mezeyi-ver müziği’ konsepti tuttu; yıllar içinde yer gök modern meyhane oldu.
Bunun geldiği son aşama Kuruçeşme’de yeni açılan Ena. İş öyle bir boyuta geldi ki meyhane demeye bin şahit lazım.
Dekor tamamen siyah. Ortam gece kulübü gibi loş. Tek parlayan şey aynalardan yansıyan aydınlatmalar. Üstü açılabiliyor. Pencerelerde fotoğraf gibi bir köprü manzarası. Önlerindeki pervazlar üstüne çıkılıp dans edilebilsin diye yarım metre genişliğinde.
150 kişilik Ena açılalı üç hafta olmasına rağmen cumartesi akşamı tıklım tıklım. Mekân biraz erken, 20.00 gibi hareketleniyor. Yaş ortalaması 25-45. Kılıklar meyhane: Kravatını gevşetmiş genç işinsanı da var, kazak içine gömlek giyen de... Müzik El Classico: Levrek marin, atom, Girit ezme, acılı ezme gibi mezelere önce Sezen’ler, Ajda’lar, Kayahan’lar eşlik ediyor.
Ena’da masaya levrek marin, atom, Girit ezme gibi mezeler geliyor.Fotoğraf: Emre YUNUSOĞLU
Siz ara sıcaklara geçerken Yaşar’lar, Çelik’ler, Tarkan’larla devam ediyor. Dört peynirli patlıcan tandır çok ilginç. Ara sıcaklardan sonra balık, tavuk ya da et. 23.00 gibi ana yemeğinizi de bitirdiğinizde DJ artık ‘Havam Yerinde, Oynamadan Duramam’a geçmiş oluyor.
Sonrasında siz güzelden anlar mısınız, yoksa Roma’yı da mı yakarsınız, peki bu asrın hatası mı olur? Kendi tercihiniz, keyfiniz...
Pazartesileri kapalı olan Ena’da çarşamba akşamları pop-arabesk repertuvarıyla Bade Derinöz, diğer gecelerse DJ çıkıyor. Fiks menü hafta içi 380, hafta sonu 440 lira.
Zaten doğal bir kadın.
Makyaj yaptırmak için bir güzellik merkezine gidiyor. Çıkışta “Bir fotoğrafınızı çekelim” diyorlar. Merkezin amacı da ünlü kişiyi sosyal medyada paylaşıp tanıtım yapmak.
Fakat çektikleri fotoğrafa öyle bir photoshop yapıyorlar ki, iki bambaşka kadın...
Sakallıoğlu isyan etti tabii: “Yaptığınız makyaja mı güvenmiyorsunuz? Madem shop yapacaktınız, neden makyaj yapıyorsunuz?”
Bazıları için bu hoş bir jest olabilir. “Sağ olsunlar, fotoğrafımı çok güzel yapıp beni öyle paylaşmışlar” diye düşünebilir. Ama bazıları için de bu şu anlama geliyor: “Biz güzelin ne olduğunu biliyoruz, e sen de güzel değilsin. O yüzden biraz düzelttik senin fotoğrafını...” Aslında bir çeşit hakaret. Yasemin Sakallıoğlu da böyle anlamakta son derece haklı.
Tarkan’ın sürpriz Mısır konseri
Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi, kızgınlıkla yaptım bir kere oldu yani...
İkilemli sorularda oyuncu Nilgün Belgün’ü sıkıştırdım; pişmanlıklarını, korkularını, tezatlarını, hayranlıklarını, özlemlerini açık yüreklilikle döktü ortaya. En güzeli de bütün bunları yaparken kendisiyle dalgasını geçebilmesi: “Evlilik insan doğasına aykırı. Ama çocuk sahibi olmak için evlilik gerekiyor. Bana bu saatten sonra şart değil...”
◊ Nineniz Rummuş. Rum şivesi taklitlerinizi görse... Beğenir miydi, “Olmamis” mi derdi?
- Babaannem Rum olduğu için şivem bire bir aynı. Taklit değil. Onu gözlemleyerek yaptım o şiveyi. Yoksa çok tatsız oluyor taklitle yapılanlar. Babaannem şivemi çok beğenirdi. Gülerdi. Ama televizyonda Rumca şarkı söyledim bir programda. Bana telefon edip “Ya kelimeleri doğru söyle ya da hiç söyleme şarkıyı” dedi. Ondan sonra sözleri hep ona onaylattım. Otoriter kadındı yani... (Gülüyor)
◊ Tiyatro hayatınızda en eğlendiğiniz yıllar... Zeki Alasya-Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare dönemi mi, Levent Kırca Tiyatrosu dönemi mi?
- Komediyle tanışmam Devekuşu Kabare sayesinde oldu. Zeki Alasya-Metin Akpınar dönemi benim hayatımın dönüm noktasıdır ve çok eğlendiğim heyecan duyduğum yıllardır.
◊ Evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu savunuyorsunuz. Niye üç kez evlendiniz: Haydi bir ümit mi, aşkın gözü kör olsun mu?
- Her üçünde de aşkla evlendim. Üç kere denedikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Ama aile olmak, çocuk sahibi olmak için evlilik gerekiyor. Bana bu saatten sonra şart değil...
◊ Son oyununuzun adı “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi...” Hayatınız bir film olsa, komedi mi olurdu, romantik mi?
- Bence romantik komedi olurdu.
◊ Şimdi dönüp bakınca hangisi daha büyük pişmanlık: Eşinize “erkeğe şiddet” uygulamanız mı, kızdığınız için kayınvalideniz Ayten Alpman’ın kahvesine tükürmeniz mi?
- Bir küçük tokattan bir şey olmaz. Tokatın sebebi aldatılmam ve inkar edilmesiyle ilgiliydi. Ama Ayten Abla’nın kahvesine tükürmek hoş değildi. Kızgınlıkla yaptım bir kere, oldu yani. Olmasa iyi olurdu tabii. Söylemesem kimse bilmezdi. (Gülüyor)
◊ İki kız annesisiniz. Hangisi daha anneci: Merve mi, Oylum mu?
- Merve duygularını çok belli etmez. Oylum çok belli eder. Ama sonuçta ikisi de annecidir. Çünkü bilirler ki her zaman her ikisiyle de hem arkadaşım hem anne olarak her zaman yanlarındayım.
HAYAT BİLGİSİ
İlginç insanlar ilgimi çeker Pozitif-negatif fark etmez
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirmez. Öyle olsa bütün zenginler mutlu olurdu.
◊ Peki sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Zengin ve çirkin doğarsan bunca estetik varken sonunda bir şekilde güzelleşirsin. Diğeri şansın yaver gitmesine kalıyor. (Gülüyor)
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Planlarımı hep gece yaparım.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Balık burcuyum, yükselenip Akrep. İkisi de sezgileri güçlü burç. İçgüdülerime çok güvenirim. İnsan ilişkilerinde ve iş hayatımda kolay kolay yanıltmaz beni.
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- İlginç insanlar ilgimi çeker. Pozitif-negatif fark etmez.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Hatır için çiğ tavuk yiyemem. Neden kendimi sıkıntıya sokayım? Önceliğim kendi huzurum. Kendi mutluluğum. Belki de tek çocuktum, bundan.
◊ Renk körü olmak mı, tat duyusunu yitirmek mi?
- Ay ikisini de istemem. Covid olduğumda tat alma duygusunun ne kadar önemli olduğunu anladım.
◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamayı film izlememeye tercih ederim.
◊ Kuyruğunuz olsa... Utanıp gizlemeye mi çalışırdınız, gösterip fark yaratmaya mı?
- Gösterip fark yaratmaya. (Gülüyor)
POPÜLER ŞEYLER
Cem Karaca karşı komşumuzdu
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca. Cem Karaca ortaokul yıllarımda Osmanbey’de, karşı apartmanımızda otururdu. Hep onu izlerdim. İlk defa onu Site Sineması’nda gördüm. O yıllarda film öncesi İlham Gence, trio olarak program yapardı. O sahneye çıkarmıştı Cem Karaca’yı. Bembeyaz takım elbise, uzun saçlar ve kare gözlükler... Şahane bir sesi ve şarkısı vardı. Hiç unutamadım. Onun yeri başkadır bende. Sonra gençlik yıllarımda da şarkılarıyla büyüdüm.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet. Konservatuvarda okurken sol kitaplar toplatılmıştı 70’lerde. Özellikle Nâzım Hikmet’in kitapları. Gizlice alıp, eve getirip okumuşluğum, şiirlerini ezberlemişliğim çoktur. ◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Belgin Doruk ve Türkan Şoray ilk gözağrılarım. Büyükada’daki yazlık sinemada onların filmlerini izlerdim.
◊ Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Tarık Akan.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Beren Saat. Çünkü “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasında öğrencimdi. Elim uğurlu geldi demek ki. (Gülüyor)
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Yıldız Tilbe! (Gülüyor) Onun bir hayat felsefesi var kendince...
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Hem Cem’i hem Ata’yı izlemeyi çok seviyorum. Ata’nın aynı şovuna üç kere gitmişliğim var.
◊ Zeki Alasya mı, Metin Akpınar mı?
- Metin Akpınar.
◊ Hangi kadın komedyen: Perran Kutman mı, Ayşen Gruda mı?
- Ayşen Gruda.
◊ Hangi Demet: Akbağ mı, Evgar mı?
- İkisi de arkadaşım... Demet Evgar’ı son zamanlarda çok başarılı buluyorum ve seviyorum.
Bacaklarım anneme çekmiş
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Kimseler âşık olmamak çok kötü bir senaryo.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Çantada keklik hiç değilim. O kesin...
◊ Sözlükte bir kelime olsanız: İşve mi, kahkaha mı?
- İşveli kahkaha! (Gülüyor)
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak. Orada utangaçlık ve romantizm var.
◊ En çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Sırt mı, bacak mı?
- Bacak. Çünkü bacaklarım hem ince, hem düzgün ve güzeldir. Annemin de öyleydi, ona çekmişim.
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen Aksu. Gençlik yıllarım, gençlik aşklarımla ilgili, hatta eşlerimle ilgili ortak çok anımız var Sezen şarkılarıyla... Bazen bir şarkısını dinlerim o anıya giderim.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Unutmak. Bazı hataları kolay affedemem. Özellikle bilerek yapılan hataları.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başına ağlamayı tercih ederim her zaman.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
- Aşkın karşıtı kesinlikle kayıtsızlık. Nefret duygusunu içimde barındırmam. Bu her tür ilişki için geçerli.
KÜÇÜK KEYİFLER
Yurtdışında gideceğim yerlere hep trenle giderim
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Tren yolculuğu. Bana eskiden beri hem romantik gelir. Sağa sola bakarak gitmeyi çok severim. Özellikle yurtdışında. Hep trenle giderim gideceğim yerlere.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Deniz-kum-güneş...
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- İkisinden de vazgeçmesem olmaz mı? (Gülüyor)
◊ O zaman şöyle sorayım: Hangi üçlü sizinki.. Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık. E Adalıyım ben.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrum. İklimini çok seviyorum. Herkesin zevkine göre gidecek çok yer var.
İster kalabalık içinde eller havaya yap ister benim gibi sakin, birkaç dostla balık ye. Sakinliği ve az insanla olmayı seviyorum.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Valla ikisini de bilmiyorum.
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Çay. Özellikle sabah ve beş çayı...
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kediii. Kedisiz geçmez benim hayatım.
GÜNDELİK HALLER
Sofrada gevezeyi hiç çekemem
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Benimki pijama-terlik-sosyal medya...
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- İyi bir film sadece yorgunluğuma değil, ruhuma da iyi gelir.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram daha eğlenceli. Twitter’da da çok aktifim ama orası bazen çok sert. Kavgalı ve çekişmeli ortamlar beni yoruyor.
◊ Yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Uyandırırım bir şekilde. Patırtı falan yaparım. (Gülüyor)
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Onu da ince ince ittiririm.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- Yekten hatırlamadığımı ve kendini hatırlatmasını söylerim. Dolambaçlı yolları hiç sevmem. Net olmalı insan.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Ay gevezeyi hiç çekemem. Oburun kendine zararı var, bana ne...
HİÇ DÜŞÜNMERDEN HIZLI HIZLI....
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Mesaj.
◊ Zamanı durdurabilmek mi, zamanda yolculuk mu?
- Yolculuk.
◊ Peki geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geçmişe. 70’li, 80’li yıllar.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Ay.
◊ Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzik.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender.
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- Düşmanımın.