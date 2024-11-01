Ayna ayna söyle bana

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Tayland’daki Miss Grand International güzellik yarışmasında birinci olamayan Myanmar temsilcisi ortalığı birbirine kattı. 18 yaşındaki Thae Su Nyein sahnede ağlama krizine girince tacı alınarak sahneden indirildi ve “uygunsuz davranış ve eylemler” gerekçesiyle üçüncülük unvanı resmen iptal edildi.





Bundan sonra ülkesi Myanmar da bir daha yarışmalara katılamayacak.

Yarışmanın aldığı bu sert kararı ilk bakışta acımasız bulabilirsiniz.

Ama üçüncü güzelin sergilediği bu tavır, “hevesli bir genç kadının” üzüntüsünün, hayal kırıklığının çok ötesinde.

Çünkü orada sadece birinciler, ikinciler belirlenmiyor.

Her güzellik yarışması aslında en sonda verilecek üçlü fotoğrafın bir hazırlık aşaması.

O final tablosunda dünyanın farklı yerlerinden güzel kadınların, bir uyum, bir kardeşlik, bir dayanışma içinde gezegenimizin ve insanlığın geleceği için olumlu mesajlar vermesi bekleniyor.

Ortaya çıkan sonuçtan bir kişinin üzülmesi, ağlaması, kıskançlık krizine falan girmesi o tablonun “mükem-melliğine” ve jürinin seçimine halel getiriyor. Bütün güzellik yarışmaları “mutlu son”la bitmelidir özetle.

İşte Myanmar güzelinin anlamadığı nokta da bu.

Yaptığı bu hareketle “yarışmanın o Disneyland ışıltısını” gölgeledi.

Faturası da hem kendisine hem ülkesine ağır oldu.

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Desilyon nedir, nasıl okunur?

Rusya, kendi kurum ve kişilerine ait hesaplara erişim engeli getirdiği için ABD merkezli Google’a 20 desilyon dolar ceza kesti.

1 desilyon, 1000 tane nonilyon demekmiş. 1 nonilyon, 1000 tane oktilyon demekmiş. 1 oktilyon, 1000 tane katrilyon demekmiş. Sonrası da milyar, milyon diye devam ediyor...

Yani toplam 33 tane sıfır var bu cezada ve ödenmediği her gün ikiye katlanıyor.

Nasılsa kimsenin ödeyeceği yok bu parayı demiş, gülmüş, geçmiş olalım.

Mesele kadayıfsa çikolata teferruat

Sosyal medyada falan o kadar karşımıza çıktı ki Dubai çikolatası tatmamış olmak, “Ben bu hayata niye geldim, niye yaşıyorum ki” huzursuzluğu yapıyor bünyede.

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Bu işin cenneti Kadıköy’de, bir pastaneden verdik siparişimizi. 100 gramı 375 lira. Dört kişi birer parça bakacağız tadına.

Geldi çikolata, yedik. Antepfıstığı ve kadayıfı katık etmişler, etrafını çikolatayla kaplamışlar.

İlk izlenim: Yüksek oranda “fenomen abartması”.

Yani masaya gelse yenilir elbet ama uğruna kuyruğa falan girilmez.

Mesele kadayıfsa kuyruğuna tek bir yerde girilir:

Hatay Ekol Künefe.

Sağır Sultan





16 Grammy ödüllü, dünyaca ünlü şarkıcı Adele, nadir bir su bakterisine karşı yanlış kullandığı antibiyotikten dolayı sağır oldu.

Doğum sancısından beter acılarla baş ettiğini söyleyen İngiliz müzisyenin sol kulağı, bu rahatsızlıktan sonra sağır kalmış. Adele gibi bir sesi yanlış antibiyotikle Sağır Sultan’a çevirmek... Her doktorun harcı değil...