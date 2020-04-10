Ay sonu karantina karnesi

Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü 10 Mart’tan bu yana bugün tam 1 ay oldu. Bu sürede neler mi yaşadık? Hadi bir özet geçelim.
◊ En dokunan konuşma:
Kendisi de hekim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tıp camiasındaki kayıpları anlatırken sesinin titrediği o demeç...
◊ En sansasyonel olay: Seren Serengil’in Özbek yardımcısını “Bize korona bulaştırıyorsun” diye darp edip ormana bıraktığı iddiası...
◊ En büyük nedamet: Koronadan iyileşen Fatih Terim’in çıkınca “Bundan sonra daha az üzecek, daha az üzüleceğim” demesi...
◊ En üzüldüğüm halk: Japonlar...
Bütün dünya eve kapandı ama o insanlar o duşakabin gibi evlerde ne yapıyorlar, aklım almıyor.
◊ En hoşuma giden hareket:
İş insanı Saadettin Saran’ın anne ve babasını önüne oturtup saçlarını kendi elleriyle kesmesi...
◊ En tatlış tavır:
Ezgi Mola’nın hemen herkesten önce iki kiracısından kira almayacağını açıklaması...
Çok insana örnek oldu, sonra başkalarından arkası geldi.
◊ En fenomen poz:
Hacı Sabancı’nın “Dışarı çıkma” diyen takipçisine “Sakin ol şampiyon, evdeyim” dediği fotoğraf... Trend oldu, insanlar ev fotoğraflarını paylaştı.
◊ En sevdiğim laf:
“Ne gariptir ki
yıllardır çocuk ölümlerine sessiz kalan dünya, şimdi çocukları öldürmeyen bir virüsle sınanıyor.”
◊ En hamarat ev hali:
Habire pasta, kek, börek pişirip paylaşan Pınar Altuğ...
Ama ev ekmeği yapan Şahan Gökbakar’ın hakkını yemeyelim, en son bir tepsi mantı yaptı.
◊ En komik dil sürçmesi:
Dr. Mehmet Öz’le canlı yayın yapan Nusr’et’in, asemptomatik (belirtisiz) kelimesini bir türlü söyleyemeyip “Ethem matematik” demesi.
◊ En riskli çay:
Serdar Ortaç’ın “Evde yok, özledim” diyerek, gidip taksi durağında içtiği çay... Demek evde makarna bitse otogara gidecek...
◊ En hoşgörülen yakalanma:
Sıla’nın sevenleriyle son derece güler yüzle yaptığı canlı görüşme bitince, yayın bitti zannedip ohh diye kendisini arkaya atması...
Bunlar da kötü örnekler...
◊ En nobran tavır:
Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın korona teftişine çıktığı sırada insanlara, “Düzelt! Hadi, herkes!” diye bağırması...
◊ En büyük gaf:
Yurtdışından dönünce kendini karantinaya almayan Işıl Reçber’in televizyona bağlanıp yaptığını savunması...
◊ En gayritıbbi tavsiye:
İşin başında Canan Karatay’ın tuzlu gargara ve kelle-paça önermesi. Şu anki bilgimizle düşününce... Offf!
◊ En inandırıcı olmayan özür:
Erkan Petekkaya’nın set ekibine toplu halde korona şarkısı söyletmesi... Özür diledi ama her hafta iki özür mü olur canım?
◊ En nefret ettiğim laf:
“Dilenmek ve çocuklarıma ekmek bulmak için dışarı çıkmak zorundayım” diyen Roman kadın için, Nail Noğay’ın “Geber” tweet’i...
Ay sonu karantina karnesi
Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü 10 Mart’tan bu yana bugün tam 1 ay oldu. Bu sürede neler mi yaşadık? Hadi bir özet geçelim.
◊ En dokunan konuşma:
Kendisi de hekim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tıp camiasındaki kayıpları anlatırken sesinin titrediği o demeç...
◊ En sansasyonel olay: Seren Serengil’in Özbek yardımcısını “Bize korona bulaştırıyorsun” diye darp edip ormana bıraktığı iddiası...
◊ En büyük nedamet: Koronadan iyileşen Fatih Terim’in çıkınca “Bundan sonra daha az üzecek, daha az üzüleceğim” demesi...
◊ En üzüldüğüm halk: Japonlar...
Bütün dünya eve kapandı ama o insanlar o duşakabin gibi evlerde ne yapıyorlar, aklım almıyor.
◊ En hoşuma giden hareket:
İş insanı Saadettin Saran’ın anne ve babasını önüne oturtup saçlarını kendi elleriyle kesmesi...
◊ En tatlış tavır:
Ezgi Mola’nın hemen herkesten önce iki kiracısından kira almayacağını açıklaması...
Çok insana örnek oldu, sonra başkalarından arkası geldi.
◊ En fenomen poz:
Hacı Sabancı’nın “Dışarı çıkma” diyen takipçisine “Sakin ol şampiyon, evdeyim” dediği fotoğraf... Trend oldu, insanlar ev fotoğraflarını paylaştı.
◊ En sevdiğim laf:
“Ne gariptir ki
yıllardır çocuk ölümlerine sessiz kalan dünya, şimdi çocukları öldürmeyen bir virüsle sınanıyor.”
◊ En hamarat ev hali:
Habire pasta, kek, börek pişirip paylaşan Pınar Altuğ...
Ama ev ekmeği yapan Şahan Gökbakar’ın hakkını yemeyelim, en son bir tepsi mantı yaptı.
◊ En komik dil sürçmesi:
Dr. Mehmet Öz’le canlı yayın yapan Nusr’et’in, asemptomatik (belirtisiz) kelimesini bir türlü söyleyemeyip “Ethem matematik” demesi.
◊ En riskli çay:
Serdar Ortaç’ın “Evde yok, özledim” diyerek, gidip taksi durağında içtiği çay... Demek evde makarna bitse otogara gidecek...
◊ En hoşgörülen yakalanma:
Sıla’nın sevenleriyle son derece güler yüzle yaptığı canlı görüşme bitince, yayın bitti zannedip ohh diye kendisini arkaya atması...
Bunlar da kötü örnekler...
◊ En nobran tavır:
Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın korona teftişine çıktığı sırada insanlara, “Düzelt! Hadi, herkes!” diye bağırması...
◊ En büyük gaf:
Yurtdışından dönünce kendini karantinaya almayan Işıl Reçber’in televizyona bağlanıp yaptığını savunması...
◊ En gayritıbbi tavsiye:
İşin başında Canan Karatay’ın tuzlu gargara ve kelle-paça önermesi. Şu anki bilgimizle düşününce... Offf!
◊ En inandırıcı olmayan özür:
Erkan Petekkaya’nın set ekibine toplu halde korona şarkısı söyletmesi... Özür diledi ama her hafta iki özür mü olur canım?
◊ En nefret ettiğim laf:
“Dilenmek ve çocuklarıma ekmek bulmak için dışarı çıkmak zorundayım” diyen Roman kadın için, Nail Noğay’ın “Geber” tweet’i...