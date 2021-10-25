Attila Atasoy: Eczacıydım, battım

Hollywood’la birlikte bütün dünya şokta. İnanılır gibi değil: Alec Baldwin “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla filmin yönetmeni ve görüntü yönetmenini yaraladı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.
Herkes olayın bilinen ve bilinmeyenlerini tartışıyor.
İlk bilinmeyen şu: Film setinde ölüme sebep olabilecek gerçek silah ve gerçek mermi ne arıyor?
“Yapım ekibinin sorumsuzluğu” diyen var.
Mümkün. Setlerde benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.
Mesela Bruce Lee’nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, “The Crow” filminin setinde (1993), Michael Massee’nin kendisine doğrulttuğu silahla “gerçekten” vuruldu. Kan kaybından hayatını kaybetti.
Emre Altuğ da 2006’da “Hasret” dizisinin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla kolundan ve kulağından yaralanmıştı.
Dekk öğlen 12.00’de açılıyor, gece yarısı kapanıyor. En civcivli saati 17.00 civarı.
Londra’da, Amsterdam’da, Berlin’de insanlar kışın da sokak kültürünü yaşatıyor; belli meydanlarda, caddelerde buluşup sosyalleşiyor. İstanbul o kadar soğuk bir şehir de değil. Burada neden olmasın?”
Ay başında Harbiye’de Evrencan Gündüz konseriyle açılan Dekk’in kurucusu Göktuğ Özdemir kararlı; kışın kar kıyamette bile kentin bu yeni terasının üstü örtülmeyecek: “Isınmak için bahçe sobalarımız, ateş kürelerimiz, varillerimiz var. İnsanlar pandemide bile gönül rahatlığıyla gelsinler, alışveriş yapsınlar, etkinliklere katılsınlar, yiyip içip sosyalleşsinler istiyoruz.”
Lütfi Kırdar KSS’nin bahçesinde 2.500 metrekarelik dev bir alan Dekk. Nişantaşı’ndaki itfaiyenin hemen orada. Ama isterseniz yukarıda Kongre Sarayı’ndan da girilebiliyor.
Geçen cumartesi 1.000 kişi giriş-çıkış yaptı. Kimi yemeklerin peşinde. Çünkü Avrupa Yakası’nda olmayan Kadıköy lezzetleri var: Green Department (sebze kâsesi 41 lira), Banko Burger (ananaslı 58 lira), Nappo Pizza (margherita 47 lira), Rita Deli Sandviççisi (pastrami 43 lira)...
Kimi alışveriş derdinde: Outcast People, United People, Gruff gibi cool Galata dükkânlarının stantları kuruluyor. Basket alanında tek pota maç çeviren de var, kaykay pistinde kayan da, Power App DJ’lerinin müzikleriyle salınan da. DJ’ler cuma-cumartesi 19.00’da, pazar 16.00’da kabine geçiyor.
KONSER YOĞUNLUĞU
İstanbulluların bitmeyen taksi sorunu hararetli bir gündeme dönüştü.
Herkesin canını yakan bir mesele olduğu için ister istemez bütün gelişmeleri takip ediyoruz.
En son belediye, plaka sahipleriyle ilgili bazı kararlar aldı.
Daha doğrusu zaten var olan kuralları uygulamaya koyacağını açıkladı.
Bunlardan biri de taksi plakası alacak kişinin geçimini bu meslekten sağlıyor olması şartı.
Bu noktada benim biraz kafam karıştı.
Çünkü taksi plakaları çok pahalı.
Açıldığı şehirlerde Hollywood yıldızlarını, dünyanın en ünlü sporcularını ağırlıyor Nusr’et.
En son Londra’da dört kişinin ödediği 500 bin liralık hesapla gündeme geldi.
Bunun 60 bini bahşişti.
Ama büyük başın derdi de büyük. Nusr’et, yine bu şubede çalışanlarının açtığı davayı kaybetti, 2 milyon lira tazminat ödeyecek.
İki yıl önce de New York şubesindeki çalışanlarla mahkemelik olmuş,
bir o kadar tazminat da o zaman ödemişti.
The Sun’ın haberine göre bahşişlere el koyuyormuş, itiraz edeni de kovuyormuş.
“Bizim ülkemizdeki aşıyı olacağım, öbür aşıyı olacağımı sanmıyorum. Bill Gates’in aşısını olmayacağım. Bill Gates’e güvenmiyorum” dedi.
Aşı karşıtlarının hanesine güzel bir puan yazdı. Zaten kafası karışık insanlarda yeni şüpheler oluştu.
Acaba tereddütte olup da caydırdığı kimse var mıdır? Ama sonra döndü, aşı kamu spotunda oynadı:
“Ben de yerli-yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok.”
Geçen gün katıldığı bir televizyon programında bu kez uzayla ilgili tuhaf bir açıklama yaptı:
“Uzaya gitmedik. 1969 da yalan. Her şeyi seyrettim, bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkân yok.”
Okan Bayülgen oturup belgesel seyrediyor, yerli-yabancı çıkanları okuyor; astronomiden tıbba, dünyanın en büyük laflarını edebiliyor.
◊ Ailede başka meslek yapmak isteyen hiç mi çıkmıyor, yoksa çok sıkı bir disiplin mi var?
- Soyun devamı var, işi ileriye taşımak var... Ah elbette biraz disiplin de var! (Gülüyor)
◊ Paris’te sanat tarihi eğitimi aldınız. Müzayedecilikte olmazsa olmaz mı, sizin ekstra hevesiniz mi?
- Müzayede adrenalin. İşin sahne almış hali... Müzayedeci orkestra şefi. Sanatı iyi bilmek olmazsa olmazı. Eseri, onunla vedalaşanı ve ona yeni sahip olanı en hakkaniyetli şekilde buluşturmak... Tam da bu sebeple Fransa’da müzayedecilerin hukuk okumalarını şart koşarlar. Çünkü “Sat... Sat... Saattımm” derken hüküm giydirir müzayedeci. Ve bunu hakkaniyetle yapmakla yükümlüdür. Satılan eser üzerindeki hakimiyet, salonla ilişki, kimi zaman gözlerin konuştuğu anlar, büyük satışlardan önce büyük sessizlikler, küçük jestler, beden dili... Hepsi müzayedenin temel taşları.
◊ Mükemmelliyetçiliğinizi, birlikte çalıştığınız babanız Raffi Portakal’dan aldığınız söyleniyor. Aranızdaki ilişki tam olarak... Baba-kız mı, usta-çırak mı?
- Bana işin en zor ve en detaylı alanlarını öğretmek için ilk günden itibaren büyük emek verdi. Sonsuza dek usta-çırak, baba-kızız.
◊
Farklı bölümlerinde 600 kişinin aynı anda yiyip, içip eğlenebildiği, üç katlı bir mekân Kuruçeşme Boaz. Giriş kat 50 kişilik bir canlı müzik alanı. Buraya Boaz Live diyorlar. Geçen hafta Murat Dalkılıç çıktı. Bu akşam Spago ve Mest’in sahnesinden tanıyabileceğiniz Seda Mete var. Fiks mönü kişi başı 550 lira. İçkinizi ayrıca ödüyorsunuz, kokteyller 90-120 lira.
İkinci kat Boaz House. Bir yanı lounge, bir yanı 300 kişilik, üstü açılabilen bir gece kulübü. Damian Lazarus gibi ünlü DJ’ler getiriyorlar. Bu akşam ABD’li DJ Ageless kabinde. Giriş ücreti yok, içtiğinizi ödüyorsunuz.
Üstü açılabilir gece kulübü rengârenk ışıklandırılmış bir ağaca bakıyor.
Terastaki Boaz Roof ise Akdeniz mutfağı ağırlıklı bir restoran. Menüde deniz mahsullü linguine (165 lira), fiyatı üzerindeki böceğin gramajına göre belirlenen paella ve vişne soslu irmik helvası (50 lira) en popüler yemekler.
Dört kişilik kerevitli paella
Boğaz gören restoranın tam ortasına ikonik bir bar da kondurmuşlar. Bu barda akşamüstü keyfi yapmaya gelen ‘kız-kıza’ gruplar oluyor.
Restoranın ortasındaki ikonik bardan ‘Boğaz’ı izleyebiliyorsunuz.Fotoğraf: Murat ŞAKA
Müşteriler üç kat arasında da dolaşıyor. Tekrar açılalı bir ay olmasına rağmen canlı müzikten çıkıp üst katta partilemeye geçenler arasında Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, Yasemin Allen gibi ‘cemiyet simalarını’ görebiliyorsunuz. Lucca, Mitte, Momo gibi ‘hip’ yerlerden tanınan işletmeci Turgay Yıldız “Bu isimlerin hepsi zaten arkadaşımız” diyor. Dolayısıyla onları medyadan kaçırmak için arka sokaktan gizli bir çıkış da unutulmamış. (0212) 263 00 29
Şef Mehmet Gürs’ün Şişhane’deki Mikla adlı restoranı, geçen ay dünyanın en iyi 50 restoranı (Fifty Best) listesine altıncı kez girdi.
Göğüs kabartan bir istikrar.
Kendi alanınızda ülkenize Nobel getirmek, olimpiyatlarda derece almak gibi.
Aslında kültüre, tanıtıma, turizme büyük katkısı var. Ama kaçımız, ne kadar farkında?
Gastronomi yine kendi içinde kuvvetli bir sektör. Bir de pandemi başladığından beri dükkân kapısını hiç açamamış eğlence sektörünü düşünün...
Bütün bu olumsuzluklar içinde üç Türk, dünyanın en iyi 100 DJ’i arasına girdi:
Ümmet Özcan (43’üncü), Deniz Koyu (71’inci) ve Burak Yeter (82’nci).
Tartışmanın fitini Çağla Şıkel ateşledi:
“Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah’a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum.”
Buradaki kilit sözler: Allah’a şükür benim her şeyim var.
Sonra bu lafın üzerine Demet Şener benzin döktü:
“Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Onu anlatmak istemiş. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz.”
Buradaki kilit sözlerse:
Bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz.
Antalya’daki yangında evi yanan Fatma Teyze’ye ev yaptıran Demet Akalın, bir de okul yaptıracağını açıkladı.
Ama böyle güzel bir şeyde bile yine bir meslektaşına sataşmadan duramadı.
Okulu Gülben Ergen gibi başkasından topladığı paralarla değil, kendi bütçesinden yaptıracağının altını çizdi.
Sonra sosyal medyadaki bir paylaşımında şaka yaptığını söyledi ama Gülben Ergen’den cevap gecikmedi:
“Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen.”
Ergen bu konuda haklı. Akalın şaka yaptığını söylüyor ama unutmamak lazım, her şakada bir gerçeklik payı vardır.
Şakadan ziyade içinden geçeni ağzından kaçırmış gibi görünüyor.
Fakat en hoşuma giden, Adanalıların kentlerine ve festivallerine sahip çıkma şekliydi.
Sokakta kimi çevirip bir şey sorsanız, festival için geldiğinizi anlıyor, işini gücünü bırakıp yardımcı olmaya çalışıyor.
Hepsinin ağzında aynı sözler: “Siz bizim kentimizin tanıtımı için ta buraya kadar gelmişsiniz, yardımcı olmak elbette görevimiz...”
Etrafta dolaşmaya çıkan bir arkadaşımıza “En güzel kahve burada içilir” diye kahve ısmarlayıp parasını ödeyen bile oldu. Etkilenmemek elde değil.
Çünkü festival yapmak kolay. Parayı bastırınca en iyi konuşmacıyı da getirirsin, en güzel atölyeleri de düzenlersin.
Ama kent insanının böyle sahiplenmesi parayla olacak iş değil, bambaşka bir şey. Bu bilincin oluşmasında emeği geçen herkesin eline sağlık.
Ya iki taraf da fakirse?
Çağla Şıkel fakir sevgilisi de olabileceğini söyledi.
◊ Adana Lezzet Festivali:
Dün başladı, yarın akşama kadar devam edecek. Ünlü şeflerin yemek şovları ve söyleşilerin yanı sıra katılımcıları elbette bol bol kebap, şalgam suyu, şırdan, ciğer ve içli köfte bekliyor. Merkez Park’taki festivale giriş ücretsiz.
◊ İstanbul Kahve Festivali:
2 yıl aradan sonra yeniden Küçükçiftlik Park’ta. Yarın akşama kadar devam edecek. Farklı coğrafyalardan değişik aromalardaki kahveleri en taze şekliyle tadabilirsiniz. Ayrıca konserler de var.
Bugün: Can Bonomo, Sattas, Astrovelvet, The Abrakadabralar... Yarın: Gökhan Türkmen, Ege Çubukçu, Hazi, Vince The Moon... Festivale giriş tek seans için 40-100 lira.
◊ Geyve Ayva Festivali:
Sakarya’nın ayvasıyla meşhur Geyve ilçesinde bugün ve yarın sürecek. Bando gösterisi, konserler ve tabii ki ayva tadımı yapılacak. En iyi ayva tatlısı yapana ödül de var.
Beyoğlu Sütlüce sahilindeki Terrace Suites’in en üst katına dört yıl önce Türkçe Meze adında, iki katlı bir teras restoranı açıldı.
İki sene önce de restoranın açık kısmına, kişiye özel cam kubbeler yerleştirmeye başladılar.
İlk kubbeler yerleştirildiğinde henüz pandemi başlamamış. Cam kubbeler salgında sosyal mesafe arayanlara da ilaç gibi gelmiş, bir-iki derken bugün sayıları 12’ye çıkmış.
Çoğu 2 kişilik ama aralarında 10 kişi alabilen modeller de var.
KENDİNİZE ÖZEL MÜZİK YAPIN
Türkçe Meze’nin şu anda büyük kısmı bu teras kubbelerinden oluşuyor, geriye olsun olsun, 50-60 metrekarelik bir kapalı alan kalmış.
Ortam aynı ortam. Yemekler, içecekler aynı. Manzara aynı manzara... Ama isterseniz kubbenizin perdesini çektiğiniz anda kendinizi geri kalan insanlardan soyutlayabiliyorsunuz.
Mehmet Ali Erbil kendisini tacizle suçlayan Ece Ronay’ın nişanlısıyla kamera karşısına geçti, “bu işin üstünün artık kapanması” mesajı verdi.
Sanki nişanlıyla anlaşınca mesele hallolacakmış gibi...
Nişanlı kim ki?
Sahibi mi?
Mehmet Ali Erbil’in bu tuhaf hareketi insanda “panik haldeki bir suçlu” izlenimi bırakıyor.
Ama önce şu nişanlıdan başlayalım.
Diyelim ki Mehmet Ali Erbil doğru söylüyor ve reklam için cinsel bir kumpasa kurban gitti...
Fulya Öztürk, başından beri takip ettiğim, çok da başarılı bulduğum bir gazeteci arkadaşımız.
Hatta “Fulya Öztürk fan kulübü kuracaktım; baktım, kurmuşlar bile” diye yazı yazmışlığım bile var hakkında.
Onun da sağ olsun, teşekkür etmişliği...
Şimdi “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir reality şov sunuyor.
Bu şov, geçen cuma günü yayınlanan bölümüyle gündemde.
Programa televizyonda ben de denk geldim, gelmez olaydım, oturduğum yerde kalakaldım.
Gözüne fener tutulmuş tavşan gibi, ne kapatabiliyorum ne de başka bir kanala geçebiliyorum.
“Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!”
Selçuk Ural, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’e salladı:
“Onlar Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin...”
Anladım ki yaz bitmiş, yılın o mevsimi çoktan gelmiş bile:
“Salla ve gündeme gel.”
Ne kadar yükseğe atarsan o kadar iyi.
Öyle de meymenetsiz bir dönemdir ki bu...
Ne “sallayana” faydası vardır: Bir anda gündeme gelirsin ama aynı hızla (tekrar) unutulursun.
◊ 12 Haziran, İkizler erkeği... Nesi daha zor: Çabuk sıkılma özelliği mi, değişken ruh halleri mi?
- 12 Haziran’da doğdum ama İkizler değilim. Ameliyatla aldırdım. Yerine bir burç kokteyli yaptılar. Ferahladım. Yoksa çekilecek ızdırap değil İkizler olmak. Sen iyisin de o mendebur ikizin hep işleri karıştırıyor.
◊ ODTÜ’de psikoloji eğitimi aldın. İllüzyon yaparken işe yarıyor mu, hiç alakası yok mu?
- Temel psikoloji, özellikle de algı psikolojisi bilmeden sihirbazlık yapılamaz. Yapılırsa karikatür olur. Sahneye sihirbaz diye çıkarsın, maymun olarak inersin.
◊ Susam Sokağı’nın senaryo yazarlarındansın. Tarafını seç: Kurabiye Canavarı mı, Kırpık mı?
- Kurabiye Canavarı benim tek kahramanım. “Süper gücünüz ne?” diye soruyorsun elemana “Kurabiyeeee” diyor. Susam Sokağı’nı yazdığımı duyan biri dedi ki “Abi, benim çocukluğum onu izlemekle geçti”. Benim çocukluğum da onu yazarak geçti. Bıdıdıktım Susam Sokağı’nı yazarken.
◊ Bilgi Ünivesitesi’nde “Kaos Yönetimi” üzerine yüksek lisans dersleri verdin. Hakikaten böyle bir ders var mı, kaostan mı besleniyorsun?
Ünlü şef Mehmet Gürs’ün Şişhane’deki Mikla’sı bu yıl yine dünyanın en iyi restoranları arasına girdi.
Mikla, Fifty Best’in 2015’ten beri gediklisi. Listeye altıncı girişi bu.
Geçen gün Mehmet’i tebrik ettiğim yazıda şunu merak etmiştim:
Pandemide restoranlar kapalıydı. Onlar açık olsa sınırlar kapalıydı.
Listeyi belirleyen jüri üyeleri restoranları nasıl gezip puan verdi?
Bu yazı üzerine Mehmet Gürs aradı. Doğru bir soru olduğunu söyleyip açıklama yaptı.
Meğer verilen puanlar geçen yıldan kalmaymış.
Amerika kıtasıyla ‘Bizden size kim düşer’ oynar gibiyiz: Biz, New York’a Türk Evi dikmekle meşgulken aynı sıralarda Kübalılar da Beyoğlu’nda bir Küba Evi açtı: La Bodeguita İstanbul.
‘Küba Evi’ dendiğine bakmayın, özel bir işletme burası. Tam adı, La Bodeguita del Medio. Aslında başkent Havana’daki bir ara sokakta, kendi halinde mütevazı bir kulüp. Mojito’yu bulan bar. Kapısına gittiğinizde bir kokteyl için bir saat sıra beklemenizin nedeni, Kübalıların ağırkanlılığı ve rahatlığı olduğu kadar, turistlerin yoğun ilgisi. Çünkü burası Nobel ödüllü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in her gün mojito’sunu hüplettiği yerdi bir vakitler.
Sosyalist Küba açılıp serpildikçe İtalya, Arjantin, Meksika gibi yerlerde şubelikler vermeye başladı. Uzun yıllar Küba’da yaşadıktan sonra yolu İstanbul’a düşen Anna Ferrara da İstanbul’da bir tane açmaya karar verdi. Tıpkı Havana’daki orijinal La Bodeguita’ya benzer, tek katlı, alınlıklı bir mekân buldu. Beyoğlu’ndaki bu mekâna ‘kanı’ kaynamıştı çünkü bina, adını İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti’den alan Palazzo Donizetti’ydi.
Havana’daki bar, mojito’yu bulan mekân olarak nam saldı.
Attila Atasoy: Eczacıydım, battım
Püsküllü deri yelekler, kovboy çizmeleri, dar bluejean, ip kravat, kalın zincirler... Meğer hepsi imaj içinmiş, en çok eşofman giymeyi severmiş. İkilemli sorularda bu hafta Attila Atasoy ile eczacılığından girdik, Unkapanı’nda plakçı arşınlayıp parklarda sabahladığı zamanlara uzandık. Dillere destan canlı yayınları için “Eskiden beri geç yatar, geç kalkarım. Kafam gece çalışır. Pınar Altuğ’un sabahın körü programında biraz uyuklamış olabilirim, hatırlamıyorum” diyor.
◊ Eğer sizin gibi pop müzik yapsalardı, hangi davudi sesli sanatçı rakibiniz olurdu: Ruhi Su mu, Hasan Mutlucan mı?
- Ne demek, haddim olur mu hiç? Saygıyla eğilirdim. Hay Allah, popçu olarak düşünemedim onları şimdi.
◊ Unkapanı’nda plakçı arşınlayıp parklarda sabahladığınız zamanlar olmuş. Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik mi?
- Kesinlikle dramatik-macera. Adı da “Tek Başına”...
◊ Eczacılık okuyup uzun yıllar İstanbul Harbiye’de eczacılık da yaptınız. Nesi daha zor: İlaç isimlerini ezberlemek mi, doktorların yazısını çözmek mi?
- Gazi Üniversitesi’nden dereceyle mezun olmuş ama ticareti becerememiş eczacıyım ben. Başarısız oldum. Lüzumsuz ilaç kullanımına karşı hastaları uyarıp evde yapılabilen karışımlara yönlendirirdim. Battım tabii. İlaç ana maddelerini bilirdik ama firmaya göre jenerik isimler değişirdi. Çok zordu. Doktorların yazısına gelince... Zaman içinde beceri kazanıyor, gelişinden anlıyorsun.
◊ Yaptığınız seyahatleri yazdığınız bir blog’unuz ve “Düş Peşime” isimli bir seyahat kitabınız var. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir?
- Bence hem gezen, hem okuyan hem de “yazan” bilir.
◊ Canlı yayın hikâyeleriniz bir âlem... Şimdi bakınca size hangisi daha komik geliyor: Bir sabah programına eşofmanla katılıp, “Ben spora gidiyorum” diye çıkmanız mı, Pınar Altuğ’un yemek programında uyuyakalmanız mı?
- Valla o zamanlar o kadar çok televizyona çıkıyordum ki eve gitmek, aileden olmak gibi bir şeydi. E sportmenim, doğalım... Sabah sabah en güzeli eşofman. Zaten en sevdiğim giyecek. En nefret ettiğim şu sabahın körü programlarıdır. Eskiden beri geç yatar, geç kalkarım. Kafam gece çalışır. Pınar Altuğ’un sabahın körü programında biraz uyuklamış olabilirim, hatırlamıyorum.
◊ Kadınca dergisi 1984’te sizi “en seksi erkek” seçince tepkiniz ne oldu: “E herhalde...” mi, “Bir yanlışlık olmasın?” mı?
- “Bir yanlışlık olmasın” demişliğim var. Belki aday gösterilmiş olabilirim.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli: Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olan şarkınız “Dilenci” mi, Zekai Tunca’nın kıyamet koparan şarkısı “Rüyalarım Olmasa” mı?
- Tabii ki önce “Dilenci”, sonra “İmkânsız”... Birincisi her şeyiyle benden ve üç ödüllü. Diğeri canım arkadaşım Zekâi’nin yüreğinden çıkıp bütün sanatçılar tarafından kapışılmış eser. Ne acıdır ki TRT o zaman yılbaşı programında benim okumamı istemeyip, Bülent Ersoy’a okutmuştu şarkıyı.
◊ En kuvvetli estiği zamanlarda müzik yaptınız ama arabesk rüzgârına kapılmadınız. Tesadüf mü, bilinçli tercih mi?
- Kesinlikle bilinçli: Fanteziye evet ama arabeske hayır. Tabii sahne özgür bir alan. Müziğin bütün merdivenlerinde dolaşmayı seviyorum. Ama ben Türk sanat müziği ve Sevim Tanürek şarkılarıyla büyüdüm. Türk popüler müziğini yeni bestelerle oluşturabilme gayretkeşlerinden biriydim.
ANNEM DAHA ETKİLİYDİ AMA
BABAMIN VİZYONU HAKLIYDI
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- E belli oranda getirir tabii. Ama nereye kadar? Huzur olmayınca... Hayatta her zaman daha az para, daha çok huzuru seçtim.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- Şöyle diyeyim: İçgüdüye de kulak veren bir mantık...
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Annem etkiliydi. Fakat babamın vizyonu haklıydı.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlarım, sabah her şey hazır olur. Zaten çok tertipliyim. Şehirlerarası bir yere gideceğim zaman 5 saat önce alanda olurum. Orada vakit geçirmek, evde heyecan yapmaktan çok daha iyi. Gazete, çay-kahve ooohh, benden iyisi olmaz.
◊ İstanbul’un Anadolu mu, Avrupa yakası mı?
- Avrupa.
◊ Hangisinin manzarası daha iyi: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı Avrupa’dan karşının mı?
- Anadolu yakasından Avrupa. Salacak’tan karşısı var ya, ömre değer.
◊ Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Obura. Gevezeyle çok kolay gevezelik yapabilirim. (Gülüyor)
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Bütün müzik aletlerini iyi derecede çalabilmek tabii.
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Kesinlikle Milas ya da Antalya Kaleiçi’ndeki çocukluğuma dönmek... Zamanın o beyefendi, hanımefendi, zarif, güzel insanlarına gitmek isterdim.
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Ankara’dayken tavuk beslerdim. Pazardan civciv alıp ampullü sandıkta büyütürdüm.
Apartman bahçesine kümes yapmıştım. İnşaatçılığım da var yani. (Gülüyor) Ama hatır için çiğ tavuk yenmez.
GÜNDELİK HALLER
Öyle ne dansözlükler oldu
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız? Neden?
- Eskiden etrafından dönmeye çalışır, daha rezil olurdum. Öyle ne dansözlükler oldu... Artık yekten hatırlamadığımı söylüyorum.
◊ Patronun mangal partisinde köfteleri beğenmediniz... Tabakta mı bırakırsınız, çaktırmadan köpeğe mi yedirirsiniz?
- Yok, hiç bırakmam, yerim. Yemek seçmem. Babam öyle öğretti.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Kulak tıkacı takarım, başka odaya geçerim. Olmuyorsa gider, dürterim.
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunuzda uyuyan bir teyze var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Teyzeye kıyamam. Ama kucağıma kadar da düşerse ince ince Yasemince...
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- İyi bir film. Zaten sinema sapığıyım. Haftada en az iki gün sinemaya giderim. Yanımda kimseye de tahammül edemem. Pandemide birkaç kere koskoca salonda tek başımaydım. O da kötü yahu! Bir keresinde korku filmiydi. Ürkmedim desem yalan olur! (Gülüyor)
ÖZEL MESELELER
Kör gözüm görse...
◊ 10 Aralık, Yay erkeği... Madem burçlara da düşkünsünüz söyleyin bakalım: En kötü özelliği başına buyrukluk mu, fevri çıkışlar mı?
- En kötü huyu, hem sabırsız hem kararsız olması... Biraz da alaycılık. Ama haksızlığa gelemem. Dost bildiklerim için kendimi harcayabilirim. Hele benim gibi yükseleni Yengeç-Aslan ve Ay’ı Boğa’da olanlar için. (Gülüyor)
◊ Gece hayatında hangisi iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Kör gözüm görse, her ikisi de olur. (Gülüyor) Ama ben zaten göz möz kırpamam yani, utanırım.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- İlk aşkımda dışa çok kapalıyken, hüsran sonrası “saldım çayıra” dönemi oldu. Bana bu konuda çapkın arkadaşlarım yol gösterdi, eksik olmasınlar. Ama hayatım boyunca ben sadece bana ışık yakanlara bakabilmişimdir.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Kinim en fazla 3 ay sürer, affederim. Ama onurumla oynanmışsa asla!
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Zararsız, küçük, beyaz yalanlar her durumda hoş görülebilir.
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Kesinlikle tek başıma. Başkasının yanında çok utanırım.
◊ Bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen’in “Gidemem” ve “Küçüğüm” şarkıları beni benden alır. Ama Ajda’mız baş tacımız.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Her aşkımın kötü bitmesi.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Nefret olsun ki daha kolay kurtulabilesin. Kayıtsızlık varsa zaten hiç âşık olmamışsın demektir.
KÜÇÜK KEYİFLER
Tüür-kan... Tüür-kan... Tüür-kan!
◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Vedat Milor.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Orhan Veli.
◊ Laurel mi, Hardy mi?
- İkisi de çok iyiydi, ayıramayacağım.
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?
- Tüür-kan... Tüür-kan... Tüür-kan!
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç. Sarışın kontenjanından.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Ata Demirer. Hele Demet Akbağ ile bir aradaysalar tadından yenmez. “Eyyvah Eyvah” tiryakisiyim. (Gülüyor)
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Kedi.
◊ Serenay Sarıkaya mı, Farah Zeynep Abdullah mı?
- Farah. Tek geçerim.
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- P.T.T.