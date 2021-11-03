Athena’lılar cadılara karşı

Bülent Ersoy Kıbrıs’ta tutuklanan orkestra üyeleriyle değil, vicdanıyla kavga ediyor özünde. O da sizin benim kadar iyi biliyor ki “ağalık”, vermekle kaimdir. “Parmağımda uçak taşıyorum, şöyle zenginim, böyle varlıklıyım” demekle olmuyor işte.

Bülent Ersoy, Kıbrıs’ta 1 ay tutuklanıp salıverilen orkestrasından gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı. Bağlandığı yayınlar ve yaptığı açıklamalarda beddualar okudu, hapis yatıp çıkmış insanları bir de kendisinin mahkemeye vereceğini açıkladı.

Yetmedi...

“Bunlar zaten Roman” gibisinden, kendine, geçmişine, mücadelesine hiç yakışmayan bir ayrımcılık...

Eğer bir mahkeme konusu varsa, asıl burada var. Ama bence Bülent Ersoy karşısındaki insanlarla değil, vicdanıyla kavga ediyor özünde. O da çok iyi biliyor ki ekibindeki insanlar tutuklanırken...

Koştur koştur Kıbrıs’taki çantacısına gitmesi yanlıştı.

O da çok iyi biliyor ki bu iş İbrahim Tatlıses’in avukatlarına değil, öncelikle kendisine düşerdi.

O da çok iyi biliyor ki bu insanlar hapiste korona kaptıklarında...

