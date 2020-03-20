Astrologlar dediydi de...

30-40 sene sonra araştırmacılar 2020 için ne diyecekler, bilmiyorum. Ama benim ne diyeceğim belli.
Bundan 30-40 yıl sonra arşivlere girenler 2020’yi “tuhaf” bir yıl olarak görecekler.
Yıllarca yapılmış Eurovision kesintiye uğramış. Euro Lig yok, ertelenmiş. 50 yıllık Glastonbury Festivali iptal. E-spor organizasyonları, anlı şanlı fuarlar, kongreler...
Yok, yok, yok...
Sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi.
Derken aklıma bir konuşma geldi: Senenin başı... Astrologlardan geleneksel olarak yeni yıl öngörüleri derlemiştik.
Tablo öyle karanlık görünüyordu ki editörüm Aslı Çakır’ın odasına girip “Hepsi delirmiş gibi felaket tellallığı yapıyor. Yeni bir yıla girerken bu kadar moral bozucu şeyler koymasak mı?” diye sormuştum.
Başlıkları daha mutedil atıp içeriği aynen koymaya karar verdik.
Bu konuşmanın üstünden sadece iki ay, 15 gün geçti.
İşte o 75 günde başımıza gelenler: hafta mülteciler nedeniyle batı sınırlarımız Ramallah’a dönmüştü...
İki hafta önce Suriye’yi konuşuyorduk.
Daha öncesi deprem...
Onun da bir öncesi Avustralya orman yangınları...
Liste böyle gidiyor.
Kadın meselesi, ekonomik sıkıntılar vakai adiye. Saymıyorum bile.
Ha bu arada hafif atlattıklarımız var:
Türkiye’de havalar soğuk diye istilacı çekirgeler ülkemize girecekken rotayı İran’a kırdı. Şimdi de küresel korona salgını.
Ölü sayısı ikiye çıktı.
Soran olursa ne diyeceğimi biliyorum
Döndüm; İpek İzci’nin yılbaşında hazırladığı o astroloji derlemesini tekrar okudum.
30-40 sene sonra araştırmacılar 2020 için ne diyecekler, bilmiyorum.
Ama benim ne diyeceğim belli: “Astrologlar söylediydi de inanmamıştık.”
Ne demişler, birlikte göz atalım mı?
Bu yıl halk sağlığı en önemli konularımızdan biri, salgın hastalıkların artabileceğini de söyleyelim. (Dinçer Güner)
5-9 Mart arasındaki tarihler dikkat çekiyor. Rusya, Çin ve Suriye’yle ilgili sıkıntılar ve geçimsizlikler söz konusu olabilir. (Öner Döşer)
2020, insanlık için çok çalışılması ve çok gayret gösterilmesi gereken bir yıl. Bu dönemi geçersek, yenilenmiş bakış açılarıyla geleceği ciddi bir şekilde inşa etmeye başlayabiliriz. (Aygül Aydın)
Markalar ancak e-ticaret yoluyla büyümeye devam edecek. Depodan satışlar ve indirim günleri alternatif olabilir. (Öner Döşer)
Satürn ve Plüton kavuşumu, 2020’ye damgasını vuracak. Satürn, yapılanma, kısıtlama, disiplin, yaşlılık ve ölüm şeklinde özetlenebilir.
O kadar ki bu olaylar hafızalarımızdan silinmeyecek, kitaplarda yer alacak. (Dinçer Güner)
Harekete geçin ve bu dünya için bir şeyler yapın. Yalnızlaşma duygusuyla başa çıkın.
Satürn Oğlak süreci bize insanlığımızı hatırlatacak bir süreç.
(Aygül Aydın)
26 Aralık 2019 tarihindeki yılın son tutulmasını biz astrologlar belki de bildiğimiz kapitalizmin sonu ve yakında başlayacak olan yeni bir ekonomik döngünün işaretçisi olarak tanımlayacağız.
(Öner Döşer)
Astrologlar dediydi de...
30-40 sene sonra araştırmacılar 2020 için ne diyecekler, bilmiyorum. Ama benim ne diyeceğim belli.
Bundan 30-40 yıl sonra arşivlere girenler 2020’yi “tuhaf” bir yıl olarak görecekler.
Yıllarca yapılmış Eurovision kesintiye uğramış. Euro Lig yok, ertelenmiş. 50 yıllık Glastonbury Festivali iptal. E-spor organizasyonları, anlı şanlı fuarlar, kongreler...
Yok, yok, yok...
Sanki II. Dünya Savaşı çıkmış gibi.
Derken aklıma bir konuşma geldi: Senenin başı... Astrologlardan geleneksel olarak yeni yıl öngörüleri derlemiştik.
Tablo öyle karanlık görünüyordu ki editörüm Aslı Çakır’ın odasına girip “Hepsi delirmiş gibi felaket tellallığı yapıyor. Yeni bir yıla girerken bu kadar moral bozucu şeyler koymasak mı?” diye sormuştum.
Başlıkları daha mutedil atıp içeriği aynen koymaya karar verdik.
Bu konuşmanın üstünden sadece iki ay, 15 gün geçti.
İşte o 75 günde başımıza gelenler: hafta mülteciler nedeniyle batı sınırlarımız Ramallah’a dönmüştü...
İki hafta önce Suriye’yi konuşuyorduk.
Daha öncesi deprem...
Onun da bir öncesi Avustralya orman yangınları...
Liste böyle gidiyor.
Kadın meselesi, ekonomik sıkıntılar vakai adiye. Saymıyorum bile.
Ha bu arada hafif atlattıklarımız var:
Türkiye’de havalar soğuk diye istilacı çekirgeler ülkemize girecekken rotayı İran’a kırdı. Şimdi de küresel korona salgını.
Ölü sayısı ikiye çıktı.
Soran olursa ne diyeceğimi biliyorum
Döndüm; İpek İzci’nin yılbaşında hazırladığı o astroloji derlemesini tekrar okudum.
30-40 sene sonra araştırmacılar 2020 için ne diyecekler, bilmiyorum.
Ama benim ne diyeceğim belli: “Astrologlar söylediydi de inanmamıştık.”
Ne demişler, birlikte göz atalım mı?
Bu yıl halk sağlığı en önemli konularımızdan biri, salgın hastalıkların artabileceğini de söyleyelim. (Dinçer Güner)
5-9 Mart arasındaki tarihler dikkat çekiyor. Rusya, Çin ve Suriye’yle ilgili sıkıntılar ve geçimsizlikler söz konusu olabilir. (Öner Döşer)
2020, insanlık için çok çalışılması ve çok gayret gösterilmesi gereken bir yıl. Bu dönemi geçersek, yenilenmiş bakış açılarıyla geleceği ciddi bir şekilde inşa etmeye başlayabiliriz. (Aygül Aydın)
Markalar ancak e-ticaret yoluyla büyümeye devam edecek. Depodan satışlar ve indirim günleri alternatif olabilir. (Öner Döşer)
Satürn ve Plüton kavuşumu, 2020’ye damgasını vuracak. Satürn, yapılanma, kısıtlama, disiplin, yaşlılık ve ölüm şeklinde özetlenebilir.
O kadar ki bu olaylar hafızalarımızdan silinmeyecek, kitaplarda yer alacak. (Dinçer Güner)
Harekete geçin ve bu dünya için bir şeyler yapın. Yalnızlaşma duygusuyla başa çıkın.
Satürn Oğlak süreci bize insanlığımızı hatırlatacak bir süreç.
(Aygül Aydın)
26 Aralık 2019 tarihindeki yılın son tutulmasını biz astrologlar belki de bildiğimiz kapitalizmin sonu ve yakında başlayacak olan yeni bir ekonomik döngünün işaretçisi olarak tanımlayacağız.
(Öner Döşer)