Aşkta alıcı kuş değil kalıcı kuşum

Teknenin isminin neden ‘Yaralı Ceylan’ olduğunu ben de merak ettim. Meğer Bahattin Kaptan’ın bir arkadaşı varmış. En büyük hayali bu isimde bir tekne sahibi olmakmış. Askerde şehit düşünce kaptan onun bu isteğini yaşatmak istemiş.
Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi belde merkezinden civar koylara günübirlik tekne turu yapan çok... Ama böylesi yok: Yaralı Ceylan. Hikâyesi 1969’da başlıyor. Kaptan Bahattin Taşdibi o zamanlar Bodrumlu genç bir balıkçı. Teknesi küçük mü küçük: 7 metre. İkişer-üçer kişi, turistleri balık avı turlarına götürmeye başlıyor. İşte günübirlik turlar da böylece ortaya çıkıyor.
Bahattin Kaptan “Bu işi ben başlattım. O zamanlar yabancı turist hiç yok. Hep yerli turistlerle...” diye anlatıyor. Yolcu sayısı arttıkça tekneyi de büyütmeye başlamış. 7 metreden; önce 10.5, sonra 12, sonra 22 ve şimdi en son 27.5 metrelik teknesiyle sefere çıkıyor. Hatta 1986’da 12 metrelik teknenin açılışını (ilk turunu) Zeki Müren yapmış.
O zamandan bu zamana kimler binmemiş ki o tekneye! “En son geçen sene Ajda Pekkan arkadaşları için kapattı. Hangi birini sayayım ki, aklına hangi ünlü gelirse...” diye anlatıyor Bahattin Kaptan. Acun Ilıcalı da iki kez ‘Var mısın Yok musun’ ekibiyle gezmiş.
İSTEYENE BALIK, İSTEYENE VEGAN
Hepimiz toplandık, Kibariye’yi reklam yapmakla suçluyoruz.
Neymiş efendim, kocası onu aldatmadığı halde aldattı haberlerine ses çıkarmamış.
Konuyu sündürerek gündemde kalmış, bu sayede konserler, programlar almış.
İyi, güzel de “Kocam beni aldattı” diye ortaya çıkan Kibariye değil ki.
Magazin medyası olarak bir hata yaptık, bambaşka birini Kibariye’nin eşi sandık, olmayan haberi “Ali Küçükbalçık yakalandı” diye herkese duyurduk.
Haberi biz doğrulatacağımıza şimdi “Niye yalanlamadın?” diye Kibariye ve eşinden hesap soruyoruz.
Salı günü, 12.30, Eminönü’deki Boğaz Hattı iskelesi... Kadın-erkek, yerli-yabancı, çoluk çocuk 100’e yakın insan sıcağın altında bekleyiş içinde. Derken Sarayburnu tarafından bütün sürreelliğiyle ‘Le Vapeur Magique’ (Sihirli Vapur) beliriyor denizde.
Sürreel çünkü geçen yüzyıldan kalmış gibi. ‘Gibi’ değil aslında, zaten geçen yüzyıldan kalma.
Suya ilk kez 1976’da indi, adını Kıbrıs şehidi gazeteci Adem Yavuz’dan aldı, yıllarca İstanbul’un iki yakası arasında milyonlarca yolcu taşıdı.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Sürücü Erdal Unal da onu gideceği yere kadar götürdü.
Şarkıcının motosiklet tepesinden çektiği videoda ikisi de çok eğleniyor görünüyor.
O sırada kasksız olmaları büyük faul tabii ama...
Gençlik aşısı gibi Hande Yener. İnsan gülümseyip “Bravo ya” demeden edemiyor.
Bu, hikâyenin bizim payımıza düşen kısmı.
Siz bir de Erdal’ın havasını düşünsenize:
“Bir gün yine yolda gidiyorum, Hande Yener otostop çekti...”
Bari kadın ve çocukları kurtarsak
◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?
- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.
“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.
Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.
◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?
- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.
◊
◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?
- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.
◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?
- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.
◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?
22 yaşında ünlü olan arabesk sanatçısı Bergen (Sarılmışer), sahnedeyken kocasının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybetti.
Bununla da barıştı, müziğine devam etti, albüm için falan fotoğraf çektirmesi gerektiğinde yüzünün sağ tarafını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların kadını”nın bitmemişti çilesi, 30 yaşında yine kocası tarafından kurşunlanarak can verdi.
32 sene önce, 14 Ağustos’u 15’e bağlayan gece.
Bugün ölüm yıldönümü.
Hayatının film olmasına karar verildi. Normalde şimdiye çoktan girmiş olması gerekiyordu vizyona.
Sonsuzluk havuzundan kent manzarasının tadını çıkarırken kokteyliniz, minik şişme filamingoyla servis ediliyor. Aman dikkat, rüzgârda hemen devrilebiliyor!
Daha geçen hafta ‘Türkiye’nin en serin 10 noktası’nı seçtik. Eğer burayı daha önce keşfetmiş olsaydım kesin kendi öneri listemin en başına koyardım. İki nedenden: Birincisi; konumu gereği sabahtan akşama kadar sınırsız esiyor. “Hep böyle mi” diye sordum.
“Bu ne ki, bazen uçuyor” dedi garson. İkincisi; havuz sabah serin saatlerde güneş alıyor, öğleden sonra iki gökdelenin arasında gölgede kalıyor ve böylece ısınmıyor. Aşağıda Mecidiyeköy yanarken biz yukarıda üşüdük.
Burası Fairmont Quasar otelinin önden beşinci katı. Otelin şık restoranı Ukiyo’nun terasındaki sonsuzluk havuzu... Önden beşinci kat ama havuz tarafından baktığınızda Mecidiyeköy’ün yüksekliğinden ötürü Adalar’dan Çamlıca Kulesi’ne, Şişli’den Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında.
Ancak göğsünüze kadar gelen serinleme havuzunun (derinliği 120 cm) ucuna kadar gidip şehri izliyorsunuz.
Giriş ücreti hiç ucuz değil. Normalde 350, hafta sonu 500 lira. Fakat hafta sonu ücrete atıştırma tabağı veya açık büfe ızgara dahil: Istakozlar, şişler, köfteler...
◊ Pandemi döneminde eğitime hiç ara vermediniz mi?
- Hem devlet hem de özel tüm İsviçre okulları, Mart 2020 ortasından Mayıs 2020 ortasına kadar iki ay boyunca kapanmak zorunda kaldı. Le Régent da, bu dönemde çevrimiçi eğitim verdi. Mayısta normal eğitim hayatımıza geri döndük. O zamandan beri, pandeminin zirvesinde bile okullarımız açıktı.
Öğrencilerimizi her türlü zorlukta yaşayacak şekilde yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde bu felsefemizin sonuçlarını muhteşem şekilde aldık. Çocuklar bütün kuralları uyguladı ve uyum içinde çalıştılar. Çeviklik ve esneklik bizim metodoliojimizde önemli bir alan.
◊ Öğrencileriniz dünyanın en prestijli ailelerinin çocukları. Aileler bu duruma nasıl yaklaştı? Salgında tereddüt etmediler mi?
Pazar günü “Aşısızlar için çember daralıyor” başlıklı bir yazı yazdım.
Aşı olmayanlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan tedbirlerden örnekler verip Türkiye’de de durumun paralel bir seyir izleyeceğini söyledim.
Aşı karşıtları çok kızdı tabii. Hem de ne kızmak...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazımı paylaşınca altına gelen yorumları bir okusanız... En hafifi “satılmış kalem”di.
Fakat yapacak bir şey yok. Fırıncılar Odası, Kıraathaneciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından aşı olmayanlara karşı tavsiye kararları çıktı.
Özetle aşısızı mekâna sokmayın, bünyenizde çalıştırmayın diyorlar.
En son bir ticari kuruluş olan Saran Holding de aşısızlarla yollarını ayırma kararı aldı.
Demet Akalın’ın da söylediği gibi, Allah bir daha yaşatmasın.
Fakat aynı şeyi komşumuz Yunanistan için söylemek mümkün değil.
Tıpkı bizdeki gibi pek çok yerde aynı anda çıkan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor, halk afet bölgelerinden tahliye ediliyor, bir haftadır gemilerde yaşayanlar var.
Biz alicenap bir halkız.
Zor zamanda yanımızda olanı (en azından olmaya çalışanı) unutmaz, bir kenara yazarız.
Keşke diyorum keşke...
Bizdekileri tamamen söndürsek de komşunun yardımına da koşabilsek.
Felaket bittikten sonra yine hırlaşmaya gürleşmeye devam ederiz nasıl olsa...
◊ Çin: Chuxiong kentinde aşı olmayanların hastane, bakımevi, anaokulu, okul, kütüphane, müzeye girmesine izin verilmeyecek.
◊ Rusya: Hizmet sektörü çalışanları artık aşı olmak zorunda.
◊ Fransa: Cumhurbaşkanı Macron, 15 Eylül’e kadar bütün sağlık çalışanlarının aşı olması gerektiğini söylerken, aşı olmayan Fransız vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren kamusal alanlara giremeyeceğini de ifade etti. Ücretsiz PCR testlerinin sonbahardan itibaren devlet tarafından karşılanmasına son verileceğini duyurdu.
◊ İtalya:
“Yeşil pasaport” olarak adlandırılan Covid sertifikasına sahip olmayanlar, restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere giremeyecek.
◊ Birleşik Arap Emirlikleri:
20 Ağustos’tan itibaren bazı kamusal alanlara aşı olanlar girebilecek.
Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yemekler bitince DJ performansı başlıyor.
Salı gecesi Kuruçeşme’den Beyoğlu’na tam bir saatte ulaştık. İnsan trafiğe sevinir mi? Ben mutlu oldum. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi Kuruçeşme-Ortaköy-Çırağan-Dolmabahçe hattı: Milim milim ilerleyen trafik, yan arabalardan gelen müzik sesleri, sağlı sollu kaldırımlarda yürüyenler, elinde bir şeyler atıştıranlar, köpek gezdirenler, gelip geçeni izleyenler... Son yıllarda, özellikle de pandemide öyle ıssız bir hali vardı ki Kuruçeşme’nin, eski halini bilenler için içler acısıydı durum. Halbuki Reina katliamına kadar burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği bir eğlence noktasıydı. Fakat bu yaz güzel bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı.
Hareketliliğin adreslerinden biri de Sortie. Bu sene mekânı işletmeci Ergun Yıldız devraldı. Hande Yener ve Berksan da Sortie’nin içinde Ello isimli bir Lübnan lokantası açtı. Ben denk gelemedim ama haftanın dört-beş akşamı orada, gelenlerle ilgilendikleri gibi zaman zaman kabine de girip müzik yapıyorlar. Sortie’nin içinde ana restoran dışında Kaşıbeyaz kebapçısı, modern meyhane Cassette, Balıkçı Yılmaz var. Ello, içlerinde en yenisi... Fettuş salata, shish barak, karışık ızgara gibi yöresel lezzetler sunuyorlar. Yemekler bitince ister olduğunuz yerde ister ana piste inip DJ Çağlar Fidan’ın Türkçe ve yabancı şarkılarıyla dans ediyorsunuz. Sortie’ye giriş ücreti yok. Restoranlardan birine rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Mesela Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yıllar sonra Kuruçeşme’nin bu canlı, cıvıl cıvıl halini görmek çok güzel. Çok uzun zamandır kupkuru olan Kuruçeşme yeniden akmaya başladı mı, ne dersiniz?
YALIKAVAK MARİNA’NIN 3 YENİSİ
BODRUM
Novikov Italy:
Orman yangınlarıyla birlikte mangalcı avı da başladı. İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola bile vermek yasak.
Ha keza Ankara’da da havai fişek kullanımı ve mesire yerlerinde mangal yakılmasına ara verildi.
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok.
Et tüketimimiz ne ki? ABD’de kişi başı yıllık et tüketimi ortalama 26 kilo, Türkiye’de 8.5...
Hepsi barbekü olsa n’olur?
Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Amerikalı evinin bahçesinde barbekü partisi yapıyor konu komşu. Çok şanslı küçük bir azınlık hariç, bizim evlerimiz bahçeli değil.
En sevmediğim ağaç, çam. Çünkü mesafelidir biraz.
Duygularını belli etmez.
Ne sonbaharda yaprak döker ne de ilkbaharda neşelenip yeşerir.
İğneli yaprakları asitlidir; dibinde, döküldüğü yerde ot bitmez.
Tırmansan tırmanamazsın, yaslansan yaslanamazsın çama. Sırtın, kıyafetin reçine içinde kalır.
Şimdi anladık ki reçinesi, kozalağı falan derken diğer ağaçlardan da çabuk tutuşup kül oluyor.
Çam dediğiniz benim gözümde aslında böyle meymenetsiz bir ağaç.
Fakat yaşadığımız yangın felaketinden sonra, çam ormanları yerine başka ağaçlar dikilmesi öneriliyor ya...
Yangın felaketinin öne çıkan simalarından biri de Şahan Gökbakar. Tam bir orman yangın gözlemcisine dönüştü.
Marmaris’ten yaptığı paylaşımın ardından bölgeye üç helikopter gittiği iddia edilmişti.
Şahan bütün bu etkileşime o kadar kaptırdı ki, ikinci bir paylaşımında artık “Buraya da iki helikopter, acil” şeklinde konuşuyordu.
Diğer yandan Şahan Gökbakar’ı bölgedeki mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Özetle diyorlar ki: “Şahan’ı kahraman ilan etmek yanlış. Yaptığı yayınlarla kendi evini kurtarmanın derdinde...”
Sonra karşılıklı görüşler kayıtsız kalınamayacak bir beyin cimnastiği şeklinde uzuyor.
Yine özetle...
◊
12 Aralık, Yay kadını... Hangisinden daha çok çektiniz: Dikkatsizlikten mi, patavatsızlıktan mı?
- Patavatsızlıktan çok çektim ya. En sonda söylenecek şeyi hep en başta söylüyorum. Dokuz köyden de kovuluyorum haliyle. (Gülüyor)
İtalyan Lisesi’nden arkadaşınız Nilüfer’in yardımıyla çok genç yaşta sektöre girdiniz. Hayallerinizdeki gibi miydi, düş kırıklığı mı?
- O zaman biz gerçek çocuklardık. Şimdikiler gibi 15 yaşında küçük kadınlar değil. Çocuktum, aklım bir karış havadaydı. Çok erken evlilikler yaptım. Pek kıymetini bilemedim aslında mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.
Müziği tercih etmenizin hangi bedeli daha ağır oldu: Hosteslik hayalinden vazgeçmek mi, okulu
bırakmak mı?
Bodrum’da halkın seferberliği
Bütün Türkiye gibi Bodrum ahalisi “tekciğer” oldu felakette.
Korsan taksiler bile bölgeden insan tahliye etti.
Bırakın özel tekneleri, tur teknelerini, jet-ski’ler karşı kıyıdaki toplanma noktasına insan taşıdı.
Bu çabaların simge ismiyse itfaiyecilere içecek su taşırken dumanların arasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir.
Yüzü islenmiş görüntüsü ve son kaydındaki sesi hiç çıkmayacak hafızalarımızdan.
Süreyya Yalçın’ın yangın manzaralı pozu
Yangınlardan haberi yok muydu, arkasındaki dumanı fark etmedi mi, onu bilmiyorum.
Aşkta alıcı kuş değil kalıcı kuşum
Kelimenin tam haliyle “talihsiz” bir kadın. Röportaj sürecimizde bile ağır bir grip atlattı, parmağını kesip hastanelik oldu. Kendisine hep “aşk kadınıyım” dedi ama hayatı onun da kabul ettiği gibi macera filmi gibi. Kendini Nâzım Hikmet’le özdeşleştiriyor, Müjde Ar’ı Türkan Şoray’dan daha dişi, daha gerçek buluyor. İkilemli soruların bu haftaki konuğu Deniz Seki...
◊ 1 Temmuz, Yengeç kadını... Hangisi daha zor: Ev hayatına düşkün olup çalışmak mı, zaman zaman kendinizi ifade etmekte güçlük çekmeniz mi?
- Zaman zaman kendimi ifade etmekte güçlük çekmek daha zor galiba. (Gülüyor)
◊ Çamlıca Kız Lisesi mezunusunuz. O yıllardanen çok neyi özlüyorsunuz:
Kız kıza şamatayı mı, tasasız, kaygısız günleri mi?
- Ya en çok o tasasız, kaygısız günleri özlüyorum aslında.
◊ Kariyerinizde hangisidaha önemli: Kendi şarkınızla Pop Show 95’te birinci olmak mı, 1997’de Yıldız Tilbe’nin “Hiç Kimse Değilim”iyle ilk albümünüzü yayınlamanız mı?
- Tabii ki Pop Show 95’te birinci olmam.
◊ İnsanlar bacaklarınızı çok beğeniyor. Sahnede bacak dekoltenize mi daha çok güvenirsiniz, göğüs dekoltenize mi?
- İkisine de çok güvenirim. (Gülüyor)
◊ İnanılmaz kilo verdiniz.
Azmin gücü mü, sihirli bir formülünüz var mı?
- Burada her ikisi de etkili. Birincisi, azmin gücü. İkincisi, Şeyda Coşkun’un sihirli değneği.
◊ İlk göz ağrılarınızdan: “Masal” mı, “Aptal” mı?
- “Masal”!
◊ Hep “Aşk kadınıyım” dersiniz. Peki hayatınız bir film olsa romantik mi olurdu, macera mı?
- Düşünüyorum da haklısın galiba. Macera filmi olurdu benim hayatım.
◊ 36 aylık ikinci mahkumiyetten sonra, 5 Haziran 2017: Hayata dönüş mü, yeniden doğmak mı?
- Tek kelimeyle: Yeniden doğmak.
MEVSİMLER GİBİ
ROMANTİZMİN DE
ŞEKLİ DEĞİŞTİ
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- İlkbahar-yaz diyeceğim ama yılın hangi döneminin romantik olduğunu kestiremiyoruz. Mevsimler gibi romantizmin de şekli değişti artık.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?
- Bilmem, bence göz kırpmak.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Her aşkın kötü bitmesi daha kötü senaryo.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Buna şöyle cevap vereyim: Aşkta kalıcı kuşum ben.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder:
Sezen mi, Ajda mı?
- Sezen bence.
◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı,
yılandan mı?
- Yalandan! Daha doğrusu yılan gibi olan yalancılardan.
◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?
- Ha, iş ona gelirse sevdiğim zaman. (Gülüyor)
◊ Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?
- Tek başıma.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affetmek.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii.
◊ Eski sevgiliden kanka olur mu, olmaz mı?
- Olur tabii, çiftlere göre değişir. Ben dost kalma taraftarıyım. Sevgi kılık değiştiriyor, o medeniyeti de sürdürebilmek gerek. Öyle acıklı senaryolar olmamalı.
POPÜLER ŞEYLER
Nâzım’la yaşadığımız ortak çok şey var
◊ Yeşilçam’dan: Türkan Şoray mı, Müjde Ar mı?
- Müjde Ar. Aslında her ikisinin de bende farklı yeri var ama benim için Türkan “Sultan”. Müjde ise başka bir ruhla oynayan bir kadın. Çok beğeniyorum onu, dişi buluyorum. Yetenekli ve gerçek.
◊ Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?
- Milor.
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Cem Yılmaz beni daha çok güldürüyor.
◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Barış Manço. Ne demişler: 7’den 70’e herkese hitap eden bir sanatçı.
◊ Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?
- Nâzım Hikmet. Çünkü onda kendimi buluyorum. Yaşadığımız ortak çok şey var.
◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?
- Kıvanç.
◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?
- Beren.
HAYAT BİLGİSİ
Parasız hiçbir şey olmuyor maalesef sağlığımız
bile paraya bağlı
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Zengin ama çirkin doğmak daha avantajlı bence. Nasıl olsa para var, güzelleşirim...
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir. Çünkü bu dünyada parasız hiçbir şey olmuyor maalesef. Sağlığımız bile paraya bağlı, çalışıp kazanmak lazım.
◊ Hatır için çiğ tavuk...
Yenir mi, yenmez mi?
- Yen-mez. Nokta.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Geceee...
◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?
- Babam.
◊ Peki mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü. Mantık da önemli ama içgüdü sizi hiçbir zaman yanıltmıyor.
◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Müzisyene sorulacak soru mu bu? Tabii ki bütün müzik aletlerini çalabilmek.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur:
Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeyi almayayım mümkünse.
GÜNDELİK HALLER
Pandemide PTT’ye
fena alıştım
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?
- Pijama-terlik-televizyon. (Gülüyor) Pandemide P-T-T’nin rahatlığına fena alıştım. Ohh!
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- Film.
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- Maalesef uykusuz kalırım.
◊ Hangisiyle ev arkadaşı olmak daha şamatalı olurdu: Çatlak Şanzel mi, Yıldız Tilbe mi?
- Yıldız’la daha eğlenceli olurdu ev arkadaşlığı.
◊ Misafir olduğunuz mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Çaktırmadan köpeğe veririm.
◊ Uçakta/otobüste ha bire omzunuzda uyuyan bir teyze var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikâyet edersiniz?
- Valla ince ince ittiririm.
◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- “Çıkaramadım” derim. Çünkü çok insan tanıyorum. Benim de canım var, ben de insanım.
KÜÇÜK KEYİFLER
Bodrumcuyum
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman-ağaç-temiz hava.
◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı.
◊ Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?
- Rakı-balık-Ayvalık.
◊ Bodrum mu, Çeşme mi?
- Bodrumcuyum ben.
◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?
- Arkadaşımın olursa daha iyi tabii. (Gülüyor)
◊ Tavla mı satranç mı?
- Tavla.
◊ Twitter mı, Instagram mı?
- Instagram’ı daha çok seviyorum.
◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?
- Bak yine bir müzisyene sorulmayacak soru: Tabii ki sesleri.
◊ Peki Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Avrupa.
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Her iki taraftan da muhteşem İstanbul. Çok güzel, doyamıyorum. Yeter ki kıymetini bilelim.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Zorla güzellik olur mu, olmaz mı?
- Olmaz.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı,
iskender mi?
- İskender.
◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?
- Marilyn.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Kırmızı.
◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Dolmabahçe Sarayı mı?
- Dolmabahçe.
◊ Zaman makinesiyle nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Geleceğe.