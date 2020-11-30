Aşkın karşıtı nefret değil kayıtsızlık

Bence Bülent Ersoy’un kürklerini satıp bağışlayacağı açıklaması, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni zora soktu. Şimdi Bülent Ersoy’u reddetseeen... Olmaz. Reddetmeyip onun dediği gibi kürk ticareti yapılan bir geceden bağış sağlasaaan... O da olmaz.

Efsane cuma/kara cuma olarak da bilinen indirim günlerinin şampiyonu Bülent Ersoy.

“Fiyat sormadan” alışveriş ettiği üzerine bir efsane dolaşır ya, o yüzden indirimlerden faydalandı mı bilmiyoruz.

Ama her yerde önümüze çıkan ve gına getiren indirim reklamlarından etkilendiği belli.

Ama her şey film tadında yaşanıyor. Senaryosu biraz acemice, ayaküstü yazılmış bir filmler.

Mesela daha üç gün önce Bodrum’daki evine aksesuvar almaya çıktı. 6 saatte 100 bin lira harcadığı söyleniyor. Hakikaten de Zorlu Center’ın çıkış kapısı paket, paket, paket...

“Alışveriş taksiye sığmadı” diye verildi haberler.

E sığmaz tabii, siz altı saatlik alışverişe niye taksiyle gider de özel van minibüsüyle gitmez?

