Aşı-leaks mümkün mü?

Sahnede Sezen Aksu. Yanında sazendeler.
Bardan tek buzlu bir ‘kırmızı viski’ istiyor ve başlıyor programa: “Bas bas paraları Leyla’ya / Bi’daa mı gelicez dünyaya”...
İki şarkı söylüyor, arada durup durup bu nakaratı giriyor. Şarkı verdiği, yetiştirdiği, sözünün geçtiği kim var kim yoksa toplamış mekâna: Aykut Gürel, Cihan Okan, Levent Yüksel, Işın Karaca, Emel Müftüoğlu, Emre Altuğ... Sezen Aksu bar şarkıcısı mı? Yoo.
Ama mekân, yakın arkadaşı Ece Aksoy’un yeri: Kuruçeşme Ece Bar. 2000’in ekim ayı.
Sırf arkadaşına kıyak olsun, mekân şenlensin diye beş kuruş almadan yapıyor programını Kuruçeşme Ece Bar’da. O zamanlar Önder Fırat’la sevgili. Önder Bey en ön masaya kurulmuş.
Sahnede Sezen ve ‘Sezengiller’ olunca varın geri masaları siz düşünün: Ülkenin en zengin, en popüler, en başarılı futbolcuları, sanatçıları, işinsanları, sosyetikler, rantiyeler...
ALMANLARIN, FRANSIZLARIN BU ŞATAFATA PARASI YETMİYORDU
Türkiye’de oksijen oranının en yüksek olduğu yer Kazdağları.
Ülkemizin akciğeri.
Memleketimizi korumayla ekonomik katkı arasında sıkışıp kaldığımız cennet parçası.
Hani denizlerimiz için “mavi vatan” diyoruz ya... İşte bu da “yeşil vatan”.
Buradaki altın madenciliğinin yarattığı tahribat kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, protestolar düzenlenmişti.
Hatırlarsınız, daha iki yaz evvel...
Aslında tamamen aklıselime teslim edilmesi gereken, teknik bir konu.
Ama nasıl becerdiysek, bunun üzerinden bile kamplaşmayı başarmıştık.
Deniz Seki “Savaş ve Aşk” adında yeni bir şarkı çıkardı. Fakat şarkısından çok yeni imajı konuşuluyor.
Buse Tirman’ın çektiği fotoğraflarda bambaşka biri var karşımızda.
Acayip fitleşmiş, hatta tipi, yüzü bile değişmiş.
Yeni fotoğraflarında bir “afet” var karşımızda.
İnsan Nasreddin Hoca’ya bağlıyor: Deniz buradaysa Seki nerede? Seki buradaysa Deniz nerede...
“Eski hüzünlü, kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım. Pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım” diye açıklıyor bu değişimi.
Şeyda Coşkun’la çalışıp 20 kilo vermiş. Yüzüne-gözüne bazı küçük dokunuşlar yaptırmış.
Fakat bu kadar da değişim mümkün mü?
◊ Bir kadın, boşanınca soyadını neden değiştirmez? Alışkanlık mı, devamlılık mı?
- Birkaç nedeni var. Birincisi, sanat hayatımda kullanmaya başladığım bir isim olması. İkincisi, kızımın soyadıyla aynı olması. Üçüncüsü, sanat hayatımda önemli bir yeri olan hocam, aynı zamanda kayınpederimin soyadı olması...
◊ Uçaktan indiniz... Japonya mı daha şaşırtıcıydı, 17 yıl sonra temelli döndüğünüz Türkiye mi?
- 1981 senesi, İstanbul’dan Tokyo’ya gidiş macerası... Karaçi-İslamabad-Pekin-Tokyo... Pakistan Havayolları ile. Tokyo, o zamanın en yeni, en teknolojiye hakim, en zengin şehri olarak büyük bir şok yaşatmıştı. Ama canım ülkemi hiçbir yerle mukayese etmem. O yüzden büyük değişim geçiren ülkem bana daha şaşırtıcı gelmişti.
◊ Tokyo’da yabancı öğrenci kabul etmeyen Güzel Sanatlar Akademisi’nin kapısını aylarca aşındırdınız ve okulun ilk yabancı öğrencisi oldunuz. Azim mi, inat mı?
- Biliyor musun, her ikisi de.
Kerem Bürsin’in YTÜ Ödül Töreni’nde yaşadığı skandal sonrası olayın müsebbibi sunucu Bay J özür diledi ama biraz zor bence.
Başka biri için belki daha kolay böyle bir hatayı unutturmak.
Ama işi “sunuculuk” olan biri için kendi sunduğu gecede, “davetin starına saldıran kişi” olarak hatırlanacak.
Konuyu kaçıranlar için tam Kerem Bürsin konuşmasını bitirip sahneden iniyor, Bay J arkasından “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başına 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” diye bağırıyor.
Bir daha hangi sanatçı Bay J’nin sunduğu bir organizasyona katılmak ister ki?
Farah Zeynep Abdullah anında tweet attı mesela: “Kerem’e yapılan ne kadar ayıp ya”...
Bu olaydan sonra organizatörlerin de bakışı değişecektir Bay J’ye...
Özür konuşması da bir tuhaf.
İzlediğimiz birçok dizi ve filmin çekildiği ve onlarda oynayan ünlülerin kendilerine ‘mahalle’ bellediği meşhur Cihangir semti aslında iki cadde ve onları birbirine bağlayan 4-5 küçücük sokaktan ibaret.
Gazetelerde okuduğumuz ‘el ele görüldüler’, ‘arkadaşlarıyla buluştu’ gibi haberler de buraya serpiştirilmiş mekânlarda cereyan ediyor/ediyordu.
Semtin pandemideki halini görmek için bu iki anacaddeden Akarsu Yokuşu’nun başladığı Firuzağa Camisi’nin önündeyiz. Caminin etrafındaki mekânlardan hiçbiri kapanmamış. Çeşme Kafe, Cafe Firuz, Elvan Pastanesi ve Kardeşler Kebap yerli yerinde. Kardeşler’i açık görmekten bilhassa mutlu oluyorum. Muhteşem kelle paça çorbası vardır ama gerçekten güzel mi, sabahın beşinde eğlence dönüşü mü öyle geliyor insana, orası biraz karışık...
Firuzağa’dan Akarsu Yokuşu Caddesi’ne giriyoruz. 250 metrelik caddenin sağ tarafında sırasıyla Riko Teras, Smyrna, Rose Marine, Hayat Restaurant ve Journey var. İnanılır gibi değil: Hepsi açık ve tıklım tıklım.
Maskeler olmasa sanki salgın hiç uğramamış gibi... Masalarda oturanlar, kaldırımda ikili-üçlü ayakta takılanlar, motosikletler, scooter’lar, köpek gezdirenler, yürüyüş yapanlar, puset ittirenler... Sokak klarnetçisinin çaldığı ‘Hasretinden Yandı Gönlüm’ şarkısı yankılanıyor bütün caddede.
İçlerinde en çok semtin simgelerinden Smyrna için seviniyorum. Kapandığı dedikoduları yayılmıştı. Fakat 17.52 itibariyle hiç yer yok. Ta caddenin en sonundaki Journey’de bir masa bulup atıyoruz kendimizi.
Boşluklarına mı geldi bilmiyorum ama ateş ölçen, HES kodu soran olmadı.
Karahan Çantay: 1995 Türkiye “erkek güzeli”.
Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş, artık kullanmıyoruz bu “erkek güzeli” lafını. Onun yerine “best model” falan diyoruz. Allah’tan aynı dönem bu isimde bir şarkı yapmış da kayıt altına almış Sezen Aksu: “Seni pamuklara sarmalar sararım”...
Karahan Çantay’a neden bu kadar üzüldük?
Bir kere adı üstünde:
“Erkek güzeli.”
İnsan ayrımcı davranıyor, yakışıklıya/güzele nedense daha bir kıyamıyor, en baş sebep bu galiba.
Televizyon-dizi sektörünün formülü gibi:
Ağlarken de, gülerken de, bağırıp, savaşıp sevişirken de... Güzele daha çok yakıştırıyoruz bu halleri. Ona ilgimiz kabarıyor, onu takip ediyoruz, ona reyting sağlıyoruz. Ama bizim “erkek güzeli”mizin ölüm biçimi de trajik.
Bazı özel insanlar var ki sadece yaşarken değil vefatlarıyla bile birleştirici rol oynuyor, toplumun bütün kesimlerini hürmet ve iyi temenniler etrafında bir araya getiriyor.
Barış Manço gibi. Kemal Sunal gibi. Zeki Müren gibi. Adile Naşit, Münir Özkul gibi.
Ne mutlu Rasim Öztekin’e. Ne güzel yarattı yine aynı iklimi. İnsanlara bunu tekrar yaşattı.
Ne mutlu bize. Böyle bir sanatçımız olmuş.
Bazı insanların görmekten yoksun kaldığı güzellik de bu işte.
Mesela Özdemir Erdoğan. Kafayı Zeki Müren’e taktı biliyorsunuz.
Çeyrek yüzyıl önce ölmüş insanı ülkemize zarar vermek için meydana getirilmiş bir proje olmakla suçladı en son.
Ceren Hindistan, Sofia Vergara gibi kadın.
“Bayan Popo” lakaplı Sevtap Parman’ın varisi olarak gösteriliyor.
Allah bir göz vermiş, siroz eder insanı. Maldivler gibi, seyret seyret demlen.
Zaten Maldivler’de tatildeyken patlattı açıklamayı.
Bir takipçisi, “Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?” diye sorunca, “Fakiri ne yapayım?” cevabını verdi.
Ah be Ceren’im Maldiv’im, sen hiç anlamamışsın olayı.
Sandığının tam aksine, fukaranın başka şeyi olmadığı için aşkı daha kuvvetli, daha kıymetli aslında.
◊ İmkânınız olsa hangi şefle sohbet etmek isterdiniz: Şef Auguste Escoffier mi Marie-Antoine Careme mi?
- Tabii ki Escoffier Usta ile. Onun engin yemek deneyimlerini dinlemeyi kim istemez?
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsulleri. Beslenme uzmanlarının balık yiyin diye verdiği tavsiyelere bakmayın siz. Denizde ne ararsan var. Cıvası, ağır madeni, plastiği, çeri çöpü... Ateş ve üstünde kırmızı et her zaman favorim.
◊ Yemeyi sevdiğiniz kadar pişirmeye de var mısınız: Kime yemek pişirmek isterdiniz Brigitte Bardot mu Marilyn Monroe mu?
- İkisine de istemem. Yakından tanımıyorum ama yemek yeme keyiflerinin olacağını sanmıyorum. Brigitte hastalık derecesinde bir hayvan dostu. Et yemediğini biliyorum. Marilyn de 24 saat kafası bulanık olduğu için yemekle arasının pek iyi olmadığını sanıyorum. En iyisi birisi sağıma, birisi soluma otursun, ben onları seyrederek yemeğimi yiyeyim...
Hadise, Murat Boz ve Kerimcan Durmaz sözleşmiş gibi aynı anda şarkı çıkardı. “Aslında ben önce, ben daha önce” falan diyorlar ama bize ne bu ayrıntılardan? Üçü de güzel; tıklayınız, dinleyiniz, eğleniniz.
Fakat bu çakışma ilginç bir centilmenliğe de sebep oldu.
“O Ses Türkiye”nin sevilen partnerleri Murat Boz ile Hadise’nin birbirlerinin şarkılarını paylaşmalarında şaşıracak bir şey yok.
İlginç olan, Demet Akalın’ın arasının nane olduğu Kerimcan Durmaz’ın şarkısını paylaşması.
Ünlü fenomenin müstehcen görüntüleri ortaya dökülünce Akalın tepki göstermiş, Durmaz’ı arkadaşlıktan çıkarmıştı.
İş o kadar sertleşmişti ki Ben Fero’nun şarkısındaki “G.t olana yok dost, yok arkadaş” sözleri sarf edilmişti.
Bunca zamandan sonra aralarında bir iletişim oluştu mu, bilinmiyor.
Türkiye’nin en ünlü meydanı Taksim. En bilinen caddesi de yine bu meydandan başlayan İstiklal.
Bugünkü konumuz Sıraselviler Caddesi ise İstiklal’in küçük yancısı.
Sıraselviler’e ‘yancı’ diyorum ama durduk yere değil. Boyu güdük. Hepi topu 300 metre.
Ama ne demişler? “Asıl boyu kısa olandan korkacaksın.” 100 yılda o 300 metreye kent hayatı açısından neler sığdırdı neler...
100 yıllık küçük bir kent gezisine hazırsanız sizi hemen caddenin başlangıç noktasına, Taksim’e alayım...
Eğer karnınız açsa önce onu bir halledelim. Saatin kaç olduğunun hiç önemi yok. Eğer yolunuz Sıraselviler’e düştüyse dünyanın pek az kentinde sahip olabileceğiniz bir lükse sahipsiniz: haftanın her günü, 7x24 açık ve harıl harıl iş yapan fast food’cular.
Bambi’yi gözü kapalı tavsiye ederim. Türkiye’nin gerçek anlamda ilk fast food mekânı. 1974’te açıldı. Dilli-kaşarlı tostu efsane. Pandemide de açık ama sadece kısıtlı alanda servis yapabiliyor. Öncesini bilenler için biraz hüzünlü. Sabahın 5’i, 6’sı, 7’sinde bile bütün masalar dolu olurdu. Hiç tanımasanız da yan masayla arkadaş olup “Siz neredeydiniz?” diye o gece gidilen mekânların hali sorulur, kıyaslaması yapılır, bir sonraki hafta sonu birlikte planlanırdı.
200 VAKA:
Sinop’ta bir kadının altı günde 41 ev ziyaret ederek korona bulaştırdığı insan sayısı... Bütün köy karantinada.
YÜZDE100:
Sinovac aşısının üçüncü faz denemelerinde ortaya çıkan “hastaneye yatmayı engelleme” oranı... Türkiye’nin de kullandığı bu aşıyı olanlar hastalansa bile hastanelik olmuyor.
23 KİŞİ:
İzmir-Konak’ta yüksek müzik sesi gelen bir yere yapılan baskında ceza kesilen insan sayısı...
Mekân bir gece kulübüymüş, içeridekilere toplam 145 bin lira ceza kesildi.
İstanbul’da kafe ve restoranlar kısıtlı şekilde de olsa aylar sonra açıldı.
Bazı dükkânlar kararın açıklandığı gün temizlik ve açılış hazırlıkları yapmaya başlamıştı bile.
Bugün-yarın da biraz öyle, deneme-yanılmayla geçer gibi görünüyor.
Elbette herkes sevdikleriyle, arkadaşlarıyla buluşmayı özledi.
Bir yerde oturup bir şeyler yiyip içmeyi iple çekiyor.
Aslında koskoca metropolde aylar sonra insanların “dışarıda” sosyalleşebileceği ilk hafta sonu bu cuma yaşanacak.
Kaç restoran ve kafenin yeniden açılabileceğini, “yeni normal”e nasıl adapte olduğumuzu, kurallara uyup uymadığımızı tam anlamıyla cuma anlayacağız.
Hava durumuna da baktım, cumartesi yağışlı ama cumayı parçalı bulutlu gösteriyor.
Burcu Çağrı diye biri var. Manken. Mankenliğinden tanımıyor olabilirsiniz, zaten 4 sene önce bırakmış. Ama Emre Altuğ’la ilgili iddialarından duymuşsunuzdur.
4 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ediyor.
Durup dururken bir paylaşım yaptı, ortalık karıştı: “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, 4 senede. Seni çok seviyorum.”
Ortalık neden karıştı?
Çünkü biz Emre Altuğ’u manken ve oyuncu Çağla Şıkel ile hatırlıyorduk. Evlilikleri 4 yıl sürmüştü ama o aşktan geriye Uzay ve Kuzey adında iki çocukları kalmıştı.
Çağla Şıkel tek cümleyle çıktı işin içinden. “Beni ilgilendiren bir konu değil” dedi; polemiğe hiç girmedi ve geçti, gitti.
Burcu Çağrı ise paylaşımını sildi. Emre Altuğ’la aralarında ne konuşma geçti; neyi, nasıl hallettiler, orasını bilmiyoruz.
Yetmedi, iş derinleşti... Burcu Çağrı bu sefer “
◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin
önü mü, arkası mı?
- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?
◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?
- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.
◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
◊ Ali Kocatepe haklı:
“Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden paylaşması gerektiğini anlattım. Ama uyarılarımı dikkate almadı.”
Ama Nükhet Hanım, izin almadan da kimsenin şarkısı-bestesi kullanılmaz ki...
Siz belli ki projenin heyecanına kaptırmışsınız kendinizi, gerisini sonra dostlukla, tatlılıkla, işve-cilveyle hallederim diye düşünmüşsünüz.
Evet, hepsinde çok kuvvetlisiniz ama demek papaz her zaman pilav yemiyor.
◊ Demet Akalın haklı:
“Nükhet Duru’nun belgeselini seyrediyorum şu an. Böyle sesler olmasa şarkıları büyük kitleler nasıl duyar bilemedim...”
Evet, şarkıda yorumcu çok önemli, Aynı parçayı bir kişiden çok sevip, bir başkasından itici bulabiliyoruz.
İyi bir dizi izleyicisi sayılmam ama zapladıkça dikkatimi çekiyor, dizi senaryolarında ne maske var, ne salgın.
Sanki hayatımıza pandemi diye bir şey hiç uğramamış gibi.
Şimdi diyeceksiniz ki “Zaten hayatımız pandemi, bir de dizide bizi rahat bırak...”
Haklısınız. Ama ille de sıkıcı, üzücü olmak zorunda değil ki.
Şaka maka bir senede epeyce bir “pandemi külliyatı” birikti. Ben Gülse Birsel’den ümitliyim mesela.
Şimdi diyeceksiniz ki “İki güzel insanın kaşına gözüne, ağzına burnuna bakmak için seyrediyoruz, onu da maskeyle kapatma...”
Yahu bütün sahneler maskeli olsun demiyorum ki.
Biliyorsunuz, Serenay Sarıkaya bir süredir Maldivler’de.
Masmavi plajlarda atmak ne kelime, fink sektiriyor. Bunları da sosyalden paylaşıyor.
Bence gayet güzel kareler. Zaten Maldivler’le Serenay bir araya gelir de ne kadar kötü olabilir ki?
Ama Demet Akalın fotoğrafların ışık, filtre, pürüzsüzlük/selülit ayarlarını beğenmemiş olacak ki buradan Maldivler’e ulaştırdı mesajını: “Telefonunu değiştir baby”...
“Kıtalararası teasing” mi dersiniz, “Demek benden daha çok kıskandı” mı dersiniz?
Ama “Karışmadığı bir o kalmıştı” diyeceksiniz, o kesin.
Haklısınız.
Ama kendi açısından Demet Akalın da haklı değil mi?
Aşı-leaks mümkün mü?
Biliyorum, şimdi bir suç işleyeceğim. Delikanlı bir Prometeus çıksa, “Aşı-leaks” gibi, ne var ne yok, keşfedilen her bilgiyi ortaya dökse.
İnsanlık yakın tarihte gördüğümüz en büyük belayla baş etmeye çalışıyor: Korona.
Dünya savaşlarından beri böyle büyük felaket yaşamamıştık.
Yerkürenin şu anda en kudretli ülkesi ABD, Vietnam bozgununda 60 bin kayıp verdi, koronada 500 bin.
Oradan hesaplayın.
Dünya ekonomisi küçüldü, küçülüyor.
Anlı şanlı havayolu şirketleri, turizm zincirleri, sigorta-sağlık sistemleri battı; batmanın eşiğinde.
Gezegenin her yerinde bir küçük soluk için çırpınıyor insanlar yoğun bakımlarda.
Başuçlarında nöbetlerdir uyumayan hemşireler, doktorlar, hastabakıcılar...
Nasıl uyusunlar?
Boğulmak ne demek, nefesinizi tutmaya çalışsanıza bir dakikacığına.
Allah korusun
Sevdiğinizin, annenizin, (Allah korusun) çocuğunuzun, arkadaşınızın, komşunuzun kafasına poşet geçirildiğini düşünsenize...
Salgına yakalanmadım ama benim babam KOAH hastası.
Oradan yakalıyor beni bu empati.
Biliyorum, şimdi bir suç işleyeceğim.
Şimdi okuyacaklarınız en hafif haliyle “suça teşvik”.
Cezam neyse de razıyım.
Ama söz konusu sevdiklerinizin “nefesi” ise gözünüz ne hukuk görüyor, ne telif hakkı, ne başka bir şey.
O anda her şey mübah.
Madem bu melanetin ilacı var, aşısı var, koruyor, kurtarabiliyor...
Neden insanların ölmesine izin veriyoruz?
Ya o nefesi alamayan siz olsaydınız?
Bazı ülkelerin elinde aşı formülü var.
Kimi zengin ülkeler nüfuslarının iki-üç katı sipariş verip stoklamış.
Yapılan üretim, salgın karşısında yetersiz kalıyor.
Ülkeler birbirine giriyor, yolda birbirinin gemilerini çevirip el koyuyor.
Ama sıra fakirlere gelene kadar kim bilir kaç kişi daha (bulursa) hastane yatağında boğulacak.
Günümüzden bir Prometeus,
Coca Cola’nın marka haklarından bahsetmiyoruz ki. Söz konusu olan yüzbinlerin hayatı.
Ne olur yani bu formüller açıklansa?
Her toplumun bilim insanları benzerini yapıp halkına sunsa?
Rusya’da, Çin’de, Almanya’da, ABD’de aşı geliştiren firmalar var. Oradan bir doktor, bir profesör çıkıp aşının nasıl üretileceğini internete koysa mesela.
Hatırlarsınız, devlet yazışmalarını ifşa eden “Wikileaks”i yaşamıştık kısa süre evvel. Kadın ya da erkek, keşke delikanlı bir Prometeus çıksa, “Aşı-leaks” gibi, ne var ne yok, keşfedilen her bilgiyi ortaya dökse.
Biri ateşi bulmuş, öbürü tekerleği...
Hangisi, hangi millete, hangi şirkete ait?
Bunların marka hakkı mı olur?
Hepsi bütün insanlığın ortak malı. Aşı hakkında Cumhurbaşkanı da benzer bir çıkış yapmıştı.
Almak, faydalanmak mülkiyet haklarına tecavüz ya da “yağma” sayılmaz bence. Yeryüzünde doğan her bireyin “oksijen kadar doğal hakkı”. Salgına karşı bizim ülkemizde de çalışmalar var.
Olur da akademisyenlerimiz etkili bir formül geliştirirler...
Ve eğer bunu diğer dünya halklarıyla paylaşmazlarsa...
Ben nefes alamadıktan sonra...
Kendi kıyametim başladı demek, o halde yıkılsın bütün sistem.