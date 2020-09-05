Arnavutköy’ün yeni mahalle pub’ı

Müşterisi, bir alt paraleldeki anacaddenin aksine semte dışarıdan gelenler değil yerlisi. Weber’s, ‘dışarlıklı curcunası’ndan hoşlanmayan ahalinin, biraz içerideki korunaklı mekânı.
Şehrin gözde sosyalleşme semti Arnavutköy’de tipik bir sohbahar akşamı... Angelo Grande, Any gibi gözde mekânların kalabalığı kaldırımlara taşmış; sevilmekten, şımartılmaktan usanan kediler bile sürtünecek insan seçer kıvamda.
Ağızlarda maskeler olmasa kim der ki sene 2020... İstanbul... Pandemi var...
Ama benim Arnavutköy-Bebek Caddesi’ndeki kalabalıkla işim yok. Bir üst paralele çıkıp Akbank’ın yanında yeni açılan Weber’s’te kokoreç tadacağım. Niye kokoreç? Çünkü özel. Manisa’daki bir sanayi sitesinden binbir güçlükle özel olarak getirtiliyor. Niye Manisa? Niye sanayi sitesi? Çünkü mekânın sahibi genç çift bir kere orada yemiş, bayılmışlar; ne yapıp edip ustayı o kokoreci İstanbul’a yollamaya ikna etmişler.
Şimdi Weber’s’te mini lavaşların arasında servis ediyorlar. Ekşi maya ekmek, zahterli humus ve karemelize soğanla... Mekânın sahibesi Cansu Hanım “Onun ayrı müdavimleri var” diyor. Mesela pazar günleri öğle saatlerinde gelen, bir önceki geceden kalma, güneş gözlüklü, kapüşonlu ‘hangover’lar.
Ucuz mu? Hiç değil. Porsiyonu 63 lira. Ama bir kere seveni vazgeçemiyor işte. Zaten mekânın müşterisi, bir alttaki anacaddenin aksine Arnavutköy’e dışarıdan gelenler değil, yerlisi. ‘Dışarlıklı curcunası’ndan hoşlanmayan semt sakinlerinin içeride kalmış, korunaklı mahalle pub’ı Weber’s.
Müzik var mıydı? Evet. Ne çalıyordu? Bilmem...
Bar demişken... Bloody Weber adında bir kokteyl yapıyorlar. Közlenmiş domates suyundan... İçinde parça kırmızıbiberler var.
Klasik ‘Bloody Mary’yi düşünün, onun isotlu Urfa versiyonu gibi. İster alkollü ister alkolsüz hazırlatın, gözlerden ateş çıkması garanti.
Meraklısı için ilginç de bir şarap kavı var. Örneğin, Azerbaycan’ın son yıllardaki gururu Savalan bölgesinin çeşitleri... Bunlar dışında menüye hızlıca göz atarsak: Burger’ler 40-55, tacos ve nochos’lar 38-55, bonfile ve poşe somon gibi ana yemekler 60-95 lira. Weber’s’te ‘müdavim mekânı’ ortamını en iyi tanımlayan şeylerden biri de müzik. Müzik var mıydı? Evet. Ama “Ne çalıyordu?” diye sorarsanız, yeminle hatırlamıyorum.
Funk, soul, chill out gibi bir şeyler ama ‘varla yok arası’, öyle tatlış, öyle kendini hissettirmeyen, öyle muhabbetin altına meze olacak şekilde.
90 TL:
Bugün İzmir Bornova Âşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda, Şanışer, Sokrat st, Contra, Zen-G, Tahribad-ı İsyan gibi isim ve grupların sahne alacağı ‘Future Gangz Hiphop Fest’e giriş ücreti.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?
Deniz Seki Yalova Terma City’de, Mabel Matiz Harbiye Açıkhava’da, Cem Adrian Konya Selçuklu Açıkhava’da, Yaşlı Amca Kadıköy Dorock XL’da, Yıldız Tilbe Antalya Açıkhava’da, Anjelika Akbar Muğla Bodrum Kalesi’nde...Deniz Seki
BİR ÖNERİ
Tecrübeli ve duyarlı
Bodrum, Yalıkavak’ta denizin hemen yanı başında. Sait’in eski yerinde, çalışanları tarafından açılan Eskiyer; taze ve lezzetli mezeleri, balık pişirme tekniği ve tecrübeli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Fiyat-kalite konusundaki duyarlılığı sayesinde de Bodrum’un müdavimlerini oluşturmuş balık restoranlarından biri oldu. İki incili...
Yalıkavak Mah. Çökertme Cad. Geriş Altı Mevkisi. No: 54 Bodrum/Muğla
(0252) 313 60 53
Arnavutköy’ün yeni mahalle pub’ı
Müşterisi, bir alt paraleldeki anacaddenin aksine semte dışarıdan gelenler değil yerlisi. Weber’s, ‘dışarlıklı curcunası’ndan hoşlanmayan ahalinin, biraz içerideki korunaklı mekânı.
Şehrin gözde sosyalleşme semti Arnavutköy’de tipik bir sohbahar akşamı... Angelo Grande, Any gibi gözde mekânların kalabalığı kaldırımlara taşmış; sevilmekten, şımartılmaktan usanan kediler bile sürtünecek insan seçer kıvamda.
Ağızlarda maskeler olmasa kim der ki sene 2020... İstanbul... Pandemi var...
Ama benim Arnavutköy-Bebek Caddesi’ndeki kalabalıkla işim yok. Bir üst paralele çıkıp Akbank’ın yanında yeni açılan Weber’s’te kokoreç tadacağım. Niye kokoreç? Çünkü özel. Manisa’daki bir sanayi sitesinden binbir güçlükle özel olarak getirtiliyor. Niye Manisa? Niye sanayi sitesi? Çünkü mekânın sahibi genç çift bir kere orada yemiş, bayılmışlar; ne yapıp edip ustayı o kokoreci İstanbul’a yollamaya ikna etmişler.
Şimdi Weber’s’te mini lavaşların arasında servis ediyorlar. Ekşi maya ekmek, zahterli humus ve karemelize soğanla... Mekânın sahibesi Cansu Hanım “Onun ayrı müdavimleri var” diyor. Mesela pazar günleri öğle saatlerinde gelen, bir önceki geceden kalma, güneş gözlüklü, kapüşonlu ‘hangover’lar.
Ucuz mu? Hiç değil. Porsiyonu 63 lira. Ama bir kere seveni vazgeçemiyor işte. Zaten mekânın müşterisi, bir alttaki anacaddenin aksine Arnavutköy’e dışarıdan gelenler değil, yerlisi. ‘Dışarlıklı curcunası’ndan hoşlanmayan semt sakinlerinin içeride kalmış, korunaklı mahalle pub’ı Weber’s.
Müzik var mıydı? Evet. Ne çalıyordu? Bilmem...
Bar demişken... Bloody Weber adında bir kokteyl yapıyorlar. Közlenmiş domates suyundan... İçinde parça kırmızıbiberler var.
Klasik ‘Bloody Mary’yi düşünün, onun isotlu Urfa versiyonu gibi. İster alkollü ister alkolsüz hazırlatın, gözlerden ateş çıkması garanti.
Meraklısı için ilginç de bir şarap kavı var. Örneğin, Azerbaycan’ın son yıllardaki gururu Savalan bölgesinin çeşitleri... Bunlar dışında menüye hızlıca göz atarsak: Burger’ler 40-55, tacos ve nochos’lar 38-55, bonfile ve poşe somon gibi ana yemekler 60-95 lira. Weber’s’te ‘müdavim mekânı’ ortamını en iyi tanımlayan şeylerden biri de müzik. Müzik var mıydı? Evet. Ama “Ne çalıyordu?” diye sorarsanız, yeminle hatırlamıyorum.
Funk, soul, chill out gibi bir şeyler ama ‘varla yok arası’, öyle tatlış, öyle kendini hissettirmeyen, öyle muhabbetin altına meze olacak şekilde.
90 TL:
Bugün İzmir Bornova Âşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda, Şanışer, Sokrat st, Contra, Zen-G, Tahribad-ı İsyan gibi isim ve grupların sahne alacağı ‘Future Gangz Hiphop Fest’e giriş ücreti.
CUMARTESİ ATEŞİ
Bu akşam sen neredesin?
Deniz Seki Yalova Terma City’de, Mabel Matiz Harbiye Açıkhava’da, Cem Adrian Konya Selçuklu Açıkhava’da, Yaşlı Amca Kadıköy Dorock XL’da, Yıldız Tilbe Antalya Açıkhava’da, Anjelika Akbar Muğla Bodrum Kalesi’nde...Deniz Seki
BİR ÖNERİ
Tecrübeli ve duyarlı
Bodrum, Yalıkavak’ta denizin hemen yanı başında. Sait’in eski yerinde, çalışanları tarafından açılan Eskiyer; taze ve lezzetli mezeleri, balık pişirme tekniği ve tecrübeli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Fiyat-kalite konusundaki duyarlılığı sayesinde de Bodrum’un müdavimlerini oluşturmuş balık restoranlarından biri oldu. İki incili...
Yalıkavak Mah. Çökertme Cad. Geriş Altı Mevkisi. No: 54 Bodrum/Muğla
(0252) 313 60 53