Arkası yarın

Ajda umduğunu bulabilecek miydi? Cem’le Serenay nerede hata etmişti? Gülben, Mustafa’nın nikâh şahidi olacak mıydı?
◊ Ajda Pekkan, Arapça şarkı avına çıkmış.
Kendisine bu konuda Aykut Gürel destek oluyormuş. Anladığım, “Dertlerim Sarmış Beni” tadında bir iş geliyor. Hadi bir öneri de benden gelsin: Lübnan’ın Ajda’sı Najwa Karam’dan “Khallini Shoufak”...
◊ Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya gizlice gittikleri Atina’da sobelenmiş.
Hem de iki kere. İlahi Cem! Seni uyanık sanırdık. İnsan gözden uzak uzak olmak için Atina’ya gider mi? Bir ton Türk yerleştiği ve ziyaret için gittiği gibi, Cem de Serenay da Yunanlılar tarafından tanınan, takip edilen figürler. El ele tutuşup İstiklal’de yürüselerdi daha az dikkat çekerlerdi.
◊ Gülben Ergen, Burcu Esmersoy’a fena giydirmiş.
Eski eşi Berk Suyabatmaz ve sevgilisi Berrak Tüzünataç için “Evlenirlerse düğünlerine giderim” açıklaması yapan Esmersoy’a karşılık şöyle yerinde/izanında konuşmuş:
“Mustafa (Erdoğan) çocuklarımın babası. Evlenirse smokinlerini giydirip düğününe yollarım. Ben de evden en samimi dileklerimi gönderirim.” Budur. “Rahatım, takmıyorum” mesajı vermek için ille de eski eşinin nikâh şahidi olmaya gerek yok. Ümit Besen misin kardeşim?
Kral dairesinde pijamalı Oscar partisi
Oscar’ları nerede seyrettiniz? Saati geç olduğu için muhtemelen evinizde, kanepede... Hatta belki üzerinizde pijamanız vardı. Hah, benim de geleceğim nokta o: Pijama konseptli Oscar partisi. Aralarında tiyatro oyuncularının da olduğu 20 kişilik özel bir grup pazar akşamki törenleri Mecidiyeköy’deki Fairmont Quasar otelinin kral dairesinde birlikte izledi. Katılanlar, Bestyle dergisinin sponsorluğundaki geceye telefonlarına düşen sesli mesajla davet edildi. Yemek, içki ve müzikler gibi pijamalar da hazır edilmişti. Pijamasını geçiren dev ekrandan törenleri seyre daldı. Program bitince de sabaha kadar pijamayla dans edildi.
Bundan 19 yıl önce Van’a gönderildi biz daha yeni bulduk
Yıldız tozu gibi bir şey bu. Doğarken içinize konuluyor, dünyanın herhangi bir yerine yollanıyorsunuz. Yedi buçuk milyar nüfus arasında bulup çıkarmak insanlara kalıyor. Onlardan biri 19 yıl önce Van’ın Özalp ilçesine düşmüş. Ama kendisi de bilmiyor. Tek göz odada büyümüş 10 çocuklu bir ailenin altıncısı. İnşaat işçisi...
Sesi güzel. Öyle böyle değil, duyan kayıtsız kalamıyor, dinlediğinizde bayram oluyor.
İnşaatın mimarı, Kürtçe şarkı söylerken çekip internete koyuyor.
Zülfü Livaneli denk gelip peşine düşüyor. Sosyal medyadan çocuğu aramaya başlıyor.
Ondan gören Mahsun Kırmızıgül, “Bulunursa aranjörlüğünü de ben yapacağım” diyor.
Bulundu. Adı Murat Akbaşlı. Artık Livaneli’nin konserlerine çıkacak.
Baktım, en yakın konser 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da. Murat’ı o konsere yetiştirebilecekler mi bilmiyorum ama...
Mucizelere inanınız, inandırınız.
Arkası yarın
Ajda umduğunu bulabilecek miydi? Cem’le Serenay nerede hata etmişti? Gülben, Mustafa’nın nikâh şahidi olacak mıydı?
◊ Ajda Pekkan, Arapça şarkı avına çıkmış.
Kendisine bu konuda Aykut Gürel destek oluyormuş. Anladığım, “Dertlerim Sarmış Beni” tadında bir iş geliyor. Hadi bir öneri de benden gelsin: Lübnan’ın Ajda’sı Najwa Karam’dan “Khallini Shoufak”...
◊ Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya gizlice gittikleri Atina’da sobelenmiş.
Hem de iki kere. İlahi Cem! Seni uyanık sanırdık. İnsan gözden uzak uzak olmak için Atina’ya gider mi? Bir ton Türk yerleştiği ve ziyaret için gittiği gibi, Cem de Serenay da Yunanlılar tarafından tanınan, takip edilen figürler. El ele tutuşup İstiklal’de yürüselerdi daha az dikkat çekerlerdi.
◊ Gülben Ergen, Burcu Esmersoy’a fena giydirmiş.
Eski eşi Berk Suyabatmaz ve sevgilisi Berrak Tüzünataç için “Evlenirlerse düğünlerine giderim” açıklaması yapan Esmersoy’a karşılık şöyle yerinde/izanında konuşmuş:
“Mustafa (Erdoğan) çocuklarımın babası. Evlenirse smokinlerini giydirip düğününe yollarım. Ben de evden en samimi dileklerimi gönderirim.” Budur. “Rahatım, takmıyorum” mesajı vermek için ille de eski eşinin nikâh şahidi olmaya gerek yok. Ümit Besen misin kardeşim?
Kral dairesinde pijamalı Oscar partisi
Oscar’ları nerede seyrettiniz? Saati geç olduğu için muhtemelen evinizde, kanepede... Hatta belki üzerinizde pijamanız vardı. Hah, benim de geleceğim nokta o: Pijama konseptli Oscar partisi. Aralarında tiyatro oyuncularının da olduğu 20 kişilik özel bir grup pazar akşamki törenleri Mecidiyeköy’deki Fairmont Quasar otelinin kral dairesinde birlikte izledi. Katılanlar, Bestyle dergisinin sponsorluğundaki geceye telefonlarına düşen sesli mesajla davet edildi. Yemek, içki ve müzikler gibi pijamalar da hazır edilmişti. Pijamasını geçiren dev ekrandan törenleri seyre daldı. Program bitince de sabaha kadar pijamayla dans edildi.
Bundan 19 yıl önce Van’a gönderildi biz daha yeni bulduk
Yıldız tozu gibi bir şey bu. Doğarken içinize konuluyor, dünyanın herhangi bir yerine yollanıyorsunuz. Yedi buçuk milyar nüfus arasında bulup çıkarmak insanlara kalıyor. Onlardan biri 19 yıl önce Van’ın Özalp ilçesine düşmüş. Ama kendisi de bilmiyor. Tek göz odada büyümüş 10 çocuklu bir ailenin altıncısı. İnşaat işçisi...
Sesi güzel. Öyle böyle değil, duyan kayıtsız kalamıyor, dinlediğinizde bayram oluyor.
İnşaatın mimarı, Kürtçe şarkı söylerken çekip internete koyuyor.
Zülfü Livaneli denk gelip peşine düşüyor. Sosyal medyadan çocuğu aramaya başlıyor.
Ondan gören Mahsun Kırmızıgül, “Bulunursa aranjörlüğünü de ben yapacağım” diyor.
Bulundu. Adı Murat Akbaşlı. Artık Livaneli’nin konserlerine çıkacak.
Baktım, en yakın konser 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da. Murat’ı o konsere yetiştirebilecekler mi bilmiyorum ama...
Mucizelere inanınız, inandırınız.