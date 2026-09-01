Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi?

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Her iki tarafı da tanıdığı için ikilem yaşamış:

“İkisi de dostum. Sonuçta diğer dostuma da sorumluluğum var benim. Söylemedim. İki yetişkin, onlar konuşacak bunu. Onların nasıl konuşacaklarına ben karışamam. Karışma taraftarı değilim...”

Karışılmaz tabii ki.





Elbette iki yetişkin, kendileri konuşacak durumu.

Ama konuşulabilmesi için bile aldatılan tarafın durumu bilmesi gerekir.

“Aldatıldığımı bilsem belki ayrılırdım” diye hesap soracak arkadaşım.

Ben olsam sorardım. Tarafsızlık değil ki bu, suçluyu koruma bence.

“Çocukken sarışındım”ın zirvesi

Kara kaşlı, kara gözlü, çoğunlukla da siyah giyinen oyuncu Ekin Koç, “Kabadayı yıllarımız” diye espri yaparak bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Fotoğrafı görseniz, “Yedi göbek Oslolu ailenin oğlu” dersiniz.

Çocukken daha açık olup sonradan kumrallaşan kişi çok. Ama Ekin Koç oryal kazanına düşmüş gibi.

En çok ergenlikteki geçiş dönemini merak ettim. Birden mi koyulaştı, yoksa parça parça sarı-siyah Alman bayrağı gibi miydi?

Niyet önemli tabii





Photoshop’un cılkını çıkaran Sevim Emre, yorum yapanlara cevaben de “Rabbim cömert davranmış” yazdı.

82 yaşındaki Sevim Emre’yle paylaştığı fotoğraf arasında pek benzerlik yok tabii.

Acaba diyorum... “Gençken böyle olmak isterdim” niyetine mi yapıyorlar bu filtreleri?

Yakışıklılık başa bela

Bir dönemin en yakışıklı erkekleri: Tom Cruise ve Brad Pitt. Hatta Brad Pitt için feminist grupların bile birbirine girmişliği var, o derece yani.

Ama bunca yakışıklılığa, başarıya, şöhrete ve paraya rağmen özel hayatlarında özellikle de babalık konusunda bir türlü dikiş tutturamıyorlar.





64 yaşındaki Tom Cruise yalnızlıkla boğuşuyor.

Üç kere evlendi, eski eşleri mutluluğu buldu ama o hep yalnız.

En son oyuncu Ana de Armas ile birlikteydi, onunla da yürümedi, arkadaş kalmaya karar verdiler.

Cruise eski eşi Katie Holmes’tan olan tek çocuğu Suri’yi de 2012’den beri görmüyor.

Brad Pitt de aynı durumda. Onun şimdilik bir sevgilisi var, mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte.

Ama Angelina Jolie ile evliliğinden olan altı çocuğunun altısı da soyadını değiştirmek için müracaat etti.

Öyle ki yakında kendisinin de Pitt soyadından vazgeçeceği esprileri yapılıyor.