×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
HABERLER Yazarlar Savaş ÖZBEYArkadaşa aldatıldığı söylenmez mi?
Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr
Yazarın Tüm Yazıları

Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi?

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar

Esra Dermancıoğlu’nun programına katılan Kalben, bir arkadaşının aldatıldığını bildiği halde ona söylemediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Her iki tarafı da tanıdığı için ikilem yaşamış:
“İkisi de dostum. Sonuçta diğer dostuma da sorumluluğum var benim. Söylemedim. İki yetişkin, onlar konuşacak bunu. Onların nasıl konuşacaklarına ben karışamam. Karışma taraftarı değilim...”
Karışılmaz tabii ki.

Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi

Elbette iki yetişkin, kendileri konuşacak durumu.
Ama konuşulabilmesi için bile aldatılan tarafın durumu bilmesi gerekir.
“Aldatıldığımı bilsem belki ayrılırdım” diye hesap soracak arkadaşım.
Ben olsam sorardım. Tarafsızlık değil ki bu, suçluyu koruma bence.

“Çocukken sarışındım”ın zirvesi

Kara kaşlı, kara gözlü, çoğunlukla da siyah giyinen oyuncu Ekin Koç, “Kabadayı yıllarımız” diye espri yaparak bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Haberin Devamı

Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi

Fotoğrafı görseniz, “Yedi göbek Oslolu ailenin oğlu” dersiniz.
Çocukken daha açık olup sonradan kumrallaşan kişi çok. Ama Ekin Koç oryal kazanına düşmüş gibi.
En çok ergenlikteki geçiş dönemini merak ettim. Birden mi koyulaştı, yoksa parça parça sarı-siyah Alman bayrağı gibi miydi?

Niyet önemli tabii

Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi

Photoshop’un cılkını çıkaran Sevim Emre, yorum yapanlara cevaben de “Rabbim cömert davranmış” yazdı.
82 yaşındaki Sevim Emre’yle paylaştığı fotoğraf arasında pek benzerlik yok tabii.
Acaba diyorum... “Gençken böyle olmak isterdim” niyetine mi yapıyorlar bu filtreleri?

Yakışıklılık başa bela

Bir dönemin en yakışıklı erkekleri: Tom Cruise ve Brad Pitt. Hatta Brad Pitt için feminist grupların bile birbirine girmişliği var, o derece yani.
Ama bunca yakışıklılığa, başarıya, şöhrete ve paraya rağmen özel hayatlarında özellikle de babalık konusunda bir türlü dikiş tutturamıyorlar.

Arkadaşa aldatıldığı söylenmez mi

64 yaşındaki Tom Cruise yalnızlıkla boğuşuyor.
Üç kere evlendi, eski eşleri mutluluğu buldu ama o hep yalnız.
En son oyuncu Ana de Armas ile birlikteydi, onunla da yürümedi, arkadaş kalmaya karar verdiler.
Cruise eski eşi Katie Holmes’tan olan tek çocuğu Suri’yi de 2012’den beri görmüyor.
Brad Pitt de aynı durumda. Onun şimdilik bir sevgilisi var, mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile birlikte.
Ama Angelina Jolie ile evliliğinden olan altı çocuğunun altısı da soyadını değiştirmek için müracaat etti.
Öyle ki yakında kendisinin de Pitt soyadından vazgeçeceği esprileri yapılıyor.

 

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Siyasi tabloda çok önemli değişiklikler var

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

O halde Müslüman ne yapmalı?

 FUAT BOL
FUAT BOL

‘İşte bizim kamikaze’

 GÖKÇE AYTULU
GÖKÇE AYTULU

3. haftada radara takılanlar!

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

PKK bir hiç uğruna ölen üyelerinin sayısını da saklıyor… 42…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ