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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

Ararsam açma tatlısı

11 Temmuz 2020

Mayhoş bir cheesecake’i andırıyor. İçinde kaymak, tuzsuz Antep peyniri ve fıstık var. İddia o ki bu tatlıyı yiyen erkeklerin telefonlarına cevap vermemek gerekiyor.

Erkeklerin cinsel iktidarına gönderme yapan yiyeceklere bir yenisi daha eklendi: Ararsam açma.

Tipi kazandibine benziyor ama helva gibi sıcak servis ediliyor. İçinde peynir olduğu için cheesecake’i andırıyor ama mayhoş. Tadı hafif ama aslında içinde kaymak ve antepfıstığı var. Antepfıstığının da Rolex’i kabul edilen kuşboku...

“Allah aşkına nereden buldunuz bu ismi” diye soruyorum Mardinli şef Selim Dinler ve işletmeci Serkan Koca’ya. Oğlan çocuğu suçluluğu içinde muzır muzır gülüyorlar: “Yiyenin içinde bir ateşlenme oluyor da ondan...” İddiaları o ki bu tatlıyı yiyen erkeklerin telefonlarına cevap vermemek gerekiyor.

Ararsam açma tatlısıTatlının fiyatı 38 lira, 15 dakika önceden sipariş vermek gerekiyor.

Yer; Harbiye’deki Cabbar Ocakbaşı. Aylardan temmuz, havalardan Basra sıcakları... Kabul ediyorum ki tatlıyı yiyince benim de beynime şöyle bir kan yürüyor. Neyse ki şarjım yok, kimseye musallat olmuyorum.

Cabbar, üç hafta önce faaliyete geçen, Nişantaşı’nın yeni ocakbaşısı. Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un eski mekânı Room&Rumours’ın yerine açıldı.

Ararsam açma tatlısı
Cabbar, Nişantaşı’nda, Valikonağı Caddesi’nın girişinde, Harbiye kavşağında, Askeri Müze’yi geçince hemen sağda.

Ocakbaşı dediğime bakmayın; özel VIP odaları olan, 300 kişilik bir restoran. Asıl numarası bahçesi. Kapıda ateşinizi ölçtürüp bir kat aşağı indiğiniz zaman kendinizi Şişli’de değil de Alaçatı’nın bahçelerinden birinde gibi hissediyorsunuz. Keşke tatlıyı yedikten sonra bir de çıkışta ölçseler ateşleri. Yarımızın koronalı muamelesi göreceğine eminim.

Et bıçağı istemeyin

Mönü tam sevdiğim gibi: İnsanı yormayan, ‘bırak beni kardeşim’ cinsinden. Altı çeşit ara sıcak, dört salata, 13 ana yemek; sen sağ ben selamet. Mezelerden zerdeçal, pazı ve yoğurtla yapılan spesiyal aklınızda olsun. Harbi etoburlara tavsiyem; örgü et. Kuzunun sırtı ve kalça etini örerek yapıyorlar. Yanına et bıçağı istemeyin, bıçağın ‘b’sini duyunca zaten kendini bırakıp dağılıyor tabakta. Onun dışında pofidik ekmekten lahmacuna, çöp şişten Adana’ya her şey olması gerektiği gibi, muntazam. Servisin ‘ip gibi’liğinden ayrıca memnun kalacaksınız. Fiyatlar Nişantaşı ayarında: Salatalar 32-33, ana yemekler 69-85 lira. (0532) 392 10 30

CABBAR SPECIALArarsam açma tatlısı
Adana kebabı kuzu sırtıyla sarmalayan lezzetin altında kavrulmuş nohut ve manda süzme yoğurt var.

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