Kaan Yıldırım’ın açıklamasını... Serdar Ortaç’ın kredisini... Nusret Gökçe’nin tekne sefasını... Hakikaten anlayan beri gelsin.
◊ Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın sosyal medyada anne ve babasını takipten çıkarıp, “Acaba Hadise istenmeyen gelin mi” tartışmasına yol açmasını...
Sonra bir açıklama yapıp bunu, onların özelini korumak için yaptığını söylemesini...
Hesaplarını tanımadıklarına kapatırlardı, olur biterdi. Şimdi herkes isimlerine kadar öğrenmiş oldu.
◊ Serdar Ortaç’ın takipçileriyle yaptığı canlı yayında, içinden geçtiğimiz dönemde maddi zorluk yaşadığını, kredi borçlarını hazirana kadar ertelediğini açıklamasını...
Sonra ev için çektiği kredinin aylık ödemesinin 120 bin lira olduğunu söylemesini...
Hem paran yok hem kaç liralık ev aldın ki aylık ödemesi bile 120 bin lira? Serdar Ortaç’a kayyum lazım.
◊ Bebek’te bankta oturan ve bunu soran TV muhabirine “Sıkıldığım için çıktım” diyen Dilek Turgut isimli genç kıza sonradan kimliği tespit edilip 3 bin lira ceza kesilmesini...
Sonra Nusret Gökçe’nin lüks teknesinde çekilmiş fotoğraflarının medyada boy boy yayınlanmasını...
Anlaşılan Boğaz’ın sadece kara kısmı yasak. Ya da Nusr’et “Veririm 3 bini gezerim” diye düşündü.
Avrupa laboratuvarı
Ne tuhaf değil mi: Şanslı memleketlerden biriyiz ki virüs Türkiye’ye geç geldi; İtalya, İspanya gibi ülkeler salgında bizden iki hafta önden gidiyor.
Böylece onların yaşadıklarını önden görüp sanki elimizin altında bir laboratuvar varmış gibi kendi önlemlerimizi almaya vaktimiz kalıyor.
Ama bu, kıtı kıtına bir şans. Çünkü alınan bir kararın etkisi, hastalığın kuluçka süresi olan 5-7 günde ortaya çıkıyor.
Ondan sonra anlıyorsunuz ki bu önlem yararlı oldu ya da bir işe yaramadı.
Diyelim ki falanca ülke uyguladı, sonuç başarılı.
Bizim uygulamamızın sonucu da bir hafta.
Aradaki süre kıtı kıtına iki hafta.
Artık nasıl “kayırılan ve korunan” bir ülkeysek...
Karantinada hayatıma giren kelimeler
◊ Binge-watch: Bir kişinin bir dizi ya da televizyon programının bütün bölümlerini tek seferde izlemesi.
◊ Filyasyon: Hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına geliyor.
◊ Uno: Hayır, ekmek markası değil. Eğlenceli bir kutu/iskambil oyunu çeşidi. Amerikan piştisi gibi bir şey.
◊ Covidiot: Covid ile İngilizce ‘aptal’ kelimelerinin birleşimi. Kurallara uymayanlar için kullanılıyor.
23 Nisan için heyecanlanıyorum
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda (önümüzdeki perşembe) saat 21.00’de bütün Türkiye’nin balkonlardan, pencerelerden İstiklal Marşı okuması çağrısı var. Şimdiden heyecanlandım.
Keşke bütün televizyon ve radyolar da aynı anda marşa girse. Böylece kimisi önden kimisi arkadan değil, herkes hangi kanal açık olursa olsun, senkronize olarak marşı okuyabilse...
Anlayan beri gelsin...
Kaan Yıldırım’ın açıklamasını... Serdar Ortaç’ın kredisini... Nusret Gökçe’nin tekne sefasını... Hakikaten anlayan beri gelsin.
◊ Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın sosyal medyada anne ve babasını takipten çıkarıp, “Acaba Hadise istenmeyen gelin mi” tartışmasına yol açmasını...
Sonra bir açıklama yapıp bunu, onların özelini korumak için yaptığını söylemesini...
Hesaplarını tanımadıklarına kapatırlardı, olur biterdi. Şimdi herkes isimlerine kadar öğrenmiş oldu.
◊ Serdar Ortaç’ın takipçileriyle yaptığı canlı yayında, içinden geçtiğimiz dönemde maddi zorluk yaşadığını, kredi borçlarını hazirana kadar ertelediğini açıklamasını...
Sonra ev için çektiği kredinin aylık ödemesinin 120 bin lira olduğunu söylemesini...
Hem paran yok hem kaç liralık ev aldın ki aylık ödemesi bile 120 bin lira? Serdar Ortaç’a kayyum lazım.
◊ Bebek’te bankta oturan ve bunu soran TV muhabirine “Sıkıldığım için çıktım” diyen Dilek Turgut isimli genç kıza sonradan kimliği tespit edilip 3 bin lira ceza kesilmesini...
Sonra Nusret Gökçe’nin lüks teknesinde çekilmiş fotoğraflarının medyada boy boy yayınlanmasını...
Anlaşılan Boğaz’ın sadece kara kısmı yasak. Ya da Nusr’et “Veririm 3 bini gezerim” diye düşündü.
Avrupa laboratuvarı
Ne tuhaf değil mi: Şanslı memleketlerden biriyiz ki virüs Türkiye’ye geç geldi; İtalya, İspanya gibi ülkeler salgında bizden iki hafta önden gidiyor.
Böylece onların yaşadıklarını önden görüp sanki elimizin altında bir laboratuvar varmış gibi kendi önlemlerimizi almaya vaktimiz kalıyor.
Ama bu, kıtı kıtına bir şans. Çünkü alınan bir kararın etkisi, hastalığın kuluçka süresi olan 5-7 günde ortaya çıkıyor.
Ondan sonra anlıyorsunuz ki bu önlem yararlı oldu ya da bir işe yaramadı.
Diyelim ki falanca ülke uyguladı, sonuç başarılı.
Bizim uygulamamızın sonucu da bir hafta.
Aradaki süre kıtı kıtına iki hafta.
Artık nasıl “kayırılan ve korunan” bir ülkeysek...
Karantinada hayatıma giren kelimeler
◊ Binge-watch: Bir kişinin bir dizi ya da televizyon programının bütün bölümlerini tek seferde izlemesi.
◊ Filyasyon: Hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına geliyor.
◊ Uno: Hayır, ekmek markası değil. Eğlenceli bir kutu/iskambil oyunu çeşidi. Amerikan piştisi gibi bir şey.
◊ Covidiot: Covid ile İngilizce ‘aptal’ kelimelerinin birleşimi. Kurallara uymayanlar için kullanılıyor.
23 Nisan için heyecanlanıyorum
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda (önümüzdeki perşembe) saat 21.00’de bütün Türkiye’nin balkonlardan, pencerelerden İstiklal Marşı okuması çağrısı var. Şimdiden heyecanlandım.
Keşke bütün televizyon ve radyolar da aynı anda marşa girse. Böylece kimisi önden kimisi arkadan değil, herkes hangi kanal açık olursa olsun, senkronize olarak marşı okuyabilse...