“Ama”sız, “fakat”sız

Oğuzhan Koç’la ilişkisinin Demet Özdemir nedeniyle bittiği söylenen Yağmur Tanrısevsin, şöyle konuşarak hem hiçbir şey söylemedi hem çok şey dedi:
“Bazı ilişkiler bittikten sonra daha önce aldatıldığını öğrenenlere tanık oluyoruz. Aşka emek harcarım. Vicdanen elimden gelen her şeyi yaptığıma inanırsam bende herhangi bir yara oluşmaz.”
Ne demiyor bu paragrafta?
“Benim başıma geldi” demiyor.
“Şu şu şu oldu, aldatıldım” demiyor.
“Sonradan öğrendim” demiyor.
Peki ne diyor?
“Ben elimden geleni yaptım, vicdanım temiz” diyor.
◊ Asker kızı olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, hayata bakış farklılıkları mı?
- Hayata bakış konusunda babamla bir görüş ayrılığımız olmadı. Üç oğlandan sonra gelen kız çocuğu olduğum için malum, disiplin de bana hiç sökmedi.
◊ Müzisyen Şanar Yurdatapan abiniz. Evde kim avantajlı: Büyük kardeş mi, küçük mü?
- Ben küçükken Şanar Abim üniversitede okuyordu. Sadece tatillerde birlikte olabiliyorduk. Eve gelmesini dört gözle beklerdim.
◊ Sahnede hangisi daha keyifli: Oyunculuk mu, başbalerinlik mi?
- İkisi de âşkla yaptığım işler. Tercih etmem imkânsız.
◊ Hangi ödül sizin için daha anlamlı: Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aldığınız en iyi kadın oyuncu ödülü mü, Antalya Film Festivali’nde aldınız mı?
Bilgisayar mühendisi olan dayanamamış, en sonunda sormuş: “Acaba bir kapatıp yeniden mi açsak...”
Aleyna Tilki’ninki de o hesap.
Artık asistan kaprisiyle uğraşamayacağını açıklayıp onun yerine dadı aradığını duyurdu sosyal medyadan.
Bilgisayar mühendisi haklı.
Bazen her şeye en baştan tekrar başlamak iyi fikir olabilir.
Aradığı dadı İngilizce ve Rusça bilmeliymiş.
Sadece İstanbullu olup bu yaz Bodrum’da yazlık açanların sayısı 20’ye yakın: Lucca, Must, Topaz, Galliard, Mânâ, 25 sene sonra ilk kez Papermoon, 27 sene sonra Sunset...
Çeşme bariz geri kaldı, böyle bir hareketlilik yok. ‘Sezonun yenileri-merak edilenleri’ dediğinizde üç-beş yer arasında adı geçenlerden biri Cherie.
Kahvaltıda kahvaltıcı: Taze kruvasanlar. Öğle brasserie: Provensal ızgara enginar. Akşam restoran: Odun ateşinde kaburga. Gece bar: Sakızlı riz au lait. Sabah 10.00’dan 1.00’e kadar kendi içinde bir döngüsü var. Ve kahvaltıda gördüğünüz biriyle ya akşamüzeri ya da gece tekrar karşılaşıyorsunuz.
Pandeminin sosyal hayatımıza kattığı en önemli şeylerden biri de bu bence. Fazla yer değiştirmeden aynı mekânda, aynı insanlarla, aynı personelle birkaç işi birden çözebilmek: Hem ‘happy hour’, hem akşam yemeği hem de bar... Hem kahvaltı mekânı hem gece kulübü şeklinde bütün güne yayılan servisiyle pandemi tipi yeni işletme tarzının bir öncüsü sayılabilir Cherie. Benim işime gelir. Çünkü Çeşme’nin normalde sürekli mekân değiştirmek üzerine kurulu bir düzeni var. Sabah kalk, arabaya bin, koştur koştur meşhur kahvaltıcılardan birine. Dön otele hazırlan, sahil uzak olduğu için yine arabayla sahile. Güneşlendin, yüzdün, ‘happy hour’ için başka ‘beach’e. Dön otele, giyin, balıkçıya... Eğleneceğiniz yer yemekten uzaktaysa, bin tekrar, gece kulübüne... Gün ağarırken o senenin popüler ‘after mekân’ına. Dön otele. Her gün aynı turnike...
Çeşme izlenimlerimin devamı, haftaya...
Çamlık Yolu’ndaki Cherie’de gündüz kahvaltı edilen rahat masalar akşam stantlaşıyor, birkaç küçük neon numarasıyla ortam seksileşiyor. Bu kabuk değiştirmeye paralel olarak DJ performansı yabancıdan Türkçelere dönmeye başlıyor.
KİTLESİ DE REINA KİTLESİ
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Fare benzetmesi çok talihsiz olmuş. İnsanların çocuklarına fare yavrusu der gibi. Sertab’ın çocuğu yok. 56 yaşından sonra da yapacağını zannetmiyorum. Belki de kendisi çocuk yapmadığı için kuramadı bu empatiyi, farkında olmadan çok çocuğu olan aileleri incitti.
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünya, sonsuz kaynakları olmayan, orta büyüklükte bir gezegen. 2 bin yıl önce 300, 1600’lerde 600 milyon olan insan nüfusu, şu anda 8 milyara dayanmış durumda. 2100’de 11 milyarı geçecek. Bu kadar boğaza can mı dayanır?
◊ HAKSIZ ÇÜNKÜ:
Gezegendeki kaynakları hızla yok etmemizin tek nedeni nüfus artışı değil. Aşırı tüketim de bir o kadar önemli. Eskiden insanlar tek bir kıyafetle ömrünü geçirirmiş. Sertab’ın sadece kostüm odasını gözünüzün önüne getirsenize...
◊ HAKLI ÇÜNKÜ:
Dünyanın bazı bölgeleri için ciddi planlamalar gerekiyor. 30 yılda nüfusu en çok artacak 10 ülke arasında Kongo, Bangladeş, Etiyopya gibi kaynakları kıt, halkı fakir ülkeler yer alıyor. Bu toplumlar göç vererek başka coğrafyalar üzerinde de baskı oluşturacaklar.
Valla güzel polemik.
Bana çok acayip geldi.
Öbür yandan da çocuğunun mürüvvetini görmek gibi torun sevmek de her ebeveynin hakkı.
Öyle de evlenmiyor, böyle de.
Bari torun bakalım kafası...
Düşündüm taşındım, şuna karar verdim:
Baba çocuğu nüfusuna aldıktan sonra sorun yok bence.
Aslında bir-iki kere ben de yazmıştım denk geldiğim fahiş fiyatları.
Çeşme’deki bir beach’te 3 sene öncesinin parasıyla 500 liralık pizza falan... Artık elim gitmiyor.
Yazmaktan da duymaktan da fena halde sıkıldım. Kendimi, “zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış” dizisinde figüran gibi hissediyorum.
Oralar, bölüm başına 75 bin lira alan oyuncuların, 50 metrelik yatlarıyla gelen Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların takıldıkları yerler. Gitmezsin, yemezsin olur biter.
Üç tarafı denizlerle çevrili memleket. Yalıkavak Marina’dan, Alaçatı Port’tan başka yer mi yok? Hem de ne âlâları var.
Ama yok ille de “Can Yaman’ın yan şezlonguna uzanıp milkshake höpürdeteceğim”, “Abromoviç’in yatına nazır lahmacun ezeceğim” dersen de bedelini gözden çıkaracaksın tabii.
Hayatta nelerden “beslendiğinle” ilgili bir şey.
◊ Hangisi daha büyük pişmanlık: Çocukken üçüncü kattan atlayıp sakatlanmak mı, “Survivor”da yarışmacıyken fazla mızıklanmak mı?
- Üçüncü kattan atlamak! Doğru şekilde atlarsam hiçbir sorun olmayacağını düşünmüştüm. Yere inene kadar çok heyecan vericiydi. Ama sonuç büyük pişmanlık oldu tabii.
◊ Büyük balık avı turnuvalarına katılıyorsunuz. Hangisi mühim: Şans mı, strateji mi?
- Şans önemli ama o şansı kendin yaratman lazım. İyi futbol oynamak için sahanın güzel olması gibi düşünebilirsin bunu.
◊ 3 Kasım, Akrep burcu... Hangi yönü daha zor: Aşırı sahiplenmecilik mi, zaman zaman bencillik mi?
- Valla bende ikisi de yok. Benim problemim disiplinle. En zor olan yanı bu. Benim için zevk ama etrafımdakiler için tam bir eziyet. (Gülüyor)
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- İkisi de. Yani bir macera-romantik-komedi olurdu. Çünkü her anım öyle geçiyor.
En son, Van’daki bir fırında ekmek hamuruyla futbol oynayan çalışanların görüntüsü düştü ekranlara.
Kahvaltıdan önce izlemeyin, eliniz ekmeğe gitmez. Bir de videoda utanmadan “Ustaya bakın. Şimdi onu ekmek yapıp millete satacak” diyorlar.
Normalde yerde ekmek görsek “nimet”e saygıdan bir kenara kaldıran bir kültürümüz var bizim.
Kısa süre önce süt küvetinde banyo yapan, turşuların üzerinde çıplak ayakla dans edenlerin görüntülerini izlemiştik.
Nasıl bu hale geldik?
Yoksa hep böyleydi de şimdi teknoloji gelişince, cep telefonları ortaya çıkınca mı haberimiz olmaya başladı?
Acaba kameraya çekilmemiş, hiç haberimiz olmayan başka şeyler de var mı?
Üstünde tişörtü olan sayısı, olmayandan daha az. Şort üstü bikinililer, mini üstü büstiyerliler, yelekliler, dövmeliler, dövmesizler, Cihangirliler, Cihangir’e parası yetmeyen Kadıköylü, Beşiktaşlı genç beyaz yakalılar, ekspatlar, fenomenler, DJ’ler, modeller, LGBTİ bireyler, ‘cool’ çocuklar, onlardan daha ‘cool’ kızlar, mısırcılar... Ve nereden duyup öğrenmişlerse turistler...
Panayır yeri gibi. “Bu insanlar nereden gelmiş, İstanbul’da mı yaşıyorlar” diyeceğiniz bir profil. Bir ara Şokopop’u da (Ekim Acun) gördüm sanki.
Yok yok, plaj değil, sokak arası burası. Beyoğlu’nun göbeğinde Hayriye Caddesi.
Fotoğraf: Uygar Taylan
Galatasaray Lisesi’ni bildiniz, işte onun İstiklâl yüzü değil, tam arka tarafı. Hani otopark vardır ya lisenin bittiği yüksek duvarlar, tam orası. Fransız Sokağı’nın girişi.
Saat 15.00 gibi insanlar toplaşmaya, lisenin yanından inen merdivenlerde sanki amfitiyatro gibi yerlerini almaya başlıyorlar. Saat 19.00 olduğunda artık göz alabildiğine insan...
Burası eskiden sakin bir yerdi. Kaburgadan hamburger yapan üç-beş masalı Markus Tavern vardı. Hemen yanında botanik-kafe Müz. Pek de iş yapmazlardı. Şimdi bırakın mekânlarda, ayakta bile yer bulmak imkânsız.
ARABAYLA GEÇMEYİN
Babamın işi gereği ilkokula Karamürsel’de başladım. Öğretmenim Sabahat Karanlık’a bayılıyordum. Soyadıyla tezat, öyle aydın bir kadındı ki.
Kendimi ona beğendirmek için yanıp tutuşuyordum.
Daha okulun ilk ayı mı ne...
Bir gün “Öğretmenim ben okumayı söktüm” dedim ona. “Aferin benim güzel çocuğum, yarın birlikte okuyalım, bir bakalım” dedi.
Eve gittim, sevinçten uçuyorum: “Anne, anne ‘örtmen’ beni yarın okutacak!”
“İyi de sen okumayı bilmiyorsun ki” dedi annem.
Dünyam başıma yıkıldı. Nasıl bilmiyorum ya? A, yanına B gelirse AB işte...
◊ Mesela-1:
Madem Meedo dolandırıcıydı, Şeyma’nın garajda gösterdiği o lüks arabalar kimindi? Peki ya Şeyma’ya doğum gününde hediye ettiği ultra lüks cip?
Meedo’nun daha önce iki kere çalıntı Ferrari’yle yakalandığı söyleniyor. Belki de onlar da çalıntı...
◊ Mesela-2:
Maldivler’de birlikte tatil yaptılar. Meedo bir adadan diğerine geçerken özel uçak bulamadığı için güya tarifeli uçak kapattı.
Bu tatilin uçağının parasını kim verdi? Meedo tarifeli uçağı milleriyle mi kapattı?
Belki tanıdıkları vardı, belki de gözünü boyayıp o masrafları Şeyma’ya ödetti.
Demet Akalın’ın “Bi Daha Bi Daha”sı aslında tam anlamıyla “bi daha”. Sanki daha önce dinlemişsiniz gibi, “Ben bu şarkıyı bir yerden biliyorum ama” deyip her bölümünü başka bir şarkıya benzetiyorsunuz.
Yormayan bir şarkı.
Bilmiyorsanız bile hatmetmeye, ilk defa dinleseniz bile bir sonraki sözü tahmin etmeye mütevazı bir zekâ kâfi.
Bakınız: Çektim o fişini, yırttım afişini...
Sloganı da var. Ezberleyiniz: Seviyorum yine / Ama başşşka birini...
Beach’te, barda, kulüpte bağıra bağıra söyleyebilirsiniz.
“Şarkıyı bilmiyorum, nasıl söyleyeyim” diye korkmayın sakın.
Dedik ya, siz bir başlayın “Düştün aşk yine bende karanlığa” diye...
◊ 16 Eylül, Başak burcu... Nesi daha zor: Aşırı detaycılık mı, zaman zaman kıskançlık mı?
- Kıskanç hiç değilimdir. Ama aşırı detaycılığımla karşımdakine kök söktürürüm. Bilen bilir.
◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Romantik-komedi görünümlü macera olurdu. Aksiyonu bol biriyim, tüm türler çorba olurdu benim filmimde.
◊ İkisini de yaptınız. Tiyatro mu, bale mi?
- Bale benim ilk gözağrım.
◊ Hangi ekip daha şamatalıydı: “Yedi Kocalı Hürmüz” mü, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” mı?
Ata Demirer Bozcaada açıklarından müsilaj görüntüleri paylaşınca “Marmara’daki deniz salyası Ege’ye de iner mi?” diye yazmıştım, 15 gün önce.
Ohoo... Yunan adalarına vardı bile.
Belli ki koşulları uygun bulduğu sürece kuzeyde Karadeniz’e doğru ve güneyde ilerlemeye devam edecek. Bu sadece bir çevre problemi değil, aynı zamanda çok ciddi bir turizm sorunu.
Güneyde henüz Marmara’daki gibi bir panik yok. Erdek ve civarında olduğu gibi insanlar ev kiralamaktan, plaja-otele gitmekten vazgeçmedi.
Tabii henüz...
Ama bu iş böyle devam ederse başımız ağrıyacak gibi.Gurur duyduğumuz Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş sahillerinden benzer görüntüler geldiğini düşünsenize...
Gölköy’deki Reana Beach bu sene serviste biraz ‘yaz başı şaşkınlığı’ yaşıyor ama hallolur bir-iki haftaya. Onun dışında yemekleri, müziği, dekoru oturmuş bir müessese. Her yeri, yerleri bile beyaza boyamışlar, palmiyeler falan adalardaki butik Yunan beach’lerini andırıyor. Restoran bahçe kısmında. Güzel bahçesi gibi kocaman da bir iskelesi var. Nedense iskeleye yiyecek servisi yapmıyorlar. Halbuki denizden mis gibi rüzgâr alıyor.
Göltürkbükü’ndeki diğer meşhur yerlerin bir tık altında fiyatlar... Üç kişi 500 lira hesap ödedik ama çok abarttığımız için: Kocaman bir ara sıcak tabağı, köfteler, mezeler üzerine kokteyller, çaylar, kahveler... Deniz ne sıcak ne soğuk. Ama “Suya ille de kumdan gireceğim” diyenlerdenseniz çok sevmeyebilirsiniz.
TENCERE-KAPAK OLDU
Müşteriler çoğunlukla genç ve orta yaşlı insanlar. Çocuk çok az. Eğer giderseniz, iskelede sürekli neşeli kahkahalar atan, sarışın bir hanımla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Kendisi mekânın her günkü müdavimlerinden Vildan Karamahmutoğlu. Eski Kolombiya Fahri Büyükelçimiz.
Denk gelirseniz, mutlaka bir “Merhaba” deyip tanışın, Kolombiya gibi mafyöz bir ülkeye kızıyla bir başına gidiş maceralarını dinleyin.
Reana zaten geçen yıldan da cepte vardı. Bu sene burayı günlük bir paket program haline getirense hemen yandaki Faros Otel’in sahiline Karaköy’ün meşhur meyhanesi Mânâ’nın açılması oldu. Mânâcılar burayı saat 18.00’den sonra devralıyor. Yani tam Reana ufak ufak akşam moduna geçerken... Birinden kalkan, sahilde çok kısa bir yürüyüşten sonra diğerindeki masada yerini almış oluyor. Güneş soldaki yüksek dağın arkasında erken kaybolduğu için o saatte de gitseniz, gözünüzü almıyor. Sonra gelsin pastırma turşusu, tarama, lakerda, acılı ve fıstıklı mutabbel (menüye bakıyorum, soğuklar 20-58 lira)... Ot kavurma, bamya kızartma, ahtapot tandır, kalamar tava (sıcaklar 36-86 lira)... Hâlâ yeriniz kaldıysa: Levrek ızgara, dana antrikot, kuzu pirzola (62-90 lira)... Bu yazın Göltürkbükü ortalamasına göre makul. Yazlık mekânda 30 çeşitlik de rakı kavı oluşturmuşlar.
Bu lezzetlerin İstanbul’daki meraklıları arasında Ayşegül Dinçkök, İlber Ortaylı, Birce Akalay, Mehmet Turgut, Ozan Doğulu gibi isimler var. Mânâ’nın Bodrum’da şubesi açılınca buraya da gitmeye başladılar. Şimdilik muhabbet saat 9 dedi mi bitiyor. Gözler heyecanla normalleşmenin yeniden başlayacağı 1 Temmuz ve sonrasında...
Sağlık Bakanlığı, rekor kıran aşılama hızının daha da artması için ünlülerle bir kampanya başlattı.
Cem Yılmaz, Şener Şen, Ezgi Mola gibi halkın itibar ettiği isimler destek veriyor, çektikleri videolarla halkı aşılanmaya davet ediyorlar.
Dünyanın başka yerlerinde de görülen bir uygulama.
Şimdiye kadar da hep yapılagelmiş. Mesela Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın televizyonda yayımlanan aşı kampanyalarını hatırlar mısınız: “Çocuk? Çocuğa aşı olmaz. Aşı zeytine olur, zeytine...”
Fakat nasıl becerdiysek, aşı kampanyasında oynayan sanatçılar üzerinden yine kamplaştık.
Cem Yılmaz’ın kampanya videosuna denk gelmişsinizdir sosyal medyada.
Zaten gündemler arasında en üst sıralarda.
Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi, koronaya karşı beş aşı geliştirdiklerini, bunlar arasında “Abdala”nın yüzde 92 etkili olduğunu açıkladı.
Hiç şüphe etmedim.
Çünkü imkânsızlık içindeki bu küçük ülke sağlık konusunda benim diyenlerden ileride.
Hatta kanserden kaybettiğimiz bir müzisyen arkadaşımız için (artık son ümit) onların geliştirdiği kanser iğnelerinden getirtmeye uğraştığımızı hatırlıyorum.
Aşı konusunda Ruslarla işbirliği yapıyoruz ya...
Mesela keşke Küba’yla da daha ileri seviyede yapsak.
Şu yüzden söylüyorum:
Bize nasıl desem... Sempatiyle bakan nadir toplumlardan Kübalılar. Bizzat şahit oldum.
TRT, Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılmasıyla ilgili görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Genel Müdür İbrahim Eren, “Avrupa Yayın Birliği’nin yeni başdanışmanı Martin Österdahl ile bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” diyor.
Bu gelişmenin ardından “Katılırsak Eurovision’a kim gitmeli?” tartışması yeniden harlandı.
Her kafadan farklı gerekçelerle, farklı sesler çıkıyor.
Bu da güzel bir şey aslında.
İnsanların bu yarışmayı önemsediği, sahiplendiği, kafa yorduğu anlamına geliyor. Türkiye, yarışmaya ilk kez 1975’te Semiha Yankı’nın “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla, en son 2012’de Can Bonomo’nun “Love Me Back” şarkısıyla katılmıştı.
2013’te yarışmadan çekilme gerekçemiz puanlama sisteminin adil olmayışıydı.
Protestomuzda mutlaka haklıyız.
“Ama”sız, “fakat”sız
Gülşen’in giydiği transparan pantolon sadece tartışmaya değil, bir ilke de neden oldu, iki rakibesi çıkıp destek verdi meslektaşına. Keşke devamı da gelse...
Alaçatı’da sahne alan Gülşen’in giydiği transparan pantolon, 2021 yazı denince artık akla gelecek ikon parçalardan.
Pantolondan ziyade kalın telli bir külotlu çorap gibi.
Ben “Çok iyi taşımış“ diyenlerin tarafındayım.
Fakat sosyal medyada çok tartışılması bir yana, bir ilke de neden oldu bu seçim.
Gülşen’in bir rakibi Hande Yener çıktı “ama”sız, “fakat”sız destek oldu meslektaşına:
“Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil.”
Gerçi onun üstünde de gayet tasarruflu bir kıyafet vardı.
Yine de bir sürü “ama” sıralayabilirdi:
“Ama her şeyin bir yeri var tabii” diyebilirdi...
Ama beach başka, mekân başka diyebilirdi...
Demedi.
O demeye kalmadan Gülben Ergen başladı tezahürata:
“Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleriyle de konuşulurlar.
Gülşen’in cesur ve ‘herkese yakışması aşırı zor olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez.
Yürrü be Gülşen!”
Keşke devamı gelse: Demet Akalın, Hadise...
Büyük göçe katılacak mısınız?
Bu büyük göç her sene değil, 3-5 yılda önemli bir tatil, bir önceki ve bir sonraki hafta sonuna köprü kurulabileceği zaman gerçekleşiyor.
Zaten hükümet birleştirmese bile çoğu çalışan o köprü günlerini izin olarak kullanıyor, bazı özel şirketler de kendiliklerinden tatil ilan ediyor.
O zamanın nüfuslarıyla “kavimler göçü”...
Yoldan çoluğu çocuğu çekin.
Turizm Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’ın verilerine göre 10 milyon kadar insan...
Ağırlıkla güney ve batı yönlerinde...
Yazlıklara, akrabalara, beldelere, ilçelere, şehirlere doğru göç edecek.
Sonra bir hafta içinde de “büyük geri dönüş” başlayacak.
Ne Susurluk’ta ayran ne de Milas’ta köfte, arkada kalana hiçbir şey bırakmadan...
O yüzden bayramda ne kara, ne deniz ne de havayolu seviyorum, gittiğim yerin tadını çıkaramıyorum.
Denk getirebiliyorsam kentte kalmayı, yapacaksam şehirde içi bir aktiviteyi tercih ediyorum.
Şehirlerin en güzel oldukları zamanlar da bayramlar.
Her yer, bütün yollar bomboş, insanlar bile daha sakin, daha saygılı.
Her bayramı metropolden kaçma fırsatı görenler şunu atlıyor: Tatili her zaman yapabilirsiniz ama işte bunu kaçırıyorsunuz.
ŞOPLU MAARİF TAKVİMİ
Ünlülerin hiç mi suçu yok?
Güzellik dayatması diye bir şey var. Hem de uzun zamandır.
Aklı başında birçok kadın tanıdığım, markaların sıfır beden mankenlerle, çekimlerle olmayan bir güzellik anlayışının kendilerine dayatılmasına isyan ediyor.
“Bir nevi baskı var, herkesi aynı şey olmaya” zorluyorlar diyorlar.
Ama markalar kadar, sevdiğimiz ünlüler de bunu yapmıyor mu?
Ajda Pekkan’ın bütün fotoğraflarında 25 yaşında görünmesi de benzer bir baskı unsuru değil mi?
Yaşlılık utanılacak, saklanılacak bir şey değil ki...
Sadece Ajda Pekkan değil ki, Hülya Avşar, Seda Sayan, hemen hepsi...
Türlü müdahale, botoks, dolgu, filtre, fotoşop ile sabahtan akşama kadar “hep genç kal, fit ol, bizim gibi ol” mesajı vermiyorlar mı? Bence podyumdaki bir kelaka bir mankenden kat be kat kuvvetlisini veriyorlar.