Altın şirketinin PR faciası

Yeni fotoğraflarında bir “afet” var karşımızda. İnsan Nasreddin Hoca’ya bağlıyor: Deniz buradaysa Seki nerede? Seki buradaysa Deniz nerede... Ama gözünde çıkan arpacık yüzünden bizim fotoşop kontrolü de başka bahara kaldı...

Deniz Seki “Savaş ve Aşk” adında yeni bir şarkı çıkardı. Fakat şarkısından çok yeni imajı konuşuluyor.

Buse Tirman’ın çektiği fotoğraflarda bambaşka biri var karşımızda.

Acayip fitleşmiş, hatta tipi, yüzü bile değişmiş.

Yeni fotoğraflarında bir “afet” var karşımızda.

İnsan Nasreddin Hoca’ya bağlıyor: Deniz buradaysa Seki nerede? Seki buradaysa Deniz nerede...

“Eski hüzünlü, kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım. Pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım” diye açıklıyor bu değişimi.

Şeyda Coşkun’la çalışıp 20 kilo vermiş. Yüzüne-gözüne bazı küçük dokunuşlar yaptırmış.

Fakat bu kadar da değişim mümkün mü?