Aleyna anne-babana mukayyet ol

Bir an evvel önlem almak gerekiyor. Mesela telefonlarını alsa ellerinden... Ya da en azından sosyal medyalarını falan kapatsa.
Geçen hafta babası Mehmet Tilki, Twitter’dan Aynur Aydın’a daldı: “Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamayıp Aleyna’nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye buradan selamlar...”
Hafta sonu bu kez annesi Havva Öztel, Demet Akalın’a saldırdı. Havva Hanım, Instagram DM’den bir takipçiye çıkıştı: “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur...”
Tamam, Aleyna’nın yaşı küçük ama anne-babasının ne işi var bu polemiklerde?
Demet Akalın da şöyle cevap vermiş zaten Havva Hanım’a: “Teyze mi? Kendi ne, anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?”
Olduğunu zannetmiyorum. Ama bir an evvel önlem alması gerekiyor.
Mesela telefonlarını alsa ellerinden... Ya da en azından sosyal medyalarını kapatsa.
Aleyna için de kötü bir durum.
Düşünsenize Hande Yener’in, Bengü’nün ya da Kalben’in ebeveynlerinin sosyal medyadan car car car, ona buna laf yetiştirdiğini...
Oya Başar ve Hadise’nin iç burkan açıklamaları
İki ayrı isimden aileleriyle ilgili tüyler ürperten açıklamalar geldi.
Biri Oya Başar. “Sigara paketlerinin üzerinde ‘sağlığa zararlıdır’ yazıyor. Keşke insanların üzerinde de yazsa. Bazen bir koca, arkadaş, sevgili öyle canını acıtıyor, öyle üzüyor ki bir kamyon sigara o kadar zarar vermez” demiş.
İnşallah eski eşi merhum Levent Kırca’yı kastetmiyordur.
Ölümünden beş yıl sonra durduk yere böyle bir açıklama, çok münasebetsiz, en hafif haliyle gereksiz çünkü.
Ailesiyle ilgili bir diğer şoke edici açıklamaysa Hadise’den geldi. Kız kardeşi için “Zehirli insan zehirlidir. Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz” dedi.
İki kardeşin bu hale gelmesi insanın içini acıtıyor.
Kendi kız kardeşimi düşündüm, küçükken kedi-köpek gibi birbirimizi yerdik.
Şimdi içim titriyor adı geçince. Yıllar geçtikçe anladık ki birbirimizden başka kimsemiz yok bu dünyada.
Keşke Hadise’nin de kardeşiyle öyle olsa.
Zerrin Özer de
Gönül Yazar da
akıllanmayacak
Gönül Yazar’ın kendisinden 32 yaş küçük, ayrılıp ayrılıp barıştığı Rüzgar Mağden adında bir sevgilisi var.
Yahu sen Taş Bebek’ken yedi kere evlenip boşanmışsın. Aralarında sadece yedi ay süre var.
Belli ki isabetli seçimler yapamıyorsun. Bırak. Şimdi 83’ünde mi düşeceksin kaçmış saadetinin peşine?
Bu yaşında böyle fırtınalı, gelgitli bir hayat... Korkuyorum, bir yerde yığılıp kalacaksın diye.
Ha keza Zerrin Özer... Evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı’yla tekrar barışmış.
Halbuki boşanma davası daha 20 gün önce sonuçlanmıştı. Zerrin Özer de 62 yaşında.
Zorları ne anlayamıyorum. Keşke Taş Bebek’le bir araya gelip “Kendim ettim, kendim buldum” düeti yapsalar.
Aleyna anne-babana mukayyet ol
Bir an evvel önlem almak gerekiyor. Mesela telefonlarını alsa ellerinden... Ya da en azından sosyal medyalarını falan kapatsa.
Geçen hafta babası Mehmet Tilki, Twitter’dan Aynur Aydın’a daldı: “Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamayıp Aleyna’nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye buradan selamlar...”
Hafta sonu bu kez annesi Havva Öztel, Demet Akalın’a saldırdı. Havva Hanım, Instagram DM’den bir takipçiye çıkıştı: “Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur...”
Tamam, Aleyna’nın yaşı küçük ama anne-babasının ne işi var bu polemiklerde?
Demet Akalın da şöyle cevap vermiş zaten Havva Hanım’a: “Teyze mi? Kendi ne, anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı?”
Olduğunu zannetmiyorum. Ama bir an evvel önlem alması gerekiyor.
Mesela telefonlarını alsa ellerinden... Ya da en azından sosyal medyalarını kapatsa.
Aleyna için de kötü bir durum.
Düşünsenize Hande Yener’in, Bengü’nün ya da Kalben’in ebeveynlerinin sosyal medyadan car car car, ona buna laf yetiştirdiğini...
Oya Başar ve Hadise’nin iç burkan açıklamaları
İki ayrı isimden aileleriyle ilgili tüyler ürperten açıklamalar geldi.
Biri Oya Başar. “Sigara paketlerinin üzerinde ‘sağlığa zararlıdır’ yazıyor. Keşke insanların üzerinde de yazsa. Bazen bir koca, arkadaş, sevgili öyle canını acıtıyor, öyle üzüyor ki bir kamyon sigara o kadar zarar vermez” demiş.
İnşallah eski eşi merhum Levent Kırca’yı kastetmiyordur.
Ölümünden beş yıl sonra durduk yere böyle bir açıklama, çok münasebetsiz, en hafif haliyle gereksiz çünkü.
Ailesiyle ilgili bir diğer şoke edici açıklamaysa Hadise’den geldi. Kız kardeşi için “Zehirli insan zehirlidir. Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz” dedi.
İki kardeşin bu hale gelmesi insanın içini acıtıyor.
Kendi kız kardeşimi düşündüm, küçükken kedi-köpek gibi birbirimizi yerdik.
Şimdi içim titriyor adı geçince. Yıllar geçtikçe anladık ki birbirimizden başka kimsemiz yok bu dünyada.
Keşke Hadise’nin de kardeşiyle öyle olsa.
Zerrin Özer de
Gönül Yazar da
akıllanmayacak
Gönül Yazar’ın kendisinden 32 yaş küçük, ayrılıp ayrılıp barıştığı Rüzgar Mağden adında bir sevgilisi var.
Yahu sen Taş Bebek’ken yedi kere evlenip boşanmışsın. Aralarında sadece yedi ay süre var.
Belli ki isabetli seçimler yapamıyorsun. Bırak. Şimdi 83’ünde mi düşeceksin kaçmış saadetinin peşine?
Bu yaşında böyle fırtınalı, gelgitli bir hayat... Korkuyorum, bir yerde yığılıp kalacaksın diye.
Ha keza Zerrin Özer... Evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı’yla tekrar barışmış.
Halbuki boşanma davası daha 20 gün önce sonuçlanmıştı. Zerrin Özer de 62 yaşında.
Zorları ne anlayamıyorum. Keşke Taş Bebek’le bir araya gelip “Kendim ettim, kendim buldum” düeti yapsalar.