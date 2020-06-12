Ajda’dan villa Kıvanç’tan Ferrari

Ünlülerin bu aralar alım-satımla araları pek iyi değil. Kimi villasını, kimi Ferrari’sini elden çıkarma peşinde. Acaba yanlış mecraları mı kovalıyorlar?
Ajda Pekkan, uzun yıllardır yaşadığı Bahçeköy’deki villasını satarak farklı alanlarda yatırım yapmak istiyormuş. Ama 46 milyon liralık villaya talip yok.
Kıvanç Tatlıtuğ da Ferrari’sini elden çıkarma derdinde.
1989 model araca alıcı çıkmayınca 150 bin fiyat kırdı: 1 milyon 575 bin.
Mustafa Sandal Çubuklu’daki 650 metrekarelik villasını bir okutsa, alacağı 29 milyon liradan eski eşi Emina Jahovic’e de pay verecek.
Çağla Şıkel Balmumcu’daki villasını 11 milyona satmak istiyor.
Alıcı çıkarsa üzerine biraz daha ekleyip havuzlu bir villakente geçmeyi planlıyormuş.
Cem Yılmaz da Zekeriyaköy’deki villasını satıyor.
İçinde kiracısı da hazır: Başakşehirli futbolcu Gael Clichy ayda 50 bin lira kira ödüyor.
Bize akıl vermek düşmez tabii, hepsinin kallavi kallavi emlak danışmanları vardır.
Ama ilanları sıradan vatandaş gibi sahibinden.com’a koyduklarını düşünsenize...
- Ajda Hanım acaba krediye uygun mu? Metroya, metrobüse yakın mı?
- Kıvanç Bey az bir şey daha yapsanız? Vuruğu, çiziği yok değil mi?
Ya da Mustafa Sandal şöyle yazarmış: “Emina tutturdu sat da sat diye. Yoksa bu fiyata, sudan ucuz!”
Kira tamam, aidatları kim ödüyor?
Bir emlak haberi de Murat Dalkılıç’tan...
İşleri kötü gittiği için 30 bin liralık kirasının yarısını sevgilisi Hande Erçel’in ödemeye başladığı iddiaları ortaya atılmıştı.
O pamuk helva gibi Dalkılıç bu iddialara çok sert çıktı: “Şükürler olsun ki iflas etmedim. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?”
Normalde gülüp geçeceği hatta makarasını yapacağı bir mevzu: “Kirayı ben ödüyorum ama doğalgazla su Hande’de...”
Çıldırmak da ne yahu?
Böyle tırıvırı bir konuda bu kadar hassaslaştığına göre işleri en kısa zamanda açılır umarım.
Statü nedir, nasıl alınıp nasıl satılır?
Hülya Avşar, Bodrum’da günlüğü 1000 liradan kiralanan şezlonglar için “Ben olsam 5 bin yapardım. Kapıda kuyruk olur. O parayı hava atmak için verecek çok insan var” demiş.
Ne kadar doğru.
Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı Japonya’yı geçti haberlerini okumuşsunuzdur.
Üç kuruş para kazanıp bilmem kaç binlik son model telefonla gezenlerin yanında milyonerler n’apsın?
Demek Akalın da hesaba isyan etti
Bu korona krizi para konusunda herkesi biraz daha hassas yaptı galiba. En son Demet Akalın gittiği bir restoranda ödediği hesap için, “İki tavuklu salata, bir gazoz, bir mücver 260 lira. Böyle giderse... Gitmez!” diye yazdı sosyal medyada.
Yerden göğe kadar haklı. Kendi sahne aldığı mekânlarda ödenen meblağları saymazsak tabii...
Ajda’dan villa Kıvanç’tan Ferrari
Ünlülerin bu aralar alım-satımla araları pek iyi değil. Kimi villasını, kimi Ferrari’sini elden çıkarma peşinde. Acaba yanlış mecraları mı kovalıyorlar?
Ajda Pekkan, uzun yıllardır yaşadığı Bahçeköy’deki villasını satarak farklı alanlarda yatırım yapmak istiyormuş. Ama 46 milyon liralık villaya talip yok.
Kıvanç Tatlıtuğ da Ferrari’sini elden çıkarma derdinde.
1989 model araca alıcı çıkmayınca 150 bin fiyat kırdı: 1 milyon 575 bin.
Mustafa Sandal Çubuklu’daki 650 metrekarelik villasını bir okutsa, alacağı 29 milyon liradan eski eşi Emina Jahovic’e de pay verecek.
Çağla Şıkel Balmumcu’daki villasını 11 milyona satmak istiyor.
Alıcı çıkarsa üzerine biraz daha ekleyip havuzlu bir villakente geçmeyi planlıyormuş.
Cem Yılmaz da Zekeriyaköy’deki villasını satıyor.
İçinde kiracısı da hazır: Başakşehirli futbolcu Gael Clichy ayda 50 bin lira kira ödüyor.
Bize akıl vermek düşmez tabii, hepsinin kallavi kallavi emlak danışmanları vardır.
Ama ilanları sıradan vatandaş gibi sahibinden.com’a koyduklarını düşünsenize...
- Ajda Hanım acaba krediye uygun mu? Metroya, metrobüse yakın mı?
- Kıvanç Bey az bir şey daha yapsanız? Vuruğu, çiziği yok değil mi?
Ya da Mustafa Sandal şöyle yazarmış: “Emina tutturdu sat da sat diye. Yoksa bu fiyata, sudan ucuz!”
Kira tamam, aidatları kim ödüyor?
Bir emlak haberi de Murat Dalkılıç’tan...
İşleri kötü gittiği için 30 bin liralık kirasının yarısını sevgilisi Hande Erçel’in ödemeye başladığı iddiaları ortaya atılmıştı.
O pamuk helva gibi Dalkılıç bu iddialara çok sert çıktı: “Şükürler olsun ki iflas etmedim. Diyelim ki böyle bir şey oldu. Bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz?”
Normalde gülüp geçeceği hatta makarasını yapacağı bir mevzu: “Kirayı ben ödüyorum ama doğalgazla su Hande’de...”
Çıldırmak da ne yahu?
Böyle tırıvırı bir konuda bu kadar hassaslaştığına göre işleri en kısa zamanda açılır umarım.
Statü nedir, nasıl alınıp nasıl satılır?
Hülya Avşar, Bodrum’da günlüğü 1000 liradan kiralanan şezlonglar için “Ben olsam 5 bin yapardım. Kapıda kuyruk olur. O parayı hava atmak için verecek çok insan var” demiş.
Ne kadar doğru.
Türkiye’deki dolar milyoneri sayısı Japonya’yı geçti haberlerini okumuşsunuzdur.
Üç kuruş para kazanıp bilmem kaç binlik son model telefonla gezenlerin yanında milyonerler n’apsın?
Demek Akalın da hesaba isyan etti
Bu korona krizi para konusunda herkesi biraz daha hassas yaptı galiba. En son Demet Akalın gittiği bir restoranda ödediği hesap için, “İki tavuklu salata, bir gazoz, bir mücver 260 lira. Böyle giderse... Gitmez!” diye yazdı sosyal medyada.
Yerden göğe kadar haklı. Kendi sahne aldığı mekânlarda ödenen meblağları saymazsak tabii...