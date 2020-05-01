Açıkhava tımarhanesinde bu hafta

Benim tahammül eşiğim mi düştü, yoksa bu ülkenin hakikaten çivisi mi çıktı anlayamıyorum. Okuyun bir de siz karar verin bakalım...
◊ Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Al Pacino’yla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıyor, altına da dünyaca ünlü aktörün oynadığı efsane filme gönderme yaparak “Baba” yazıyor...
Millet gerçekten babası sanıyor; altına “Benziyorsunuz” diyenler, “Koronada dışarı çıkarmayın” yazanlar, “Babanızla pide kuyruğunda tanışmıştık, selamımı iletin” notu düşenler...
Al Pacino’yla pide kuyruğu ya!
◊ Ayak fetişistleri Instagram’da “Gülben Ergen’in ayakları” diye hesap kurmuş, yaklaşık 2 bin kadar da takipçisi var. Yaptıkları 221 ayak paylaşımından birinde, Gülben Ergen’e taban fotoğrafı çekmesi çağrısı yapıyorlar, Gülben Ergen de bunu görüp like’lıyor.
Taban fotoğrafı ya!
◊ Fenomen-şarkıcı Murat Övüç, bir gün önce şov yaptığı için polisten yediği papara yetmezmiş gibi, ertesi gün Darülaceze’ye sarıyor. Bir canlı yayın yapıyor:
“Kimdir bu Darülaceze’nin müdürü! O kadar yardım yaptım, bir teşekkür bile etmediler!” Ama görseniz çığlık çığlığa, nasıl varoş, nasıl paçoz... Müdür yardımcısı açıklama yapmak zorunda kalıyor:
“Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteğiyle ayaktadır.”
Kullanılmaya çalışılan yer Darülaceze ya!
Haftanın sorusu
Haftanın değil hatta ayın sorusu...
Madem diğer 30 şehirle birlikte aynı anda karantinaya giriyor, aynı anda çıkıyor... Zonguldak’ın büyükşehir yapılma vakti artık sizce de gelmedi mi?
Haklı mı?
Almanya’da yaşayan ve sık sık Türkiye’ye gelen bir arkadaşım kendine otomobil almaya karar verdi. Gerekçeleri makul aslında.
Şöyle diyor: “Türkiye’ye gelip giderken seyrek oturma düzeni yüzünden artık uçaklar çok pahalı olacak. Üstelik de güvenemiyorum, ya uçağın havalandırma sisteminden bir şey bulaşırsa? Zaten iki saat önce havaalanına git, üç saat uçağın içinde uç, inince bir saatte de şehre gel... Hiç rötar yemezsen uçakla yolculuk altı-yedi saat sürüyor.”
Böyle dinleyince mantıklı tabii ama korona yüzünden iyice Taş Devri’ne mi döndük ne?
Kafamda deli sorular
◊ Bu yaz tatil yapabilecek miyiz?
◊ Yığılma olursa Bodrum’a, Çeşme’ye giriş çıkışları durdururlar mı?
◊ Yolda karantinaya alınan şehirler olursa araçla ya da otobüsle gidenler o şehrin etrafından mı dolaşacak?
◊ Eskiden popüler olan yerler yerine artık daha sayfiye, daha sakin beldeler mi gözde olacak?
◊ KKTC koronayı yenmiş, artık sıfır vaka... Bu yaz Kıbrıs’a mı gitsek?
◊ Tatilde korona kapan, orada mı yoksa geldiği şehirde mi tedavi altına alınacak?
◊ Biz koronada başarılı bir ülkeyiz. Yazın tatilde turist görürsek arkamıza bile bakmadan kaçmak mı lazım?
Açıkhava tımarhanesinde bu hafta
Benim tahammül eşiğim mi düştü, yoksa bu ülkenin hakikaten çivisi mi çıktı anlayamıyorum. Okuyun bir de siz karar verin bakalım...
◊ Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Al Pacino’yla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıyor, altına da dünyaca ünlü aktörün oynadığı efsane filme gönderme yaparak “Baba” yazıyor...
Millet gerçekten babası sanıyor; altına “Benziyorsunuz” diyenler, “Koronada dışarı çıkarmayın” yazanlar, “Babanızla pide kuyruğunda tanışmıştık, selamımı iletin” notu düşenler...
Al Pacino’yla pide kuyruğu ya!
◊ Ayak fetişistleri Instagram’da “Gülben Ergen’in ayakları” diye hesap kurmuş, yaklaşık 2 bin kadar da takipçisi var. Yaptıkları 221 ayak paylaşımından birinde, Gülben Ergen’e taban fotoğrafı çekmesi çağrısı yapıyorlar, Gülben Ergen de bunu görüp like’lıyor.
Taban fotoğrafı ya!
◊ Fenomen-şarkıcı Murat Övüç, bir gün önce şov yaptığı için polisten yediği papara yetmezmiş gibi, ertesi gün Darülaceze’ye sarıyor. Bir canlı yayın yapıyor:
“Kimdir bu Darülaceze’nin müdürü! O kadar yardım yaptım, bir teşekkür bile etmediler!” Ama görseniz çığlık çığlığa, nasıl varoş, nasıl paçoz... Müdür yardımcısı açıklama yapmak zorunda kalıyor:
“Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteğiyle ayaktadır.”
Kullanılmaya çalışılan yer Darülaceze ya!
Haftanın sorusu
Haftanın değil hatta ayın sorusu...
Madem diğer 30 şehirle birlikte aynı anda karantinaya giriyor, aynı anda çıkıyor... Zonguldak’ın büyükşehir yapılma vakti artık sizce de gelmedi mi?
Haklı mı?
Almanya’da yaşayan ve sık sık Türkiye’ye gelen bir arkadaşım kendine otomobil almaya karar verdi. Gerekçeleri makul aslında.
Şöyle diyor: “Türkiye’ye gelip giderken seyrek oturma düzeni yüzünden artık uçaklar çok pahalı olacak. Üstelik de güvenemiyorum, ya uçağın havalandırma sisteminden bir şey bulaşırsa? Zaten iki saat önce havaalanına git, üç saat uçağın içinde uç, inince bir saatte de şehre gel... Hiç rötar yemezsen uçakla yolculuk altı-yedi saat sürüyor.”
Böyle dinleyince mantıklı tabii ama korona yüzünden iyice Taş Devri’ne mi döndük ne?
Kafamda deli sorular
◊ Bu yaz tatil yapabilecek miyiz?
◊ Yığılma olursa Bodrum’a, Çeşme’ye giriş çıkışları durdururlar mı?
◊ Yolda karantinaya alınan şehirler olursa araçla ya da otobüsle gidenler o şehrin etrafından mı dolaşacak?
◊ Eskiden popüler olan yerler yerine artık daha sayfiye, daha sakin beldeler mi gözde olacak?
◊ KKTC koronayı yenmiş, artık sıfır vaka... Bu yaz Kıbrıs’a mı gitsek?
◊ Tatilde korona kapan, orada mı yoksa geldiği şehirde mi tedavi altına alınacak?
◊ Biz koronada başarılı bir ülkeyiz. Yazın tatilde turist görürsek arkamıza bile bakmadan kaçmak mı lazım?