Açıkhava konseri piştisi

Çünkü bu işin bir aritmetiği var ve karşımızdaki Demet Özdemir.
Bu işlerin sihirbazı.
O bir şeye tam olarak “var” demediği sürece biz ne vardır diyebiliriz ne de yoktur.
Onlarca bölüm Can Yaman’la aşkı var mı yok mu diye koca memleketi (sadece memleketi mi, o sıra Can Yaman hayranı İtalyanlar, İspanyollar çeşitli dünya milletlerini) kanırtmış bir kadından bahsediyoruz.
Hatta hatırlarsınız, bir ara Can Yaman “libido” falan diye ego patlaması laflar ediyordu... O sırada Demet Özdemir’in de adı geçecek gibi oldu, hemen bir ulak gönderip tek bir cümleyle Can’ı sustalıya çevirdiği rivayet edilir.
Öyle bir susma ve susturma ustası.
Peki şimdi neden konuşulmasına izin veriyor olabilir?
Serdar Ortaç bütün program boyunca omuzlarının düşmemesi, dik durup sağlıklı görüntü vermek için çok çabaladı.
Biliyorsunuz, zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Üstelik bu mücadele, hayatının en parasız dönemine denk geldi. Borç içinde.
Haftada bir şarkı yumurtlayan altın tavuk, yıllardır kurudu.
Özel hayatı da parlak değil.
Bazı ilişkiler yaşıyor görünüyor ama tam olarak ne olduğunu ne kendisi anlayabiliyor ne bize anlatabiliyor.
Yine de gecenin en azimlilerinden biriydi.
Enerjikti. Sadece kendi alanını değil, bütün stüdyoyu iyi kullanıyordu.
Performanslarını bazen ayakta, bazen yerlere çömelerek sergiledi. Koltuğuna çakılmadı yani. Oturduğu zamanlardaysa dediğim gibi:
◊ İkisi de çok ses getirdi. Siz olsanız ilk hangi kitabınızı okurdunuz: “Pop Dedik”i mi “100 Şarkıda Memleket Tarihi”ni mi?
- Önce “Pop Dedik” çünkü sonrasında yazdıklarımın ve yazacaklarımın temeli o.
◊ İkisinde de programlar yaptınız: Televizyon mu radyo mu?
- Radyo. O mikrofonun başında insanlara bir şeyler anlatmayı seviyorum. Asla vazgeçemem.
Başka bir büyüsü var.
2 buçuk ayda 22 kilo veren Deniz Seki Instagram canlı yayınında zayıflama sürecini anlatıp, konserlerde kulise koşu bandı istediğini açıkladı.
Çünkü günde 50-75 dakika yürümesi gerekiyormuş.
Yürüsün, yürümekle kulis aşınmaz. Ama organizatörleri kendi aralarında konuşurken düşünsenize:
- Koşu bandını nereden bulacağız şimdi? Satın alsak, başka kimse de kullanmaz, öyle kalacak köşede...
- Acaba benim evdekini mi getirsek? Ama o da eski tip, sığmaz ki bu kapılardan...
Şaka bir yana, Deniz Seki’nin az buz kilo değil verdiği, formunu koruma azmi takdire şayan tabii.
Ama ne bileyim önce yürüyüşünü yapsa, seki seki çaydan geçse, sonra evinde duşunu alsa mis gibi, kulise pırıl pırıl gelse olmaz mı? Bir saç, bir makyaj, hop sahne...
Müzikseverler Yenikapı’daki arabalı konserler sayesinde eğlence özlemlerini giderdi.
Şehrin gecelerine ölü toprağı serpilmiş gibi, her yer yeniden kapalı, sokağa çıkma yasağı var.
- Birçok mekân açılmamak üzere kapandı. Elemanlar, biriken işgücü dağıldı. Kentin kült kulüplerinden Roxy’nin işletmecisi Mersin’de muz üretmeye başladı. Yılların perküsyonisti Müslüm Döner pazarda maske satıyor...
- Gece hayatındaki bütün bu hasara rağmen tek tük güzel şeyler de oldu şehirde. Bunlardan biri Karaköy’de JW Marriott Oteli’nin terasına açılan Sky Bar. Pandemiye denk gelmese başka bir ilgi objesi olurdu. Salgın biter bitmez olacaktır.
- Sonra Şişli’de açılan Safiye Kabare... Çoktandır kimse böyle geniş şov kadrolu bir masrafın altına girmek istemiyordu. Göze aldılar. Yine 2000’in İzzet Çapa kafası. Drag queen’ler falan... Biraz daha Batılı. Biraz daha turistik.
- Cihangir tavernalandı bu kış: Tanisia. Ortada sirtakili, kenarda çat çat çat tabak kırmalı.
- Nusr’et’in Nişantaşı’ndaki yeni yerinin önünde bekleyen kuyruğun gerçek müşteri olup olmadığı tartışıldı.
- Şef Maksut Aşkar ile şarap uzmanı Levon Bağış’ın Nişantaşı’nda açtığı Foxy de var. Bütün şef arkadaşları, yeme-içme dünyasından simalar oradaydı.
15 yıllık sıkı dostlar Beren Saat ile Belçim Bilgin, Magnet Quarterly dergisi için birbiriyle röportaj yaptı.
Çok güzel de pozları var.
İki insan arasında gerçek hayattan bir duruşu, onların bir aradaykenki renklerini, iklimlerini görebiliyorsunuz.
Bir çekim ya da klip falan için birbirini hiç tanımayan iki modelin bir araya gelmesindense bu çok daha sıcak.
Sadece röportajın bir yerinde Beren’in Belçim’e söylediği bir şey var. Ona biraz takıldım.
Diyor ki Beren: “Hayat bize hep birbirimiz üzerinden madalyonun öteki yüzünü deneyimleme fırsatı da verdi. Sen daha erken aile tercihinde bulundun, ben hep kariyer tercihinde bulundum. Madalyonun öbür yüzünü yaşasak ne deneyimlerdik tecrübesini hayat bize yaşatmış oldu.”
İlk bakışta çok güzel bir laf. Yani biz öyle birbirini tamamlayan dostlarız ki sende olmayan bende, bende olmayan sende var.
◊ Paşa torunu olmanın nesi güzel: Tarih kitaplarında dedenizi okumak mı, sat sat bitmeyen antikalar mı?
- Dokuz nesil ailesini bilen nadir insanlardan biriyim ama sat sat bitmeyen antikalarım hiç olmadı. Tabii ki tarih kitaplarından onların devlet yönetiminde ne kadar önemli görevler yaptıklarını bilmek çok güzel bir şey. Sultan Aziz’in Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’dan itibaren hepsinin çok önemli görevlerini okumak insana değişik bir gurur yaşatıyor.
◊ İstanbul’un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?
- Anadolu Yakası. Kadıköy’de, Khalkedon topraklarında doğdum. O insanlar İstanbul’a Bizanslılardan önce gelmiş, bu toprakların ilk sahipleri.
◊ 1938 doğumlusunuz. Hangisinin bitişini daha mutlu hatırlıyorsunuz: Katılmadığımız II. Dünya Savaşı mı, asker gönderdiğimiz Kore Savaşı mı?
- II. Dünya Savaşı’nın bitişi... Evet, savaşa katılmadık ama babam yine de üç kez askere alındı. Savaş bittiğinde eve dönmesi ailemizin en mutlu olayıydı.
◊ Gençken hangisi size daha inanılmaz geliyordu: Bir gün insanoğlunun Ay’a ayak basacağı mı, Berlin Duvarı’nın yıkılacağı mı?
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
Açıklamada “biz” deniliyor, buradan kendisiyle birlikte Serkan Altuniğne ve Selçuk Erdem adına da yapıldığı anlaşılıyor, çünkü suçlamalar bu üç sevilen karikatüriste birden yapılıyor.
Gelin önce açıklamayı okuyalım, özetle şöyle diyor:
“Haklı olduğumuz bir konuda suçlanmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Karikatürlerimizden kazanç sağlayanlar, kendi çıkarları doğrultusunda bize saldırıyor. Fakat telif haklarını sonuna kadar koruma ve emeğimizi savunma çabasındayız. Sadece ve sadece izinsiz karikatür yayınlayan internet sitelerine dava açılıyor. Ticari amaç gütmediğini iddia eden onca siteye baktığımızda, siteye ya reklam alıyor ya da kendi işini pazarlamak üzere kurulmuş.”
Buraya kadar her şey normal. Telif hakkı kutsaldır, kimse kimsenin emeği üzerinden kazanç sağlayamaz, eğer yaparsa cezasını çekmelidir.
Ama iş orada bitmiyor.
Şikâyetçilerin iddiası şu:
Sosyal medyada, blog’da, forumlarda, ticari olmayan hatta yıllardır inaktif sitelerde paylaşılmış karikatürler için alakalı alakasız sıradan insanlara yüklü tazminat (30 bin lira gibi) davaları açılıyor, davanın geri çekilmesi için yine yüklü miktarlarda para (7 bin lira gibi) isteniyor.
4105 numaralı daire...
Kapı, girişin hemen ardından salona açılıyor.
Modern çizgileri olan, sade bir dekorasyon:
Oturma grubu, şömine, dev ekran televizyon ve piyano... Boydan boya Boğaz manzarası. Tahminimce Bomonti’deki gökdelenlerden birinin tepesinden bakıyor şehre.
Sonra evin içinde dolaşmaya başlıyoruz. Yatak odası da salonla aynı manzaraya bakıyor ama burada İstanbul’u jakuziden seyredebiliyorsunuz.
Dev bir tuzlu su akvaryumunun olduğu mutfakta ister yemek masasında, ister pişirme tezgâhına eklemlenmiş bar kısmında takılabiliyorsunuz.
Mutfaktan, partiler için tasarlanmış kulüp kısmına geçiyorsunuz. Hem DJ kabini hem de pek az gece mekânında görebileceğiniz büyüklükte bir bar kısmı var.
Dairedeki her şey kişisel parmak iziyle çalışıyor.
Dün Hürriyet’te Burak Coşan’ın hazırladığı otellerde yılbaşı tatili haberini okumuşsunuzdur.
Yeni yıla sokağa çıkma yasağında girmek istemeyenler şimdilik faaliyetlerine devam eden otelleri tercih ediyor.
“4 gün boyunca yine evde oturacağımıza, hiç yoktan bir değişikliktir” diye düşünenler var.
Eski yılbaşı partileri, konser ve eğlenceler yok ama restoranından kafesinden, sosyal mesafeli düzenlenen küçük etkinliklerinden yararlanılabiliyor çünkü.
Oteller de buna göre paketler hazırladı. Lüks klasmanda dört gece için 6 bin Euro’ya kadar tırmanıyor fiyatlar.
Ben bunu bir tık ileri götüreyim: Oteller arasında da en çok kayak otelleri tercih sebebi.
Çünkü kayak, snowboard yapılan pistler otel arazisi içinde kabul ediliyor. Yani sokağa çıkma yasağı nedeniyle binanın içine tıkılmıyorsunuz, açık havaya çıkıp sporunuzu yapma imkânınız da var.
Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?
- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.
◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?
- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.
◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?
- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.
İngiliz yaşam dergisi Tatler, zenginliğin yeni sembollerini duyurmuş. Bu tür haberler bütün dünyada hemen alıcı bulur, çeşitli mecralarda dolaşıma girer.
Türkiye’de de öyle oldu tabii. Yalnız bizim için biraz fazla “Batılı”.
Mesela zenginliğin yeni kriterleri arasında “nakit taşımamak” var. Bizde olmaz. Bahşiş bile bırakacaksan, onu Batı’da olduğu gibi kredi kartıyla ödediğin hesaba ekleyemezsin.
Tiko para bırakacaksın masanın üstüne. Sonra çıkışta arabanı getiren valeye de soramazsın “Üstünde post cihazı var mı” diye...
Yeni zenginliğin bir diğer alameti “çok çocuk sahibi olmak”mış... Brad Pitt, Kim Kardashian gibi çok çocuklu ünlüler sıralanıyor arkasından.
Bizde çok çocuk yapmak zenginlik alameti olsaydı, nüfusun 70 milyonunun İsviçre ayarında yaşaması gerekirdi.
Ve doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya doğru artması gerekirdi refahın.
Açıkhava konseri piştisi
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un arasında iddia edildiği gibi eski bir ilişki varsa, inkar edilen her bölümü için okların hedefinde olacaklar. Her şey baştan sorgulanacak, başladı bile... Mesela Oğuzhan Koç’un Açıkhava konserindeki gibi Yağmur-Demet çakışmalarında kim, neyi, ne kadar biliyordu?
4 Eylül 2019; Harbiye Açıkhava Sahnesi.
Protokol ünlüden geçilmiyor: Murat Boz, Murat Dalkılıç, Fettah Can, Acun llıcalı, Aslı Enver, Zeynep Bastık, Büşra Pekin...
İlk Habiye Açıkhava konserinde Oğuzhan Koç’u yalnız yalnız bırakmamışlar.
Oğuzhan Koç tek tek isimlerini sayarak “önemli misafirlerine” teşekkür ediyor.
Teşekkür etmek için saydığı isimler arasında o sırada sevgili olduğu Yağmur Tanrısevsin ve ilişki yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir de var.
Herkesle birlikte bu iki yakın arkadaşın da isimlerini sayıyor. Hatta Yağmur Tanrısevsin’in adını söylerken elini kalbine götürüyor.
O sırada henüz “Demet-Oğuzhan” ilişkisine dair ortada fol yok, yumurta yok.
Demet ile Oğuzhan’ın Gizli Kalsın adlı gece kulübünde görüntülenmelerine yaklaşık iki buçuk ay var.
Yağmur, daha bırakın Demet’i takipten çıkarmayı, Oğuzhan’ın babası Bahattin Koç’la fotoğraf çektiriyor, sosyal medyada paylaşıp altına da “Gecenin yıldızı” notunu düşüyor.
Çeşme’de ortaya çıkan ilişkinin ardından Oğuzhan Koç “Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz” açıklaması yaptı.
Ne demek istiyor?
“Şimdiye kadar bir şey yoktu, yeni başlıyor...”
Neden?
Çünkü kendi payesine şu düşecek: Sevgilisini, arkadaşıyla aldatan adam.
Demet’inki daha fena:
Yakın arkadaşının aşkına göz koyan kadın.
O yüzden köşe bucak saklanmaya çalışıldı, araya zaman girip soğuması sağlandı. Oğuzhan Koç istediği kadar yukarıdaki gibi açıklama yapabilir.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un arasında iddia edildiği gibi eski bir ilişki varsa, inkar edilen her bölümü için okların hedefinde olacaklar.
Her şey baştan sorgulanacak, başladı bile...
Mesela Oğuzhan Koç’un Açıkhava konserindeki gibi Yağmur-Demet çakışmalarında kim, neyi, ne kadar biliyordu?
80 yaş planlarınız?
Asil Nadir, yine baba oldu.
Bu sefer erkek: Mert Selim Nadir.
80 yaşındaki Asil Nadir’in, ikinci eşi Nur Nadir’den ikinci çocuğu. Mert’in ablası Lisa Nur bir buçuk yaşında.
İnsanın sonraki eşinden de çocuk sahibi olma isteği anlaşılır tabii ama ikinciye kalkışmak... Hem de bir-iki yıl arayla...
Büyük cesaret, inanılmaz enerji, müthiş sinerji.
Şimdiden o dönem için kendi hayallerinizi kurabilirsiniz:
Evleneceğim, iki çocuk yapacağım. Biri kız , biri erkek...
80 yaşın kitabı yeniden yazılmıyor mu?
Üç haftada neyin kıdemi
2018’de akıl hastanesinde tedavi gören İrem Derici, pandemi bu yaz bitmezse yeniden yatacağını söyledi: “COVID bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar.”
Kıdemliyim ayağına araya kaynama yapma İrem. Sırayla.
Bak, kuyruk var...
Liste versen yetişmezdi
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un mutluluğu kısa sürdü; çift birbirini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
İkisi için de en iyisi olsun tabii.
Yalnız Gonca Vuslateri’nin bu ayrılık üzerine yaptığı paylaşım dikkat çekici:
“İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste...”
Yahu hepi topu bir ay sürdü ilişkiniz. Bu kadar şeyi nasıl sığdırdınız?
Ellerine liste verseniz, “35 günde bunların hepsini yaşanmış olacak” deseniz yetiştiremezler.
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