“Açar” soyadı açmazı

Sürücü Erdal Unal da onu gideceği yere kadar götürdü.
Şarkıcının motosiklet tepesinden çektiği videoda ikisi de çok eğleniyor görünüyor.
O sırada kasksız olmaları büyük faul tabii ama...
Gençlik aşısı gibi Hande Yener. İnsan gülümseyip “Bravo ya” demeden edemiyor.
Bu, hikâyenin bizim payımıza düşen kısmı.
Siz bir de Erdal’ın havasını düşünsenize:
“Bir gün yine yolda gidiyorum, Hande Yener otostop çekti...”
Bari kadın ve çocukları kurtarsak
◊ Pandemi dalgalar halinde sürüyor. Bu dönemde böyle bir festival yapmaya nasıl karar verdiniz?
- 48 senedir Amerika’da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri ruhumda sanatla ilgili hep bir heyecan vardı. Zaman zaman konser projelerimiz oldu. Türkiye’den birçok sanatçı ağırladık. Mesela Türk Günü Yürüyüşü için Mustafa Sandal’ı getirdik. Amerikalıların bir sözü var: “Sky is the limit”.
“Limit gökyüzüdür” anlamında kullanıyorlar. Benim de aklıma Amerika’da daha büyük bir Türk projesi yapmak geldi.
Vatandaşlarımız bir araya toplamak, Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’deki sanatçı arkadaşlara destek olmak istedik. Projeye inandık ve yapmaya karar verdim. İlk kez böyle bir festival gerçekleşecek.
◊ Daha önceden festival tecrübeniz var mı?
- Benim yok ama ekibimizin var. Oradaki ortağım Serkan Kubat konser alanları yönetiminde tecrübeli. Türkiye ve dünyada birçok uluslararası projede yer almış Levent Süleyman Ağaoğlu ve eşim Jesi Albayrak var.
◊
◊ Ocak, Oğlak burcu. İlişkide nesi daha zor: Aşırı kıskançlık mı, iki güzel sözde yelkenlerin hemen suya inmesi mi?
- İkincisi maalesef. Tatlı dile zaafım var, o yüzden asla gurur yapıp arkamı dönüp gidemem... Kıskançlığımı ehlileştirdim.
◊ Bankacıy-dın, istifa edip “Tebrikler Kovuldunuz!” adında bir kitap yazdın. Anı olsun diye mi, kurumsal hayattan intikam mı?
- (Gülüyor) Yalan yok, intikam en büyük motivasyonumdu ama sadece benim başıma gelen şeyler olduğunu düşünüyordum, herkese ilham olacak bir dertleşme yolculuğuna dönüştü bir anda.
◊ Tek kişilik gösterinin adı “Kaan Sekban Saçmalar”. Hakikaten saçmalıyor musun, saçmalıklarımızı mı yüzümüze vuruyorsun?
22 yaşında ünlü olan arabesk sanatçısı Bergen (Sarılmışer), sahnedeyken kocasının yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybetti.
Bununla da barıştı, müziğine devam etti, albüm için falan fotoğraf çektirmesi gerektiğinde yüzünün sağ tarafını saçlarıyla kapatıyordu.
“Acıların kadını”nın bitmemişti çilesi, 30 yaşında yine kocası tarafından kurşunlanarak can verdi.
32 sene önce, 14 Ağustos’u 15’e bağlayan gece.
Bugün ölüm yıldönümü.
Hayatının film olmasına karar verildi. Normalde şimdiye çoktan girmiş olması gerekiyordu vizyona.
Sonsuzluk havuzundan kent manzarasının tadını çıkarırken kokteyliniz, minik şişme filamingoyla servis ediliyor. Aman dikkat, rüzgârda hemen devrilebiliyor!
Daha geçen hafta ‘Türkiye’nin en serin 10 noktası’nı seçtik. Eğer burayı daha önce keşfetmiş olsaydım kesin kendi öneri listemin en başına koyardım. İki nedenden: Birincisi; konumu gereği sabahtan akşama kadar sınırsız esiyor. “Hep böyle mi” diye sordum.
“Bu ne ki, bazen uçuyor” dedi garson. İkincisi; havuz sabah serin saatlerde güneş alıyor, öğleden sonra iki gökdelenin arasında gölgede kalıyor ve böylece ısınmıyor. Aşağıda Mecidiyeköy yanarken biz yukarıda üşüdük.
Burası Fairmont Quasar otelinin önden beşinci katı. Otelin şık restoranı Ukiyo’nun terasındaki sonsuzluk havuzu... Önden beşinci kat ama havuz tarafından baktığınızda Mecidiyeköy’ün yüksekliğinden ötürü Adalar’dan Çamlıca Kulesi’ne, Şişli’den Taksim’e kadar bütün kent ayaklar altında.
Ancak göğsünüze kadar gelen serinleme havuzunun (derinliği 120 cm) ucuna kadar gidip şehri izliyorsunuz.
Giriş ücreti hiç ucuz değil. Normalde 350, hafta sonu 500 lira. Fakat hafta sonu ücrete atıştırma tabağı veya açık büfe ızgara dahil: Istakozlar, şişler, köfteler...
◊ Pandemi döneminde eğitime hiç ara vermediniz mi?
- Hem devlet hem de özel tüm İsviçre okulları, Mart 2020 ortasından Mayıs 2020 ortasına kadar iki ay boyunca kapanmak zorunda kaldı. Le Régent da, bu dönemde çevrimiçi eğitim verdi. Mayısta normal eğitim hayatımıza geri döndük. O zamandan beri, pandeminin zirvesinde bile okullarımız açıktı.
Öğrencilerimizi her türlü zorlukta yaşayacak şekilde yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde bu felsefemizin sonuçlarını muhteşem şekilde aldık. Çocuklar bütün kuralları uyguladı ve uyum içinde çalıştılar. Çeviklik ve esneklik bizim metodoliojimizde önemli bir alan.
◊ Öğrencileriniz dünyanın en prestijli ailelerinin çocukları. Aileler bu duruma nasıl yaklaştı? Salgında tereddüt etmediler mi?
Pazar günü “Aşısızlar için çember daralıyor” başlıklı bir yazı yazdım.
Aşı olmayanlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan tedbirlerden örnekler verip Türkiye’de de durumun paralel bir seyir izleyeceğini söyledim.
Aşı karşıtları çok kızdı tabii. Hem de ne kızmak...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazımı paylaşınca altına gelen yorumları bir okusanız... En hafifi “satılmış kalem”di.
Fakat yapacak bir şey yok. Fırıncılar Odası, Kıraathaneciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından aşı olmayanlara karşı tavsiye kararları çıktı.
Özetle aşısızı mekâna sokmayın, bünyenizde çalıştırmayın diyorlar.
En son bir ticari kuruluş olan Saran Holding de aşısızlarla yollarını ayırma kararı aldı.
Demet Akalın’ın da söylediği gibi, Allah bir daha yaşatmasın.
Fakat aynı şeyi komşumuz Yunanistan için söylemek mümkün değil.
Tıpkı bizdeki gibi pek çok yerde aynı anda çıkan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor, halk afet bölgelerinden tahliye ediliyor, bir haftadır gemilerde yaşayanlar var.
Biz alicenap bir halkız.
Zor zamanda yanımızda olanı (en azından olmaya çalışanı) unutmaz, bir kenara yazarız.
Keşke diyorum keşke...
Bizdekileri tamamen söndürsek de komşunun yardımına da koşabilsek.
Felaket bittikten sonra yine hırlaşmaya gürleşmeye devam ederiz nasıl olsa...
◊ Çin: Chuxiong kentinde aşı olmayanların hastane, bakımevi, anaokulu, okul, kütüphane, müzeye girmesine izin verilmeyecek.
◊ Rusya: Hizmet sektörü çalışanları artık aşı olmak zorunda.
◊ Fransa: Cumhurbaşkanı Macron, 15 Eylül’e kadar bütün sağlık çalışanlarının aşı olması gerektiğini söylerken, aşı olmayan Fransız vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren kamusal alanlara giremeyeceğini de ifade etti. Ücretsiz PCR testlerinin sonbahardan itibaren devlet tarafından karşılanmasına son verileceğini duyurdu.
◊ İtalya:
“Yeşil pasaport” olarak adlandırılan Covid sertifikasına sahip olmayanlar, restoranların kapalı kısımları, stadyumlar, spor salonları, eğlence parkları, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler ve müzelere giremeyecek.
◊ Birleşik Arap Emirlikleri:
20 Ağustos’tan itibaren bazı kamusal alanlara aşı olanlar girebilecek.
Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yemekler bitince DJ performansı başlıyor.
Salı gecesi Kuruçeşme’den Beyoğlu’na tam bir saatte ulaştık. İnsan trafiğe sevinir mi? Ben mutlu oldum. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi Kuruçeşme-Ortaköy-Çırağan-Dolmabahçe hattı: Milim milim ilerleyen trafik, yan arabalardan gelen müzik sesleri, sağlı sollu kaldırımlarda yürüyenler, elinde bir şeyler atıştıranlar, köpek gezdirenler, gelip geçeni izleyenler... Son yıllarda, özellikle de pandemide öyle ıssız bir hali vardı ki Kuruçeşme’nin, eski halini bilenler için içler acısıydı durum. Halbuki Reina katliamına kadar burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bildiği bir eğlence noktasıydı. Fakat bu yaz güzel bir hareketlilik var Kuruçeşme’de. Ardı ardına Korto, Boaz, Pasha gibi birbirinden güzel mekânlar açıldı.
Hareketliliğin adreslerinden biri de Sortie. Bu sene mekânı işletmeci Ergun Yıldız devraldı. Hande Yener ve Berksan da Sortie’nin içinde Ello isimli bir Lübnan lokantası açtı. Ben denk gelemedim ama haftanın dört-beş akşamı orada, gelenlerle ilgilendikleri gibi zaman zaman kabine de girip müzik yapıyorlar. Sortie’nin içinde ana restoran dışında Kaşıbeyaz kebapçısı, modern meyhane Cassette, Balıkçı Yılmaz var. Ello, içlerinde en yenisi... Fettuş salata, shish barak, karışık ızgara gibi yöresel lezzetler sunuyorlar. Yemekler bitince ister olduğunuz yerde ister ana piste inip DJ Çağlar Fidan’ın Türkçe ve yabancı şarkılarıyla dans ediyorsunuz. Sortie’ye giriş ücreti yok. Restoranlardan birine rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, yiyip içtiğinizi ödüyorsunuz. Mesela Ello’da fiks menü uygulanıyor; kişi başı 300 lira. Yıllar sonra Kuruçeşme’nin bu canlı, cıvıl cıvıl halini görmek çok güzel. Çok uzun zamandır kupkuru olan Kuruçeşme yeniden akmaya başladı mı, ne dersiniz?
YALIKAVAK MARİNA’NIN 3 YENİSİ
BODRUM
Novikov Italy:
Orman yangınlarıyla birlikte mangalcı avı da başladı. İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola bile vermek yasak.
Ha keza Ankara’da da havai fişek kullanımı ve mesire yerlerinde mangal yakılmasına ara verildi.
Öyle bir hava estiriyoruz ama aslında büyük mangalcı falan olduğumuz yok.
Et tüketimimiz ne ki? ABD’de kişi başı yıllık et tüketimi ortalama 26 kilo, Türkiye’de 8.5...
Hepsi barbekü olsa n’olur?
Bizdeki asıl problem “aşırı mangalcı” olmamız değil, tesis olmaması.
Amerikalı evinin bahçesinde barbekü partisi yapıyor konu komşu. Çok şanslı küçük bir azınlık hariç, bizim evlerimiz bahçeli değil.
En sevmediğim ağaç, çam. Çünkü mesafelidir biraz.
Duygularını belli etmez.
Ne sonbaharda yaprak döker ne de ilkbaharda neşelenip yeşerir.
İğneli yaprakları asitlidir; dibinde, döküldüğü yerde ot bitmez.
Tırmansan tırmanamazsın, yaslansan yaslanamazsın çama. Sırtın, kıyafetin reçine içinde kalır.
Şimdi anladık ki reçinesi, kozalağı falan derken diğer ağaçlardan da çabuk tutuşup kül oluyor.
Çam dediğiniz benim gözümde aslında böyle meymenetsiz bir ağaç.
Fakat yaşadığımız yangın felaketinden sonra, çam ormanları yerine başka ağaçlar dikilmesi öneriliyor ya...
Yangın felaketinin öne çıkan simalarından biri de Şahan Gökbakar. Tam bir orman yangın gözlemcisine dönüştü.
Marmaris’ten yaptığı paylaşımın ardından bölgeye üç helikopter gittiği iddia edilmişti.
Şahan bütün bu etkileşime o kadar kaptırdı ki, ikinci bir paylaşımında artık “Buraya da iki helikopter, acil” şeklinde konuşuyordu.
Diğer yandan Şahan Gökbakar’ı bölgedeki mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Özetle diyorlar ki: “Şahan’ı kahraman ilan etmek yanlış. Yaptığı yayınlarla kendi evini kurtarmanın derdinde...”
Sonra karşılıklı görüşler kayıtsız kalınamayacak bir beyin cimnastiği şeklinde uzuyor.
Yine özetle...
◊
12 Aralık, Yay kadını... Hangisinden daha çok çektiniz: Dikkatsizlikten mi, patavatsızlıktan mı?
- Patavatsızlıktan çok çektim ya. En sonda söylenecek şeyi hep en başta söylüyorum. Dokuz köyden de kovuluyorum haliyle. (Gülüyor)
İtalyan Lisesi’nden arkadaşınız Nilüfer’in yardımıyla çok genç yaşta sektöre girdiniz. Hayallerinizdeki gibi miydi, düş kırıklığı mı?
- O zaman biz gerçek çocuklardık. Şimdikiler gibi 15 yaşında küçük kadınlar değil. Çocuktum, aklım bir karış havadaydı. Çok erken evlilikler yaptım. Pek kıymetini bilemedim aslında mesleğimin. Hep öyle gidecek zannettim. Ama hiçbir zaman pişman olmadım. Yeniden doğsam yine şarkı söylemek ve Yeliz olmak isterdim.
Müziği tercih etmenizin hangi bedeli daha ağır oldu: Hosteslik hayalinden vazgeçmek mi, okulu
bırakmak mı?
Bodrum’da halkın seferberliği
Bütün Türkiye gibi Bodrum ahalisi “tekciğer” oldu felakette.
Korsan taksiler bile bölgeden insan tahliye etti.
Bırakın özel tekneleri, tur teknelerini, jet-ski’ler karşı kıyıdaki toplanma noktasına insan taşıdı.
Bu çabaların simge ismiyse itfaiyecilere içecek su taşırken dumanların arasında hayatını kaybeden Şahin Akdemir.
Yüzü islenmiş görüntüsü ve son kaydındaki sesi hiç çıkmayacak hafızalarımızdan.
Süreyya Yalçın’ın yangın manzaralı pozu
Yangınlardan haberi yok muydu, arkasındaki dumanı fark etmedi mi, onu bilmiyorum.
BİR MASADA, BİR KABİNDE...BİR DJ (ÇEŞME)
Hem yurtiçi ve yurtdışında çalan başarılı bir DJ hem de prodüktör. DJ Cafi (Cafer Palamut) Çeşme’de sezonun en popüler mekânlarından Angelo Grande’yi işletiyor. Boks ve spor meraklısı; vücuduna, kılığına özenli. Tipi de yerinde olunca adı “Çeşme’nin en yakışıklı DJ’i”ne çıktı. Mekânında erkekten çok kadın olması o yüzden herhalde.
BU DA TURGUTREİS’İN SUNSET’İBİR SALAŞ (BODRUM)
Turgutreis’teki küçük, şirin işletmelerden biri Sunset. İsim benzerliği... 25 yıl sonra ilk kez Bodrum Cennet Koyu’nda yazlık açan İstanbullu lüks Sunset’le hiçbir benzerliği yok. İçkinizi kendiniz götürüyorsunuz, servisinizi yapıyorlar, üstüne menüden ne sipariş verirseniz onu ödüyorsunuz. Kalamarlarına bayıldım.
GÜNDÜZ AKDENİZ MUTFAKLI PLAJ, GECE OCAKBAŞIBİR TABAK (BODRUM)
Kaburgaya sarılı zırh kebabı... Gündoğan’da bu yaz açılan Danış Restaurant Beach’in menüsünde yok, özel olarak sipariş verildiği zaman yapılıyor. Kuzu but ve kaburga, kıyma haline gelene kadar zırhtan geçiriliyor. Dana kaburga kemiğinin ince olanları seçiliyor. Kebabın eti kaburganın etrafına yapıştırılıyor. Kömür ateşinde pişiyor. Kaburganın lezzeti kuzu etiyle birleşiyor. Kaburga, yapısı gereği ısıyı eşit dağıtmadığı için kebabı düşük ateşte pişirmek gerekiyormuş. Her tarafını eşit olmasının ayrı bir ustalık gerektirdiğini söylüyorlar. Fiyatı da ona göre tabii: 240 lira. Ama 4 kişiyi haydi haydi kesiyor. Yolunuz düşerse ekşili dil söğüşü ve şişte künefeyi de mutlaka tadın. Bütün bu lezzetler akşam 19.00’dan sonra mekân ocakbaşına dönüşünce... Gündüz Akdeniz mutfağı beach menüsü servis ediyorlar. Ahşap iskeleden kum deniz. Ilık su sevenler için. Giriş ücretsiz ama 350 lira harcama yapmak şart. Servis hem gece hem gündüz standardın üstünde. Koya bakan manzara güzel, müzik varla yok arası, dinlendirici. Ne çaldığını hiçbirimiz hatırlamıyoruz bile.
En yakın arkadaşları Nur Yerlitaş ve Oya Aydoğan’ı kaybeden Diva, katıldığı “Beyaz Magazin” programında “Kimsem kalmadı” diyerek ağladı.
Konu, Zeki Müren’in vefatından konuşurken açıldı.
Bülent Ersoy, Sanat Güneşi’ni öldükten sonra morgda görmüş. Sahnede hayatını kaybettiği için yüzünde hâlâ sahne makyajı varmış. Makyajını temizleyip yanaklarından öptüğünü söyledi: “Artık öpecek kimsem kalmadı.”
Ersoy’un yalnızlığını ilk dillendirişi değil bu. Daha önce de yapmıştı “Hiç arkadaşım yok” açıklamaları...
“Arkamdan dua okutacak kimse yok” demişliği bile var.
Elbette bütün ölümler, sarsıcı, yalnızlaştırıcı. Ama Bülent Ersoy (annesi dahil) yaşadığı kayıpların yarattığı boşlukta bir şeyi gözden kaçırıyor, kendisine haksızlık ediyor bence.
Her şeyden evvel çevresinde hâlâ onu çok seven sanatçı ve camia dostları var. Onlara haksızlık ediyor.
Plajda, kafede, sosyal medyada herkes bunu konuşuyor. Gazeteler, televizyonlar...
Biz konuşmasak bile Avusturya Başbakanı Kurz gibilerin beyanlarıyla gelip tekrar gündemimize giriyor.
Nilgün Belgün gibi bir sanatçının “Sınırları kapatın” çağrısı geniş karşılık buluyor.
Sosyal medyada “Ülkemde mülteci istemiyorum” başlıkları açılıyor.
Caddebostan, Yeşilköy sahilinden “yabancı istilası” fotoğrafları paylaşılıyor.
Paralel olarak toplumda sığınmacı karşıtlığı da yükseliyor.
Üstelik Suriyelilere ilk başta gösterilen muameleyle şimdi Afganlar karşısında yaşananlar biraz daha farklı sanki.
Suriyeliler çoluk çocuk sınırı ilk geçmeye başladıklarında rejimin bombalarından kaçan mazlumlar olarak algılanıyorlardı.
Posta’dan Oya Çınar’la yaptığı söyleşide “Sizce hanginiz daha büyük starsınız? Tarkan mı, siz mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
“Şimdi bak; benim şarkılarımın modası hiç geçmiyor. Şarkıları tüm dünyada bilinen, en çok dinlenen bir ben varım. (...) Özetle bütün dünyada şarkıları bilinen bir tek ben oldum. Her yerde, her ülkede varım.”
Selda Bağcan’ın mütevazı kişiliğini hepimiz biliyoruz.
Tanıyorum da söylüyorum bunu...
Ama durup durup gerçek hayattaki sindirmiş kişiliğini yansıtmayan, böyle kolayca cımbızlanabilecek laflar ediyor.
Çok sevip toz konduramadığımız için şaşırıyoruz haliyle.
Bundan bir süre önce de BBC Türkçe’ye verdiği röportajında “Sesim çok enteresan. Bulunmayan, hemen fark edilen, duyar duymaz insanların ‘İşte bu Selda Bağcan’dır’ diyebildiği bir ses, çok farklı. Kendi sesimi dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oluyor” demişti.
Sonra da “
“Açar” soyadı açmazı
Bazen iki çarpı iki dört etmeyebilir, tek bir doğru olmayabilir. Kayahan’ın kızı Beste Açar’la eski eşi İpek Açar Kömürcü arasında yaşananlar da biraz onun gibi. Beste Hanım, İpek Hanım’ın artık babasının soyadını kullanmamasını istiyor.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
İpek Hanım, eşinin vefatından 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptı. Artık yeni eşinin soyadını alması gerekirken neden hâlâ “Açar”ı kullanmaya devam ediyor?
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Biri ölünce geride kalanlar hayatlarına devam etmek zorunda. Tekrar evlenmesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu, geçmişte yaşananların silinmesi anlamına gelmez ki.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Sadece soyadını kullanmaya devam etse iyi. Ama sonuna yeni eşinin soyadı “Kömürcü” eklendi. “Aynı isimde iki kocanın soyadları yan yana” gibi tuhaf bir durum ortaya çıktı.
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
Kayahan ile evlendiklerinde henüz 23 yaşındaydı. Bütün kariyerini Kayahan’ın kanatlarının altında bu soyadıyla oluşturdu. Sonra tekrar evlendi diye bu markadan neden vazgeçsin?
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
“Kayahan’ın da isteği bu yönde olurdu” diyor. Babasının mezarı başından yaptığı paylaşımda “Babam için yazıyorum bunları. Onu yakından tanıyan herkes anlayacaktır” diye yazdı.
ESKİ EŞİ HAKLI ÇÜNKÜ:
16 yıl evli kaldılar. Çocuğunun babası. Herhalde kızı kadar o da yakından tanımıştır Kayahan’ı. Ne isteyip neyi istemeyeceğini, başkaları kadar o da bellemiştir onca senede.
KIZI HAKLI ÇÜNKÜ:
Yakından falan tanımaya gerek yok. Biz uzaktan tanıyan hayranları bile Kayahan’ın böyle bir duruma asla rıza göstermeyeceğini bilir. Rahmetli gerekirse kendi soyadını değiştirirdi...
Çocuksuz mekân tartışması
Çocuğuyla restorana alınmayan bir anne Twitter’dan isyan etti: “Konsept gereği çocuk kabul etmiyoruz ne demek!”
Olay sadece restoranla bitmiyor.
Güneyde çocuk kabul etmeyen beach’ler falan da var.
Aynı şekilde otellerde çocukların alınmadığı bölümler...
Bence ikisi de olmalı. Ebeveynler de sakince bir yemek yemek isteyene saygı göstermeli.
Adam belki evlenme teklif edecek...
Yahut bütün bir sene çalışıp 3 gün tatil yapacak.
Onun hakkı değil mi plajda gürültüden uzak kitabını okumak?
Orkun Ün ve Cihan Şensözlü dün enine boyuna tartıştılar meseleyi Kelebek’te.
Naçizane benim de üç küçük notum olacak...
∆ ANNEYE:
Bir mekâna alınmamakla dünyanın sonu gelmez. Ohoo... Biz ne gerekçelerle, nerelerin kapısından içeri alınmadık. Kimimiz damsız, kimimiz “yeterince zengin” göstermediğimiz için. Hiçbir şey olmuyor, yan dükkâna oturuyorsunuz, olup bitiyor.
∆ MEKÂNA:
Bu kapıdan geri çevirmeler bazen hakikaten onur kırıcı, insanı kötü hissettiren bir hâl alıyor. “Çocuk almıyoruz” yerine “Burası çocuklar için uygun bir yer değil” gibi karşı tarafı daha iyi hissettiren bir tavır sergilenebilir.
∆ ÇOCUĞA:
Yavrum söyle annene, seni sıkıcı büyüklerin oturduğu bir yerdense yaşıtlarınla sosyalleşebileceğin, rahatça koşturup, bağırıp çağırabileceğin bir yere götürsün. Hele çocuk parkı falan da varsa tadından yenmez...
Sen ne güzel bir insansın
Olimpiyat şampiyonumuz boksör Busenaz Sürmeneli dükkânına gelince, hesap fişinin üstüne “Sen Tokyo’da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin” yazıp para almayan Trabzonlu pideci... Sosyal medyada paylaşılan fişin üzerinde Terminal Unlu Gıda ve Abdülkadir Bektaş yazıyor.
Aleyna Tilki’nin yersiz kıyaslaması
Yeni single’ının tanıtımı için bir robotla evlenen Aleyna Tilki, bu mesele sorulunca olayı nedense Tarkan’a bağlamış: “Tarkan’ın her şarkısı tutuyor mu?”
Böyle bir kıyaslama ne kadar erken ve ergen.
Çünkü aradaki fark sadece yaş değil, birkaç fırın ekmek.
Sen daha pide kuyruğunda beklerken Tarkan çoktan Tarkan’dı.