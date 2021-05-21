90’larda star olmanın olası bir dezavantajı

Yeni “Kainat Güzelimizi” görmüşsünüzdür.
Meksikalı Andrea Meza.
Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen, bu sene ABD’de yapılan yarışmada aldı bu unvanı.
En başta bu “Kainat Güzeli” lafı problemli bence.
Başka gezegen katılmadığı için birinciler sürekli Dünya’dan çıkıyor.
Belki “Dünya Güzeli” dense daha doğru olacak ama...
Ona bile itiraz edenler var.
Dükkânlar açık ama...
Paket servis var.
Sokağa çıkmak serbest ama...
21.00’den sonra yasak.
65 yaş üstü artık “hürgeneral” ama...
10.00-14.00 arası.
Birbirimize göz koymak serbest ama... Nikâh için 1 Haziran’ı beklemek lazım. Yok, 1 Temmuz!
Pardon, tekrar baktım: 1 Haziran’mış.
- Genelde disiplini zordur ama bendeki beklenti oldu. Rahmetlilerin ikisi de öğretmendi. Kıyamet senaryosu gibi.
◊ Yıldız Teknik mezunusun. Sence müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?
- Resmen mezun değilim ki... Gidip diplomamı bile almadım. Ama müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu.
◊ 29 Nisan... Boğa burcu olmanın nesi daha komik: İnatçılık mı, konfor düşkünlüğü mü?
- İnatçılığı elbette, yalan çünkü...
◊ Söz yazmak mı, beste yapmak mı?
- Elbette beste yapmak. Sorgulayanı az olur (Gülüyor).
◊ Sahne önü mü sahne arkası mı?
Herkes ilk gününü sever bayramın. Ben ikinci gününü.
Çünkü o ilk günün koşuşturmasından sonra bayramın tadı en güzel ikinci gün çıkıyor.
Hem hâlâ bayram hem de ilk günün telaşesi olmuyor.
Ama birinci günün bütün gereklerini yerine getirdim tabii.
Aramam gereken herkesi aradım.
İsmime özel yazılmış bütün tebrikleri tek tek yine “isimle” hitap ederek cevapladım.
Jenerik, tek tuşla herkese gönderilen tebrikleri zaten uzun zamandır kale almıyorum.
Pandemiden dolayı mezarlık-aile ziyareti bu sene zaten yok. Dualarımı okudum, ruhlarına yolladım. Bu koşullar altında olunabilecek en pırıl “
Kimsede sıkacak diş kalmadı. Bir aç bir kapan, esnaf perişan.
Tiyatrocular, müzisyenler, sinemacılar kan ağlıyor.
Eve kapanmaktan halkın psikolojisi bozuldu, yılların evlilikleri çatırdıyor.
Diğer yanda otellerde partiler, tatil beldelerinin girişlerinde trafik görüntüleri...
Evet... Sinir bozuyor.
Ama... Moral bozmasın.
Bayramda güzel düşünüp, güzel şeyler konuşmak lazım. Bunlar istisna.
Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo (Mohammed Alsaloussi), Şeyma Subaşı’ya Anneler Günü’nde lüks bir cip hediye etti.
Meedo, Şeyma’yı o kadar seviyor ki Bali tatilinde bir adadan diğerine geçerken özel jet bulamayınca, normal yolcu uçağı kapattı sevgilisi ve kerimesi Melisa için.
Şeyma da sağ olsun, çok hazmetmiş bir insan olduğu için bu tür dertlerini halkla paylaşmaktan hiç gocunmuyor.
Kendimden biliyorum, bu özel jet bulamama meselesi gerçekten çok büyük sıkıntı. Zaman zaman benim de başıma geliyor.
Neyse konuyu dağıtmayalım. Ailelerle tanışıldı, çiftin yakın zamanda evlenmesi bekleniyor.
Acun Ilıcalı’dan sonra ondan daha da zengin Meedo’yu nasıl kaptı, 6 ayda nasıl evliliğe ikna etti, tam bir “başarı” hikâyesi.
Çift evlenecek ama...
Daha şimdiden Şeyma Subaşı’nın
Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...
Yani Beren Saat’in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray’ı andığı...
Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkâm kestiği doğum günü.
Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini “Benim kahramanım” notuyla paylaştı Instagram’dan.
Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:
Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...
Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...
Yahu bize ne?
◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?
- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)
◊ Sahne mi, ekran mı?
- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.
◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?
- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.
Sosyal medyaya baksanız herkes atadan-babadan zengin, herkes paşa torunu, kimse yokluk, yoksulluk görmemiş.
Sanki fakir olmak hastalıkmış, utanılacak, saklanacak bir şeymiş gibi bir hava da yerleşti topluma üstüne üstlük.
Bırakın fakirliği, tutumluluk bile mahkûm edildi, herkes har vurup harman savurmak zorundaymış, ne kadar çok saçılıp dökülürse o kadar mutebermiş gibi paylaşım yapmak zorundayız.
Oyuncu Merve Dizdar ilkokula başladığı günden önlüklü bir fotoğrafını paylaştı.
Şimdikiler bilmez. Bizim dönemimizde fakirin de zenginin de çocuğu eşit hissetsin diye öğrencilere önlük giydirilirdi.
Önceki yazılarımda Damla Sönmez’in, oyunculukta eğitimle ilgili görüşlerini yayımladığımız bir haberin başlığına itirazına yer vermiş, haklı olabileceği noktaları taramıştım.
Çok yakın bir zaman önce Nilgün Belgün’ün de aynı şekilde “oyunculukta eğitim” konusuyla gündeme geldiğini hatırlatmıştım.
“Aman yine yanlış anlaşılmayayım” notuyla Nilgün Belgün’den bir açıklama geldi.
Özetle herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylüyor:
“Oyunculuk eğitimle taçlanır. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Usta-çırak ilişkisiyle de şahane olur. Damla da ben de finalde aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Tabii ki en önemlisi yetenek. Ama eğitimi dışlayamayız, eğitim güçlendirir her zaman.”
Biri şu akımı bitirsin
Üst orta yaşlarda yani 20’li yaşları 90’lara denk gelenlerde bir telaş...
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Sanatçı duyarlılığı gösteriyor. Sektördeki sorunların, intiharların duyulması için elini taşın altına koydu. Tarkan’dan da benzer bir duyarlılık bekledi.
◊ TARKAN HAKLI ÇÜNKÜ:
“Amacını anlamadım” diyor. Biz şarkı söyleyip kendi aramızda top çevirince ne olacak yani demeye getiriyor. Kuru tantananın kime, ne faydası var?
◊ YILDIZ HAKLI ÇÜNKÜ:
Kanal D’nin efsaneleşen dizisi “Camdaki Kız”da “Nalan” karakteri...
Aslında bir fanusun içinde yaşıyor, hayatı bilmiyor, annesinin kendisine gösterdiği hayatı camdan izliyor.
Diziyi ve karakteri bu kadar fenomen yapansa bence başrol oyuncusu Burcu Biricik.
Dijitalde yayınlanan dizisi “Fatma” da onun sayesinde bu kadar ses getirdi.
Burcu Biricik zaten güzel.
Ekranda gördüğünüzde zaplamak falan mümkün değil, takılıp kalıyorsunuz.
Ama onun ötesinde oyunculuğuyla da döktürüyor.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık tabii. Âşık olduğunda tüm hücrelerinle tek noktadasın. İster belli olsun, ister olmasın... En fazla “mış gibi” yapıyorsundur (Gülüyor).
◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?
- PTT! Çünkü daha sosyal. Bütün aile birlikte yapabilirsiniz. Kış, kar, soğuk hava, sıcak ev, battaniye... Ohhh.
◊ Gündoğumu mu günbatımı mı?
- Her zaman günbatımı. Görsel bir şölen yahu. Bir de ben en çok geceleri seviyorum.
◊ Hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?
- Göz kaçırmak daha gizemli (Gülüyor).
Hürriyet Cumartesi’deki köşemde bir süredir “pandemide semt turları” yapıyorum.
Hem o semtin kent hayatının dününe, bugününe biraz bakıyoruz hem de karantinada aldığı hasarı tespit etmeye çalışıyoruz fotoğrafçı arkadaşlarımla.
Beni en şaşırtan semtlerden biri Arnavutköy olmuştu.
Çünkü bugüne kadar gezdiğim yerler arasında Ortaköy, Asmalımescit gibi, insanların yeme-içme için dışarıdan geldikleri bölgelerin daha kötü etkilendiğini, içinde zaten kendi ahalisi yaşayan Cihangir, Moda gibi semtlerin daha az kayıp verdiğini gözlemlemiştim.
Arnavutköy ne birine ne öbürüne uyuyordu.
Yerleşik sakinleri olmasına rağmen çok dükkân kapanmıştı, hasar çok fazlaydı.
Arnavutköylü bir okurum gözlemini yazmış.
Hande Erçel’in “Sevincimiz fıskiyeleri patlatıyor... Mükemmel” notuyla paylaştığı fotoğrafa 2.7 milyon beğeni yağmış.
Kerem Bürsin’e 100 bin yorum yapılmış.
100 bin kişi işi gücü bırakmış, bu kareye tıkır tıkır bir şeyler yazmış.
Meğer bünyede bir “ıslanma” fantezisi varmış da akacak mecra ararmış.
Yaklaşık şöyle bir şey:
“Çimlerde ikisi de mayolu ve yalınayaktı...
Islak çimenlerin üzerinde koşuyorlardı...
Kerem havada ayaklarını birbirine vuruyordu...”
Halbuki babası Türk, annesi Alman’dı. Yeterince karışık değil mi?
Aslında dizilimi geçen sene yaptırmış ama biz şimdi öğrendik.
Açıklamayı yaptığı yer Rusya’nın başkenti. Moskova Film Festivali’nde gösterilen “Kovan” için orada.
“Muhteşem Yüzyıl”daki “Hürrem” rolüyle bu ülkede zaten sempatisi yüksekti. Güzel bir hamleyle tribünlere iyice oynadı.
Bakalım bu zekice PR adımları Rus pazarını kendisine açacak mı?
AÇIKLAMA KARNESİ
◊ Yerindelik: 10
Sayılar delirdi, tam kapanmanın eşiğine geldik ama iyiye giden şeyler de var.
Aşının işe yaradığının ortaya çıkması umutları güçlendiriyor.
Mesela bu konuda en cevval ülke İsrail’de ilk kez korona ölüm vakasız gün yaşandı.
Bizde de fire büyük olmasına rağmen aşılama gittikçe daha alt yaşlara doğru ilerliyor.
Aşı tedarik etmenin kolaylaşacağı konusunda Rus aşısının Türkiye’de de üretileceği haberi düştü ekranlara. Hepsi içe su serpen gelişmeler.
Yalnız şu fire mevzuu fena.
Sadece aşı olmak yetmiyor.
Etrafımızda aşılanmamış birileri kalmışsa onlarla da ilgilenmek gerekiyor.
Geçen yıl yaşamını yitiren müzik yazarı Çağlan Tekil ile yakın arkadaş olan Aylin Aslım, 23 Nisan’da dünyaya gelen oğluna Orman Umut Çağlan adını verdi.
◊ Öğrenciliğinizin hangi dönemi daha şamatalıydı: BAAL mi, BOUN mu?
- Açıkçası ben kendimi daha Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ndeyken müzik ve edebiyat çalışmalarıyla buldum. Boğaziçi Üniversitesi yılları çift vardiya çalışmak, geçim derdi ve ilk albüm sürünmeleri ile geçtiği için, sanırım BAAL daha eğlenceliydi.
◊ 90’larda tam olarak ne yaşadık biz: Pop rönesansı mı, tüp patlaması mı?
- Şimdi bakınca kesinlikle popun rönesansı derim. Hatta 80’ler sonu ile. Sebebi, hâlâ yerleri dolmayan ve bence dolamayacak olan Onno Tunç, Melih Kibar, Çiğdem Talu, Aysel Gürel gibi dehâlar.
◊ Kaş’a yerleştiniz: Kaçış mı, varış mı?
- Kaş bence ne olursa olsun bir yerlerden, bir şeylerden kaçış. Varış olabilir mi? 5 senenin sonunda hâlâ emin değilim bundan. Anlayana kadar da acelem yok.
Aralarında ilişkiyi hep muallakta bırakıyorlar. Ama bir yandan da sürekli kuşkuları artıracak mizansenler yapıyorlar.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Maldivler tatili de bu yüzden ilgi görüyor.
Oradan paylaştıkları her karede aynı temcit pilavının altı tekrar yakılıyor. Soru şu: Acaba Türkiye’nin en ünlü ikilisi tatil kaçamağı mı yapıyor?
Aralarında gerçekten bir ilişki var mı yoksa bizi mi trollüyorlar, bilmiyorum.
Ama çıktıkları bu son Maldivler seferinin kaçamak falan olmadığı kesin.
Hande Erçel’in ablası da ailesiyle orada. Ablalı/yeğenli kaçamak mı olur?
Üç olasılık var...
90’larda star olmanın olası bir dezavantajı
Onlar hiç pandemi gibi koşulları görmemiş bir kuşaktı. Sektörde her şeyin büyüdüğü bir döneme doğdular. Ama bu durum belki de en büyük dezavantajları oldu.
Üçü de aynı yılların, aynı kuşağın pop starları. Ama ortak bir noktaları daha var. Zamanında iyi kazandıkları halde, idaresini beceremeyip bugün eskiye nazaran “zor” durumda olmaları.
En çarpıcı örneği Serdar Ortaç. Bankaların kredi düzenlemeleri sayesinde idare edebildi. Serdar Ortaç demişken... Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan Ozan Orhon da aynı kuşaktan. Bugün daha şaaşalı bir hayat sürmesi çok muhtemeldi.
“Bebeto” (Burak Kut) benzer şeyler yaşadığını açıkladı:
“Servet yapmak değil, serveti korumak önemli. Gelir düzeyin yüksek olunca ona göre bir hayat yaşıyorsun. Para kesilince maddi zorluklar yaşadım. Bankadan kredi çektim, geri ödeyemedim...”
Sanatçı insanın ticari hayatta ille de başarılı olmasını beklemek de haksızlık tabii ama...
Bu durum da ilginç.
Şimdiki gibi pandemi koşullarını görmemiş bir kuşaktı onlar.
Radyolar, televizyonlar, konserler, milyon milyon satan albümler...
90’lar gibi sektörde her şeyin büyüdüğü bir dönemde “sahneye” çıktılar.
Ama bu durum belki dezavantajları da oldu.
Değirmenin suyu her dönem, hep böyle akacak yanılgısına kapıldılar.
İhtiyatlı davranmayı boşladılar.
Burat Kut’un işaret ettiği gibi... Servetleri, servetlerinin düşmanına mı dönüştü?
Eski dostlar, eski dostlar
2004’teki sezon finali 2000’lerde en çok izlenen dizi oldu ABD’de. 25’inci yılı kutlanan “Friends”, sadece ülkesinin değil, bütün milenyum kuşağının kült dizilerinden biriydi.
Çünkü dünyanın her yanındaki gençlere ailenin yerini arkadaşların aldığı bir metropol yaşamı vadediyordu.
1994’te ilk başladığında 15 yaşında olsalar, o kuşak bugün 40 ve üstü olmalı.
Oyunculardan paha biçin: “Rachel” karakterini canlandıran Jennifer Aniston 52 yaşında. “Joey”i oynayan Matt LeBlanc 53...
25’inci yıl kutlaması çerçevesinde özel bir bölüm için bir araya geldiler.
Bölümden ziyade, tek seferlik bir şov gibi.
Fragmanı düştü ekranlara. “Ross” (David Schwimmer), “Monica” (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry)..
Aradan geçen çeyrek yüzyıl, herkesten bir şeyler götürmüş.
Ama sanki erkeklerden daha fazla. “Joey” çok değişmiş. Nerede ilk başladığındaki o çıtır delikanlı?
Kilodan yarım dünya olmuş. Saçlar artık bembeyaz...
“Ross” kendini daha iyi korumuş ama yıllar “Chandler”a iyi davranmamış. Onların yanında “Rachel” (Jen) ha deseniz aynı. Monica da daha az yaşlanmış gibi. Hâlâ favori karakterim Phobe...
PANDEMİ GÜNLÜĞÜ
Daha beş gün olmuş aklımıza kurt düşeli... Şöyle yazmıştım:
“Biontech mi, Sinovac mı tercihi, aşı hakkı gelen her hanenin meselesi. Çin aşısı yerine Alman aşısını tercih ettim, çünkü bu Batılıların sağı solu belli olmaz. Yarın öbür gün sırf Çin’e çelme takmak için aşı pasaportunda zorluk çıkarırlar, vize vermezler falan diye işkillendim. Bir tanıdığımı da böyle ikna ettim Biontech’e. Umarım bu makyavelist yaklaşımla tıbbi bir vebale girmedim...”
Hiç sektirmediler.
AB’nin kapılarını yabancılara açmaya hazırlanıyorlar...
Ama Alman aşısı Biontech’i vurulanlara.
Öbürleri? Çin? Rus?
Onlar daha değerlendirilecek.
Ne zaman?
Paşa gönülleri Çinli ve Rus turistleri ne kadar çabuk Avrupa’da görmek isterse...