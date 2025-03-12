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Nükhet Duru, Saba Tümer ve Nilgün Belgün “Kaynat Bakalım” adlı yeni bir şov hazırladı. BKM prodüksiyonu. Senarist ve isim babası Yılmaz Erdoğan.

“Yeşil Kabare” tadında aşkı, evlilikleri, insan ilişkilerini, eğlenceli anılarını falan anlatıyorlar.

Hürriyet’in hafta sonu ekinde Hakan Gence’yle bir YouTube söyleşisi yapmışlar.

Klasik Hakan Gence röportajlarından:

Provoke edecek kadar konuşup geri çekiliyor, meydanı malzemeye bırakıyor.

Çünkü eldeki kumaş provoke olmaya dünden teşne.

Tek tek zaten tehlikeli silahlar, bir araya gelince altıpatlar oluyorlar. Her şeyden önce “birbirinden eğlenen” kadınlar bunlar.

Saba’nın bir gün kafası çok bozukmuş, n’apsam, n’apsam; Nilgün’ün oyununa gitmiş.

Gülmüş gülmüş, kendine gelmiş, çiçek gibi çıkmış oyundan. O yüzden telefonda altı saat falan konuşuyorlar.

Yalnız dikkat, bu kadın enerjisinin içinde östrojen zehirlenmesi yaşamak da var.

Bazen değme kahvehanede bulamayacağınız “kadın maçoluğu” sergiliyorlar:

“Şu Kıvanç var yaa... Boğaz gibi çocuk. Seyretmelere doyamıyorsun” gibi metalaştırmalar falan var.

Bıyık olsa buracak.

Zaten proje için BKM’nin içişleri bakanı Necati Akpınar’la buluştuklarında Yılmaz Erdoğan’ı aramışlar, Erdoğan isimleri duyunca “Bermuda Şeytan Üçgeni” demiş.

Bakmayın; bu kahkahalı, güler yüzlü medeni şeytanların ağzından duymasanız, bildiğiniz insanlık suçu falan işliyorlar.

Biri (Nükhet) diyor ki “Çirkin adama günaydın bile demem...”

Öbürü (Nilgün) el arttırıyor: “40 yaş üstüne günaydın demem!”

Erkek olsa ne sevimsiz, değil mi?

Ama bunlara kızamıyorsunuz, komiğinize gidiyor.

Kullandıkları dil de Louboutin’li Şoför Nebahat:

NİLGÜN: Dört nikâh, üç cenazem var.

Erkekler konusunda tecrübeliyim.

SABA: Bende daha siftah yok...

NÜKHET: Ablam sen balık kayığa düşsün istiyorsun da ondan.

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Günün dörtlüsü





◊ Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı...

Çok yakıştırıyorum o tinerci esintili L-Gante’yle, Allah ayırmasın, öyle baş başa, bir yastıkta hiç ayrılamadan kocasınlar.

◊ Yusuf Güney el arttırdı, uzaylı iddiasından sonra Dünya’nın da dönmediğini savundu...

Tabii canım, Yusuf tek, biz hepimiz. O duruyor, biz dönüyoruz aslında.

◊ Ormanda kaybolup canından olan olan Ece Gürel’in babası, cadılığından bahsedenlere, “Oruçlu cadı mı olur!” diye tepki gösterdi... Orman, cadı, Hansel,

Gretel... Tekamülümüz bu kadar işte.

◊ Şeyma Subaşı eski eşi Muhammed Alsaloussi için sosyopat dedi.

Neler çekmiş, neler...

Kıza hiç göstermeden görücü usulü biz baş göz ettik ya, haklı şimdi çemkirmekte.