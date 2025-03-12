×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSavaş ÖZBEY40 yaş üstüne günaydın demem
Savaş Özbey
Savaş Özbey
Savaş ÖzbeyYazarın Tüm Yazıları

40 yaş üstüne günaydın demem

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar

Erkek olsa ne sevimsiz, değil mi? Ama bunlara kızamıyorsunuz, hatta komiğinize gidiyor. Nükhet, Saba ve Nilgün yeni şovlarında bildiğiniz insanlık suçları falan işliyor.

Haberin Devamı

Nükhet Duru, Saba Tümer ve Nilgün Belgün “Kaynat Bakalım” adlı yeni bir şov hazırladı. BKM prodüksiyonu. Senarist ve isim babası Yılmaz Erdoğan.
“Yeşil Kabare” tadında aşkı, evlilikleri, insan ilişkilerini, eğlenceli anılarını falan anlatıyorlar.
Hürriyet’in hafta sonu ekinde Hakan Gence’yle bir YouTube söyleşisi yapmışlar.
Klasik Hakan Gence röportajlarından:
Provoke edecek kadar konuşup geri çekiliyor, meydanı malzemeye bırakıyor.
Çünkü eldeki kumaş provoke olmaya dünden teşne.
Tek tek zaten tehlikeli silahlar, bir araya gelince altıpatlar oluyorlar. Her şeyden önce “birbirinden eğlenen” kadınlar bunlar.
Saba’nın bir gün kafası çok bozukmuş, n’apsam, n’apsam; Nilgün’ün oyununa gitmiş.
Gülmüş gülmüş, kendine gelmiş, çiçek gibi çıkmış oyundan. O yüzden telefonda altı saat falan konuşuyorlar.
Yalnız dikkat, bu kadın enerjisinin içinde östrojen zehirlenmesi yaşamak da var.
Bazen değme kahvehanede bulamayacağınız “kadın maçoluğu” sergiliyorlar:
“Şu Kıvanç var yaa... Boğaz gibi çocuk. Seyretmelere doyamıyorsun” gibi metalaştırmalar falan var.
Bıyık olsa buracak.
Zaten proje için BKM’nin içişleri bakanı Necati Akpınar’la buluştuklarında Yılmaz Erdoğan’ı aramışlar, Erdoğan isimleri duyunca “Bermuda Şeytan Üçgeni” demiş.
Bakmayın; bu kahkahalı, güler yüzlü medeni şeytanların ağzından duymasanız, bildiğiniz insanlık suçu falan işliyorlar.
Biri (Nükhet) diyor ki “Çirkin adama günaydın bile demem...”
Öbürü (Nilgün) el arttırıyor: “40 yaş üstüne günaydın demem!”
Erkek olsa ne sevimsiz, değil mi?
Ama bunlara kızamıyorsunuz, komiğinize gidiyor.
Kullandıkları dil de Louboutin’li Şoför Nebahat:
NİLGÜN: Dört nikâh, üç cenazem var.
Erkekler konusunda tecrübeliyim.
SABA: Bende daha siftah yok...
NÜKHET: Ablam sen balık kayığa düşsün istiyorsun da ondan.

Haberin Devamı

Günün dörtlüsü

40 yaş üstüne günaydın demem

◊ Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı...
Çok yakıştırıyorum o tinerci esintili L-Gante’yle, Allah ayırmasın, öyle baş başa, bir yastıkta hiç ayrılamadan kocasınlar.
◊ Yusuf Güney el arttırdı, uzaylı iddiasından sonra Dünya’nın da dönmediğini savundu...
Tabii canım, Yusuf tek, biz hepimiz. O duruyor, biz dönüyoruz aslında.
◊ Ormanda kaybolup canından olan olan Ece Gürel’in babası, cadılığından bahsedenlere, “Oruçlu cadı mı olur!” diye tepki gösterdi... Orman, cadı, Hansel,
Gretel... Tekamülümüz bu kadar işte.
◊ Şeyma Subaşı eski eşi Muhammed Alsaloussi için sosyopat dedi.
Neler çekmiş, neler...
Kıza hiç göstermeden görücü usulü biz baş göz ettik ya, haklı şimdi çemkirmekte.

#Savaş Özbey#Kelebek#Yazar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Suriye’deki anlaşmaya Ankara nasıl bakıyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

İş insanları yaşadıkları şehirle bağ kurmalı

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Dijital eğitim

 FUAT BOL
FUAT BOL

Osmanlı torunu ünlü yazar CIA muhbiri miydi?

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

İkiz kardeşi de boşanmaya çalışıyor!

 MEHMET ÜSTÜNDAĞ
MEHMET ÜSTÜNDAĞ
TÜM YAZARLARIMIZ