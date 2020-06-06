3 büyük şehir için sosyal mesafeli mekân önerileri

Yandaki iki fotoğraf, kısıtlamaların kalkmasının ardından İstanbul’un iki yakasında çekildi. Oysa kendimizi ve normalleşmeyi korumanın yolu sosyal mesafeden geçiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de daha güvenli hissedeceğiniz adresler derledik, yeni normalin kent trendlerini uzmanlarıyla konuştuk.
Salı, 16.00, Caddebostan...
Gece 12.00, Bebek. Hani 22.00 kısıtlaması?
ANKARA
İKİ SAATTE BİR PERSONELİN KIYAFETLERİ DEĞİŞİYOR
Cambo
Çayyolu’nda, kendi bahçe içindeki binasında hizmet veriyor. Köfte ve döneriyle meşhur. Her türlü hijyenik önlem alınmış durumda. Servis takımları gözünüzün önünde poşetten çıkarılıyor, her müşteriye yeni eldivenle servis yapılıyor, mutfak personeli de dahil tüm çalışanların kıyafetleri iki saatte bir yenileniyor.
Kepos Meyhane
Angora Bulvarı’ndaki meyhane açık alanı ve titiz servisiyle hijyen konusunda iç rahatlığı sağlıyor.
Trilye Restoran
Bırakın Ankara’yı, Türkiye’nin deniz ürünleri konusunda sayılı yerlerinden. Müstakil villası ve geniş bahçesi var.
Downtown Food Club Cafe
Eskişehir Yolu üzerinde, Armada Hayat Sokağı’ndaki kafenin ister bahçesine, isterseniz kapalı alanına dezenfektan paspaslarından giriyorsunuz giriyorsunuz. Masalar arasında şeffaf duvarlar var. Dezenfektan kutuları geri dönüşüme de hizmet ediyor. Bardaktan tabağa, çataldan bıçağa her şey kapalı ambalajda.
(Başkent önerileri için şehrin sosyal nabzını yakından tutan gazeteci abimiz Erdal İpekeşen’den yardım aldım.)
İZMİR
‘KENDİN PİŞİR KENDİN YE’NİN EN GÜZELLERİNDEN BİRİ
Teleferik
Kabul, şehrin yerlisine biraz demode geliyor olabilir. Ama biz İzmirli olmayanlar için bulunmaz nimet, bence bütün Türkiye’deki en iyi üç ‘kendin pişir, kendin ye’ yerinden biri. Üstelik doğuştan sosyal mesafeli. Balçova’dan teleferikle çıkılıyor, ince uzun bir yolun her iki yakasına etçiler, kafeler ve seyir terasları kurulmuş. Her birinin ayrı manzarası ve tertemiz bir hava var. Tavsiyem, en sondaki belediye tesisi Et Evi. Koronadan önce de vitrinden seçiyordunuz; salatanızı, etinizi, çatal bıçağınızı paketli şekilde veriyorlardı. Birbiriyle arası gayet açık masalardan birine kuruluyorsunuz, yanınızdaki mangala hazır közleri koyuyorlar, yakma derdi olmadan hemen cızbız faslına geçebiliyorsunuz.
Od Urla
İzmir deyince gazeteci Çağdaş Ertuna hiç tereddüt etmeden buranın ismini veriyor. Ona katılan biri daha var; yazarımız Saffet Emre Tonguç: “San Sebastian’ın Michelin’li restoranlarını hatırlatıyor. 350’den fazla zeytin ağacının altında yemek ise ayrı bir keyif. Şıklık, müthiş sunum ve lezzet bir arada...”
Bunlar dışında servis titizliğiyle bilinen Konak Gregor Kafe’yi, ferah bahçesiyle yine Konak’taki Reyhan Pastanesi ve Yüzde Yüz Cafe’yi, Çeşme’deyse Fava Restaurant ve Dost Pide’yi sayabiliriz.
İSTANBUL
BAHÇELERE NUR YAĞIYOR
Gazeteci ve life style yazarı Işın Cinmen’le aklımıza ilk gelen bahçeler, Cihangir’de Emily’s Garden, Galatasaray’da Limonlu Bahçe, Arnavutköy’de Revma Balık... Etiler’de Ati’ler... Bir ferah feza örnek de Caddebostan’dan: Neni Brasserie. Ama bahçe deyince İstanbul’un aklına gelen semt artık Bebeköy. Bacyard senelerin mekânı: Yayıl yeşile. Rakibiyse kışın yıldızı Momo. Bahçeden de harika Boğaz manzarası var.Backyard
Bahçe demişken bir yeni mekân haberi de verelim: 10 gün sonra Harbiye’deki Room&Roomers’ın yerine gelen Cabbar için Esin Övet, “İnşaatı gördüm, kendinizi bir ormana girmiş gibi hissedeceksiniz” diyor.
NE VARSA ESKİLERDE VAR
Rehber ve seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç, turistlere terk ettiğimiz klasiklerin yeniden kıymete bineceği görüşünde. Misal, Pierre Loti Kahvesi. Bence bunun yanına Fenerbahçe Parkı’nı da eklemek lazım.
Sokak ve mahalle buluşmalarıNişantaşı
Şu anda Paris, Milano, Amsterdam, Berlin, Londra ve Barselona’da gördüğümüz keyifli sokak ve nehir buluşmaları, bizde de Boğaz ve mahalle buluşmalarına dönüşecek. “Cihangir, Çukurcuma, Nişantaşı, Arnavutköy, Bebek ve Moda bu sokak&mahalle buluşmalarının üssü olacak” diyor iletişimci İsmail Polat: “AVM’lerdeyse meydanı olanlar tercih edilecek.” Nereleri var öyle?
Zorlu Center, İstinye Park, Vadistanbul... Buralarda da geniş açık alanı olan Morini, Parle, Michelle, Inari aklınızda olsun.
Kayıkhaneler yeni baş tacımız
Anadolu Yakası’ndaki Moda Kayıkhane iki yeni sürprizle geri dönüyor. Biri, Gardens of Garbo. Dünya mutfağı; kahvaltıya da gidebilirsiniz. İkincisi, yan komşu Paslı Pelikan. Sahil meyhanesi, kendinizi Ege’de hissedeceksiniz. Diğer kayıkhane de Avrupa Yakası’ndaki Kilyos’ta. Plaj kalabalığına çok karışmazsanız istediğiniz kadar sosyal mesafe var.
Eski köye yeni muhtar
Sosyal mesafeye uygun, geniş yayılımlı yerlere Topağacı Grey, Kabataş Setup, Ulus Sunset gibi klasik örnekler verilebilir ama biz gelin yeni bir mekândan bahsedelim: Ataşehir Muhtar. Ülker Spor Arena’nın hemen yanında dün akşam açıldı. Girişte ateşiniz ölçüldükten sonra açık hava sizde iştah açıcı etki yapacak. Sonra gelsin mavi haşhaşlı muhammara, gitsin tereyağında ciğer sote. Biraz Maslak’taki Esnaf’ın Kadıköylü kuzeni gibi.
Fersah fersah uzaklıkta masa ve özel localar
Çağdaş Ertuna ‘denize sıfır’ ve çok geniş alanı olduğu için Kuruçeşme’deki Ringa’yı öneriyor. İtirazım var: Sadece Ringa değil, Kuruçeşme hattında, Ringa’nın da içinde bulunduğu Oligark; Sortie gibi geniş alanlı, çok bölmeli, bol localı bütün mekânlar koronaya karşı avantajlı durumda. ‘İkinci dalga’ yerine deniz dalgası vaat ediyorlar.
Püfür püfür şehir manzarasıMonkey
Teraslar da yükselişte. Kent yazarları Çağdaş Ertuna ve Esin Övet’in akıllarına ilk gelen Emirgân’daki La Boom. Şişhane’deki Haliç manzaralı Monkey, geçen yazın en sükselisi Bebek Otel Teras, Ulus-Ortaköy arasındaki Meftun, Beyoğlu’ndaki 360 akla gelen diğer alternatifler. Üyeleri ve misafirleri için Beyoğlu’ndaki Soho House’un terası ve girişteki yemyeşil gizli bahçesiyle The Allis var. Nişantaşı’ndaki Frankie’de sizi cep telefonundan mönüye ulaşma ve temassız ödeme karşılayacak. Ama en avantajlısı zaten otel içinde olduğu için Nişantaşı’ndaki Spago. Oteller saat kısıtlamasının dışında çünkü. Bakalım şehrin en popüler teras kulübü Beyoğlu Klein Garten için 22.00 yasağı ne zaman kalkacak?
3 büyük şehir için sosyal mesafeli mekân önerileri
Yandaki iki fotoğraf, kısıtlamaların kalkmasının ardından İstanbul’un iki yakasında çekildi. Oysa kendimizi ve normalleşmeyi korumanın yolu sosyal mesafeden geçiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de daha güvenli hissedeceğiniz adresler derledik, yeni normalin kent trendlerini uzmanlarıyla konuştuk.
Salı, 16.00, Caddebostan...
Gece 12.00, Bebek. Hani 22.00 kısıtlaması?
ANKARA
İKİ SAATTE BİR PERSONELİN KIYAFETLERİ DEĞİŞİYOR
Cambo
Çayyolu’nda, kendi bahçe içindeki binasında hizmet veriyor. Köfte ve döneriyle meşhur. Her türlü hijyenik önlem alınmış durumda. Servis takımları gözünüzün önünde poşetten çıkarılıyor, her müşteriye yeni eldivenle servis yapılıyor, mutfak personeli de dahil tüm çalışanların kıyafetleri iki saatte bir yenileniyor.
Kepos Meyhane
Angora Bulvarı’ndaki meyhane açık alanı ve titiz servisiyle hijyen konusunda iç rahatlığı sağlıyor.
Trilye Restoran
Bırakın Ankara’yı, Türkiye’nin deniz ürünleri konusunda sayılı yerlerinden. Müstakil villası ve geniş bahçesi var.
Downtown Food Club Cafe
Eskişehir Yolu üzerinde, Armada Hayat Sokağı’ndaki kafenin ister bahçesine, isterseniz kapalı alanına dezenfektan paspaslarından giriyorsunuz giriyorsunuz. Masalar arasında şeffaf duvarlar var. Dezenfektan kutuları geri dönüşüme de hizmet ediyor. Bardaktan tabağa, çataldan bıçağa her şey kapalı ambalajda.
(Başkent önerileri için şehrin sosyal nabzını yakından tutan gazeteci abimiz Erdal İpekeşen’den yardım aldım.)
İZMİR
‘KENDİN PİŞİR KENDİN YE’NİN EN GÜZELLERİNDEN BİRİ
Teleferik
Kabul, şehrin yerlisine biraz demode geliyor olabilir. Ama biz İzmirli olmayanlar için bulunmaz nimet, bence bütün Türkiye’deki en iyi üç ‘kendin pişir, kendin ye’ yerinden biri. Üstelik doğuştan sosyal mesafeli. Balçova’dan teleferikle çıkılıyor, ince uzun bir yolun her iki yakasına etçiler, kafeler ve seyir terasları kurulmuş. Her birinin ayrı manzarası ve tertemiz bir hava var. Tavsiyem, en sondaki belediye tesisi Et Evi. Koronadan önce de vitrinden seçiyordunuz; salatanızı, etinizi, çatal bıçağınızı paketli şekilde veriyorlardı. Birbiriyle arası gayet açık masalardan birine kuruluyorsunuz, yanınızdaki mangala hazır közleri koyuyorlar, yakma derdi olmadan hemen cızbız faslına geçebiliyorsunuz.
Od Urla
İzmir deyince gazeteci Çağdaş Ertuna hiç tereddüt etmeden buranın ismini veriyor. Ona katılan biri daha var; yazarımız Saffet Emre Tonguç: “San Sebastian’ın Michelin’li restoranlarını hatırlatıyor. 350’den fazla zeytin ağacının altında yemek ise ayrı bir keyif. Şıklık, müthiş sunum ve lezzet bir arada...”
Bunlar dışında servis titizliğiyle bilinen Konak Gregor Kafe’yi, ferah bahçesiyle yine Konak’taki Reyhan Pastanesi ve Yüzde Yüz Cafe’yi, Çeşme’deyse Fava Restaurant ve Dost Pide’yi sayabiliriz.
İSTANBUL
BAHÇELERE NUR YAĞIYOR
Gazeteci ve life style yazarı Işın Cinmen’le aklımıza ilk gelen bahçeler, Cihangir’de Emily’s Garden, Galatasaray’da Limonlu Bahçe, Arnavutköy’de Revma Balık... Etiler’de Ati’ler... Bir ferah feza örnek de Caddebostan’dan: Neni Brasserie. Ama bahçe deyince İstanbul’un aklına gelen semt artık Bebeköy. Bacyard senelerin mekânı: Yayıl yeşile. Rakibiyse kışın yıldızı Momo. Bahçeden de harika Boğaz manzarası var.Backyard
Bahçe demişken bir yeni mekân haberi de verelim: 10 gün sonra Harbiye’deki Room&Roomers’ın yerine gelen Cabbar için Esin Övet, “İnşaatı gördüm, kendinizi bir ormana girmiş gibi hissedeceksiniz” diyor.
NE VARSA ESKİLERDE VAR
Rehber ve seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç, turistlere terk ettiğimiz klasiklerin yeniden kıymete bineceği görüşünde. Misal, Pierre Loti Kahvesi. Bence bunun yanına Fenerbahçe Parkı’nı da eklemek lazım.
Sokak ve mahalle buluşmalarıNişantaşı
Şu anda Paris, Milano, Amsterdam, Berlin, Londra ve Barselona’da gördüğümüz keyifli sokak ve nehir buluşmaları, bizde de Boğaz ve mahalle buluşmalarına dönüşecek. “Cihangir, Çukurcuma, Nişantaşı, Arnavutköy, Bebek ve Moda bu sokak&mahalle buluşmalarının üssü olacak” diyor iletişimci İsmail Polat: “AVM’lerdeyse meydanı olanlar tercih edilecek.” Nereleri var öyle?
Zorlu Center, İstinye Park, Vadistanbul... Buralarda da geniş açık alanı olan Morini, Parle, Michelle, Inari aklınızda olsun.
Kayıkhaneler yeni baş tacımız
Anadolu Yakası’ndaki Moda Kayıkhane iki yeni sürprizle geri dönüyor. Biri, Gardens of Garbo. Dünya mutfağı; kahvaltıya da gidebilirsiniz. İkincisi, yan komşu Paslı Pelikan. Sahil meyhanesi, kendinizi Ege’de hissedeceksiniz. Diğer kayıkhane de Avrupa Yakası’ndaki Kilyos’ta. Plaj kalabalığına çok karışmazsanız istediğiniz kadar sosyal mesafe var.
Eski köye yeni muhtar
Sosyal mesafeye uygun, geniş yayılımlı yerlere Topağacı Grey, Kabataş Setup, Ulus Sunset gibi klasik örnekler verilebilir ama biz gelin yeni bir mekândan bahsedelim: Ataşehir Muhtar. Ülker Spor Arena’nın hemen yanında dün akşam açıldı. Girişte ateşiniz ölçüldükten sonra açık hava sizde iştah açıcı etki yapacak. Sonra gelsin mavi haşhaşlı muhammara, gitsin tereyağında ciğer sote. Biraz Maslak’taki Esnaf’ın Kadıköylü kuzeni gibi.
Fersah fersah uzaklıkta masa ve özel localar
Çağdaş Ertuna ‘denize sıfır’ ve çok geniş alanı olduğu için Kuruçeşme’deki Ringa’yı öneriyor. İtirazım var: Sadece Ringa değil, Kuruçeşme hattında, Ringa’nın da içinde bulunduğu Oligark; Sortie gibi geniş alanlı, çok bölmeli, bol localı bütün mekânlar koronaya karşı avantajlı durumda. ‘İkinci dalga’ yerine deniz dalgası vaat ediyorlar.
Püfür püfür şehir manzarasıMonkey
Teraslar da yükselişte. Kent yazarları Çağdaş Ertuna ve Esin Övet’in akıllarına ilk gelen Emirgân’daki La Boom. Şişhane’deki Haliç manzaralı Monkey, geçen yazın en sükselisi Bebek Otel Teras, Ulus-Ortaköy arasındaki Meftun, Beyoğlu’ndaki 360 akla gelen diğer alternatifler. Üyeleri ve misafirleri için Beyoğlu’ndaki Soho House’un terası ve girişteki yemyeşil gizli bahçesiyle The Allis var. Nişantaşı’ndaki Frankie’de sizi cep telefonundan mönüye ulaşma ve temassız ödeme karşılayacak. Ama en avantajlısı zaten otel içinde olduğu için Nişantaşı’ndaki Spago. Oteller saat kısıtlamasının dışında çünkü. Bakalım şehrin en popüler teras kulübü Beyoğlu Klein Garten için 22.00 yasağı ne zaman kalkacak?