×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSavaş ÖZBEY
Savaş Özbey
Savaş Özbey
Savaş ÖzbeyYazarın Tüm Yazıları

2025’in ilk meselesi

#Hadise#Esra Dermancıoğlu#Yasmin Erbil

Safım galiba, acaba “Ünzile”yi mi yorumlayacak diye mırıldandım. Sezen Aksu’nun “Kardelen”i de olabilirdi Narin için. Hele Hadise’nin yorumuyla ne güzel olur! Sonra şarkıya başladı Hadise...

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk dakikalarını yaşıyorduk ki televizyonda Hadise’ye denk geldik. Çok dokunaklı bir konuya, hepimizin içinde yara olan Narin konusuna değindi.

Aferin Hadise’ye diye düşündüm. Hep şarkı-türkü olmaz, hayatın diğer renkleri de olmalı bir yılı uğurlayıp yeni birini karşılarken.

Şarkısını Narin’e ithaf ettiğini söyledi Hadise.

Ben mi fazla iyi niyetliyim nedir, acaba “Ünzile”yi mi yorumlayacak diye mırıldandım. Sezen Aksu’nun “Kardelen”i de olabilir Narin için...

Hele Hadise’nin yorumuyla.

Tüm bunlar yerine kendi şarkılarından birini seçti: “Sıfır Tolerans”.

Bu tür insanlara hiç tolerans göstermemeye bağladı bu seçimini...

Pek de ikna edici olmayan şekilde.

Sonra şarkıya durdu: “Her şey burada bitti / Toparlan gidiyorsun...”

Gözümün önünde Narin’in saçları yandan ayrılmış gülümserkenki fotoğrafı...

Donakaldım.

Devam ediyor Hadise:

Haberin Devamı

Bir tatlı tesadüfken / Şimdi acı tecrüben oldum / Ben de yanıldım / Sen hep biraz yalandın...

Ne diyor canım bu kadın?

Baktım sadece ben değil, ekrana bakan herkes aynı dertten mustarip.

Acaba bir biz mi aşırı hassasız diye X’e falan baktım... Başka birçok insan benzer bir rahatsızlık içinde.

Yani bu kadar doğaçlama bir şey mi bu? Evvelce bir akışı, orkestrasyonu, provası falan yok mu?

Hiçbir art niyet olmadığına adım gibi eminim ama bunun insanları gücendirebileceği falan, kimsenin mi dikkatini çekmedi?

Dermancıoğlu Sucukları

Hep deli dolu, neşeli halleriyle bildiğimiz Esra Dermancıoğlu, bundan 1 sene kadar önce “Katarsis” programında dökmüştü içini. Şaşırtıcı şekilde büyük sevgileri olmadığını, bir hayat arkadaşı bulamadığını, yalnızca kendiyle anlaşabildiğini anlatmıştı. Deli olmadığını söylemişti.

Ben de bu “deliliğin” ona çok yakıştığını, bizi ters köşe yapmayı bırakmamasını istemiştim hadsizce.

Meğer o mesele ilerlemiş ilerlemiş, Paris’e yerleşmeye kadar varmış.

İstanbul’daki evini kapatmış, geldikçe senarist Ece Yörenç’te kalıyormuş.

Bu iki kadını aynı evin içinde düşünemiyorum, o açıdan süper fikir ama Dermancıoğlu’nun İstanbul’da işi olmayacağı zamanlar da olacak. 

Haberin Devamı

Ajans kurmak, sucuk-kaşar satmak gibi planları var...

(Paris’te sucuk-kaşar falan, yine border’larda boy veriyor farkındaysanız.)

Ajansı da sucuk-kaşarı da burada kurup satabilir aslında. Mesele, “gidiş” hali anlaşılan. Her giden insan, ağızdan düşen lokma gibi. “Ya bizi de götür ya sen de gitme” diyesi geliyor insanın.

Gidişi olsun da, dönüşü daha çabuk olsun. Ne de olsa Paris dahil bütün şehirlerin en güzel yanı...

Yasmin Erbil’in evlat halleri

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in ne kadar içi dışı bir portre sergilediğinin farkında mısınız?

Yaşa dışı bahis mevzuundan başına türlü iş gelen Mali için açıklama yaptı ve babasının bu olaya çok üzüldüğünü söyledi:

Haberin Devamı

Ben bildiğini sanıyordum ama bilmiyormuş...”

Ucunun bucağının nereye gideceğini zerre hesaplamadan, tam ortadan konuşuyor.

Yani kızı dahi babasının bu işi bile bile davete gittiğini, sonra sobelendiğini düşünmüş ilk başta.

Öyle olmadığını anlayınca şaşırmış.

Ama insan böyle düşünse bile televizyonda söylemez değil mi?

Yahut da öyle kabullenmiş, olağanlaştırmış, içselleştirmiş ki durumu...

Bunlar ona “Babamdır, ne yapsa yeridir” gibisinden vakayı adiye geliyor.

Her iki ihtimalde de çok şirin değil mi?

 

 

#Hadise#Esra Dermancıoğlu#Yasmin Erbil
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

CHP’de olağanüstü kurultay hamlesi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Bundan da rahatsız olma be birader

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Az okuyoruz

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Türkiye’yi neler bekliyor

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Emekliler maaşlarını ne kadar zamlı alacak

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ