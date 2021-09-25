2021 sezonu nasıl geçti? ‘Yaz, yaz, yaz bir kenara yaz’

Bize yıllar sonra bile hatırlanıp izlenecek, caps’leri/videoları yapılacak böyle nostaljik bir 90’lar gecesi yaşattıkları için her üçüne de teşekkürler: Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Mustafa Keser.

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’yi buluşturan “Benzemez Kimse Bize” programı yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu üç isim yan yana gelince ortaya 90’lar vari bir şenlik çıkacağı aşikârdı ama bu kadarı da beklenmiyordu.

Bir kere Bülent Ersoy, biraz Safiye Soyman biraz da Seda Sayan olarak çıktı ekrana.

Yüzünde nasıl bir değişiklik yapmışsa zaman zaman kendinden çok bu iki ismi andırıyordu.

Arada konuşmaları da “flulaşınca” içkili olup olmadığı tartışılmaya başladı.

Hatta bu konu sosyal medyadan programa da taşındı; Diva “Bir yudum bile içmedim, içsem söylerim” açıklaması yaptı.

Şahidi de Yıldız Tilbe: