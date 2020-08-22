2020’nin Bodrum’a getirdikleri

Geçen hafta beldenin en lüks yenisi Novikov ile en salaş yenisi Rakıjı’yı kıyaslamıştık. Bu hafta Bodrum’un bilmeniz gereken diğer yenileriyle devam ediyoruz. Ola ki yaz bitmeden yolunuz düşer...
Şehri yerlisi gibi yaşamak için
ORTAKENT’TE BİR BISTRO: STRAF
“Bodrum’da alışveriş merkezinde ne işim olur?” diye sorabilirsiniz tabii. Ama unutmayın, burası artık yoğun bir nüfusun yaz-kış yaşadığı bir yer. Midtown da ağırlıklı olarak bu insanlara hitap eden bir yaşam merkezi. ‘Midtown Sokak’ dedikleri bölümde Burgerian, Tarantella Pizza ve La Fondue Creperie gibi mekânların arasında Straf’ın yeri ayrı. İş çıkışı günün yorgunluğunu atmak isteyen ‘yerliler’in buluşma noktası... Yeşillikler içindeki bahçesinde günün her saati çalışabiliyor, kuş sesleri arasında kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Akşamları canlı müzik var. (0530) 927 87 40
Merkezdeki kır gazinosu
BARDAKÇI’DA BİR RESTORAN: ERİK
Semtin yakışıklı İtalyan’ı. Makarnalar, pizzalar, hatta mantı... Sokağa bakan, gelip geçeni kesen, şirin mi şirin bir bahçesi var. Etrafı eski Bodrum kapılarıyla çevrili. Ağaçtan ağaca uzanan ampuller, tepeden sarkan avizelerle kır gazinosu tatlışlığında, insanlar restorandan çok ‘mahalle barı’ muamelesi yapıyor. Müzikler sohbete uygun, pizzalar paylaşmalık: 34-63 lira. En sevileni, yaz günü olmasına rağmen antrikotlu pizza. (0532) 396 70 78
Bu yaz en çok o konuşuldu
YALIKAVAK’TA BİR CANLI MÜZİK MEKÂNI: PANDEMİ
Sezona ‘isim uyanıklığı’ avantajıyla başladı. Yalıkavak’ta denize sıfır, Akdeniz ve Anadolu lezzetleri sunuyor: Kuru patlıcanlı midye dolma, Samandağ yakması, trüflü levrek, zahterli Antakya sıkma peyniri... Bu yemeklerin üstüne çarşamba geceleri Rubato, cumaları Derya Bedavacı ve cumartesileri Deha Bilimlier eğlencesi var. (0532) 390 73 00
‘Yeni Bodrum mimarisi’ mi?
ASARLIK’TA BİR OTEL: KAYA PALAZZO
Birçok otel sezonu es geçerken Asarlık mevkisinde kapılarını açtı. Hem otel hem rezidans... Denizden baktığınız zaman tepeden kumsala doğru akıyormuş hissi yaratıyor. Yapılar yine iki katlı ama alışık olduğumuz beyaz boyalı, küçük ahşap pencereli, çatı köşeleri çıkıntılı Bodrum mimarisinden farklı. Daha kübik, daha büyük camlı ve toprak renklerde. Otelin içmimarı Ayşe Kubilay’a “Bu yeni Bodrum mimarisi mi?” diye sordum. Çünkü sağında, solundaki yapılarda da karşımıza çıkıyor. “Kesinlikle” diyor: “Metropol yaşamının getirdiği kaotik ortamdan dolayı, doğala daha fazla dönüş gereksinimi var. İçerdeyken kendini doğada hissetme isteği...” Onu, otelin mimari sorumlusu Salih Zeki Beslen tamamlıyor: “Eski ustaların yaptığı gibi: Yöreye özgü malzemeleri kullanarak cephelerimizi topraksı renklerle giydirdik. Baktığımız güzellik kadar, karşıdan bize bakıldığında da Bodrum silüetinin parçası olmayı, onunla zenginleşen bir sonuç amaçladık.” (0252) 319 44 00
Bütün bütün büsbütün yemekler
TORBA’DA BİR BEACH: FRANKIE
Nişantaşı’nın ‘iyi yemek-iyi müzik’ mottolu teras mekânı Frankie bu yaz sahile indi; Torba’da eski Nikki Beach’in yerine Frankie Beach’i açtı. Susona otelin mimarisi gereği sosyal mesafe hem havuz başında hem plaj kısmında fersah fersah. Suyun içinde oturup yemeğinizi, içeceğinizi alabildiğiniz bir havuz barı var. 12.00 gibi başlayan müzik yayını, cuma akşamüstü Yol Project, cumartesi Ayhan Sicimoğlu, pazarsa Alya ile 18.00’de ‘happy hour’ eğlencesine bağlanıyor. Beach menüsünde ‘bütün bütün, büsbütün’ paylaşmalık seçenekler sunuyorlar: Dört kişilik bütün ahtapot, üç kişilik bütün tavuk, iki kişilik oğlak budu... (0252) 211 27 83
Frankie’nin aynı yerdeki bir başka yeni numarasıysa yerel-gurme restoran Malva. Öyle bir menü hazırlanmış ki sanki bütün müşteriler gurmelerden oluşacakmış gibi. Bu ticari cesaretinden dolayı Kaya Demirer’i kutlamak lazım. (0252) 211 27 85
Avokado aşkına!
YALIKAVAK’TA BİR FANTEZİ: AVOCADO QUEEN
Bir lokanta düşünün ki çorbasından tatlısına kadar menüdeki her şey avokadoyla yapılmış... İşte orası Yalıkavak Marina’nın içinde açılan Avocado Queen. 8-10 masalı küçük bir bahçe restoranı. Çok sempatik personeli var. Sorarsanız, yemekler hakkında canla başla bilgi veriyorlar. Yemeğe gitmeseniz bile kokteyl içmeye uğrayabilirsiniz; favorim Avocado Queen. (0252) 385 28 01
BİR ÖNERİ
İYİ MALZEMELERLE LEZİZ VE SAĞLIKLI YEMEKLER
50 yıllık bir taş evin dokusundan ilham alınarak dekore edilen Vamos, Bodrum’un çok konuşulan ve sevilen mekânları arasında. Ev rahatlığında, doğayla iç içe... Lezzetli yemekleriyle neredeyse tüm duyularınıza hitap etmeyi başarıyor. Yöresel üreticilerden günlük tedarik edilen malzemelerle hazırlanmış leziz ve sağlıklı bir menüsü var. ‘İyi yemek, iyi müzik, iyi yaşam’ mottosuyla yola çıkan Vamos her gün sabah 8.00’den gece yarısına dek hizmet veriyor. İncili Gastronomi Rehberi’nden iki inci aldı.
Bitez Mah. Atatürk Bulvarı. 1146. Sokak. No: 1. Bodrum/Muğla (0252) 363 00 59
2020’nin Bodrum’a getirdikleri
Geçen hafta beldenin en lüks yenisi Novikov ile en salaş yenisi Rakıjı’yı kıyaslamıştık. Bu hafta Bodrum’un bilmeniz gereken diğer yenileriyle devam ediyoruz. Ola ki yaz bitmeden yolunuz düşer...
Şehri yerlisi gibi yaşamak için
ORTAKENT’TE BİR BISTRO: STRAF
“Bodrum’da alışveriş merkezinde ne işim olur?” diye sorabilirsiniz tabii. Ama unutmayın, burası artık yoğun bir nüfusun yaz-kış yaşadığı bir yer. Midtown da ağırlıklı olarak bu insanlara hitap eden bir yaşam merkezi. ‘Midtown Sokak’ dedikleri bölümde Burgerian, Tarantella Pizza ve La Fondue Creperie gibi mekânların arasında Straf’ın yeri ayrı. İş çıkışı günün yorgunluğunu atmak isteyen ‘yerliler’in buluşma noktası... Yeşillikler içindeki bahçesinde günün her saati çalışabiliyor, kuş sesleri arasında kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Akşamları canlı müzik var. (0530) 927 87 40
Merkezdeki kır gazinosu
BARDAKÇI’DA BİR RESTORAN: ERİK
Semtin yakışıklı İtalyan’ı. Makarnalar, pizzalar, hatta mantı... Sokağa bakan, gelip geçeni kesen, şirin mi şirin bir bahçesi var. Etrafı eski Bodrum kapılarıyla çevrili. Ağaçtan ağaca uzanan ampuller, tepeden sarkan avizelerle kır gazinosu tatlışlığında, insanlar restorandan çok ‘mahalle barı’ muamelesi yapıyor. Müzikler sohbete uygun, pizzalar paylaşmalık: 34-63 lira. En sevileni, yaz günü olmasına rağmen antrikotlu pizza. (0532) 396 70 78
Bu yaz en çok o konuşuldu
YALIKAVAK’TA BİR CANLI MÜZİK MEKÂNI: PANDEMİ
Sezona ‘isim uyanıklığı’ avantajıyla başladı. Yalıkavak’ta denize sıfır, Akdeniz ve Anadolu lezzetleri sunuyor: Kuru patlıcanlı midye dolma, Samandağ yakması, trüflü levrek, zahterli Antakya sıkma peyniri... Bu yemeklerin üstüne çarşamba geceleri Rubato, cumaları Derya Bedavacı ve cumartesileri Deha Bilimlier eğlencesi var. (0532) 390 73 00
‘Yeni Bodrum mimarisi’ mi?
ASARLIK’TA BİR OTEL: KAYA PALAZZO
Birçok otel sezonu es geçerken Asarlık mevkisinde kapılarını açtı. Hem otel hem rezidans... Denizden baktığınız zaman tepeden kumsala doğru akıyormuş hissi yaratıyor. Yapılar yine iki katlı ama alışık olduğumuz beyaz boyalı, küçük ahşap pencereli, çatı köşeleri çıkıntılı Bodrum mimarisinden farklı. Daha kübik, daha büyük camlı ve toprak renklerde. Otelin içmimarı Ayşe Kubilay’a “Bu yeni Bodrum mimarisi mi?” diye sordum. Çünkü sağında, solundaki yapılarda da karşımıza çıkıyor. “Kesinlikle” diyor: “Metropol yaşamının getirdiği kaotik ortamdan dolayı, doğala daha fazla dönüş gereksinimi var. İçerdeyken kendini doğada hissetme isteği...” Onu, otelin mimari sorumlusu Salih Zeki Beslen tamamlıyor: “Eski ustaların yaptığı gibi: Yöreye özgü malzemeleri kullanarak cephelerimizi topraksı renklerle giydirdik. Baktığımız güzellik kadar, karşıdan bize bakıldığında da Bodrum silüetinin parçası olmayı, onunla zenginleşen bir sonuç amaçladık.” (0252) 319 44 00
Bütün bütün büsbütün yemekler
TORBA’DA BİR BEACH: FRANKIE
Nişantaşı’nın ‘iyi yemek-iyi müzik’ mottolu teras mekânı Frankie bu yaz sahile indi; Torba’da eski Nikki Beach’in yerine Frankie Beach’i açtı. Susona otelin mimarisi gereği sosyal mesafe hem havuz başında hem plaj kısmında fersah fersah. Suyun içinde oturup yemeğinizi, içeceğinizi alabildiğiniz bir havuz barı var. 12.00 gibi başlayan müzik yayını, cuma akşamüstü Yol Project, cumartesi Ayhan Sicimoğlu, pazarsa Alya ile 18.00’de ‘happy hour’ eğlencesine bağlanıyor. Beach menüsünde ‘bütün bütün, büsbütün’ paylaşmalık seçenekler sunuyorlar: Dört kişilik bütün ahtapot, üç kişilik bütün tavuk, iki kişilik oğlak budu... (0252) 211 27 83
Frankie’nin aynı yerdeki bir başka yeni numarasıysa yerel-gurme restoran Malva. Öyle bir menü hazırlanmış ki sanki bütün müşteriler gurmelerden oluşacakmış gibi. Bu ticari cesaretinden dolayı Kaya Demirer’i kutlamak lazım. (0252) 211 27 85
Avokado aşkına!
YALIKAVAK’TA BİR FANTEZİ: AVOCADO QUEEN
Bir lokanta düşünün ki çorbasından tatlısına kadar menüdeki her şey avokadoyla yapılmış... İşte orası Yalıkavak Marina’nın içinde açılan Avocado Queen. 8-10 masalı küçük bir bahçe restoranı. Çok sempatik personeli var. Sorarsanız, yemekler hakkında canla başla bilgi veriyorlar. Yemeğe gitmeseniz bile kokteyl içmeye uğrayabilirsiniz; favorim Avocado Queen. (0252) 385 28 01
BİR ÖNERİ
İYİ MALZEMELERLE LEZİZ VE SAĞLIKLI YEMEKLER
50 yıllık bir taş evin dokusundan ilham alınarak dekore edilen Vamos, Bodrum’un çok konuşulan ve sevilen mekânları arasında. Ev rahatlığında, doğayla iç içe... Lezzetli yemekleriyle neredeyse tüm duyularınıza hitap etmeyi başarıyor. Yöresel üreticilerden günlük tedarik edilen malzemelerle hazırlanmış leziz ve sağlıklı bir menüsü var. ‘İyi yemek, iyi müzik, iyi yaşam’ mottosuyla yola çıkan Vamos her gün sabah 8.00’den gece yarısına dek hizmet veriyor. İncili Gastronomi Rehberi’nden iki inci aldı.
Bitez Mah. Atatürk Bulvarı. 1146. Sokak. No: 1. Bodrum/Muğla (0252) 363 00 59