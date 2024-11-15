2 saatte İstanbul Sanat Fuarı

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◊ Bodrum ve İzmir’de de yapılan sanat fuarı, İstanbul’da İCEC’in Rumeli Salonu’nda. Girişi bulmak zor, herkes dört dönüyor koca binanın etrafında. En kolay giriş Maçka itfaiye tarafından. Sergi salonu devasa.

Galeriler, sanatçılar yan yana pavyonlar kurmuş. Renk, desen ve insan cümbüşünden nereye, kime bakacağınızı şaşırıyorsunuz. O yüzden sırayla gitmekte fayda var.

◊ Girişin hemen karşısındaki bölüm ArtHill Müzecilik’in. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey’i (Kocabaş) görünce bu sene heyecan verici neler olduğunu soruyorum.

İlgi alanımı bildiği için nokta atışı: II. Mahmut tarafından yapılmış “Hattı Şahane Zerendud Levla”.

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Bunlardan sadece Topkapı Sarayı’nda, Bursa Ulu Camii’de ve Fatih Camii’nde birer tane daha mevcut.

Ama sanat zevkim çok pahalı maalesef: Eser teklif ile başlıyor, ekspertiz değeri 500 bin dolar. Fotoğraf çektirip uzuyorum.

◊ Saati ters yönünde dönerseniz yandaki küçük alanda ressam Zübeyde Çelik ve empresyonist eserleriyle tanışa-caksınız. Buradan önce Londra Saatchi’de sergilenmiş insanı içine çeken tabloları.

Mutlaka tanışmanız lazım, çünkü bu köy tablolarındaki insanların hikâyelerini anlatıyor. Biri annesi, biri yengesi, biri komşuları falan...

◊ Çaprazda toplumsal gerçekçi Neşe Erdok’un “Soma” adıyla bilinen maden tablosunu görmeden geçmeyin. Fiyatını sordum, 2 buçuk milyon lira.

◊ Zübey-de Hanım’ın hikâyelerine doyamadan, bence Türk resminin en ilginç insanlarından biri olan Nejad Melih Devrim’in eserini görmeye gidiyoruz. En büyük tablosuymuş bu. Annesi Fahrünnisa Zeyd ile yan yana sergileniyor. Aynı zamanda fuarın en pahalı parçası. En uçta, Tunca Galeri’ye ait kısımda.

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Sahibi Cemal Batur, en son Londra’da 1.5 milyon Pound’a satıldığını, şimdi o fiyata asla vermeyeceğini söylüyor: “Villa mı, yat mı alacağım, her şeyim var. Bankada daha fazla parayı ne yapayım? Ama buna bakmak başka bir şey...” Bu felsefesini, hareketleriyle falan, kendi ağzından dinlemelisiniz.

◊ Fuara tek bir tabloyla katılan Tamer Şahinoğlu aynı zamanda dalgıçlık yapıyor. Tek eserle katılıyor diye anlatacak az şeyi var sanmayın.

Kafayı balıklara ve kainatın dönüş prensibine takmış.

Müren ile orfozun birlikte “balığa çıktıklarını” biliyor muydunuz? Peki o sıradaki yüz ifadeleri nasılmış? Dedim ya, insanlarla tanışın.

◊ Ünlü saray ressamı Fausto Zonaro’nun şu anda satışta olan en büyük (100 cm x 50 cm) tablosunu görmek içinse Biriz Art seksiyonuna girecekseniz. Fiyatı 300 bin Euro.

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Bu yıl beşincisi düzenlenen fuarı Sebahattin Aslan ile gezdim.

Davetli olduğuma bakmayın, galeri sahipleri ve satış sorumluları bir şekilde kimin alıcı, kimin benim gibi turist olduğunu şak anlıyor ama muhabbet herkese eşit.

Soru sorulmasına bayılıyorlar. Çoğunun önceden hazırladığı jenerik konuşmaları, hatta tiratları var.

Biraz tarihi yerlerdeki tur rehberlerine benziyorlar.