ZEYTİNPARK YALNIZ DEĞİLMİŞ

GEÇEN hafta “Zeytinpark puslu kalmasın” başlığıyla yazdığım yazıda Vakıf Zeytinliği alanının korunması için yürütülen çalışmalarda tüm yükün Antalya Ticaret Borsası (ATB) üzerinde kaldığını vurgulamış, kamu kurumu ve sivil toplum temsilcilerine birtakım sorular yöneltmiştim.
Yazının çıktığı sabah telefonum çaldı. Arayan ATB Başkanı Ali Çandır’dı.
“Eline sağlık ama yazıda yanlışlar var” deyip beni Zeytinpark’a davet etti.
Hemen planlamasını yapıp Zeytinpark’ta buluştuk Ali Bey’le.
İyi ki de buluşmuşuz.
Çünkü daha konuşmanın başında anladım ki özellikle alana destek verenlerle ilgili hayli geride kalmışım, hatta bazı kurumlara haksızlık yapmışım.
Mesela Antalya Büyükşehir Belediyesi...
Ali Bey’in anlattığına göre; Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı haziran ayı itibarıyla alanın tüm kirasını üstlenmiş.
Bana göre bu çok büyük bir gelişme. Çünkü ATB’nin üzerindeki en büyük yük zaten kiraydı.
Bu demek oluyor ki bundan sonraki süreçte alanla ilgili yapılacak projeler için ATB’nin eli çok daha rahat olacak.
25 ORTAKLI ŞİRKET
Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12 kurucu ortakla kurulmuş.
Sonra ADOPEN, OTİ HOLDİNG, LEVENT KİMYA gibi önemli şirketlerin de katılımıyla ortak sayısı 25’e kadar çıkmış.
Peki, alandaki son durum ve beklentiler ne?
Onu da Ali Bey’in kendi ifadeleri ile aktarayım... “Bu alandaki asıl amaç doğal yaşam alanını korumak. Biz bu alan için ciddi miktarda kira ödedik. Zaman zaman bu bizi çok zorladı. Hatta kirayı ödeyemediğimiz zamanlar oldu. Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız kira protokolü bizi rahatlattı. Diğer ilçe belediyelerimizden de çeşitli destekler aldık. Artık bu alanda yalnız değiliz.”
İLELEBET YEŞİL KALSIN
“Ama bu doğal yaşam alanının korunması için kentin burayı biliyor olması lazım. Çünkü bildiğimiz yeri sahiplenmemiz daha kolay olur. Biz buraya sahip çıktık çünkü bu alanda anılarımız vardı. Aynı kararlılığı çocuklarımızdan beklememiz için onların da anılarının olması lazım. Anıları olsun ki gelecekte onlar da buraya sahip çıksın ve Zeytinpark ilelebet yeşil kalsın.”
DOĞAYI ÖĞRENİYORLAR
“Çocuklarımız apartman dairelerinden çıkıp Zeytinpark’ta çadır kuruyor, doğa gözlemi yapıyor. 7 tane yürüyüş parkurumuz var. İnsanlar yiyeceğini, içeceğini alıp doğal bir yaşam alanında vakit geçirebilir.”
KONFOR ARAMAYIN
“ATB olarak üstlendiğimiz her işi markalaştırmak istiyoruz. Zeytinpark da bir marka oldu. Çok da taklitleri çıktı. Tek sorunumuz insanların bu tip alanlarda dahi konfor arayışında olması. Zeytinpark’ta açık büfe kahvaltı verip alanı peyzaj bitkileri ile süslemek istemiyoruz. Çünkü Zeytin Park’ın önceliği doğallığı.”
TADIM UZMANI YETİŞECEK
“Şu anda 100 ton zeytin üretimimiz var. Bunu 400-500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanı zeytinyağı merkezi haline getirmek gibi bir fikrimiz de var. Çeşitli yerli markaların burada satılmasını sağlayacağız. Hatta zeytinyağı tadım uzmanı yetiştirmek için etkinlikler yapacağız.”
Ali Bey’in, “Bu alanda konfor aramayın” cümlesinin altına ben de imzamı atıyorum.
Ayrıca ‘zeytinyağı merkezi’ fikri de harikulade...
Bu fikir somut hale getirilebilirse Zeytinpark kendini aşar.
İşte o zaman da bu alan için emek verenler, tıpkı büyüyüp başarılı olan evladına bakan bir anne, bir baba gibi gururlanabilirler...
ZEYTİNPARK YALNIZ DEĞİLMİŞ
GEÇEN hafta “Zeytinpark puslu kalmasın” başlığıyla yazdığım yazıda Vakıf Zeytinliği alanının korunması için yürütülen çalışmalarda tüm yükün Antalya Ticaret Borsası (ATB) üzerinde kaldığını vurgulamış, kamu kurumu ve sivil toplum temsilcilerine birtakım sorular yöneltmiştim.
Yazının çıktığı sabah telefonum çaldı. Arayan ATB Başkanı Ali Çandır’dı.
“Eline sağlık ama yazıda yanlışlar var” deyip beni Zeytinpark’a davet etti.
Hemen planlamasını yapıp Zeytinpark’ta buluştuk Ali Bey’le.
İyi ki de buluşmuşuz.
Çünkü daha konuşmanın başında anladım ki özellikle alana destek verenlerle ilgili hayli geride kalmışım, hatta bazı kurumlara haksızlık yapmışım.
Mesela Antalya Büyükşehir Belediyesi...
Ali Bey’in anlattığına göre; Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı haziran ayı itibarıyla alanın tüm kirasını üstlenmiş.
Bana göre bu çok büyük bir gelişme. Çünkü ATB’nin üzerindeki en büyük yük zaten kiraydı.
Bu demek oluyor ki bundan sonraki süreçte alanla ilgili yapılacak projeler için ATB’nin eli çok daha rahat olacak.
25 ORTAKLI ŞİRKET
Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12 kurucu ortakla kurulmuş.
Sonra ADOPEN, OTİ HOLDİNG, LEVENT KİMYA gibi önemli şirketlerin de katılımıyla ortak sayısı 25’e kadar çıkmış.
Peki, alandaki son durum ve beklentiler ne?
Onu da Ali Bey’in kendi ifadeleri ile aktarayım... “Bu alandaki asıl amaç doğal yaşam alanını korumak. Biz bu alan için ciddi miktarda kira ödedik. Zaman zaman bu bizi çok zorladı. Hatta kirayı ödeyemediğimiz zamanlar oldu. Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız kira protokolü bizi rahatlattı. Diğer ilçe belediyelerimizden de çeşitli destekler aldık. Artık bu alanda yalnız değiliz.”
İLELEBET YEŞİL KALSIN
“Ama bu doğal yaşam alanının korunması için kentin burayı biliyor olması lazım. Çünkü bildiğimiz yeri sahiplenmemiz daha kolay olur. Biz buraya sahip çıktık çünkü bu alanda anılarımız vardı. Aynı kararlılığı çocuklarımızdan beklememiz için onların da anılarının olması lazım. Anıları olsun ki gelecekte onlar da buraya sahip çıksın ve Zeytinpark ilelebet yeşil kalsın.”
DOĞAYI ÖĞRENİYORLAR
“Çocuklarımız apartman dairelerinden çıkıp Zeytinpark’ta çadır kuruyor, doğa gözlemi yapıyor. 7 tane yürüyüş parkurumuz var. İnsanlar yiyeceğini, içeceğini alıp doğal bir yaşam alanında vakit geçirebilir.”
KONFOR ARAMAYIN
“ATB olarak üstlendiğimiz her işi markalaştırmak istiyoruz. Zeytinpark da bir marka oldu. Çok da taklitleri çıktı. Tek sorunumuz insanların bu tip alanlarda dahi konfor arayışında olması. Zeytinpark’ta açık büfe kahvaltı verip alanı peyzaj bitkileri ile süslemek istemiyoruz. Çünkü Zeytin Park’ın önceliği doğallığı.”
TADIM UZMANI YETİŞECEK
“Şu anda 100 ton zeytin üretimimiz var. Bunu 400-500 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanı zeytinyağı merkezi haline getirmek gibi bir fikrimiz de var. Çeşitli yerli markaların burada satılmasını sağlayacağız. Hatta zeytinyağı tadım uzmanı yetiştirmek için etkinlikler yapacağız.”
Ali Bey’in, “Bu alanda konfor aramayın” cümlesinin altına ben de imzamı atıyorum.
Ayrıca ‘zeytinyağı merkezi’ fikri de harikulade...
Bu fikir somut hale getirilebilirse Zeytinpark kendini aşar.
İşte o zaman da bu alan için emek verenler, tıpkı büyüyüp başarılı olan evladına bakan bir anne, bir baba gibi gururlanabilirler...