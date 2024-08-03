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Yunanistan’da tatil Türkiye’den ucuz mu?

#AKTOB#Kaan Kavaloğlu#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

TURİZM sezonu iyi başladı, iyi gidiyor derken temmuz ayı hayli zor geçti.

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Sektörün vites düşürüp hatta hafif hafif frene dokunmasının nedenleriyle ilgili herkes farklı bir senaryo yazdı.

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Ben de temmuz ayındaki düşüşün nedenlerini sorgularken telefonum çaldı.

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Arayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu’ydu.

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Kent gündemiyle ilgili biraz sohbet ettikten sonra elbette konu temmuz ayı turizm rakamlarına geldi.

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Kaan Bey, önce Avrupa Futbol Şampiyonası’nın etkisine daha sonra da Avrupa’nın en büyük 3 tur operatöründen biri olan FTI Group’un iflasına işaret ederek şu tespitleri yaptı:

Yunanistan’da tatil Türkiye’den ucuz mu

FTI MESELESİNİ UNUTMAYIN

 “Temmuz ayını analiz etmeye çalışanlar Avrupa’nın en büyük 3 tur operatöründen birinin iflas ettiğini unutuyor. İflas sonrası ortaya konan tüm çabaya rağmen tatil için Türkiye yerine İspanya, Yunanistan ve Mısır’ı tercih edenler oldu. Elbette bu durum da temmuz ayı rakamlarını etkiledi. Fakat her şeye rağmen ağustos ayının temmuz ayından çok daha iyi geçeceğini öngörüyoruz.”

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Bazen sorunun nedeni gözümüzün önünde duruyor ama göremiyoruz.

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Türkiye’ye yıllık 1 milyonu aşkın turist getiren bir şirketin iflasının elbette sonuçları olacaktı, oldu da…

5 YILDIZLI OTELİ PANSİYONLA KIYASLIYORLAR

Sosyal medyada hızla yükselen “Yunanistan’da tatil Türkiye’den ucuz” paylaşımlarını da sordum Kaan Bey’e.

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Uzun bir iç çektikten sonra şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı Aralık ayında Atina'da bir dizi ikili işbirliği anlaşması imzalamak üzere Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucu Türk turistlere Yunan adalarına giriş için kapıda vize uygulaması üzerinde anlaşıldı. Gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edecek olan Miçotakis \

KONAKLADIĞINIZ YERİ GÖSTERİN

“Neye göre ucuz diyorlar acaba? Yunanistan’dan yemek masası, manzara fotoğrafı paylaşıp fiyat veriyorlar. Kaldıkları otelin şartlarını kimse göstermiyor. Siz Türkiye’deki 5 yıldızlı bir otelle Yunanistan’da kaldığınız pansiyonu kıyaslarsanız doğru olmaz.

BİZE YETİŞEMEZLER

Yunanistan’daki tek ucuz şey alkollü içecek. Ama biz de her şey dahil sistemi ile bu açığı tüketici lehine kapatıyoruz. Bizim restoranlarımızda, barlarımızda, odalarımızda sunduğumuz kalitenin yanına bile yaklaşamazlar. Bir şeye ucuz derken doğru bir kıyaslama yapmak zorundayız. Maalesef bu yapılmıyor.”

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Yunanistan’a hiç gitmedim ama giden arkadaşlarıma sorduğum da Kaan Bey’i doğrulayan cümleler sarfettiler.

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Demek ki tespit yaparken sadece vitrine değil arka plana da bakmak gerekiyor.

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Siz siz olun sosyal medya dolduruşuyla tatil planı yapmayın!

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Aksi halde hayaller ve gerçekler çok farklı olabilir…

#AKTOB#Kaan Kavaloğlu#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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