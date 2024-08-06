Yunanistan meselesini çözemedik!

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Yunan adalarındaki tatili şiddetle savunan da var yerden yere vuran da.

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E-postamdaki yorumları okurken fikirlerine çok önem verdiğim turizmci Recep Yavuz’un tespitleri gözüme çarptı.

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İşi gereği Rodos, Kos, Girit gibi adaları karış karış gezen Recep Bey’in bakış açısı elbette önemli.

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Bakın Recep Bey konuyu nasıl yorumluyor:

ADALARIN ARTILARI VE EKSİLERİ

“Adalarda tatil yapmanın ülkemizdeki alternatiflere göre avantaj ve dezavantajları var. Bunun için tatilcinin beklentisini bilmesi ve ona göre karar vermesi en doğru seçim olacaktır. Zira tercihin sadece bütçeye uyması yeterli değil. Adaların belli başlı ortak avantajları: Otel dışında lezzetli ve ucuz yiyip içme, daha ucuza konaklama, daha ucuza araba kiralayıp gezebilme ve ortam değiştirmek olarak sıralanabilir. Dezavantajları: Otellerin eski olması, feribot yolcuğunun havaya bağlı olması ve özellikle Yunan tarafında uzun süren beklemelerin hesaplanması, odabaşı ilave olarak ödenmesi gereken Eko Vergisi, vize süreci ve maliyeti.

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VERGİLERİ UNUTMAYIN

Kapıda vize uygulamasının da prosedürleri var, Konsolosluk için hazırlanan bütün evrakların hazırlanarak kapıda verilmesi gerekiyor. Vize için 60 Euro ödenmesi gerekiyor. Feribot ulaşımı için adadan adaya ve güne ve saate göre değişmekle birlikte 40-80 Euro arası bir maliyeti düşünmek lazım. İyi bir 4 yıldızlı otelde günlük kişi başı oda kahvaltı 50-70 Euro. Çok daha yüksek ve daha düşük fiyatlarda konaklama tabii ki mümkün. Aman dikkat! Yunanistan’da 1 Marttan itibaren Eko Tax adında ekstra vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10 Euro, 4 yıldızlı otel için 7 Euro.

MALİYETLER DENK

Özetle, ‘Biraz hava değişimi olsun, basit ve hesaplı bir otelim olsun, biraz çevreyi gezip dolaşayım, güzel yemekler yiyeyim’ diyorsanız herhangi bir Yunan adasında kendinizi iyi hissedersiniz. ‘Kendimi biraz şımartayım ve her şey dahilin dibine vurayım’ derseniz Ege ya da Akdeniz’de bir yer size göre. Maliyet olarak ikisi birbirine denk geliyor.”

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İşin uzmanı “Maliyetler denk” diyor.

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Ama eminim ki buna da itiraz gelecek.

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En iyisi isteyen istediği yere tatile gitsin, bu tartışmada sona ersin…