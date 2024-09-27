Ya oyunda kalırız ya da…

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Eylül ayı toplantısını ise özel olarak ajandama kaydetmiştim.

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Çünkü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) üst düzey personeli de bu toplantıya konuşmacı olarak davetliydi.

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Öncelikle şunu söyleyeyim, TGA tarafından yürütülen çalışmaların turizme büyük katkısı olduğuna inanıyorum.

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Bu katkının, yıldan yıla istikrarlı bir ivme yakaladığını görmek de beni ayrıca mutlu ediyor.

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Tabi, TGA faslından önce AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu’nun sektörle ilgili tespitlerine dikkat kesilmekte fayda var.

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Zira, Kaan Bey bu toplantıda son derece kritik bilgiler ve uyarılarla karşımıza çıktı…

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Kaan Bey’in konuşmasıyla ilgili birçok not aldım.

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Mesela 2023 yılı verilerine göre, dünyada en fazla ziyaretçi alan şehirler arasında İstanbul ve Antalya’nın ilk 5 şehir arasında yer aldığını gururla anlattı Kaan Bey.

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Ancak bu verilerden yola çıkıp, bakış açımızı değiştirdi ve çok daha kritik bir konuya parmak bastı.

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Neydi o konu?

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Euromonitor International’ın veri şirketi Lighthouse ile ortaklaşa hazırladığı yıllık raporu, son derece yalın bir sunumla anlattı Kaan Bey ve şunları söyledi.

TURİST SAYISINI KENARA BIRAKALIM

“Ne kadar çok turist ağırlıyoruz ya da ne kadar çok gelir elde ediyoruz konusunu bir kenara bırakıp şu 6 başlığa dikkat kesilmemiz gerekiyor:

Ekonomik ve Ticari Performans

Turizm Performansı

Turizm Politikası ve Çekicilik

Turizm Altyapısı

Sağlık ve Güvenlik

Sürdürülebilirlik

Bu ölçütler değerlendirildiğinde kimler var listede? Paris, Madrid, Dubai, Tokyo ve Amsterdam. Saygı değer turizmciler, bizim için önemli olan işte bu listenin ilk 5’inde yer almak olmalı. Ülkemizi, şehrimizi turizme hazırlamak istiyorsak bu listeye girmeye mecburuz.”

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Kaan Bey ne dedi, ne istedi?

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Turizm profesyoneli değilim ama anladığımı sizinle de paylaşayım…

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Türkiye, turist sayısı ve gelir konusunda belli bir aşamaya ulaştı.

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Bu aşamadan sonra oyunun içinde kalmak istiyorsak, geleceğe daha çok ve daha çok yatırım yapmak zorundayız.

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Yok, günü kurtaralım, otelleri dolduralım, turist sayıp mutlu olalım dersek, çok yakın bir gelecekte oyunun dışında kalacağımızı net biçimde söyleyebilirim.

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TURİZMCİLERE SİBER UYARI

Kaan Bey’in sunumunda, dikkat çeken çok önemli bir konu daha vardı, o da siber güvenlik…

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Kaan Bey, yine resmi verilerle konuştu ve şu uyarıları yaptı:

“Seyahat ve turizm sektörü, Trustwave 2023 Küresel Güvenlik Raporu'na göre; siber saldırılara en duyarlı sektörler arasında 3’üncü sırada yer alıyor. Sektör olarak çok uzak olduğumuzu düşündüğümüz bir konuda maalesef ciddi tehlike altındayız. Turizm sektörünü etkileyen siber güvenlik açıkları maalesef vahim bir noktaya geldi. Tespit ettiğimiz 4 saldırı türü var: Sosyal medya, kısa mesaj, e-posta ve telefon aramaları. Bu konuyu 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde ele alacağız. Çünkü ortada çok ciddi mağduriyetler var. Bu işleri planlayanlar kanuni boşluklardan yararlanıp otelcilik sektörünü tehdit ediyor.”

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Raporlar ortada.

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Bu konuyu önemsemek ve önlem almak turizm sektörü açısından elzem hale gelmiş.

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Aksi halde her sezon mağdur sayısı katlanacak gibi duruyor.

ÇİN’DE TÜRKİYE REKLAMI

Gelelim, TGA Genel Müdür Yardımcısı Berna Gedik’in sunumuna.

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Berna Hanım 20 dakikada TGA’nın ne iş yaptığını çok güzel özetledi.

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Ayrıca ürün çeşitliliği vurgusu yaptı.

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Gastronomi turizmindeki yükselişin özellikle altını çizdi.

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Ve tabi Çin turizm pazarına dikkati çekti ve şunları söyledi:

BALONDA EVLENME TEKLİFİ

“Çin, 2024 yılında bizim için önemli pazarlardan biriydi. Fakat uzak bir coğrafya olduğu için bizimle ilgili ne düşündüklerini çok iyi bilmiyorduk. Hemen bir araştırma yaptık. Çinliler, Türkiye’yi romantik bir ülke olarak biliyorlarmış. Yıllar önce ülkelerinde bir klip yayınlanmış ve orada ‘Romantik Türkiye’ anlayışı yerleşmiş. Çinli genç kadınların en büyük hayallerinden biri de Kapadokya’da balonda evlenme teklifi almakmış. Biz bu parçaları birleştirdik ve Çinli oyuncuların yer aldığı bir reklam filmi hazırladık. Film şu anda yayında. O filmde Türkiye’ye romantik bir tatile gelin diyoruz.”

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TGA ne için ve nasıl çalışıyor diyorsanız alın size örnek.

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6 bin kilometre ötedeki ülkeyi bile hedef pazar seçip, enine boyuna çalışma yapmışlar.

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Bu çalışma tutar mı?

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Orasını bilemem.

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Ama Çinli turistin ilgisi gerçekten doğru noktadan yakalandıysa neden olmasın?