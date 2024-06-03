 Vandallara sanal takip

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İflah olmaz bu tiplerin sosyal medya platformlarına yönelik ürettikleri içerikler de tahribatın boyutunu her geçen gün artırıyordu.

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Neyse ki bu yayınlar sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın radarına girdi.

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Başta Youtube olmak üzere ilgili sosyal medya platformlarının temsilcileri ile temasa geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kaçak kazıları özendiren içeriklerin engellenmesini talep etti.

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Neresinden bakarsanız bakın sonuna kadar haklı bir talep.

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Talep deyip geçmeyelim.

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Bakanlık özel bir dosya hazırlayıp bu kültür düşmanlarının yaptıklarını tek tek belgelendirmiş.

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Dosyada uzman görüşlerine de yer verilmiş.

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Peki, şimdi ne olacak?

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Yapılacak tespitler sonunda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında çekilen videolarda, kazma, kürek, hilti hatta patlayıcı madde bile kullanan, nitelikli eserlere canlı yayınlarda zarar vermekten çekinmeyen definecilere ait videolar engellenecek.

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İhlalde ısrar eden kullanıcıların hesapları ise askıya alınacak.

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Şimdi 50-100 bin takipçili vandallar düşünsün…





NECMİ HOCA UYARMIŞTI…

Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Anadolu’yu resmen talan edenler için şunları söylemişti:

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

“Kültürel mirasın tahrip edilmesini teşvik edici tüm yayınların suç olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hatta hiçbir şikâyete bile gerek duyulmadan bu hesapları yönetenler hakkında yasal işlem başlatılmalı. Gerekirse konuyla ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Tarihi eser kaçakçılarına ne muamele yapılıyorsa bu insanlara da aynısı yapılmalı. Türkiye’de definecilik yasak. Dolayısıyla definecilikte kullanılan araçların da kolayca satılması uygun değil. Gerekirse bu aletler ruhsatla satılmalı. Bu videoların gerçekliğine inanın insanlara da ayrıca sesleniyorum; dolandırılıyorsunuz.”

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Necmi Hocanın ‘yasal düzenleme’ uyarısı da ivedi şekilde dikkate alınmalı bence.

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Çünkü yasa olmadan atılan her adım maalesef havada kalıyor…